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Сканировние портов привело к блокировке подсети провайдером из-за попадания в список UCEPROTECT

14.02.2021 09:15

Винсент Кэнфилд (Vincent Canfield), администратор почтового сервиса и хостинга-реселлера cock.li, обнаружил, что всю его IP-сеть автоматически внесли в список DNSBL UCEPROTECT за сканирование портов с соседних виртуальных машин. Подсеть Винсента попала в список Level 3, в котором блокировка осуществляется по номерам автономных систем и охватывает целые подсети, с которых многократно и для разных адресов срабатывали детекторы рассылки спама. В результате провайдер M247 отключил анонс одной из его сетей в BGP, фактически приостановив обслуживание.

Проблема заключается в том, что подставные серверы UCEPROTECT, которые притворяются открытыми релеями и фиксируют попытки отправки почты через себя, автоматически включают адреса в список блокировки на основе любой сетевой активности, без проверки установки сетевого соединения. Аналогичный метод помещения в список блокировки также применяется проектом Spamhaus.

Для попадания в список блокировки достаточно отправить один пакет TCP SYN, чем могут воспользоваться злоумышленники. В частности, так как двустороннего подтверждения TCP-соединения не требуется, можно при помощи спуфинга отправить пакет с указанием поддельного IP-адреса и инициировать попадание в список блокировки любого хоста. При симуляции активности с нескольких адресов можно добиться эскалации блокировки до уровней Level 2 и Level 3, которые выполняют блокировку по подсетям и номерам автономных систем.

Список Level 3 изначально был создан для борьбы с провайдерами, поощряющими вредоносную активность клиентов и не реагирующими на жалобы (например, хостинги, специально создаваемые для размещения нелегального контента или обслуживания спамеров). Несколько дней назад UCEPROTECT изменил правила попадания в списки Level 2 и Level 3, что привело к более агрессивной фильтрации и увеличению размера списков. Например, число записей в списке Level 3 выросло с 28 до 843 автономных систем.

Для противостояния UCEPROTECT была высказана идея использования при сканировании спуфинга адресов с указанием IP из диапазона спонсоров UCEPROTECT. В итоге UCEPROTECT внёс адреса своих спонсоров и многих других невиновных в свои базы, что создало проблемы с доставкой email. В том числе в список блокировки попала CDN-сеть компании Sucuri.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sucuri.net/2021/0...)
  2. OpenNews: Черный список dynablock.wirehub.net начал блокировать весь Интернет
  3. OpenNews: Конфликт с помещением IP-адресов Google в черный список Spamhaus
  4. OpenNews: Пол Викси предлагает использовать концепцию DNSBL для борьбы с мошенниками
  5. OpenNews: DNSBL-сервис rfc-ignorant.org прекращает свою работу
  6. OpenNews: DNSBL-списки AHBL переведены в режим блокирования всех адресов
Автор новости: sage
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54579-rbl
Ключевые слова: rbl, dnsbl, uceprotect
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 09:42, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    > Для противостояния UCEPROTECT была высказана идея использования при сканировании спуфинга адресов с указанием IP из диапазона спонсоров UCEPROTECT.

    Отпилить UCEPROTECT сук? Атаковать его же оружием? Изящно.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:25, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А сам себя он забанит? :) А то каких-то партнеров - не так интересно.
     
     
  • 3.33, пох. (?), 11:28, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сам он стоит ноль. И к тому же живет на зарегистрированных на васянские кредитки серверах в дешманских do и ovb.
    Так что все правильно сделали - ударили по самому больному месту, карману, откуда капало бабло.

    Возможно, часть партнеров задумается, что пора перестать кормить этих больных.

     
     
  • 4.51, Аноним (51), 11:52, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Падает-толкни©
     
  • 4.90, Аноним (-), 14:23, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А сам он стоит ноль.

    Да мне похрен. Просто интересно может ли саботажник саботировать себя, и что получается при попытке это делать. Конечно есть вариант что они сообразительные и сделали себе фавор, но судя по результатам - это совсем не факт.

     
     
  • 5.99, пох. (?), 14:37, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто интересно может ли саботажник саботировать себя

    да наверняка ж может, просто бесполезно - там этих хонипотов тыщи, им же ничего кроме грошовых виртуалок за 1 евро не требуется. Размазаны по мильену клаудпровайдеров (большинство из которых не настолько долбануты). Ну напорешься ты на пяток-десяток, которые заблочат сами себя (точнее, провайдер которых столь туп что сам себя заблочит по их спискам), остальные останутся.


