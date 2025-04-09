Выпуск Proxmox VE 8.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 8.4, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1.5 ГБ. Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication). В новом выпуске: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.10. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.8.12-9 (в качестве опции подготовлен пакет с ядром 6.14). Задействованы новые выпуски QEMU 9.2.0, LXC 6.0.0, ZFS 2.2.7 (с патчами для поддержки ядра 6.14). Доступна поддержка создания хранилищ на базе выпусков Ceph 19.2.1 (Squid), Ceph 18.2.4 (Reef) и Ceph 17.2.8 (Quincy).

Добавлена поддержка Live-миграции работающих гостевых систем, использующих виртуальные устройства для взаимодействия с физическими устройствами в хост-системе. Для переноса работающей виртуальной машины на другой узел, требуется чтобы на новом узле было оборудование и драйверы, поддерживающие Live-миграцию. В настоящее время Live-миграция пока возможна только для vGPU NVIDIA. Для упрощения установки драйверов для vGPU NVIDIA добавлена утилита "pve-nvidia-vgpu-helper".

Предложен API для написания плагинов с реализацией функциональности для создания резервных копий и восстановления системы при помощи внешних платформ резервного копирования. Подобные плагины обеспечивают полную интеграцию внешних провайдеров резервного копирования с web-интерфейсом и стеком для резервного копирования Proxmox VE.

Добавлена возможность использования virtiofs для организации доступа к каталогам хост-окружения из виртуальных машин.



