Сканировние портов привело к блокировке подсети провайдером из-за попадания в список UCEPROTECT

не совсем по теме, но на днях (возможно с опазданием) заметил очередной даунячий проект по сканированию. на этот раз используют GCP для индексирования HTTP/HTTPS. характерный признак "Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com" в поле агента. уже пытаюсь связаться с ними, выяснить их мотив и как они будут оправдывать (а-то и превозносить) свою тyпopылyю деятельность