     
     
  • 6.108, Аноним (-), 14:52, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так накодить скриптик какой голимый, перебирающий их И дальше 1 Они не з... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.66, InuYasha (??), 12:28, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *где-то в подвалах КГБ у рукоблудителей РКН отклеился пластырь пониже спины*
     

  • 1.2, TheFotoMag (ok), 09:51, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Так было всегда. Что и кого удивляет?
    Следи за своим юзверем и блокируй его на своей стороне.
    Отсутствующие компетенции с удовольствием предоставит Spamhaus.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:54, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    За что блокировать? За сканирование портов?
     
     
  • 3.4, AlexYeCu_not_logged (?), 10:04, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    >За что блокировать? За сканирование портов?

    За попытку общаться друг с другом без разрешения корпораций и государств. Ничего личного —- просто бизнес.

     
     
  • 4.5, анонимуслинус (?), 10:15, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    такова свобода западного мира. самое смешное , что там про это все знают и считают это нормальным, а у нас вой поднимут на таком))
     
     
  • 5.23, Аноньимъ (ok), 11:12, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не считают там это нормальным. И борются с этим.

    Разница в том, что борются они меньше с гуманистических позиций и больше с экономических. Так как "западное общество" нацисткое в своей основе (митраизм).

    У нас же, в целом, предателями людоедами взят курс "на запад" и копируются худшие западные практики, что одновременно пиарится как антизападные меры, когда на самом деле всё наоборот.

     
     
  • 6.44, СеменСеменыч777 (?), 11:40, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > "западное общество" нацисткое в своей основе (митраизм).

    митраизм к национал-социализму не имеет отношения никакого.
    к интернационал-социализму тоже не имеет.

    ps: культ Sol Invictius и гипотетическая религия цеха могильщиков - тоже.

     
  • 5.34, alex312 (?), 11:28, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >такова свобода западного мира.

    То ли дело на рассии. Можно свободно водить хоровод в окружении омона, можно свободно срать в автозаке, да в конце-то концов и на бутылку можно свободно присесть.

     
     
  • 6.40, Аноним (40), 11:37, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "то ли дело на расии". Всей демшизой надо собраться и назвать так партию. А то Лешка похоже кукухой съехал учитывая что он несёт на суде.
     
     
  • 7.50, Аноним (50), 11:49, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего его кончат как Тесака.
     
     
  • 8.94, Аноним (-), 14:27, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так ить пытались, но лажа вышла А в отместку берлинский пациент объяснил кому ч... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.110, Аноним (50), 14:57, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не пытались Когда хотят убить - не используют Новичок , используют более ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.72, Qwerty123456 (?), 12:43, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Я ж и говорю, на рассии есть только свобода ходить строем, восхвалять великого пу, и лаять на запад из под шконки.
     
     
  • 8.81, пох. (?), 13:56, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну неправда же, прекратите ваше очернительство Лаять на Запад можно прямо с сам... текст свёрнут, показать
     
  • 6.76, Аноним (76), 13:06, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не вижу разницы между жизнь негров важно и акциями навального. Те же клоуны
     
     
  • 7.98, Аноним (98), 14:36, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато фонарики в россии запретят. Прикольно же. Главный признак террориста - карманный фонарик, лол. А шиза точно - дем?
     
  • 5.89, AlexYeCu_not_logged (?), 14:23, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > такова свобода западного мира. самое смешное , что там про это все
    > знают и считают это нормальным, а у нас вой поднимут на
    > таком))

    Не только западного, увы.

     
  • 4.18, TheFotoMag (ok), 10:57, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Общаться? Взломом?
     
     
  • 5.91, AlexYeCu_not_logged (?), 14:24, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Общаться? Взломом?

    О каком «взломе» речь?

     
  • 3.17, TheFotoMag (ok), 10:49, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > За сканирование портов?

    Да. И ещё как.

     
  • 2.16, rvs2016 (ok), 10:49, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Следи за своим юзверем и блокируй его на своей стороне

    Ага. Были такие уже.
    У меня одно подключение к ЮТК было на работе. Другое к тому же ЮТК в том же городе - дома.
    Ну я нормально ходил из дома на работу, с работы домой.
    В один прекрасный день ЮТК запретил установку соединений между хостами даже в своей сети.
    Пришлось мне им рассказать о том, что они не правы и они этот запрет отменили.
    Но это повезло. А так провайдер может же и послать и ничего ему за это не будет, если только нет достаточныъ ресурсов для борьбы с ним.

