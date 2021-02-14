Сканировние портов привело к блокировке подсети провайдером из-за попадания в список UCEPROTECT

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|1.1, Леголас (ok), 09:42, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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> Для противостояния UCEPROTECT была высказана идея использования при сканировании спуфинга адресов с указанием IP из диапазона спонсоров UCEPROTECT.
Отпилить UCEPROTECT сук? Атаковать его же оружием? Изящно.
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|2.9, Аноним (9), 10:25, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А сам себя он забанит? :) А то каких-то партнеров - не так интересно.
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|3.33, пох. (?), 11:28, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А сам он стоит ноль. И к тому же живет на зарегистрированных на васянские кредитки серверах в дешманских do и ovb.
Так что все правильно сделали - ударили по самому больному месту, карману, откуда капало бабло.
Возможно, часть партнеров задумается, что пора перестать кормить этих больных.
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|4.90, Аноним (-), 14:23, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А сам он стоит ноль.
Да мне похрен. Просто интересно может ли саботажник саботировать себя, и что получается при попытке это делать. Конечно есть вариант что они сообразительные и сделали себе фавор, но судя по результатам - это совсем не факт.
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|5.99, пох. (?), 14:37, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто интересно может ли саботажник саботировать себя
да наверняка ж может, просто бесполезно - там этих хонипотов тыщи, им же ничего кроме грошовых виртуалок за 1 евро не требуется. Размазаны по мильену клаудпровайдеров (большинство из которых не настолько долбануты). Ну напорешься ты на пяток-десяток, которые заблочат сами себя (точнее, провайдер которых столь туп что сам себя заблочит по их спискам), остальные останутся.
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|6.108, Аноним (-), 14:52, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну так накодить скриптик какой голимый, перебирающий их И дальше 1 Они не з... большой текст свёрнут, показать
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|3.66, InuYasha (??), 12:28, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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*где-то в подвалах КГБ у рукоблудителей РКН отклеился пластырь пониже спины*
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|1.2, TheFotoMag (ok), 09:51, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Так было всегда. Что и кого удивляет?
Следи за своим юзверем и блокируй его на своей стороне.
Отсутствующие компетенции с удовольствием предоставит Spamhaus.
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|3.4, AlexYeCu_not_logged (?), 10:04, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+19 +/–
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>За что блокировать? За сканирование портов?
За попытку общаться друг с другом без разрешения корпораций и государств. Ничего личного —- просто бизнес.
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|4.5, анонимуслинус (?), 10:15, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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такова свобода западного мира. самое смешное , что там про это все знают и считают это нормальным, а у нас вой поднимут на таком))
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|5.23, Аноньимъ (ok), 11:12, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не считают там это нормальным. И борются с этим.
Разница в том, что борются они меньше с гуманистических позиций и больше с экономических. Так как "западное общество" нацисткое в своей основе (митраизм).
У нас же, в целом, предателями людоедами взят курс "на запад" и копируются худшие западные практики, что одновременно пиарится как антизападные меры, когда на самом деле всё наоборот.
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|6.44, СеменСеменыч777 (?), 11:40, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> "западное общество" нацисткое в своей основе (митраизм).
митраизм к национал-социализму не имеет отношения никакого.
к интернационал-социализму тоже не имеет.
ps: культ Sol Invictius и гипотетическая религия цеха могильщиков - тоже.
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|5.34, alex312 (?), 11:28, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>такова свобода западного мира.
То ли дело на рассии. Можно свободно водить хоровод в окружении омона, можно свободно срать в автозаке, да в конце-то концов и на бутылку можно свободно присесть.
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|6.40, Аноним (40), 11:37, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"то ли дело на расии". Всей демшизой надо собраться и назвать так партию. А то Лешка похоже кукухой съехал учитывая что он несёт на суде.
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|8.94, Аноним (-), 14:27, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Так ить пытались, но лажа вышла А в отместку берлинский пациент объяснил кому ч... текст свёрнут, показать
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|7.72, Qwerty123456 (?), 12:43, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Я ж и говорю, на рассии есть только свобода ходить строем, восхвалять великого пу, и лаять на запад из под шконки.
