Выпуск Wine 11.13

>Улучшен маппинг сканкодов клавиш при использовании X11. Это теперь не надо на латиницу переключаться перед запуском игры, или это про что-то другое? Можно теперь для вейланда тоже улучшить? Один из костылей запускать всегда с латиницей по-умолчанию, конечно.