     
     
  • 3.21, Виктор (??), 11:07, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь ответ простой. Слава богу, у нас пока ещё не единственный провайдер интернета. Если провайдер препятствует нормальной работе - есть более другие провайдеры.
     
     
  • 4.53, Аноним (51), 11:54, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DPI все уже поставили,или ещё остались отстающие?
     
  • 3.46, СеменСеменыч777 (?), 11:44, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > запретил установку соединений между хостами даже в своей сети.

    если хосты имели приватные адреса из RFC1918 - правильно сделал что запретил.
    нечего размножать мамкиных хакеров.

    ps: купи нормальные адреса и делай что хочешь.

     

  • 1.6, Аноним (50), 10:16, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    Всё правильно сделали.

    Если списками типа Spamhaus пользуются, значит от них пользы больше, чем вреда, и что пользующиеся ими именно такого от подобных организваций хотят и ожидают.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:48, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    >пользы больше, чем вреда

    Если тебя вместе с некоторым количеством других жителей поместят в ГУЛАГ, пользы будет больше чем вреда, ведь в шахтах кому-то нужно работать, а потери никто и не заметит.

    У меня как-то купленный домен заморозили сразу после покупки потому что у него @ запись указывала на мой серый айпи и Spamhaus, которому до этого никакого дела быть не должно, бросил кляузы сразу регистратору и держателю домена, по факту чего разборки длились целый месяц, но это ничего страшного, ведь пользы от таких действий больше чем вреда. Интернет должен принадлежать только корпорациям у которых белых айпишников жопой жуй, правильно? Всех остальных под блок, за холопами нужен контроль.

     
     
  • 3.25, Аноним (50), 11:19, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Абсолютно верно Но знаешь в чём просветление В том, чтобы понять, что уголь се... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.47, беспристрастный борцун со спамом (?), 11:45, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Пойми, провайдерам и мылам и сайтам на *** не упёрлось банить мимокрокодилов, им только
    > убытки от этого.

    Те, кому убытки - ничего не понимают ни в каких спамхаусах. Они же руководители. Ни на каком инструменте не играют. Понять что зажравшегося застрявшего в 98м году админа пора турнуть с трона при помощи ноги - не могут. Да и тот хотя бы вроде данные не слишком крадет, а новый - поди угадай. Вдруг только что из яндекса уволили?!

    > Видимо большая часть списка - это реальные спамеры и скамеры.

    большая часть email - это спам. Примерно 98% (правда, считали в 2009м, с тех пор наверное еще больше стало)

    Поэтому любой random drop prob 98 - реально помогает от спамеров и скамеров. Ну и что что пострадает и 98% нормальных людей? Смотрите, зато, насколько спама меньше стало! А если еще вручную исключить гугль, гугль, мэйлрушечку и яндекс - то вообще все щасливы!

    Люди, что-то жестко фильтрующие автоматикой по спискам, которые не они контролируют, безусловно являются идиотами. К счастью для нашего прекрасного бизнеса, их большинство.

    А что кто-то не получил страховую выплату, потому что почта от страховой очень-похожа-на-спам (по всем критериям- рассылается миллионами в день, с разных адресов, сгенерена роботами, содержит яркие картинки и мигающие баннеры потому что "дизайн корпоративных рассылок") - это его проблемы, хахахаха.

     
     
  • 5.59, Аноним (50), 12:15, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Значит интернет - это не их бизнес, а их бизнес ну оффлайновая продажа строй... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.101, Аноним (98), 14:40, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Абсолютно верно. Но знаешь в чём просветление? В том, чтобы понять, что
    > уголь сейчас государству в таких количествах на *** не нужен,

    Ничего страшного, антарктиду отправишься осваивать. Проявишь усердие - получишь бесплатный гектар, от щедрот.

    > Что же ты сам свой "честный" аналог спамхауса не создашь, который будет лучше и разбанивать будет бесплатно?

    То что рэкет как вид деятельности импонирует не всем? :)

    > Видимо большая часть списка - это реальные спамеры и скамеры.

    Т.е. после того как чувак потестил систему, реальных спамеров стало в 30 раз больше и это не глюк? А партнеры этой штуки и правда скамеры?

