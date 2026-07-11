Выпуск Wine 11.13

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|1.1, Аноним (1), 08:31, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Лучшая среда для запуска win32 программ. Остальным стоит брать пример производительности и стабильности работы.
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|2.7, Аноним (7), 10:40, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какие посоветуете книги по Win32 API? Хотелось бы овладеть навыками кросс-платформ разработкой.
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|3.11, dannyD (?), 12:28, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Какие посоветуете книги по Win32 API?
внутреннюю докуменитацию m$, остальное мало актуально (
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|1.3, Аноним (3), 09:13, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Улучшен маппинг сканкодов клавиш при использовании X11.
Это теперь не надо на латиницу переключаться перед запуском игры, или это про что-то другое? Можно теперь для вейланда тоже улучшить? Один из костылей запускать всегда с латиницей по-умолчанию, конечно.
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|2.5, Аноним (5), 09:26, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переназначение клавиш скорее всего улучшили этим. В некоторых играх сторонний софт приходилось исполбзовать чтобы переназначить клавиши мыши и все такое. Например в Dark Souls Remastered.
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|1.4, Аноним (5), 09:14, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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X11 примочки в Wine все пилят и улучшают. Wayland не взлетел у игроков и на SteamDeck Windows устанавливают.
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|2.10, dannyD (?), 12:26, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>на SteamDeck Windows устанавливают.
вот зачем с утра писать такие гадости? неприятно ведь (
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|3.14, Аноним (14), 14:21, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю, среди пользователей стимдека идейных линуксоидов единицы, а игры-то до сих пор далеко не все поддерживаются.
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|1.9, Аноним (9), 12:21, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Улучшено позиционирование текстового курсора во время ввода
Раз Иксы не упомянуты, это про вейленд? В вейленде даже с курсором проблемы всё ещё?
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|1.13, Axonic (ok), 13:55, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Adobe Acrobat Pro 7
Возможно, дилетантский вопрос, но почему не решить все проблемы сразу на последнем нормальном акробате — Acrobat 11
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