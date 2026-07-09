Выпуск межсетевого экрана firewalld 2.5.0

Сформирован выпуск динамически управляемого межсетевого экрана firewalld 2.5.0, реализованного в форме обвязки над пакетными фильтрами nftables и iptables. Firewalld запускается в виде фонового процесса, позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через D-Bus, без необходимости перезагрузки правил пакетного фильтра и без разрыва установленных соединений. Проект уже применяется во многих дистрибутивах Linux, включая RHEL 7+, Fedora 18+ и SUSE/openSUSE 15+. Код firewalld написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv2. Для управления межсетевым экраном используется утилита firewall-cmd, которая при создании правил отталкивается не от IP-адресов, сетевых интерфейсов и номеров портов, а от названий служб (например, для открытия доступа к SSH нужно выполнить "firewall-cmd --add --service=ssh", для закрытия SSH - "firewall-cmd --remove --service=ssh"). Для изменения конфигурации межсетевого экрана также может использоваться графический интерфейс firewall-config (GTK) и апплет firewall-applet (Qt). Поддержка управления межсетевым экраном через D-BUS API firewalld имеется в таких проектах, как NetworkManager, libvirt, podman, docker и fail2ban. Ключевые изменения: В графическом интерфейсе firewall-config реализована поддержка автоматического переключения на тёмную тему оформления в GNOME.

Обеспечено отражение в логах изменений конфигурации.

Добавлен сервис solr для одноимённого поискового движка, основанного на Apache Lucene (TCP-порт 8983).

Реализовано срабатывание таймаутов при обработке правил фильтрации, разрешено указание таймаутов для опций "--add-disable", "--ingress-zone" и "--egress-zone".

Проведена оптимизация производительности операций проверки зон и правил.

В rpm-пакете из списка зависимостей удалён пакет dbus-x11.