     
  • 3.36, Виктор (??), 11:29, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое "держатель домена" я не знаю, но регистратор домена превысил свои полномочия и это - повод для подачи жалобы в КЦ. Приостановка делегирования домена допускается только в судебном порядке, в случае непредоставления администратором домена достоверных севедений и в случае предписания компетентных организаций (список размещен на сайте КЦ) в пределах их компетенций (только детская порнография, фишинг и распространение вредоносного ПО).
     
  • 2.93, AlexYeCu_not_logged (?), 14:25, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если списками типа Spamhaus пользуются, значит от них пользы больше, чем вреда

    Ты недооцениваешь распространённость магического мышления среди людей и проистекающей из оного тяги к бесполезным и бессмысленным ритуалам.

     

  • 1.10, IdeaFix (ok), 10:28, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    т.е. сознательные люди, демонстрируя свою гражданскую и общественную сознательность уже внесли в эти списки полмира?
     
     
  • 2.19, ыы (?), 11:04, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сознательные и добропорядочные граждане Кенигсберга, уважаемые люди, казнили ведьму на костре 21 августа 1811 за занятия черной  магией.

    Последняя ведьма в истории человечества была сожжена в Камарго (Мексика) в 1860 году!
    И это тоже были уважаемые и добропорядочные граждане чувствовавшие себя правыми и добропорядочными, борцы за светлые идеалы.

     
     
  • 3.24, Аноньимъ (ok), 11:13, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Последняя ведьма в истории человечества была сожжена в Камарго (Мексика) в 1860 году!

    Жгут по сей день.

     
  • 3.77, Аноним (76), 13:11, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лень гуглить, но несколько лет назад сознательные и добропорядочные граждане одной индусской деревени принесли в жертву девочку, потому что у них дождика не было. Староста деревни присел, нового выбрали
     
  • 3.97, AlexYeCu_not_logged (?), 14:29, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Последняя ведьма в истории человечества была сожжена в Камарго (Мексика) в 1860
    > году!

    Эк вы индийцев из состава человечества исключили… А если брать в расчёт не только сожжение, но и иные способы расправы «за связь с потусторонними силами», то можно прийти к печальному выводу, что условное средневековье никуда с планеты не делось.

     
  • 3.106, Аноним (106), 14:48, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, давно пора вернуть старую добрую традицию, а то развелось шлюх!
     
  • 2.20, КО (?), 11:07, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гугл первый в списке.
     

  • 1.11, Аноним (-), 10:32, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А как узнать кто в твоей и соседних сетях без сканирования портов? Никак. Люди не понимают сканирование это всего лишь перекличка. Кто там в тумане?

    Со спамерами другими методами надо бороться. Бред.

     
     
  • 2.22, ыы (?), 11:08, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А зачем вам это в публичной сети?
    какие некриминальные задачи вы решаете таким сканированием?
     
     
  • 3.27, Аноньимъ (ok), 11:20, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    1. Сервис дискавери.(пи ту пи)
    2. Всевозможные исследования.

    3. Фашисты евреев сжигали абсолютно на законных основаниях. Причём тут закон вообще?
    Права человека выше законов.

    По вашему так и в дверь нельзя дома звонить. И вообще за любое отклонение от маршрута офис работа супермаркет сажать на 10 лет.

     
     
  • 4.31, ыы (?), 11:25, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    >1. Сервис дискавери.(пи ту пи)
    >2. Всевозможные исследования.
    >3. Фашисты евреев сжигали абсолютно на законных основаниях. Причём тут закон вообще?
    >Права человека выше законов.

    Ну так ваши права не выше прав других людей. Вы сканируете - вас блокируют. В соответствии с правами.


    >По вашему так и в дверь нельзя дома звонить. И вообще за любое отклонение от маршрута офис работа супермаркет сажать на 10 лет.

    За то что обзвонили все двери в подъезде и убежали - статья хулиганство между прочим :)
    Не десять лет, но чтобы поумнеть- хватит... возможно...

     
     
  • 5.35, Аноньимъ (ok), 11:29, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хулиганство это потому, что мешает людям.
    Сканирование портов никому не мешает.

    >Не десять лет, но чтобы поумнеть- хватит... возможно...

    Ну понятно с вами всё. Вы вумный очень, как утка.

     
     
  • 6.38, ыы (?), 11:33, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Сканирование портов никому не мешает.

    Ну понятно с вами всё. Вы вумный очень, как утка.

     
  • 6.45, Виктор (??), 11:42, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Сканирование портов создаёт паразитную нагрузку на сеть и на сервер, чем очень мешает. Целью сканирования портов чужих серверов является попытка взлома, что мешает ещё сильнее.
     
