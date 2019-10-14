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Доступна система фильтрации спама Rspamd 2.0

14.10.2019 09:13

Представлен релиз системы фильтрации спама Rspamd 2.0, предоставляющей средства для оценки сообщений по различным критериям, включая правила, статистические методы и чёрные списки, на основе которых формируется итоговый вес сообщения, используемый для принятия решения о необходимости блокировки. Rspamd поддерживает практически все возможности, реализованные в SpamAssassin, и имеет ряд особенностей, позволяющих фильтровать почту в среднем в 10 раз быстрее, чем SpamAssassin, а также обеспечивать лучшее качество фильтрации. Код системы написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Rspamd построен с использованием событийно-ориентированной архитектуры (Event-driven) и изначально рассчитан на применение в высоконагруженных системах, позволяя обрабатывать сотни сообщений в секунду. Правила для выявления признаков спама отличаются высокой гибкостью и в простейшем виде могут содержать регулярные выражения, а в более сложных ситуациях могут оформляться на языке Lua. Расширение функциональности и добавление новых типов проверок реализуется через модули, которые могут создаваться на языках Си и Lua. Например, доступны модули для проверки отправителя с использованием SPF, подтверждения домена отправителя через DKIM, формирования запросов в списки DNSBL. Для упрощения настройки, создания правил и отслеживания статистики предоставляется административный web-интерфейс.

Основные новшества:

  • Осуществлён переход на новую схему нумерации выпусков. Так как первое число в номере версии не менялось уже несколько лет, а реальным индикатором версии выступает второе число, решено вместо схемы "x.y.z" перейти на формат "y.z";
  • Для цикла обработки событий вместо Libevent задействована библиотека libev, избавленная от некоторых ограничений libevent и позволяющая добиться более высокой производительности. Использование libev дало возможность упростить код, улучшить обработку сигналов и таймаутов, а также унифицировать отслеживание изменений файлов при помощи механизма inotify (не все поставляемые для поддерживаемых платформ выпуски libevent могли работать с inotify);
  • Прекращена поддержка модуля классификации сообщений, использующего библиотеку глубинного машинного обучения Torch. В качестве причины называется излишняя усложнённость Torch и большая трудоёмкость сопровождения в актуальном состоянии. В качестве замены для классификации с использованием методов машинного обучения предложен полностью переписанный модуль Neural, в котором для обеспечения работы нейронной сети используется библиотека kann, включающая всего 4000 строк кода на языке Си. В новой реализации решены многие проблемы с возникновением взаимных блокировок во время обучения;
  • Модуль RBL заменил собой модули SURBL и Emails, что позволило унифицировать обработку всех проверок по черным спискам. Возможности RBL расширены поддержкой дополнительных типов, таких как селекторы, и средствами для упрощённого расширения существующих правил. Правила блокировки email на основе map-списков вместо DNS RBL больше не поддерживаются, вместо них рекомендуется использовать multimap с селекторами;
  • Для определения типов файлов по содержимому задействована новая библиотека Lua Magic, использующая Lua и Hyperscan вместо libmagic. В качестве причины создания собственной библиотеки упоминается желание добиться более высокой производительности, избавиться от сбоев при выявлении файлов docx, получить более подходящий API и добавить новые виды эвристики, не ограниченные жёсткими правилами;
  • Улучшен модуль для хранения данных в СУБД Clickhouse. Добавлены поля LowCardinality и существенно оптимизировано потребление памяти;
  • Расширены возможности модуля Multimap, в котором появилась поддержка комбинированных и зависимых сопоставлений;
  • В модуле Maillist улучшено определение списков рассылки;
  • В рабочих процессах появилась возможность отправки в основной процесс heartbeat-сообщений, подтверждающих работу в штатном режиме. При отсутствии подобных сообщений в течение определённого времени основной процесс может принудительно завершить рабочий процесс. По умолчанию данный режим пока отключён;
  • Добавлена серия новых сканеров на языке Lua. Например, добавлены модули для сканирования сообщений в антивирусных пакетах Kaspersky ScanEngine, Trend Micro IWSVA (через icap ) и F-Secure Internet Gatekeeper (через icap), а также предложены внешние сканеры для Razor, oletools и P0F;
  • Добавлена возможность изменения сообщений через Lua API. Для внесения изменений в MIME-блоки предложен модуль lib_mime;
  • Обеспечена раздельная обработка настроек, установленных через "Settings-Id:", например, теперь можно привязывать правила только к определённым идентификаторам настроек;
  • Проведены оптимизации производительности Lua-движка, декодирования base64 и определения языка для текста. Добавлена поддержка кэширования сложных сопоставлений (maps). Реализована поддержка HTTP keep-alive.


  1. Главная ссылка к новости (https://rspamd.com/announce/20...)
  2. OpenNews: Доступна система фильтрации спама Rspamd 1.9
  3. OpenNews: Доступна система фильтрации спама Rspamd 1.8
  4. OpenNews: Сбой антиспам-системы привёл к коллапсу в репозитории NPM
  5. OpenNews: В рамках проекта Spamnesty развивается бот для увеличения затрат спамеров
  6. OpenNews: Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 3.4.2
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Vsevolod Stakhov
Тип: Программы
Ключевые слова: rspamd, spam, mail
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:45, 14/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хм, код на Си. Это опасно ведь. Найдут вдруг RCE
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:37, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничо, перепишите на Расте, проблема-то, будет безопасно и быстрее сей, правда?
     
     
  • 3.9, DiabloPC (ok), 10:51, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего это на расте? На JS-е же!
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:49, 14/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >добиться более высокой производительности
    >Lua
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:53, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    luajit например довольно быстрый (было бы чему тормозить)
     

  • 1.3, Аноним (4), 09:52, 14/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >libev

    Она лучше libuv? Я только знаю что эту libev мало кто пользует и она появилась совсем не вчера.

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:09, 14/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    классно. cebka еще продолжает развивать свой продукт :)
    Удачи!
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:20, 14/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    спам еще не вымер?
     
     
  • 2.7, СеменСеменыч777 (?), 10:25, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    e-mail еще не вымер. но в процессе.
     
     
  • 3.11, BrainFucker (ok), 11:00, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ничего лучше пока ещё не взлетело.
     

  • 1.10, BrainFucker (ok), 10:58, 14/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё б оно памяти раза в три меньше потребляло, а то в режиме selfscan и отключёнными лишними воркерами (веб интерфейс и пр.) всё равно три процесса по 50МБ, что для небольших впсок не айс.
     
     
  • 2.12, Онанимус (?), 11:16, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну знаете, небольшая впска для почтового сервера - не айс. Либо заводите несколько впсок и разводите по ним компоненты почтовика.
     
     
  • 3.13, BrainFucker (ok), 11:21, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну знаете, небольшая впска для почтового сервера - не айс. Либо заводите несколько впсок и разводите по ним компоненты почтовика.

    У меня связка postfix + dovecot потребляет мегабайт 50 всего.

     
  • 2.15, exSun (ok), 11:33, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С модулем phishtank оно легко и гигабайты потребляет, пришлось отказаться от этого модуля (но и эффективность его околонулевая была, впрочем).
     

  • 1.14, 0xDEADBEEF (?), 11:29, 14/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше ASSP?
     
     
  • 2.16, Алекс (??), 11:43, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где написано что оно лучше? Вот давай расскажи нам чем assp лучше сабжа раз так любишь мериться сам знаешь чем.
     
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