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|8.81, пох. (?), 13:56, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Ну неправда же, прекратите ваше очернительство Лаять на Запад можно прямо с сам... текст свёрнут, показать
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|6.76, Аноним (76), 13:06, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не вижу разницы между жизнь негров важно и акциями навального. Те же клоуны
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|7.98, Аноним (98), 14:36, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зато фонарики в россии запретят. Прикольно же. Главный признак террориста - карманный фонарик, лол. А шиза точно - дем?
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|5.89, AlexYeCu_not_logged (?), 14:23, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> такова свобода западного мира. самое смешное , что там про это все
> знают и считают это нормальным, а у нас вой поднимут на
> таком))
Не только западного, увы.
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|2.16, rvs2016 (ok), 10:49, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Следи за своим юзверем и блокируй его на своей стороне
Ага. Были такие уже.
У меня одно подключение к ЮТК было на работе. Другое к тому же ЮТК в том же городе - дома.
Ну я нормально ходил из дома на работу, с работы домой.
В один прекрасный день ЮТК запретил установку соединений между хостами даже в своей сети.
Пришлось мне им рассказать о том, что они не правы и они этот запрет отменили.
Но это повезло. А так провайдер может же и послать и ничего ему за это не будет, если только нет достаточныъ ресурсов для борьбы с ним.
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|3.21, Виктор (??), 11:07, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Здесь ответ простой. Слава богу, у нас пока ещё не единственный провайдер интернета. Если провайдер препятствует нормальной работе - есть более другие провайдеры.
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|3.46, СеменСеменыч777 (?), 11:44, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> запретил установку соединений между хостами даже в своей сети.
если хосты имели приватные адреса из RFC1918 - правильно сделал что запретил.
нечего размножать мамкиных хакеров.
ps: купи нормальные адреса и делай что хочешь.
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|1.6, Аноним (50), 10:16, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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Всё правильно сделали.
Если списками типа Spamhaus пользуются, значит от них пользы больше, чем вреда, и что пользующиеся ими именно такого от подобных организваций хотят и ожидают.
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|2.15, Аноним (15), 10:48, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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>пользы больше, чем вреда
Если тебя вместе с некоторым количеством других жителей поместят в ГУЛАГ, пользы будет больше чем вреда, ведь в шахтах кому-то нужно работать, а потери никто и не заметит.
У меня как-то купленный домен заморозили сразу после покупки потому что у него @ запись указывала на мой серый айпи и Spamhaus, которому до этого никакого дела быть не должно, бросил кляузы сразу регистратору и держателю домена, по факту чего разборки длились целый месяц, но это ничего страшного, ведь пользы от таких действий больше чем вреда. Интернет должен принадлежать только корпорациям у которых белых айпишников жопой жуй, правильно? Всех остальных под блок, за холопами нужен контроль.
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|3.25, Аноним (50), 11:19, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Абсолютно верно Но знаешь в чём просветление В том, чтобы понять, что уголь се... большой текст свёрнут, показать
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|4.47, беспристрастный борцун со спамом (?), 11:45, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Пойми, провайдерам и мылам и сайтам на *** не упёрлось банить мимокрокодилов, им только
> убытки от этого.
Те, кому убытки - ничего не понимают ни в каких спамхаусах. Они же руководители. Ни на каком инструменте не играют. Понять что зажравшегося застрявшего в 98м году админа пора турнуть с трона при помощи ноги - не могут. Да и тот хотя бы вроде данные не слишком крадет, а новый - поди угадай. Вдруг только что из яндекса уволили?!
> Видимо большая часть списка - это реальные спамеры и скамеры.
большая часть email - это спам. Примерно 98% (правда, считали в 2009м, с тех пор наверное еще больше стало)
Поэтому любой random drop prob 98 - реально помогает от спамеров и скамеров. Ну и что что пострадает и 98% нормальных людей? Смотрите, зато, насколько спама меньше стало! А если еще вручную исключить гугль, гугль, мэйлрушечку и яндекс - то вообще все щасливы!
Люди, что-то жестко фильтрующие автоматикой по спискам, которые не они контролируют, безусловно являются идиотами. К счастью для нашего прекрасного бизнеса, их большинство.
А что кто-то не получил страховую выплату, потому что почта от страховой очень-похожа-на-спам (по всем критериям- рассылается миллионами в день, с разных адресов, сгенерена роботами, содержит яркие картинки и мигающие баннеры потому что "дизайн корпоративных рассылок") - это его проблемы, хахахаха.