     
  • 7.49, Fatnasmas (?), 11:48, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ага сколько процентов от суммарной производительности? 1% то наберётся?
    Специалисты по ддос в тренде, сразу видно, не иначе.
     
  • 7.86, Sw00p aka Jerom (?), 14:17, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отруби себя от сети, как раз блокировка и есть. А что вы хотели когда создавали анархонет? Любой пакет любому адресату можно отправить, не запрещено ведь. А про спуфинг промолчу, на днях не мог доказать клоудфлейру, что его подсеть сканит (брутфорсит домены) нейм серверов, отмазались мол спуфинг, мы пушистые.
     
  • 5.74, Fatnasmas (?), 12:52, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про закрытие неиспользуемых портов мы не слышали, как и про списки доступа...
     
  • 5.112, Аноним (-), 15:00, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > За то что обзвонили все двери в подъезде и убежали - статья
    > хулиганство между прочим :)

    Тут вообще-то получается что какой-то козел позвонил в дверь. За это почему-то линчевали весь подъезд. С аргументом что, возможно, козел из того же подъезда. Правда, случайно оказалось что козлы и в других подъездах водятся, что иссдедователи и продемонстрировали натурным экспериментом.

     
  • 4.43, Виктор (??), 11:39, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Про фашистов и евреев сюда приплетать не надо. Это тут совсем ни при чём. И про права человека -тоже. Права воровать у вора нет.
    По поводу исследований. Владельцы исследуемых машин давали разрешение на такие исследования? Какова цель исследований? Выявить и заюзать уязвимости? Ну так это как раз вполне криминальная цель. Я тоже не могу предположить ни одной некриминальной цели исследования чужих компьютеров.
    Да, и в дверь чужого дома, в который не звали, звонить, действительно, нельзя. А если будете звонить, не удивляйтесь, что хозяин вызвал полицию.
     
     
  • 5.48, Аноньимъ (ok), 11:48, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так вы ничего кроме криминала придумать не можете, а наказывать за это нужно других?

    Я прямо слышу как у вас скрепы трещат.

    > А если будете звонить, не удивляйтесь, что хозяин вызвал полицию.

    :O ох ух ого вот это да!

    По ли ци я. Какое крепкое слово.

    Соседская дочка теряет ключи, терь буду полицию вызывать каждый раз как она в дверь звонит.

    Чтобы вумной стала, как анонимы опеннетные.

     
     
  • 6.73, Fatnasmas (?), 12:46, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Человек один раз в жизни краем глаза УК видел и теперь ставит равно между цифровым правом и гражданским, плевать он хотел на то, что бытовуха и сеть вещи не соизмеримые и есть другие НПА. Метр же можно и байтами замерить, было бы желание...
    Да и про презумпцию невиновности не слышал вовсе, ещё нужно доказать в суде, что человек совершил правонарушение, да ещё и суд должен это признать. По факту никто не виновен, пока суд не решил так.
     
     
  • 7.95, gogo (?), 14:28, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С разморозкой вас! 21 век на дворе. Презумпция невиновности по факту в интырнеты так и не втиснулась.
     
  • 6.83, пох. (?), 14:04, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Соседская дочка теряет ключи, терь буду полицию вызывать каждый раз как она в дверь звонит.

    вы не поверите, но в тех местах, где полиция еще что-то делает кроме сбора взяток, п-динга дубинками неугодных и стояния на коленях перед ниграми - проимев ключи принято именно в полицию и звонить, это их работа. А ломиться в соседский дом - не принято, это не их работа.

    Дикари-с.

     
  • 6.111, соседская дочка (?), 14:57, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Соседская дочка теряет ключи, терь буду полицию вызывать каждый раз как она
    > в дверь звонит.
    > Чтобы вумной стала, как анонимы опеннетные.

    А я и так умная - я полиции позвонила прямо перед тем как звонить в твою дверь.
    Теперь сиди за изнасилование!

     
  • 5.65, Аноньимъ (ok), 12:28, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вы наверное не знаете, но самый крупный сканер портов в интернете это Microsoft.
    Более того, они не просто порты сканят, они версии ОС собирают и прочую инфу.

    Вот, кстати, вопрос важности великой. Если в двери звонит полиция, нужно ли вызывать полицию?

     
     
  • 6.75, Fatnasmas (?), 12:55, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    вы не понимаете, это другое!
     
  • 5.92, Sw00p aka Jerom (?), 14:25, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Права воровать у вора нет.

