Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 3.4.3

2.4 , suffix ( ok ), 13:21, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – За всех говорить это же так приятно - чуствуешь себя приобщённым к правильному выбору масс :) ! Smapassassin отличный инструмент и кто умеет его готовить использовали, используют и будут продолжать его использовать !

2.5 , Аноним ( 5 ), 14:29, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А я переходить на rspamd побаиваюсь. Да, палочкой тыкал на одном домене, настраивается просто, работает. Но: 1. SpamAssassin есть в дистрибутивных пакетах, которые работают, и за их использование меня не заругают.

2. rspamd есть в дистрибутивных пакетах, но автор категорически против их использования, так как они уже устарели и вообще были собраны неправильно.

3. SpamAssassin написан на Perl, и поэтому неуязвим к сишным болячкам типа выхода за границу массива.

4. rspamd написан на си и использует кучу сторонних библиотек. Я что-то не видел ни стороннего аудита, ни регулярного фаззинга этих библиотек.

3.7 , Аноним ( 7 ), 15:57, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там большинство модулей написано на lua, что частично снимает проблему. Сегфолтов не видел со времен 1.5.*, но они были.

3.8 , Х ( ? ), 16:11, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Но это перловое нечто тормозит как ни в себя - и это при том, что письма сегодня шлют немаленькие. Задержка в минуты на прохождение одного письма еще так себе, но когда массовые рассылки случаются, или еще что-то "чуть более обычного" - вот тут алес начинается. rspamd в этом смысле как-то логичнее выглядит, пилится в т.ч. под скорость. А что автор за или против, так и самому можно собрать и в своей репе держать, мало ли.

3.11 , Аноним ( 11 ), 19:44, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > rspamd есть в дистрибутивных пакетах, но автор категорически против их использования, так как они уже устарели и вообще были собраны неправильно Что мешало ему забагрепортить это дистрибутивам? И что это за софтина такая, которую собрать Правильно™ в состоянии только апстрим? Его разработчик Pale Moon что ли покусал?

4.12 , Vsevolod Stakhov ( ? ), 20:08, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> rspamd есть в дистрибутивных пакетах, но автор категорически против их использования, так как они уже устарели и вообще были собраны неправильно

> Что мешало ему забагрепортить это дистрибутивам? И что это за софтина такая,

> которую собрать Правильно™ в состоянии только апстрим? Его разработчик Pale Moon

> что ли покусал? Мешает мне неадекватность мейнтейнеров. Например, один Debian Developer требовал, чтобы я в репозиторий на гитхабе включил jquery.min.js (который где-то в веб морде используется) в полном, неминимизированном виде. Потом они добавили зависимость от libhiredis, который в той версии, которая есть в Debian, просто падает с сегфолтом. А потом ко мне приходят пользователи, которые жалуются на баги в устаревших и неправильно собранных пакетах. Зачем мне это? И зачем это пользователям? Они доверяют vasyan@debian.org больше, чем vsevolod@highsecure.ru? Их право, только пусть и жалуются потом на vasyan@debian.org. Там, где мейнтейнеры адекватные, проблем никаких нет.

2.9 , бублички ( ? ), 17:50, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – везде = твой localhost + localhost Васяна из соседнего подвала?