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|5.59, Аноним (50), 12:15, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Значит интернет - это не их бизнес, а их бизнес ну оффлайновая продажа строй... большой текст свёрнут, показать
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|4.101, Аноним (98), 14:40, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Абсолютно верно. Но знаешь в чём просветление? В том, чтобы понять, что
> уголь сейчас государству в таких количествах на *** не нужен,
Ничего страшного, антарктиду отправишься осваивать. Проявишь усердие - получишь бесплатный гектар, от щедрот.
> Что же ты сам свой "честный" аналог спамхауса не создашь, который будет лучше и разбанивать будет бесплатно?
То что рэкет как вид деятельности импонирует не всем? :)
> Видимо большая часть списка - это реальные спамеры и скамеры.
Т.е. после того как чувак потестил систему, реальных спамеров стало в 30 раз больше и это не глюк? А партнеры этой штуки и правда скамеры?
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|3.36, Виктор (??), 11:29, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что такое "держатель домена" я не знаю, но регистратор домена превысил свои полномочия и это - повод для подачи жалобы в КЦ. Приостановка делегирования домена допускается только в судебном порядке, в случае непредоставления администратором домена достоверных севедений и в случае предписания компетентных организаций (список размещен на сайте КЦ) в пределах их компетенций (только детская порнография, фишинг и распространение вредоносного ПО).
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|2.93, AlexYeCu_not_logged (?), 14:25, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если списками типа Spamhaus пользуются, значит от них пользы больше, чем вреда
Ты недооцениваешь распространённость магического мышления среди людей и проистекающей из оного тяги к бесполезным и бессмысленным ритуалам.
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|1.10, IdeaFix (ok), 10:28, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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т.е. сознательные люди, демонстрируя свою гражданскую и общественную сознательность уже внесли в эти списки полмира?
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|2.19, ыы (?), 11:04, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сознательные и добропорядочные граждане Кенигсберга, уважаемые люди, казнили ведьму на костре 21 августа 1811 за занятия черной магией.
Последняя ведьма в истории человечества была сожжена в Камарго (Мексика) в 1860 году!
И это тоже были уважаемые и добропорядочные граждане чувствовавшие себя правыми и добропорядочными, борцы за светлые идеалы.
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|3.24, Аноньимъ (ok), 11:13, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Последняя ведьма в истории человечества была сожжена в Камарго (Мексика) в 1860 году!
Жгут по сей день.
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|3.77, Аноним (76), 13:11, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лень гуглить, но несколько лет назад сознательные и добропорядочные граждане одной индусской деревени принесли в жертву девочку, потому что у них дождика не было. Староста деревни присел, нового выбрали
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|3.97, AlexYeCu_not_logged (?), 14:29, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Последняя ведьма в истории человечества была сожжена в Камарго (Мексика) в 1860
> году!
Эк вы индийцев из состава человечества исключили… А если брать в расчёт не только сожжение, но и иные способы расправы «за связь с потусторонними силами», то можно прийти к печальному выводу, что условное средневековье никуда с планеты не делось.
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|3.106, Аноним (106), 14:48, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильно, давно пора вернуть старую добрую традицию, а то развелось шлюх!
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|1.11, Аноним (-), 10:32, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А как узнать кто в твоей и соседних сетях без сканирования портов? Никак. Люди не понимают сканирование это всего лишь перекличка. Кто там в тумане?
Со спамерами другими методами надо бороться. Бред.
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|2.22, ыы (?), 11:08, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А зачем вам это в публичной сети?
какие некриминальные задачи вы решаете таким сканированием?
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|3.27, Аноньимъ (ok), 11:20, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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1. Сервис дискавери.(пи ту пи)
2. Всевозможные исследования.
3. Фашисты евреев сжигали абсолютно на законных основаниях. Причём тут закон вообще?
Права человека выше законов.
По вашему так и в дверь нельзя дома звонить. И вообще за любое отклонение от маршрута офис работа супермаркет сажать на 10 лет.
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|4.31, ыы (?), 11:25, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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>1. Сервис дискавери.(пи ту пи)
>2. Всевозможные исследования.
>3. Фашисты евреев сжигали абсолютно на законных основаниях. Причём тут закон вообще?
>Права человека выше законов.
