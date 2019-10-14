Доступна система фильтрации спама Rspamd 2.0

Представлен релиз системы фильтрации спама Rspamd 2.0, предоставляющей средства для оценки сообщений по различным критериям, включая правила, статистические методы и чёрные списки, на основе которых формируется итоговый вес сообщения, используемый для принятия решения о необходимости блокировки. Rspamd поддерживает практически все возможности, реализованные в SpamAssassin, и имеет ряд особенностей, позволяющих фильтровать почту в среднем в 10 раз быстрее, чем SpamAssassin, а также обеспечивать лучшее качество фильтрации. Код системы написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. Rspamd построен с использованием событийно-ориентированной архитектуры (Event-driven) и изначально рассчитан на применение в высоконагруженных системах, позволяя обрабатывать сотни сообщений в секунду. Правила для выявления признаков спама отличаются высокой гибкостью и в простейшем виде могут содержать регулярные выражения, а в более сложных ситуациях могут оформляться на языке Lua. Расширение функциональности и добавление новых типов проверок реализуется через модули, которые могут создаваться на языках Си и Lua. Например, доступны модули для проверки отправителя с использованием SPF, подтверждения домена отправителя через DKIM, формирования запросов в списки DNSBL. Для упрощения настройки, создания правил и отслеживания статистики предоставляется административный web-интерфейс. Основные новшества: Осуществлён переход на новую схему нумерации выпусков. Так как первое число в номере версии не менялось уже несколько лет, а реальным индикатором версии выступает второе число, решено вместо схемы "x.y.z" перейти на формат "y.z";

Для цикла обработки событий вместо Libevent задействована библиотека libev, избавленная от некоторых ограничений libevent и позволяющая добиться более высокой производительности. Использование libev дало возможность упростить код, улучшить обработку сигналов и таймаутов, а также унифицировать отслеживание изменений файлов при помощи механизма inotify (не все поставляемые для поддерживаемых платформ выпуски libevent могли работать с inotify);

Прекращена поддержка модуля классификации сообщений, использующего библиотеку глубинного машинного обучения Torch. В качестве причины называется излишняя усложнённость Torch и большая трудоёмкость сопровождения в актуальном состоянии. В качестве замены для классификации с использованием методов машинного обучения предложен полностью переписанный модуль Neural, в котором для обеспечения работы нейронной сети используется библиотека kann, включающая всего 4000 строк кода на языке Си. В новой реализации решены многие проблемы с возникновением взаимных блокировок во время обучения;

Модуль RBL заменил собой модули SURBL и Emails, что позволило унифицировать обработку всех проверок по черным спискам. Возможности RBL расширены поддержкой дополнительных типов, таких как селекторы, и средствами для упрощённого расширения существующих правил. Правила блокировки email на основе map-списков вместо DNS RBL больше не поддерживаются, вместо них рекомендуется использовать multimap с селекторами;

Для определения типов файлов по содержимому задействована новая библиотека Lua Magic, использующая Lua и Hyperscan вместо libmagic. В качестве причины создания собственной библиотеки упоминается желание добиться более высокой производительности, избавиться от сбоев при выявлении файлов docx, получить более подходящий API и добавить новые виды эвристики, не ограниченные жёсткими правилами;

Улучшен модуль для хранения данных в СУБД Clickhouse. Добавлены поля LowCardinality и существенно оптимизировано потребление памяти;

Расширены возможности модуля Multimap, в котором появилась поддержка комбинированных и зависимых сопоставлений;

В модуле Maillist улучшено определение списков рассылки;

В рабочих процессах появилась возможность отправки в основной процесс heartbeat-сообщений, подтверждающих работу в штатном режиме. При отсутствии подобных сообщений в течение определённого времени основной процесс может принудительно завершить рабочий процесс. По умолчанию данный режим пока отключён;

Добавлена серия новых сканеров на языке Lua. Например, добавлены модули для сканирования сообщений в антивирусных пакетах Kaspersky ScanEngine, Trend Micro IWSVA (через icap ) и F-Secure Internet Gatekeeper (через icap), а также предложены внешние сканеры для Razor, oletools и P0F;

Добавлена возможность изменения сообщений через Lua API. Для внесения изменений в MIME-блоки предложен модуль lib_mime;

Обеспечена раздельная обработка настроек, установленных через "Settings-Id:", например, теперь можно привязывать правила только к определённым идентификаторам настроек;

Проведены оптимизации производительности Lua-движка, декодирования base64 и определения языка для текста. Добавлена поддержка кэширования сложных сопоставлений (maps). Реализована поддержка HTTP keep-alive.



