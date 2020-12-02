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Доступен серверный дистрибутив NethServer 7.9

02.12.2020 13:10

Представлен релиз дистрибутива NethServer 7.9, предлагающего модульное решение для быстрого развёртывания серверов в небольших офисах или на предприятиях среднего размера. Дистрибутив основан на пакетной базе CentOS 7.9 и предоставляет web-интерфейс для управления доступными серверными компонентами. Размер установочного образа 1.2 ГБ. Для ознакомления с возможностями интерфейса предоставляется online-демонстрация. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Пользователю предлагаются готовые модули для организации работы почтового сервера (Postfix, Dovecot, Amavis, ClamAV + web-клиент Roundcube), системы совместной работы (SOGo), межсетевого экрана (Shorewall), web-сервера (LAMP), файлового сервера и контроллера домена Active Directory (Samba), фильтрующего прокси (Squid, ClamAV и SquidGuard), VPN-сервера (OpenVPN, L2TP), облачного хранилища (ownCloud), систем обнаружения и предотвращения вторжений. Установка и введение в строй нужного сервиса производится в один клик и не требует знания особенностей настройки каждого серверного компонента. Типовые работы по администрированию можно выполнять через web-интерфейс.

Основные новшества:

  • Пакетная база обновлена до CentOS 7.9.
  • Прекращена поставка старого интерфейса NethGui (Server Manager), на смену которому пришёл интерфейс пользователя, построенный на базе Cockpit и предлагающий более современное оформление. По умолчанию NethGui больше не поставляется, но его можно установить из Software Center. Новый интерфейс запускается на сетевом порту 9090, но приложения CGP (Collectd Graph Panel), EveBox, Rspamd UI, Lightsquid и Ntopng остаются доступны через порт 980, независимо от выбранного интерфейса.
  • В SSH по умолчанию отключены ненадёжные алгоритмы шифрования. По умолчанию отключена поддержка TLS 1.1, TLS 1.0, SSL v3 и SSL v2.
  • В Threat Shield реализована поддержка блокировки DNS-запросов по чёрным спискам доменных имён (ранее блокировка производилась по IP-адресам).
  • По умолчанию обеспечена установка агента мониторинга Netdata, на базе которого формируются графики, отражающие активность web-прокси (squid), почтового сервера (postfix) и межсетевого экрана.
  • Добавлена новая панель для синхронизации почты через IMAP при выполнении миграции учётной записи с внешнего сервера на NethServer.
  • Добавлена опция для отключения SIP-ALG, из-за которого возникают проблемы проброса через межсетевой экран Shorewall и протоколов SIP и H.323
  • Обновлены версии NtopNG 4.2, Nextcloud 20.0.1, Rspamd 2.5 и Asterisk 13.37.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://community.nethserver.o...)
  2. OpenNews: Доступен серверный дистрибутив NethServer 7
  3. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 7.9 и Oracle Linux 7.9
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Scientific Linux 7.9
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива CentOS 7.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54183-nethserver
Ключевые слова: nethserver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, слакварявод (ok), 14:03, 02/12/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    ** server can't find demo.nethserver.org: NXDOMAIN

    хмм...
    ... хотел глянуть что там нового запилили, чтоб нубам советовать!

     
     
  • 2.2, КО (?), 14:08, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Аналогично
     
  • 2.9, Атон (?), 15:30, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для нубов там специальная ссылка есть https://my.nethserver.com/login  "Price"

    Yearly Price:  48 €  
    Support Type: Community
    Support provided by: Community Forum
    Ticket (per installation):  1 ticket / 100 €

     

  • 1.3, pin (??), 14:18, 02/12/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    По ссылке сразу бросается в глаза фото сковороды с каштанами. Блджад, поколение смузи-инженеров.
     
     
  • 2.5, Аноним84701 (ok), 15:06, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А имя разработчика (Alessio Fattorini) в глаза не бросается?
    Традиционное лакомство в Италии, если что. Даже свое слово для обозначения употребляемых в пищу каштанов есть (подсмотрел) - marroni.
    https://www.travel.ru/news/2012/10/08/206742.html
    > Каштан является одним из наиболее типичных осенних плодов в Кунео. Фестиваль, посвященный этому
    > растению, пройдет с 18 по 21 октября в историческом центре города - на piazza Galimberti, via Roma, largo
    > Audiffredi, piazza Torino, piazza Virginio, via Santa Maria и Piazza Europa.
    > В программе праздника - продажа традиционной продукции, изготовленной из каштана, дегустации, знакомство с историей и культурой, связанными с этим плодом, представления и выставки.
    >
     
     
  • 3.7, pin (??), 15:17, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что? Если Линус из финляндии, это же не повод в описания релиза ядра вставлять фото бутылки финской водки или лакрицы?
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:14, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кушаешь? Значит ты хипстор.

    ОК.

     
  • 2.8, Аноним (8), 15:19, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставишь такое на предприятии -- будь готов таскать каштаны из огня.
     

  • 1.4, ryoken (ok), 14:18, 02/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    >>  Установка и введение в строй нужного сервиса производится в один клик и не требует знания особенностей настройки каждого серверного компонента.

    Вот не назвал бы это достоинством.

     
  • 1.10, Аноним (10), 15:38, 02/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    На цынтосе? не, не по нраву.
     
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