Ну так ваши права не выше прав других людей. Вы сканируете - вас блокируют. В соответствии с правами.
>По вашему так и в дверь нельзя дома звонить. И вообще за любое отклонение от маршрута офис работа супермаркет сажать на 10 лет.
За то что обзвонили все двери в подъезде и убежали - статья хулиганство между прочим :)
Не десять лет, но чтобы поумнеть- хватит... возможно...
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|5.35, Аноньимъ (ok), 11:29, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хулиганство это потому, что мешает людям.
Сканирование портов никому не мешает.
>Не десять лет, но чтобы поумнеть- хватит... возможно...
Ну понятно с вами всё. Вы вумный очень, как утка.
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|6.38, ыы (?), 11:33, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Сканирование портов никому не мешает.
Ну понятно с вами всё. Вы вумный очень, как утка.
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|6.45, Виктор (??), 11:42, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Сканирование портов создаёт паразитную нагрузку на сеть и на сервер, чем очень мешает. Целью сканирования портов чужих серверов является попытка взлома, что мешает ещё сильнее.
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|7.49, Fatnasmas (?), 11:48, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ага сколько процентов от суммарной производительности? 1% то наберётся?
Специалисты по ддос в тренде, сразу видно, не иначе.
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|7.86, Sw00p aka Jerom (?), 14:17, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отруби себя от сети, как раз блокировка и есть. А что вы хотели когда создавали анархонет? Любой пакет любому адресату можно отправить, не запрещено ведь. А про спуфинг промолчу, на днях не мог доказать клоудфлейру, что его подсеть сканит (брутфорсит домены) нейм серверов, отмазались мол спуфинг, мы пушистые.
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|5.74, Fatnasmas (?), 12:52, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про закрытие неиспользуемых портов мы не слышали, как и про списки доступа...
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|5.112, Аноним (-), 15:00, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> За то что обзвонили все двери в подъезде и убежали - статья
> хулиганство между прочим :)
Тут вообще-то получается что какой-то козел позвонил в дверь. За это почему-то линчевали весь подъезд. С аргументом что, возможно, козел из того же подъезда. Правда, случайно оказалось что козлы и в других подъездах водятся, что иссдедователи и продемонстрировали натурным экспериментом.
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|4.43, Виктор (??), 11:39, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Про фашистов и евреев сюда приплетать не надо. Это тут совсем ни при чём. И про права человека -тоже. Права воровать у вора нет.
По поводу исследований. Владельцы исследуемых машин давали разрешение на такие исследования? Какова цель исследований? Выявить и заюзать уязвимости? Ну так это как раз вполне криминальная цель. Я тоже не могу предположить ни одной некриминальной цели исследования чужих компьютеров.
Да, и в дверь чужого дома, в который не звали, звонить, действительно, нельзя. А если будете звонить, не удивляйтесь, что хозяин вызвал полицию.
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|5.48, Аноньимъ (ok), 11:48, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так вы ничего кроме криминала придумать не можете, а наказывать за это нужно других?
Я прямо слышу как у вас скрепы трещат.
> А если будете звонить, не удивляйтесь, что хозяин вызвал полицию.
:O ох ух ого вот это да!
По ли ци я. Какое крепкое слово.
Соседская дочка теряет ключи, терь буду полицию вызывать каждый раз как она в дверь звонит.
Чтобы вумной стала, как анонимы опеннетные.
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|6.73, Fatnasmas (?), 12:46, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Человек один раз в жизни краем глаза УК видел и теперь ставит равно между цифровым правом и гражданским, плевать он хотел на то, что бытовуха и сеть вещи не соизмеримые и есть другие НПА. Метр же можно и байтами замерить, было бы желание...
Да и про презумпцию невиновности не слышал вовсе, ещё нужно доказать в суде, что человек совершил правонарушение, да ещё и суд должен это признать. По факту никто не виновен, пока суд не решил так.
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|7.95, gogo (?), 14:28, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С разморозкой вас! 21 век на дворе. Презумпция невиновности по факту в интырнеты так и не втиснулась.
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|6.83, пох. (?), 14:04, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Соседская дочка теряет ключи, терь буду полицию вызывать каждый раз как она в дверь звонит.
