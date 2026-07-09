Выпуск межсетевого экрана firewalld 2.5.0

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|1.2, Аноним (2), 10:45, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через D-Bus
>В rpm-пакете из списка зависимостей удалён пакет dbus-x11
?
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|2.7, Аноним (7), 11:20, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ключевое слово "x11". Раньше в дистрибутивах только с Wayland приходилось патчить spec, а теперь это будет делать дистрибутивы с X11.
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|1.3, Аноним (2), 10:46, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>в форме обвязки над пакетными фильтрами nftables и iptables
Надеюсь, без привязки к systemd
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|2.4, Аноним (4), 11:05, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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systemd-firewalld совсем скоро, на ближайщих компьютерах!
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|4.10, q (ok), 11:36, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы через гуй быстренько разрешить порт 3000. От firewalld слишком сложных вещей не требуется, это плюшевый файрвол для домохозяек, хотя со своей ролью справляется хорошо.
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|5.11, Аноним (4), 11:38, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот я как домохозяйка не могу понять зачем мне октрывать порт 3000 да ещё в срочном порядке.
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|6.12, q (ok), 11:47, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что приложение сказало "чтобы телефон получил доступ к ПК, откройте в ПК порт 3000 в файрволе". Домохозяйка набирает "файрвол" в поиске, запускает, видит там жирную кнопку "Открыть порт".
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|7.14, Аноним (2), 12:13, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Домохозяйка набирает "файрвол" в поиске
Да нихрена. Домохозяйка звонит мне, после чего мы пьем чай и еще кое-что делаем. Ты их слишком переоцениваешь.
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|8.15, q (ok), 12:28, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По-моему это ты их недооцениваешь Например, типичная домохозяйка умеет в стирал... текст свёрнут, показать
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|1.9, АДмин (?), 11:27, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я упустил что то ? Когда утилита по управление NetFiltr стала фаерволом ?
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|2.16, пох. (?), 12:38, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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когда тему чорненькую для нее сделали!
это тебе не хухры-мухры!
(какая операционная система - такие вот и фиревалы)
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