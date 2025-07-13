Опубликована платформа запуска серверных приложений NethServer 8.5

Представлен релиз проекта NethServer 8.5, развивающего платформу для развёртывания инфраструктуры выполнения серверных приложения в изолированных контейнерах, используя кластер из локальных или облачных серверов. NethServer позиционируется как простая платформа оркестровки контейнеров для системных администраторов небольших офисов и предприятий среднего размера, не желающих связываться с усложнёнными инструментариями, такими как Kubernetes. До ветки 8.x проект развивал собственный дистрибутив для быстрого развёртывания типовых серверов, основанный на CentOS, а начиная с выпуска NethServer 8 трансформирован в универсальную платформу, устанавливаемую поверх дистрибутивов Rocky Linux 9, CentOS Stream 9, AlmaLinux 9 и Debian 12. Вместо установки компонентов в форме RPM-пакетов в NethServer 8 задействован запуск в изолированных контейнерах самодостаточных образов с различными серверными приложениями. Код платформы написан на языках Vue, Go и Python, и распространятся под лицензией GPLv3. Для установки в облачных окружениях и виртуальных машинах поставляются готовые сборки в форматах qcow2 (QEMU/Proxmox) и vmdk (VMWare), сформированные на базе Rocky Linux 9. Приложения в контейнерах могут запускаться на разных хостах и управляться через один централизованный web-интерфейс. Узлы связываются между собой через шифрованный VPN. Установка и введение в строй выбранных серверных компонентов производится в один клик и не требует знания особенностей настройки каждого сервиса. Поддерживается перенос контейнеров с приложениями между хостами. Резервные копии с данными запущенных приложений и настройками кластера могут сохраняться как на локальных накопителях, так на на внешних хранилищах, таких как Amazon S3, Backblaze B2 и Microsoft Azure. Для организации работы инфраструктуры используются Podman, WireGuard, firewalld и OpenLDAP. Для установки предлагаются модули для быстрого запуска почтового сервера (Postfix, Dovecot, Rspamd, ClamAV), системы совместной работы (Collabora Online или NextCloud), сервера телефонии (Asterisk), SIP-сервера, системы обмена сообщениями (Mattermost), web-сервера (Nginx, PHP, SFTPGo), платформы взаимодействия с клиентами (Odoo), СУБД (MariaDB, PostgreSQL), Wiki (DokuWiki), системы обнаружения вторжений (CrowdSec), контроллера домена Active Directory (Samba), облачного хранилища (MinIO) и т.п. Возможен запуск на одном узле разных версий одного приложения. Среди изменений в новой версии: В центре установки приложений предоставлена возможность установки файлового сервера на базе Samba и его настройки для работы в качестве члена контроллера домена Active Directory. Для определения наличия сервера в сети задействован сервис WSDD. Обеспечена визуализация состояния в форме графиков.

В раздел настроек добавлена новая секция "Metrics", через которую можно настроить визуализацию при помощи Grafana и отправку уведомлений о сбоях на email. Для сбора и хранения метрик задействованы Prometheus и Loki. Добавлена визуализация всплесков активности в логах.

В модуль с почтовым сервером добавлена возможность доставки всех писем, приходящих на определённый домен, на адрес одного пользователя или группы.

Улучшен интерфейс управления TLS-сертификатами. В процедуру запроса сертификата добавлены проверки, для исключения запросов уже используемых имён.

Реализована опция для добавления завершающего слэша к HTTP-маршрутам.

Обновлены версии Webtop 5.28.6, PEC Bridge 5.4.8, NethVoice 1.3.4, Nextcloud 31, Collabora 25, Roundcube 1.6.11, SOGo 5.12, Mattermost 10.5.5, PostgreSQL 17.5, Netdata 2.4, Crowdsec 1.6.8, Ejabberd 25.4.