вы не поверите, но в тех местах, где полиция еще что-то делает кроме сбора взяток, п-динга дубинками неугодных и стояния на коленях перед ниграми - проимев ключи принято именно в полицию и звонить, это их работа. А ломиться в соседский дом - не принято, это не их работа.
Дикари-с.
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|6.111, соседская дочка (?), 14:57, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Соседская дочка теряет ключи, терь буду полицию вызывать каждый раз как она
> в дверь звонит.
> Чтобы вумной стала, как анонимы опеннетные.
А я и так умная - я полиции позвонила прямо перед тем как звонить в твою дверь.
Теперь сиди за изнасилование!
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|5.65, Аноньимъ (ok), 12:28, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вы наверное не знаете, но самый крупный сканер портов в интернете это Microsoft.
Более того, они не просто порты сканят, они версии ОС собирают и прочую инфу.
Вот, кстати, вопрос важности великой. Если в двери звонит полиция, нужно ли вызывать полицию?
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|5.92, Sw00p aka Jerom (?), 14:25, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Права воровать у вора нет.
Цыганам воровать не грех, о каких правах идет речь? Какой физически закон запрещает воровать? Или по какому физическому закону, то что у вас украли, реально принадлежит вам? Отсюда следует, то что во истину принадлежит вам и то, что нельзя украсть - можно с собой унести на тот свет, а теперь скажите, что вы из этого материального мира можете унести с собой на тот свет?
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|6.103, пох. (?), 14:42, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Цыганам воровать не грех, о каких правах идет речь? Какой физически закон
> запрещает воровать? Или по какому физическому закону, то что у вас
"право меча". Когда хозяин барахла просто ловит вора и убивает.
Но, если что, даже первобытных римлян это быстро зае-ло, и пришлось придумать римское право вместо того чтоб вручную за каждым вором гоняться.
Тем более что у вора тоже может оказаться меч, и тогда барахло достанется ему на законных основаниях.
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|4.55, Аноним (51), 11:57, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К этому все и идёт.Любой отклонившийся от общего маршрута является или преступником или дураком.Аномалия.
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|5.62, Аноньимъ (ok), 12:20, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да, для людей все меньше места в мире.
Но битва еще не окончена. Определенно стоит делать все возможное пока есть хоть какая-то возможность.
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|4.32, ыы (?), 11:27, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Вы можете совершенно спокойно купить в магазине кухонный нож, хранить его и резать им хлеб. Но если вы начнете махать им перед носом другого человека, или просто даже демонстрировать его делая намеки- это уже криминал.
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|5.41, Fatnasmas (?), 11:39, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В каком месте сканер сети сравним с ножом?
То есть если я скажу, что у меня установлен сканер сети - равно сильно угрозам?
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|5.42, Аноньимъ (ok), 11:39, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это по каким законам и в какой стране, "демонстрировать кухонный нож делая намеки" - считается криминалом?
Разве что что-то уровня оскорбления чувств верующих, но такие законы сами по себе криминал.
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|5.60, Аноним (50), 12:17, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>или просто даже демонстрировать его делая намеки- это уже криминал.
Всех ведущих кулинарных телешоу уже пересажали?
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|1.12, Lex (??), 10:39, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> при помощи спуфинга отправить пакет с указанием поддельного IP-адреса и инициировать попадание в список блокировки любого хоста.
Это ведь эпическая чушь в пале самого подхода к «блокировке».
Интересно, что бы сказали те «беспристрастные борцы со спамом» в ходе судебных разборок ввиду безапелляционной блокировки энных хостов даже без проверок их причастности
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|2.37, беспристрастный борцун со спамом (?), 11:32, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как что? "Мы находимся в юрисдикции каймановых островов, когда принесете нам в наш суд день...э...заяву - тогда и предъявляйте предъявы!"
"И вообще мы не отвечаем за неправильные или правильные но противозаконные, или любые другие использования наших списков, мы просто разместили объяву!"
А вот какую-нибудь m247 натянуть, теоретически, можно. Практически за ними стоит государство, так что хрен что получится, если ты не государство в государстве.
Ну то есть какой-нибудь BMW или тот же гугль - могли бы. Но они пока не пострадали. К сожалению.
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|1.13, dimcha (??), 10:42, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Какой-то доморощеный ЮнайтедКомНадзор. Помню в середине нулевых уйму времени тратили на вытаскивание свой айпишников из блеклистов спамхауса из-за их кривых алгоритмов. Думал спустя декаду такие криволапые подходы канули в Лету, ан-нет, живут и плодятся. Лучи зла им во все порты.
