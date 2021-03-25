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Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 3.4.5 с устранением уязвимости

25.03.2021 10:49

Доступен релиз платформы для фильтрации спама - SpamAssassin 3.4.5. В SpamAssassin реализован комплексный подход в принятии решения о блокировании: сообщение подвергается ряду проверок (контекстный анализ, чёрные и белые списки DNSBL, обучаемые байесовские классификаторы, проверка по сигнатурам, аутентификация отправителя по SPF и DKIM и т.п.). После оценки сообщения разными методами, накапливается определенный весовой коэффициент. Если вычисленный коэффициент превышает определенный порог - сообщение блокируется или помечается как спам. Поддерживаются средства автоматического обновления правил фильтрации. Пакет может использоваться как на клиентских, так и на серверных системах. Код SpamAssassin написан на языке Perl и распространяется под лицензией Apache.

В новом выпуске устранена уязвимость (CVE-2020-1946), позволяющая атакующему выполнить системные команды на сервере при установке непроверенных правил блокировки, полученных из сторонних источников.

Среди изменений, не связанных с безопасностью упоминается улучшение работы плагинов OLEVBMacro и AskDNS, улучшение процесса сопоставления данных в заголовках Received и EnvelopeFrom, исправления в SQL-схеме userpref, улучшение кода для проверок в rbl и hashbl, решение проблемы с тегами TxRep.

Отмечается, что разработка серии 3.4.x прекращена и изменения в данную ветку больше помещаться не будут. Исключением сделано только для исправлений уязвимостей, в случае появления которых будет сформирован выпуск 3.4.6. Вся активность разработчиков сосредоточена на разработке ветки 4.0, в которой будет реализована полноценная встроенная обработка UTF-8.

  1. Главная ссылка к новости (https://spamassassin.apache.or...)
  2. OpenNews: Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 3.4.3
  3. OpenNews: Доступна система фильтрации спама Rspamd 2.0
  4. OpenNews: Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 3.4.2
  5. OpenNews: В рамках проекта Spamnesty развивается бот для увеличения затрат спамеров
  6. OpenNews: Сканировние портов привело к блокировке подсети провайдером из-за попадания в список UCEPROTECT
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54826-spamassassin
Ключевые слова: spamassassin, spam
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:52, 25/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    защити меня от спама, Альтаир! xD
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:16, 25/03/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Гулг уничтожил почту заказными спамами
     
  • 1.3, Атон (?), 11:17, 25/03/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    > на сервере при установке непроверенных правил блокировки, полученных из сторонних источников.

    Это что теперь, нельзя свои правила добавлять пока их не одобрит добрый дядя?

    Сколько стоит?

     
     
  • 2.4, онанимус (?), 11:55, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    какие же эксперты опеннета дегенераты, пипец просто.
     
  • 2.9, YetAnotherOnanym (ok), 17:04, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно.
    Я, наверное, отстал от жизни, ибо не очень понимаю, что значит "правила блокировки, полученные из сторонних источников" - SA научили на ходу при каких-то условиях подгружать правила из сторонних источников или речь идёт о том, что нерадивый админ взял невесть откуда правила и добавил в конфиг?
     

  • 1.5, Rev (?), 13:08, 25/03/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем он нужен, если существует Rspamd?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:34, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всеволод, перелогиньтесь)
     

  • 1.7, msgod (ok), 13:36, 25/03/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда уже эту блевотину на пердле закопают
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:52, 25/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Уязвимость: пропускает спам?
     
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