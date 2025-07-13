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Опубликована платформа запуска серверных приложений NethServer 8.5

13.07.2025 14:19

Представлен релиз проекта NethServer 8.5, развивающего платформу для развёртывания инфраструктуры выполнения серверных приложения в изолированных контейнерах, используя кластер из локальных или облачных серверов. NethServer позиционируется как простая платформа оркестровки контейнеров для системных администраторов небольших офисов и предприятий среднего размера, не желающих связываться с усложнёнными инструментариями, такими как Kubernetes.

До ветки 8.x проект развивал собственный дистрибутив для быстрого развёртывания типовых серверов, основанный на CentOS, а начиная с выпуска NethServer 8 трансформирован в универсальную платформу, устанавливаемую поверх дистрибутивов Rocky Linux 9, CentOS Stream 9, AlmaLinux 9 и Debian 12. Вместо установки компонентов в форме RPM-пакетов в NethServer 8 задействован запуск в изолированных контейнерах самодостаточных образов с различными серверными приложениями. Код платформы написан на языках Vue, Go и Python, и распространятся под лицензией GPLv3. Для установки в облачных окружениях и виртуальных машинах поставляются готовые сборки в форматах qcow2 (QEMU/Proxmox) и vmdk (VMWare), сформированные на базе Rocky Linux 9.

Приложения в контейнерах могут запускаться на разных хостах и управляться через один централизованный web-интерфейс. Узлы связываются между собой через шифрованный VPN. Установка и введение в строй выбранных серверных компонентов производится в один клик и не требует знания особенностей настройки каждого сервиса. Поддерживается перенос контейнеров с приложениями между хостами. Резервные копии с данными запущенных приложений и настройками кластера могут сохраняться как на локальных накопителях, так на на внешних хранилищах, таких как Amazon S3, Backblaze B2 и Microsoft Azure. Для организации работы инфраструктуры используются Podman, WireGuard, firewalld и OpenLDAP.

Для установки предлагаются модули для быстрого запуска почтового сервера (Postfix, Dovecot, Rspamd, ClamAV), системы совместной работы (Collabora Online или NextCloud), сервера телефонии (Asterisk), SIP-сервера, системы обмена сообщениями (Mattermost), web-сервера (Nginx, PHP, SFTPGo), платформы взаимодействия с клиентами (Odoo), СУБД (MariaDB, PostgreSQL), Wiki (DokuWiki), системы обнаружения вторжений (CrowdSec), контроллера домена Active Directory (Samba), облачного хранилища (MinIO) и т.п. Возможен запуск на одном узле разных версий одного приложения.

Среди изменений в новой версии:

  • В центре установки приложений предоставлена возможность установки файлового сервера на базе Samba и его настройки для работы в качестве члена контроллера домена Active Directory. Для определения наличия сервера в сети задействован сервис WSDD. Обеспечена визуализация состояния в форме графиков.
  • В раздел настроек добавлена новая секция "Metrics", через которую можно настроить визуализацию при помощи Grafana и отправку уведомлений о сбоях на email. Для сбора и хранения метрик задействованы Prometheus и Loki. Добавлена визуализация всплесков активности в логах.
  • В модуль с почтовым сервером добавлена возможность доставки всех писем, приходящих на определённый домен, на адрес одного пользователя или группы.
  • Улучшен интерфейс управления TLS-сертификатами. В процедуру запроса сертификата добавлены проверки, для исключения запросов уже используемых имён.
  • Реализована опция для добавления завершающего слэша к HTTP-маршрутам.
  • Обновлены версии Webtop 5.28.6, PEC Bridge 5.4.8, NethVoice 1.3.4, Nextcloud 31, Collabora 25, Roundcube 1.6.11, SOGo 5.12, Mattermost 10.5.5, PostgreSQL 17.5, Netdata 2.4, Crowdsec 1.6.8, Ejabberd 25.4.


  1. Главная ссылка к новости (https://community.nethserver.o...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов NethSecurity 8.3
  3. OpenNews: Доступен серверный дистрибутив NethServer 7.9
  4. OpenNews: Выпуск инструментариев для управления контейнерами LXC 6.0, Incus 6.0 и LXD 5.21.1
  5. OpenNews: Amazon адаптировал инструментарий управлениями контейнерами Finch для работы в Linux
  6. OpenNews: Выпуск Proxmox VE 8.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63565-nethserver
Ключевые слова: nethserver
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:31, 13/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Карта пользователей, слева в верхнем углу кнопка Installations управляет фильтрами:
    https://phonehome.nethserver.org
     
  • 2, Аноним (2), 14:41, 13/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Это что за язык Vua такой?
     
     
  • 3, Аноним (1), 14:55, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опечатка, Vue
    https://github.com/NethServer
     
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