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|2.26, Виктор (??), 11:19, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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От блокировок РКН блоклисты отличаются тем, что они необязательны для использованию и каждый сам выбирает использовать dnsbl или нет, а если использовать, то какие конкретно.
Я имею полное право защищаться от нежелательной почты теми способами, которые выберу сам. Если мой поставщик услуг электронной почты будет использовать неадекватные методы защиты - я объясню ему, в чём он неправ или поменяю поставщика. Впрочем, про поставщика - это теория, у меня собственный почтовый сервер и я на нём использую dnsbl. Претензий к спамхаусу не имею, если не рассылать спам, который попадёт в их спамтрапы, то и адрес в их листыв не попадёт. Удаление же адреса отуда достаточно простое, по работе периодически приходится чистить сети за некоторыми арендаторами.
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|3.29, Аноньимъ (ok), 11:24, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>если не рассылать спам, который попадёт в их спамтрапы, то и адрес в их листыв не попадёт
Какой безумный иступлённый маразм.
Сошли бы вы за наивного идиота если бы в новости которую вы комментируете не шла бы речь как раз об обратном.
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|3.80, anonymous (??), 13:30, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что они необязательны для использованию
Исключние из BGP - это не обязательно к использованию? Вы уверены?
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|2.84, sage (??), 14:04, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На всякий случай, декада в русском языке означает 10 дней, а не 10 лет.
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|1.14, Аноним (14), 10:43, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Все dnsbl уже давно зашкварены и фактически являются вымогателями и мошенниками.
Если админы каких-либо сервисов используют dnsbl, то гнать таких из профессии.
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|2.28, Виктор (??), 11:21, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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О вымогательстве, пожалуйста, подробнее. Удаление адресов из спамхауса, барракуды, сорбса никакой оплаты не требует. Про uceprotect -не знаю, я этим списком не пользуюсь и по работе с ним не сталкивался.
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|3.61, Аноним (61), 12:19, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У спамхауса есть платная подписка "$10 в месяц и ваши IP не будут добавляться".
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|4.113, Аноним (-), 15:03, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У спамхауса есть платная подписка "$10 в месяц и ваши IP не будут добавляться".
У ларечников тоже такая подписка на кровельные работы есть.
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|3.87, Lex (??), 14:22, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почти на всех буржуйских площадках с "исключительно высокой защитой сторон" есть возможность за смешные деньги полностью игнорировать все их придирки.
Будь то подписка спамхауса или платный акк в апворке( при которой заказчик с абсолютно уродским отношением к ведению дел и оплате, с кучей негативных отзывов может.. просто скрыть негативный рейтинг и отзывы.. а потом - трясти с тебя, как исполнителя, кучу хотелок под угрозой выставления негативного отзыва и не_оплатой работ.. одмены, кстати, встанут на сторону заказчика, негативный отзыв скорее всего никуда не денется, это повлияет на рейтинг успешности, но и деньги стрясти они не смогут. И это помимо того, что контора и так разные налоги и сборы гребет лопатой )
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|4.104, пох. (?), 14:46, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Почти на всех буржуйских площадках с "исключительно высокой защитой сторон" есть возможность
> за смешные деньги полностью игнорировать все их придирки.
Это тебе они смешные, а кому-то пять старушек - рупь!
P.S. до сих пор не могу забыть, как техподдержка белого и пушистого ebay посоветовала мне "а ты открой претензию в paypal - деньги вернутся сразу же". Потому что тот уже был отделен от наебея, угу.
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|2.39, беспристрастный борцун со спамом (?), 11:35, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Все dnsbl уже давно зашкварены и фактически являются вымогателями и мошенниками.
Должны же мы где-то брать бабки на поддержку инфраструктуры?! Вон, чувак скрипт новый написал, который по первому syn блочит - его дети что, голодные должны сидеть?!
> Если админы каких-либо сервисов используют dnsbl, то гнать таких из профессии.
dnsbl вполне можно использовать - но не для т-пых "зобаню по ip". К счастью для нашего прекрасного бизнеса - догадываются об этом единицы.
