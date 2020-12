Доступен серверный дистрибутив NethServer 7.9

1.1 , слакварявод ( ok ), 14:03, 02/12/2020 [ответить] +1 + / – ** server can't find demo.nethserver.org: NXDOMAIN хмм...

... хотел глянуть что там нового запилили, чтоб нубам советовать!

2.2 , КО ( ? ), 14:08, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Аналогично

2.9 , Атон ( ? ), 15:30, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – для нубов там специальная ссылка есть https://my.nethserver.com/login "Price" Yearly Price: 48 €

Support Type: Community

Support provided by: Community Forum

Ticket (per installation): 1 ticket / 100 €



1.3 , pin ( ?? ), 14:18, 02/12/2020 [ответить] –1 + / – По ссылке сразу бросается в глаза фото сковороды с каштанами. Блджад, поколение смузи-инженеров.

2.5 , Аноним84701 ( ok ), 15:06, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А имя разработчика (Alessio Fattorini) в глаза не бросается?

Традиционное лакомство в Италии, если что. Даже свое слово для обозначения употребляемых в пищу каштанов есть (подсмотрел) - marroni.

https://www.travel.ru/news/2012/10/08/206742.html

> Каштан является одним из наиболее типичных осенних плодов в Кунео. Фестиваль, посвященный этому

> растению, пройдет с 18 по 21 октября в историческом центре города - на piazza Galimberti, via Roma, largo

> Audiffredi, piazza Torino, piazza Virginio, via Santa Maria и Piazza Europa.

> В программе праздника - продажа традиционной продукции, изготовленной из каштана, дегустации, знакомство с историей и культурой, связанными с этим плодом, представления и выставки.

> 3.7 , pin ( ?? ), 15:17, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И что? Если Линус из финляндии, это же не повод в описания релиза ядра вставлять фото бутылки финской водки или лакрицы?

2.6 , Аноним ( 6 ), 15:14, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кушаешь? Значит ты хипстор. ОК.

2.8 , Аноним ( 8 ), 15:19, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ставишь такое на предприятии -- будь готов таскать каштаны из огня.



1.4 , ryoken ( ok ), 14:18, 02/12/2020 [ответить] + / – >> Установка и введение в строй нужного сервиса производится в один клик и не требует знания особенностей настройки каждого серверного компонента. Вот не назвал бы это достоинством.

1.10 , Аноним ( 10 ), 15:38, 02/12/2020 [ответить] + / – На цынтосе? не, не по нраву.