    Цыганам воровать не грех, о каких правах идет речь? Какой физически закон запрещает воровать? Или по какому физическому закону, то что у вас украли, реально принадлежит вам? Отсюда следует, то что во истину принадлежит вам и то, что нельзя украсть - можно с собой унести на тот свет, а теперь скажите, что вы из этого материального мира можете унести с собой на тот свет?

     
     
  • 6.103, пох. (?), 14:42, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Цыганам воровать не грех, о каких правах идет речь? Какой физически закон
    > запрещает воровать? Или по какому физическому закону, то что у вас

    "право меча". Когда хозяин барахла просто ловит вора и убивает.
    Но, если что, даже первобытных римлян это быстро зае-ло, и пришлось придумать римское право вместо того чтоб вручную за каждым вором гоняться.

    Тем более что у вора тоже может оказаться меч, и тогда барахло достанется ему на законных основаниях.

     
  • 4.55, Аноним (51), 11:57, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К этому все и идёт.Любой отклонившийся от общего маршрута является или преступником или дураком.Аномалия.
     
     
  • 5.62, Аноньимъ (ok), 12:20, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да, для людей все меньше места в мире.
    Но битва еще не окончена. Определенно стоит делать все возможное пока есть хоть какая-то возможность.
     
     
  • 6.82, пох. (?), 13:58, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, успей сдать лоха пока он тебя не сдал!

     
  • 3.30, Fatnasmas (?), 11:24, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Воспользовался доступным методом - автоматом криминал, так что-ли?
     
     
  • 4.32, ыы (?), 11:27, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Вы можете совершенно спокойно купить в магазине кухонный нож, хранить его и резать им хлеб. Но если вы начнете махать им перед носом другого человека, или просто даже демонстрировать его  делая намеки- это уже криминал.
     
     
  • 5.41, Fatnasmas (?), 11:39, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В каком месте сканер сети сравним с ножом?
    То есть если я скажу, что у меня установлен сканер сети - равно сильно угрозам?
     
  • 5.42, Аноньимъ (ok), 11:39, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это по каким законам и в какой стране, "демонстрировать кухонный нож делая намеки" - считается криминалом?

    Разве что что-то уровня оскорбления чувств верующих, но такие законы сами по себе криминал.

     
  • 5.60, Аноним (50), 12:17, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >или просто даже демонстрировать его  делая намеки- это уже криминал.

    Всех ведущих кулинарных телешоу уже пересажали?

     
  • 4.56, Аноним (51), 12:00, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.Наверху лучше видно,что есть криминал а что нет.
     

  • 1.12, Lex (??), 10:39, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > при помощи спуфинга отправить пакет с указанием поддельного IP-адреса и инициировать попадание в список блокировки любого хоста.

    Это ведь эпическая чушь в пале самого подхода к «блокировке».
    Интересно, что бы сказали те «беспристрастные борцы со спамом» в ходе судебных разборок ввиду безапелляционной блокировки энных хостов даже без проверок их причастности

     
     
  • 2.37, беспристрастный борцун со спамом (?), 11:32, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как что? "Мы находимся в юрисдикции каймановых островов, когда принесете нам в наш суд день...э...заяву - тогда и предъявляйте предъявы!"
    "И вообще мы не отвечаем за неправильные или правильные но противозаконные, или любые другие использования наших списков, мы просто разместили объяву!"

    А вот какую-нибудь m247 натянуть, теоретически, можно. Практически за ними стоит государство, так что хрен что получится, если ты не государство в государстве.

    Ну то есть какой-нибудь BMW или тот же гугль - могли бы. Но они пока не пострадали. К сожалению.

     

  • 1.13, dimcha (??), 10:42, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Какой-то доморощеный ЮнайтедКомНадзор. Помню в середине нулевых уйму времени тратили на вытаскивание свой айпишников из блеклистов спамхауса из-за их кривых алгоритмов. Думал спустя декаду такие криволапые подходы канули в Лету, ан-нет, живут и плодятся. Лучи зла им во все порты.
     
     
  • 2.26, Виктор (??), 11:19, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    От блокировок РКН блоклисты отличаются тем, что они необязательны для использованию и каждый сам выбирает использовать dnsbl или нет, а если использовать, то какие конкретно.
    Я имею полное право защищаться от нежелательной почты теми способами, которые выберу сам. Если мой поставщик услуг электронной почты будет использовать неадекватные методы защиты - я объясню ему, в чём он неправ или поменяю поставщика. Впрочем, про поставщика - это теория, у меня собственный почтовый сервер и я на нём использую dnsbl. Претензий к спамхаусу не имею, если не рассылать спам, который попадёт в их спамтрапы, то и адрес в их листыв не попадёт. Удаление же адреса отуда достаточно простое, по работе периодически приходится чистить сети за некоторыми арендаторами.
     
