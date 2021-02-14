Сканировние портов привело к блокировке подсети провайдером из-за попадания в список UCEPROTECT

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:54, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – За что блокировать? За сканирование портов?

3.4 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 10:04, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +19 + / – >За что блокировать? За сканирование портов? За попытку общаться друг с другом без разрешения корпораций и государств. Ничего личного —- просто бизнес.

4.5 , анонимуслинус ( ? ), 10:15, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – такова свобода западного мира. самое смешное , что там про это все знают и считают это нормальным, а у нас вой поднимут на таком))

5.23 , Аноньимъ ( ok ), 11:12, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Не считают там это нормальным. И борются с этим. Разница в том, что борются они меньше с гуманистических позиций и больше с экономических. Так как "западное общество" нацисткое в своей основе (митраизм). У нас же, в целом, предателями людоедами взят курс "на запад" и копируются худшие западные практики, что одновременно пиарится как антизападные меры, когда на самом деле всё наоборот.

6.44 , СеменСеменыч777 ( ? ), 11:40, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > "западное общество" нацисткое в своей основе (митраизм). митраизм к национал-социализму не имеет отношения никакого.

к интернационал-социализму тоже не имеет. ps: культ Sol Invictius и гипотетическая религия цеха могильщиков - тоже.

5.34 , alex312 ( ? ), 11:28, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – >такова свобода западного мира. То ли дело на рассии. Можно свободно водить хоровод в окружении омона, можно свободно срать в автозаке, да в конце-то концов и на бутылку можно свободно присесть.

6.40 , Аноним ( 40 ), 11:37, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "то ли дело на расии". Всей демшизой надо собраться и назвать так партию. А то Лешка похоже кукухой съехал учитывая что он несёт на суде.

7.50 , Аноним ( 50 ), 11:49, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее всего его кончат как Тесака.

8.94 , Аноним ( - ), 14:27, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Так ить пытались, но лажа вышла А в отместку берлинский пациент объяснил кому ч... 9.110 , Аноним ( 50 ), 14:57, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, не пытались Когда хотят убить - не используют Новичок , используют более ... 7.72 , Qwerty123456 ( ? ), 12:43, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Я ж и говорю, на рассии есть только свобода ходить строем, восхвалять великого пу, и лаять на запад из под шконки.

8.81 , пох. ( ? ), 13:56, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Ну неправда же, прекратите ваше очернительство Лаять на Запад можно прямо с сам... 6.76 , Аноним ( 76 ), 13:06, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не вижу разницы между жизнь негров важно и акциями навального. Те же клоуны

7.98 , Аноним ( 98 ), 14:36, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зато фонарики в россии запретят. Прикольно же. Главный признак террориста - карманный фонарик, лол. А шиза точно - дем?

5.89 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:23, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > такова свобода западного мира. самое смешное , что там про это все

> знают и считают это нормальным, а у нас вой поднимут на

> таком)) Не только западного, увы.

4.18 , TheFotoMag ( ok ), 10:57, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Общаться? Взломом?

5.91 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:24, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Общаться? Взломом? О каком «взломе» речь?

3.17 , TheFotoMag ( ok ), 10:49, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > За сканирование портов? Да. И ещё как.

2.16 , rvs2016 ( ok ), 10:49, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Следи за своим юзверем и блокируй его на своей стороне Ага. Были такие уже.

У меня одно подключение к ЮТК было на работе. Другое к тому же ЮТК в том же городе - дома.

Ну я нормально ходил из дома на работу, с работы домой.

В один прекрасный день ЮТК запретил установку соединений между хостами даже в своей сети.

Пришлось мне им рассказать о том, что они не правы и они этот запрет отменили.

Но это повезло. А так провайдер может же и послать и ничего ему за это не будет, если только нет достаточныъ ресурсов для борьбы с ним.

3.21 , Виктор ( ?? ), 11:07, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Здесь ответ простой. Слава богу, у нас пока ещё не единственный провайдер интернета. Если провайдер препятствует нормальной работе - есть более другие провайдеры.

4.53 , Аноним ( 51 ), 11:54, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – DPI все уже поставили,или ещё остались отстающие?

3.46 , СеменСеменыч777 ( ? ), 11:44, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > запретил установку соединений между хостами даже в своей сети. если хосты имели приватные адреса из RFC1918 - правильно сделал что запретил.

нечего размножать мамкиных хакеров. ps: купи нормальные адреса и делай что хочешь.

