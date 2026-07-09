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Выпуск межсетевого экрана firewalld 2.5.0

09.07.2026 10:30 (MSK)

Сформирован выпуск динамически управляемого межсетевого экрана firewalld 2.5.0, реализованного в форме обвязки над пакетными фильтрами nftables и iptables. Firewalld запускается в виде фонового процесса, позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через D-Bus, без необходимости перезагрузки правил пакетного фильтра и без разрыва установленных соединений. Проект уже применяется во многих дистрибутивах Linux, включая RHEL 7+, Fedora 18+ и SUSE/openSUSE 15+. Код firewalld написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv2.

Для управления межсетевым экраном используется утилита firewall-cmd, которая при создании правил отталкивается не от IP-адресов, сетевых интерфейсов и номеров портов, а от названий служб (например, для открытия доступа к SSH нужно выполнить "firewall-cmd --add --service=ssh", для закрытия SSH - "firewall-cmd --remove --service=ssh"). Для изменения конфигурации межсетевого экрана также может использоваться графический интерфейс firewall-config (GTK) и апплет firewall-applet (Qt). Поддержка управления межсетевым экраном через D-BUS API firewalld имеется в таких проектах, как NetworkManager, libvirt, podman, docker и fail2ban.

Ключевые изменения:

  • В графическом интерфейсе firewall-config реализована поддержка автоматического переключения на тёмную тему оформления в GNOME.
  • Обеспечено отражение в логах изменений конфигурации.
  • Добавлен сервис solr для одноимённого поискового движка, основанного на Apache Lucene (TCP-порт 8983).
  • Реализовано срабатывание таймаутов при обработке правил фильтрации, разрешено указание таймаутов для опций "--add-disable", "--ingress-zone" и "--egress-zone".
  • Проведена оптимизация производительности операций проверки зон и правил.
  • В rpm-пакете из списка зависимостей удалён пакет dbus-x11.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/firewalld/f...)
  2. OpenNews: Выпуск межсетевого экрана firewalld 2.4.0
  3. OpenNews: Опубликована платформа запуска серверных приложений NethServer 8.5
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 25.7
  5. OpenNews: Опубликована Linux-версия межсетевого экрана приложений Little Snitch
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65874-firewalld
Ключевые слова: firewalld
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, АнонимГуф (?), 10:34, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GUFW хватит всем!
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:45, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через D-Bus
    >В rpm-пакете из списка зависимостей удалён пакет dbus-x11

    ?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:20, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключевое слово "x11". Раньше в дистрибутивах только с Wayland приходилось патчить spec, а теперь это будет делать дистрибутивы с X11.
     

  • 1.3, Аноним (2), 10:46, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в форме обвязки над пакетными фильтрами nftables и iptables

    Надеюсь, без привязки к systemd

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:05, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    systemd-firewalld совсем скоро, на ближайщих компьютерах!
     

  • 1.5, Аноним (4), 11:12, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое предназначение имеет фаервол на десктопе?
     
     
  • 2.6, Вася (??), 11:15, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самое проямое предгазначение.
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 11:24, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем оно вообще нужно?
     
     
  • 4.10, q (ok), 11:36, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы через гуй быстренько разрешить порт 3000. От firewalld слишком сложных вещей не требуется, это плюшевый файрвол для домохозяек, хотя со своей ролью справляется хорошо.
     
     
  • 5.11, Аноним (4), 11:38, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот я как домохозяйка не могу понять зачем мне октрывать порт 3000 да ещё в срочном порядке.
     
     
  • 6.12, q (ok), 11:47, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что приложение сказало "чтобы телефон получил доступ к ПК, откройте в ПК порт 3000 в файрволе". Домохозяйка набирает "файрвол" в поиске, запускает, видит там жирную кнопку "Открыть порт".
     
     
  • 7.14, Аноним (2), 12:13, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Домохозяйка набирает "файрвол" в поиске

    Да нихрена. Домохозяйка звонит мне, после чего мы пьем чай и еще кое-что делаем. Ты их слишком переоцениваешь.

     
     
  • 8.15, q (ok), 12:28, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-моему это ты их недооцениваешь Например, типичная домохозяйка умеет в стирал... текст свёрнут, показать
     

  • 1.9, АДмин (?), 11:27, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я упустил что то ? Когда утилита по управление NetFiltr стала фаерволом ?
     
     
  • 2.16, пох. (?), 12:38, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда тему чорненькую для нее сделали!
    это тебе не хухры-мухры!

    (какая операционная система - такие вот и фиревалы)

     

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