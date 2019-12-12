Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 3.4.3

|
|
|
|2.2, x0r (??), 13:03, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
17.09.2018 20:15 Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 3.4.2
|
|
|
|2.4, suffix (ok), 13:21, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
За всех говорить это же так приятно - чуствуешь себя приобщённым к правильному выбору масс :) !
Smapassassin отличный инструмент и кто умеет его готовить использовали, используют и будут продолжать его использовать !
|
|2.5, Аноним (5), 14:29, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А я переходить на rspamd побаиваюсь. Да, палочкой тыкал на одном домене, настраивается просто, работает. Но:
1. SpamAssassin есть в дистрибутивных пакетах, которые работают, и за их использование меня не заругают.
2. rspamd есть в дистрибутивных пакетах, но автор категорически против их использования, так как они уже устарели и вообще были собраны неправильно.
3. SpamAssassin написан на Perl, и поэтому неуязвим к сишным болячкам типа выхода за границу массива.
4. rspamd написан на си и использует кучу сторонних библиотек. Я что-то не видел ни стороннего аудита, ни регулярного фаззинга этих библиотек.
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 15:57, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там большинство модулей написано на lua, что частично снимает проблему. Сегфолтов не видел со времен 1.5.*, но они были.
|
|3.8, Х (?), 16:11, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Но это перловое нечто тормозит как ни в себя - и это при том, что письма сегодня шлют немаленькие. Задержка в минуты на прохождение одного письма еще так себе, но когда массовые рассылки случаются, или еще что-то "чуть более обычного" - вот тут алес начинается.
rspamd в этом смысле как-то логичнее выглядит, пилится в т.ч. под скорость.
А что автор за или против, так и самому можно собрать и в своей репе держать, мало ли.
|
|3.11, Аноним (11), 19:44, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> rspamd есть в дистрибутивных пакетах, но автор категорически против их использования, так как они уже устарели и вообще были собраны неправильно
Что мешало ему забагрепортить это дистрибутивам? И что это за софтина такая, которую собрать Правильно™ в состоянии только апстрим? Его разработчик Pale Moon что ли покусал?
|
|
|
|4.12, Vsevolod Stakhov (?), 20:08, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> rspamd есть в дистрибутивных пакетах, но автор категорически против их использования, так как они уже устарели и вообще были собраны неправильно
> Что мешало ему забагрепортить это дистрибутивам? И что это за софтина такая,
> которую собрать Правильно™ в состоянии только апстрим? Его разработчик Pale Moon
> что ли покусал?
Мешает мне неадекватность мейнтейнеров.
Например, один Debian Developer требовал, чтобы я в репозиторий на гитхабе включил jquery.min.js (который где-то в веб морде используется) в полном, неминимизированном виде. Потом они добавили зависимость от libhiredis, который в той версии, которая есть в Debian, просто падает с сегфолтом. А потом ко мне приходят пользователи, которые жалуются на баги в устаревших и неправильно собранных пакетах. Зачем мне это? И зачем это пользователям? Они доверяют vasyan@debian.org больше, чем vsevolod@highsecure.ru? Их право, только пусть и жалуются потом на vasyan@debian.org.
Там, где мейнтейнеры адекватные, проблем никаких нет.
|
|1.6, Аноним (6), 15:55, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересно с помощью плагина OLEVBMacro можно ли будет очки добавлять...
Сейчас макро вирусов дофига стало.
|