     
  • 3.29, Аноньимъ (ok), 11:24, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >если не рассылать спам, который попадёт в их спамтрапы, то и адрес в их листыв не попадёт

    Какой безумный иступлённый маразм.
    Сошли бы вы за наивного идиота если бы в новости которую вы комментируете не шла бы речь как раз об обратном.

     
  • 3.80, anonymous (??), 13:30, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что они необязательны для использованию

    Исключние из BGP - это не обязательно к использованию? Вы уверены?

     
  • 2.84, sage (??), 14:04, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На всякий случай, декада в русском языке означает 10 дней, а не 10 лет.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:43, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Все dnsbl уже давно зашкварены и фактически являются вымогателями и мошенниками.

    Если админы каких-либо сервисов используют dnsbl, то гнать таких из профессии.

     
     
  • 2.28, Виктор (??), 11:21, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    О вымогательстве, пожалуйста, подробнее. Удаление адресов из спамхауса, барракуды, сорбса никакой оплаты не требует. Про uceprotect -не знаю, я этим списком не пользуюсь и по работе с ним не сталкивался.
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 12:19, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У спамхауса есть платная подписка "$10 в месяц и ваши IP не будут добавляться".
     
     
  • 4.113, Аноним (-), 15:03, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У спамхауса есть платная подписка "$10 в месяц и ваши IP не будут добавляться".

    У ларечников тоже такая подписка на кровельные работы есть.

     
  • 3.87, Lex (??), 14:22, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти на всех буржуйских площадках с "исключительно высокой защитой сторон" есть возможность за смешные деньги полностью игнорировать все их придирки.

    Будь то подписка спамхауса или платный акк в апворке( при которой заказчик с абсолютно уродским отношением к ведению дел и оплате, с кучей негативных отзывов может.. просто скрыть негативный рейтинг и отзывы.. а потом - трясти с тебя, как исполнителя, кучу хотелок под угрозой выставления негативного отзыва и не_оплатой работ.. одмены, кстати, встанут на сторону заказчика, негативный отзыв скорее всего никуда не денется, это повлияет на рейтинг успешности, но и деньги стрясти они не смогут. И это помимо того, что контора и так разные налоги и сборы гребет лопатой )

     
     
  • 4.104, пох. (?), 14:46, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почти на всех буржуйских площадках с "исключительно высокой защитой сторон" есть возможность
    > за смешные деньги полностью игнорировать все их придирки.

    Это тебе они смешные, а кому-то пять старушек - рупь!

    P.S. до сих пор не могу забыть, как техподдержка белого и пушистого ebay посоветовала мне "а ты открой претензию в paypal - деньги вернутся сразу же". Потому что тот уже был отделен от наебея, угу.

     
  • 2.39, беспристрастный борцун со спамом (?), 11:35, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Все dnsbl уже давно зашкварены и фактически являются вымогателями и мошенниками.

    Должны же мы где-то брать бабки на поддержку инфраструктуры?! Вон, чувак скрипт новый написал, который по первому syn блочит - его дети что, голодные должны сидеть?!

    > Если админы каких-либо сервисов используют dnsbl, то гнать таких из профессии.

    dnsbl вполне можно использовать - но не для т-пых "зобаню по ip". К счастью для нашего прекрасного бизнеса - догадываются об этом единицы.

     
  • 2.63, Аноним (63), 12:20, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Все

    Наверное лучше так:

    Долой централизацию. Централизация - это монополия паразитирующая на нас и нашем труде.

     

  • 1.52, Атон (?), 11:53, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ПИРИНГОВЫЕ ВОЙНЫ

    28 сезон, 2 серия.

     
  • 1.54, stalker37 (ok), 11:56, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Имел опыт общения с UCEPROTECT. Обычные сетевые вымогатели, ничего личного. Как-то прислали мне и моему апплинку (датацентру в мск) кляузу мол с Вас атаки. Ну ок..прошу у них хоть какие-то логи.
    UCEPROTECT вежливо предлагает мол зарегистрируйся и всё покажем. Ну ок. регистрируемся (конечно же на e-mail который не жалко). Как и ожидалось никаких логлов не отсыпали, зато на ящик повалило 100500 писем с предложением защиты моих серверов от онной конторы или её партнёров. На попытки отписаться - ответ ок мы Вас отписали и ничего не меняется (что тоже ожидаемо было).
    Слил неск десятков их писем в спамхауз и ко... рассылки прекратились.
     
