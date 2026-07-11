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Выпуск Wine 11.13

11.07.2026 08:13 (MSK)

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.13. С момента выпуска 11.12 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 207 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Улучшено позиционирование текстового курсора во время ввода.
  • Улучшен маппинг сканкодов клавиш при использовании X11.
  • В интегрированные в Wine компоненты FFmpeg, такие как библиотеки libswresample (изменение частоты дискретизации звука) и libswscale (масштабирование изображений и преобразование пиксельных форматов), добавлены ассемблерные оптимизации для архитектуры ARM64EC (ARM64 Emulation Compatible). Архитектура ARM64EC разработана для упрощения портирования на системы ARM64 приложений, изначально написанных для систем x86_64, и позволяет выполнять в окружении ARM64 отдельные модули с кодом x86_64 при помощи эмулятора.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Adobe Acrobat Pro 7, Acrobat Reader 7, Office 2000, winbox64.exe, Nelogica Profitchart, Sim Racing Studio, Slingplayer 2, Sony Acid Pro 7.0.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: GTA: Vice City, Requiem: Avenging Angel, Tales of Zestiria 1.2, Hayoola, Age of Mythology, Succubus Heaven.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Новые версии Wine 11.12 и Wine-staging 11.12
  3. OpenNews: Стабильный релиз Proton 11.0, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65884-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:31, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучшая среда для запуска win32 программ. Остальным стоит брать пример производительности и стабильности работы.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:39, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тьфу тьфу они молодцы
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:40, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие посоветуете книги по Win32 API? Хотелось бы овладеть навыками кросс-платформ разработкой.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:24, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    виндавс для чайников
     
  • 3.11, dannyD (?), 12:28, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Какие посоветуете книги по Win32 API?

    внутреннюю докуменитацию m$, остальное мало актуально (

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:13, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Улучшен маппинг сканкодов клавиш при использовании X11.

    Это теперь не надо на латиницу переключаться перед запуском игры, или это про что-то другое? Можно теперь для вейланда тоже улучшить? Один из костылей запускать всегда с латиницей по-умолчанию, конечно.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:26, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переназначение клавиш скорее всего улучшили этим. В некоторых играх сторонний софт приходилось исполбзовать чтобы переназначить клавиши мыши и все такое. Например в Dark Souls Remastered.
     

  • 1.4, Аноним (5), 09:14, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    X11 примочки в Wine  все пилят и улучшают. Wayland не взлетел у игроков и на SteamDeck Windows устанавливают.
     
     
  • 2.10, dannyD (?), 12:26, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>на SteamDeck Windows устанавливают.

    вот зачем с утра писать такие гадости? неприятно ведь (

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 14:21, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, среди пользователей стимдека идейных линуксоидов единицы, а игры-то до сих пор далеко не все поддерживаются.
     
  • 2.12, AleksK (ok), 13:06, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новости из психбольницы
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:21, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Улучшено позиционирование текстового курсора во время ввода

    Раз Иксы не упомянуты, это про вейленд? В вейленде даже с курсором проблемы всё ещё?

     
  • 1.13, Axonic (ok), 13:55, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Adobe Acrobat Pro 7

    Возможно, дилетантский вопрос, но почему не решить все проблемы сразу на последнем нормальном акробате — Acrobat 11

     
     
  • 2.15, Аноним (14), 14:22, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый пошёл
     
     
  • 3.16, Axonic (ok), 14:23, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё, что осилил из себя выжать?
     

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