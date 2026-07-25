Новые версии Wine 11.14 и Wine-staging 11.14

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.14. С момента выпуска 11.14 был закрыт 21 отчёт об ошибках и внесено 178 изменений. Наиболее важные изменения: Для платформы FreeBSD реализована поддержка прослойки WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), позволяющей выполнять 32-разрядные Windows-приложения в 64-разрядных Unix-системах (WoW64 обеспечивает запуск 32-разрядного кода внутри 64-разрядного процесса).

В API DirectSound реализована поддержка преобразования объёмного звука в формате 7.1.

В библиотеку BCrypt добавлена поддержка алгоритма AES-GMAC.

Обеспечен показ пиктограмм рядом с элементами в стартовом меню.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Microsoft Office Word 2016, Adobe Reader 9/11, Falcon BMS 4.37, nProtect Anti-Virus/Spyware 4.0, TaxAct 2025, PCSX2.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Heroes of the Storm, Hedgewars 1.0.0, 3impact, Xdefiant Beta, Amazing Adventures 2, Marble Marcher Community Edition, Age of Empires I/II. Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.14, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 281 дополнительный патч. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.14 и обновлён код vkd3d. В основной состав Wine перенесена поддержка WM_INPUT-сообщений MOUSE_MOVE_ABSOLUTE (rawinput), передающих абсолютные координаты устройства ввода, получаемые от мыши. Добавлена возможность использования абсолютных кординат в событиях RawMotion (вместо относительных). Обеспечена поддержка отслеживания маппинга кнопок на мыши и обработка событий RawMotion и RawButton в десктоп-обработчике.