     
  • 2.64, Аноним (50), 12:21, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Is there a way to report spam to Spamhaus?
    > Spamhaus does not accept spam reports.
     
     
  • 3.70, xm (ok), 12:40, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное со Spamcop перепутал. Эти очень принимают.
     

  • 1.57, Аноним (61), 12:11, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все эти RBL давно предали изначальные идеи и цели своего рождения и выродились в раковую опухоль. Бить надо не только по операторам этих списков, но сильнее и больнее херачить по пользователям.
     
  • 1.58, stalker37 (ok), 12:14, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По пользователям чего? Этих сервисов?
     
  • 1.67, Онаним (?), 12:30, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да всё нормально. Проблемы тех, кто этими списками пользуется.
     
  • 1.68, Онаним (?), 12:30, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "провайдер M247 отключил анонс одной из его сетей в BGP"
    После такого обычно провайдер меняется без разговоров.
     
     
  • 2.78, пох. (?), 13:11, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По-моему вот этого: https://m247.com/modern-slavery-statement/ вполне было бы достаточно, чтобы не иметь с больными на голову дел с самого начала.

    Но это ж UK, хошь в колхоз вступай, а не хошь - корову отнимем.

    В стране с работающей судебной системой - даже и наоборот, после такого (и проигранного по результату горе-провайдером иска с кучей всяких недополученных прибылей и прочего фуфла) можно его уже не менять - его макаки к твоим адресам будет относиться с особой нежностью, поглаживая поротый зад.

     
     
  • 3.102, Lex (??), 14:41, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UK и "работающая судебная система" таки противоречат друг другу.
    Там господа порой столь виртуозно закон на известном месте могут вертеть ажно диву даешься.
     
     
  • 4.105, пох. (?), 14:48, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > UK и "работающая судебная система" таки противоречат друг другу.

    Дык, давно ж уже. Поэтому и выбирать тому лоху не приходится - это, сынок, твоя родина!

    > Там господа порой столь виртуозно закон на известном месте могут вертеть ажно

    Там и товарищам можно.

     

  • 1.69, InuYasha (??), 12:33, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    R-R-R-R-RAMPAGE!
     
     
  • 2.96, Sw00p aka Jerom (?), 14:29, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скайп на проверку :)
     

  • 1.71, Аноним (71), 12:42, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    UCEPROTECT просто спонсоров в белые списки надо добавить, и пролема решена.
     
  • 1.79, jura12 (ok), 13:29, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    рыночек порешал. ему надо было голосовать за другую партию.
     
     
  • 2.107, пох. (?), 14:50, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > рыночек порешал. ему надо было голосовать за другую партию.

    которая до этого п-ца вот и довела? Ну-ну.

     

  • 1.85, Afanas666 (?), 14:14, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Один из немногих нормальных почтовых сервисов, в котором даже пароль восстановить нельзя, испытывает трудности. К чему бы это?
     
  • 1.88, бублички (?), 14:22, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не совсем по теме, но на днях (возможно с опазданием) заметил очередной даунячий проект по сканированию. на этот раз используют GCP для индексирования HTTP/HTTPS. характерный признак "Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com" в поле агента. уже пытаюсь связаться с ними, выяснить их мотив и как они будут оправдывать (а-то и превозносить) свою тyпopылyю деятельность
     
  • 1.100, бублички (?), 14:38, 14/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    кстати или нет, но к примеру у меня в списках блокировки тысячи IP-адресов этого зловонного M247. сканирование, спам, флуд, следы DDoS атак (основной вектор DNS) и прочий детский сад при дурдоме. так-что, будь моя воля, отключил бы от интернета обоих и влепил бы штраф
     
     
  • 2.109, пох. (?), 14:53, 14/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > кстати или нет, но к примеру у меня в списках блокировки тысячи IP-адресов этого зловонного
    > M247.

    это юклянский ростелеком, чего ты хотел? Ему можно. Его клиентам - низзя-низзя, не тому царю дань, с-ки, платят.

    У меня он целыми блоками в фильтрах - нет и не может быть у меня посетителей с юклянских ростелекомов.

     

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