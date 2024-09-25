NVIDIA опубликовала код с реализацией vGPU на базе драйвера Nouveau

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|1.1, бух. (?), 19:44, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Погуглите за меня - что могут предложить амд и интел в ответ на этот выпад нвидии?
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|3.8, Аноним (8), 20:00, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так они уже предложили. Больше им предложить нечего? Кто последний предложит, тот и победит.
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|3.17, Аноним (17), 21:22, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У AMD такая технология есть только номинально. Для работы нужна поддержка со стороны блобов firmware, но нужные прошивки есть для ограниченного круга моделей ускорителей для дата-центров. Статус поддержки в юзерспейсе не понятен.
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|4.18, Аноним (-), 21:32, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> У AMD такая технология есть только номинально. Для работы нужна
> поддержка со стороны блобов firmware, но нужные прошивки есть для
> ограниченного круга моделей ускорителей для дата-центров. Статус поддержки
> в юзерспейсе не понятен.
Что за булшит? У амд проброс в виртуалку есть сто лет к ряду.
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|1.2, Афроним (?), 19:45, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Презренные войтишники теперь будут играть всем коллективом на одной 4090, вместо того чтобы делать вид что работают. Бгг.
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|2.13, penetrator (?), 20:53, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это предложение невидии для гиперскейлеров, чтобы дальше доить хомячков
теперь по vGPU в каждом облачном инстансе, у вас будет виртуальная 4090 за дорого, как настоящая (но это не точно)
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|1.5, Аноним (5), 19:50, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По видео не похоже, что в виртуалке 60 FPS. Так, 15 где-то, и VSync нету.
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|1.7, Аноним (7), 19:58, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Timeo Danaos et dona ferentes - зачем отдельный PCI для гостевых GPU, если есть VirGL (pun intended)?
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|2.10, anonymouse (?), 20:32, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Затем, что при этом каждая виртуалка получает со своей точки зрения полноценную видюху согласно выделенного профиля vgpu, включающую в себя NVENC блок. Это позволяет без лишних передач несжатого потока по pci и затрат проца выводить из вм аппаратно сжатое h264/h265/vp8/vp9 изображение (в зависимости от модели карты). А virgl, хм, тут отдыхает
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|2.15, Аноним (15), 21:08, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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AMD вообще хоть что-то сделала? Ну ладно, можно согласиться, обкатала Mantle, но исключительно для себя и не для индустрии. Почему лучше?
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|1.14, НяшМяш (ok), 21:06, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> bool nvkm_vgpu_mgr_is_supported(.....
> .....
> return device->card_type == AD100.....
Расходимся, поддерживается только А100 за 8к денег, то есть только большой энтерпрайз. Подозреваю, эта функциональность лежит в GSP. Владельцы 4090 могут и дальше продолжать курить бамбук.
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