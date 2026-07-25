Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Новые версии Wine 11.14 и Wine-staging 11.14

25.07.2026 08:26 (MSK)

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.14. С момента выпуска 11.14 был закрыт 21 отчёт об ошибках и внесено 178 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Для платформы FreeBSD реализована поддержка прослойки WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), позволяющей выполнять 32-разрядные Windows-приложения в 64-разрядных Unix-системах (WoW64 обеспечивает запуск 32-разрядного кода внутри 64-разрядного процесса).
  • В API DirectSound реализована поддержка преобразования объёмного звука в формате 7.1.
  • В библиотеку BCrypt добавлена поддержка алгоритма AES-GMAC.
  • Обеспечен показ пиктограмм рядом с элементами в стартовом меню.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Microsoft Office Word 2016, Adobe Reader 9/11, Falcon BMS 4.37, nProtect Anti-Virus/Spyware 4.0, TaxAct 2025, PCSX2.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Heroes of the Storm, Hedgewars 1.0.0, 3impact, Xdefiant Beta, Amazing Adventures 2, Marble Marcher Community Edition, Age of Empires I/II.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.14, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 281 дополнительный патч. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.14 и обновлён код vkd3d. В основной состав Wine перенесена поддержка WM_INPUT-сообщений MOUSE_MOVE_ABSOLUTE (rawinput), передающих абсолютные координаты устройства ввода, получаемые от мыши. Добавлена возможность использования абсолютных кординат в событиях RawMotion (вместо относительных). Обеспечена поддержка отслеживания маппинга кнопок на мыши и обработка событий RawMotion и RawButton в десктоп-обработчике.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 11.13
  3. OpenNews: Сравнение отзывчивости ввода в X11 и Wayland
  4. OpenNews: Новые версии D7VK 2.0 и DXVK 3.0.2, реализаций Direct3D поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Стабильный релиз Proton 11.0, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65973-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Zenitur (ok), 09:17, 25/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    > PCSX2 ... Hedgewars 1.0.0

    Зачем, если есть нативные?

     
     
  • 2, Zloy (ok), 09:25, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закрытие ошибок одной программы не означает, что данные ошибки будут только в ней. Скорее всего у них есть список ошибок, которые надо закрыть, вот они по нему и идут. Не думаю, что они как-то рандомно выбирают программу ошибки которой надо закрыть.
     
  • 4, Аноним (4), 09:28, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что отлаживать ошибку в свободном ПО банально удобнее. И, как заметили выше, если проблема проявляет себя в этом ПО, она вполне может присутствовать и в другом.
     

  • 3, Аноним (3), 09:26, 25/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Лучшая среда для запуска win32 программ. Игры работают быстро и стабильно.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру