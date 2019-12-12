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Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 3.4.3

12.12.2019 11:34

После года разработки доступен релиз платформы для фильтрации спама - SpamAssassin 3.4.3. В SpamAssassin реализован комплексный подход в принятии решения о блокировании: сообщение подвергается ряду проверок (контекстный анализ, черные и белые списки DNSBL, обучаемые байесовские классификаторы, проверка по сигнатурам, аутентификация отправителя по SPF и DKIM и т.п.). После оценки сообщения разными методами, накапливается определенный весовой коэффициент. Если вычисленный коэффициент превышает определенный порог - сообщение блокируется или помечается как спам. Поддерживаются средства автоматического обновления правил фильтрации. Пакет может использоваться как на клиентских, так и на серверных системах. Код SpamAssassin написан на языке Perl и распространяется под лицензией Apache.

Особенности нового выпуска:

  • Добавлен новый плагин OLEVBMacro, предназначенный для выявления OLE-макросов и VB-кода внутри документов;
  • Повышена скорость и безопасность сканирования больших писем при наличии настроек body_part_scan_size и rawbody_part_scan_size settings;
  • В правила обработки тела письма (body) добавлена поддержка флага "nosubject" для прекращения поиска заголовка Subject как части текста в теле письма;
  • Из соображений безопасности объявлена устаревшей опция 'sa-update --allowplugins';
  • В настройки добавлено новое ключевое слово "subjprefix" для добавления префикса к теме письма при срабатывании правила. В шаблоны добавлен тег "_SUBJPREFIX_", отражающий значение настройки "subjprefix";
  • В плагин DNSEval добавлена опция rbl_headers для определения заголовков, к которым нужно применять проверку в списках RBL;
  • Добавлена функция check_rbl_ns_from для проверки DNS-сервера в списке RBL. Добавлена функция check_rbl_rcvd для проверки доменов или IP-адресов из всех заголовков Received в RBL;
  • В функцию check_hashbl_emails добавлены опции для определения заголовков, содержимое которой нужно проверять в RBL или ACL;
  • Добавлена функция check_hashbl_bodyre для поиска в теле письма с использованием регулярного выражения и проверки найденных совпадений в RBL;
  • Добавлена функция check_hashbl_uris для выявления URL в теле письма и их проверке в RBL;
  • Устранена уязвимость (CVE-2018-11805), позволяющая выполнить системные команды из файлов CF (конфигурационные файлы SpamAssassin) без вывода информации об их запуске;
  • Устранена уязвимость (CVE-2019-12420), которая может использоваться для вызова отказа в обслуживании при обработке письма со специально оформленной секцией Multipart.

Разработчики SpamAssassin также объявили о подготовке ветки 4.0, в которой будет реализована полноценная встроенная обработка UTF-8. Первого марта 2020 года также будет прекращена публикация правил с сигнатурами на базе алгоритма SHA-1 (в выпуске 3.4.2 на смену SHA-1 пришли хэш-функции SHA-256 и SHA-512).

  1. Главная ссылка к новости (https://spamassassin.apache.or...)
  2. OpenNews: Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 3.4.2
  3. OpenNews: Увидел свет Apache SpamAssassin 3.4.1
  4. OpenNews: Увидел свет Apache SpamAssassin 3.4.0
  5. OpenNews: В рамках проекта Spamnesty развивается бот для увеличения затрат спамеров
  6. OpenNews: Доступна система фильтрации спама Rspamd 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: spamassassin, spam, mail
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, bOOster (ok), 12:43, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он жив еще чтоле? 10 лет, наверное, новостей не было.
     
     
  • 2.2, x0r (??), 13:03, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    17.09.2018 20:15 Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 3.4.2
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:11, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Везде на Rspamd перешли вместо него
     
     
  • 2.4, suffix (ok), 13:21, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    За всех говорить это же так приятно - чуствуешь себя приобщённым к правильному выбору масс :) !

    Smapassassin отличный инструмент и кто умеет его готовить использовали, используют и будут продолжать его использовать !

     
  • 2.5, Аноним (5), 14:29, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я переходить на rspamd побаиваюсь. Да, палочкой тыкал на одном домене, настраивается просто, работает. Но:

    1. SpamAssassin есть в дистрибутивных пакетах, которые работают, и за их использование меня не заругают.
    2. rspamd есть в дистрибутивных пакетах, но автор категорически против их использования, так как они уже устарели и вообще были собраны неправильно.
    3. SpamAssassin написан на Perl, и поэтому неуязвим к сишным болячкам типа выхода за границу массива.
    4. rspamd написан на си и использует кучу сторонних библиотек. Я что-то не видел ни стороннего аудита, ни регулярного фаззинга этих библиотек.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 15:57, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там большинство модулей написано на lua, что частично снимает проблему. Сегфолтов не видел со времен 1.5.*, но они были.
     
  • 3.8, Х (?), 16:11, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но это перловое нечто тормозит как ни в себя - и это при том, что письма сегодня шлют немаленькие. Задержка в минуты на прохождение одного письма еще так себе, но когда массовые рассылки случаются, или еще что-то "чуть более обычного" - вот тут алес начинается.

    rspamd в этом смысле как-то логичнее выглядит, пилится в т.ч. под скорость.

    А что автор за или против, так и самому можно собрать и в своей репе держать, мало ли.

     
  • 3.11, Аноним (11), 19:44, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > rspamd есть в дистрибутивных пакетах, но автор категорически против их использования, так как они уже устарели и вообще были собраны неправильно

    Что мешало ему забагрепортить это дистрибутивам? И что это за софтина такая, которую собрать Правильно™ в состоянии только апстрим? Его разработчик Pale Moon что ли покусал?

     
     
  • 4.12, Vsevolod Stakhov (?), 20:08, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> rspamd есть в дистрибутивных пакетах, но автор категорически против их использования, так как они уже устарели и вообще были собраны неправильно
    > Что мешало ему забагрепортить это дистрибутивам? И что это за софтина такая,
    > которую собрать Правильно™ в состоянии только апстрим? Его разработчик Pale Moon
    > что ли покусал?

    Мешает мне неадекватность мейнтейнеров.

    Например, один Debian Developer требовал, чтобы я в репозиторий на гитхабе включил jquery.min.js (который где-то в веб морде используется) в полном, неминимизированном виде. Потом они добавили зависимость от libhiredis, который в той версии, которая есть в Debian, просто падает с сегфолтом. А потом ко мне приходят пользователи, которые жалуются на баги в устаревших и неправильно собранных пакетах. Зачем мне это? И зачем это пользователям? Они доверяют vasyan@debian.org больше, чем vsevolod@highsecure.ru? Их право, только пусть и жалуются потом на vasyan@debian.org.

    Там, где мейнтейнеры адекватные, проблем никаких нет.

     
  • 2.9, бублички (?), 17:50, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    везде = твой localhost + localhost Васяна из соседнего подвала?
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:55, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно с помощью плагина OLEVBMacro можно ли будет очки добавлять...
    Сейчас макро вирусов дофига стало.
     
  • 1.10, Аноним (10), 18:30, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Assassout
     
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