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|2.63, Аноним (63), 12:20, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Все
Наверное лучше так:
Долой централизацию. Централизация - это монополия паразитирующая на нас и нашем труде.
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|1.54, stalker37 (ok), 11:56, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Имел опыт общения с UCEPROTECT. Обычные сетевые вымогатели, ничего личного. Как-то прислали мне и моему апплинку (датацентру в мск) кляузу мол с Вас атаки. Ну ок..прошу у них хоть какие-то логи.
UCEPROTECT вежливо предлагает мол зарегистрируйся и всё покажем. Ну ок. регистрируемся (конечно же на e-mail который не жалко). Как и ожидалось никаких логлов не отсыпали, зато на ящик повалило 100500 писем с предложением защиты моих серверов от онной конторы или её партнёров. На попытки отписаться - ответ ок мы Вас отписали и ничего не меняется (что тоже ожидаемо было).
Слил неск десятков их писем в спамхауз и ко... рассылки прекратились.
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|2.64, Аноним (50), 12:21, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Is there a way to report spam to Spamhaus?
> Spamhaus does not accept spam reports.
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|3.70, xm (ok), 12:40, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное со Spamcop перепутал. Эти очень принимают.
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|1.57, Аноним (61), 12:11, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все эти RBL давно предали изначальные идеи и цели своего рождения и выродились в раковую опухоль. Бить надо не только по операторам этих списков, но сильнее и больнее херачить по пользователям.
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|1.68, Онаним (?), 12:30, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"провайдер M247 отключил анонс одной из его сетей в BGP"
После такого обычно провайдер меняется без разговоров.
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|2.78, пох. (?), 13:11, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По-моему вот этого: https://m247.com/modern-slavery-statement/ вполне было бы достаточно, чтобы не иметь с больными на голову дел с самого начала.
Но это ж UK, хошь в колхоз вступай, а не хошь - корову отнимем.
В стране с работающей судебной системой - даже и наоборот, после такого (и проигранного по результату горе-провайдером иска с кучей всяких недополученных прибылей и прочего фуфла) можно его уже не менять - его макаки к твоим адресам будет относиться с особой нежностью, поглаживая поротый зад.
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|3.102, Lex (??), 14:41, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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UK и "работающая судебная система" таки противоречат друг другу.
Там господа порой столь виртуозно закон на известном месте могут вертеть ажно диву даешься.
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|4.105, пох. (?), 14:48, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> UK и "работающая судебная система" таки противоречат друг другу.
Дык, давно ж уже. Поэтому и выбирать тому лоху не приходится - это, сынок, твоя родина!
> Там господа порой столь виртуозно закон на известном месте могут вертеть ажно
Там и товарищам можно.
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|1.71, Аноним (71), 12:42, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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UCEPROTECT просто спонсоров в белые списки надо добавить, и пролема решена.
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|2.107, пох. (?), 14:50, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> рыночек порешал. ему надо было голосовать за другую партию.
которая до этого п-ца вот и довела? Ну-ну.
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|1.85, Afanas666 (?), 14:14, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Один из немногих нормальных почтовых сервисов, в котором даже пароль восстановить нельзя, испытывает трудности. К чему бы это?
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|1.88, бублички (?), 14:22, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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не совсем по теме, но на днях (возможно с опазданием) заметил очередной даунячий проект по сканированию. на этот раз используют GCP для индексирования HTTP/HTTPS. характерный признак "Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com" в поле агента. уже пытаюсь связаться с ними, выяснить их мотив и как они будут оправдывать (а-то и превозносить) свою тyпopылyю деятельность
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|1.100, бублички (?), 14:38, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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кстати или нет, но к примеру у меня в списках блокировки тысячи IP-адресов этого зловонного M247. сканирование, спам, флуд, следы DDoS атак (основной вектор DNS) и прочий детский сад при дурдоме. так-что, будь моя воля, отключил бы от интернета обоих и влепил бы штраф
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|2.109, пох. (?), 14:53, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> кстати или нет, но к примеру у меня в списках блокировки тысячи IP-адресов этого зловонного
> M247.
это юклянский ростелеком, чего ты хотел? Ему можно. Его клиентам - низзя-низзя, не тому царю дань, с-ки, платят.
У меня он целыми блоками в фильтрах - нет и не может быть у меня посетителей с юклянских ростелекомов.
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