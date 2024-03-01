NVK и Zink существенно улучшили ситуацию с открытыми драйверами для GPU NVIDIA

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|1.1, Аноним (1), 09:16, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>но из-за отличий наименований в заголовочных файлах NVIDIA и наименований в Nouveau, полученных на основе обратного инжиниринга, прямое заимствование кода затруднено и по большей части пришлось переосмысливать многие вещи и реализовывать их с нуля.
Где-то я уже это читал...
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|1.3, Аноним (3), 09:19, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Для аппаратного декодирования видео на гт710 в современном софте есть варианты? Как только поддержка уходит из нвидиа-драйверс, карта становится все более заметным балластом, при этом нет потребности в мощностях новых карт.
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|2.4, Аноним (4), 09:34, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не игрун, сижу на периодически обновляющемся security-update-драйвере, проблем не вижу.
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|2.7, test (??), 09:39, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну так юзай ось того же времени что и 710 и проблем не булет.
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|2.8, Аноним (8), 09:40, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня эта карта даже рабочий стол (3440x1440@144) не смогла нормально выводить. Зачем она вам?
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|3.10, Аноним (4), 09:53, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Действительно, совершенно типовое по нынешним меркам разрешение.
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|5.20, Аноним (4), 10:29, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это абсолютно игрунское разрешение (где GT710, естественно, не подразумевается), но даже в стиме такого 2.3%. Для работы же оно вовсе бессмысленно.
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|6.34, Вася (??), 11:32, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с чего вдруг? ставишь два монитора 3440x1440 один над другим и получаешь отличную рабочую среду.
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|4.35, Вася (??), 11:33, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на многих современных дисплеях это давно бесплатная фича. Оно просто есть
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|4.40, Anonymous1 (?), 11:42, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 144 Гц для рабочего стола? Зачем оно вам?
Для VRR.
А, ну да, под линуксом оно не поддерживается, линуксоиды не в курсе.
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|2.14, Аноним (14), 10:07, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Для аппаратного декодирования видео на гт710 в современном софте есть варианты? Как
> только поддержка уходит из нвидиа-драйверс, карта становится все более заметным
> балластом, при этом нет потребности в мощностях новых карт.
Если вы нацелены использовать долго какое-либо видео в линуксах, но "при этом нет потребности в мощностях новых карт", а "карта становится все более заметным балластом" для вас, то настоятельно рекомендую в вашей ситуации забить на идею дискреток и пользоваться встройками, они как раз отвечать будут вашим требованиям и по опыту прошлых лет поддержки в этих ваших линуксах встройки по продолжительности поддержки дольше поддерживаются.
А что касается аппаратного декодирования видео, это вообще зависит от желания левой пятки реализаторов этой поддержки в линуксах погоды на Марсе.
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|1.9, Аноним (9), 09:48, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть ли тут пользователи нуво? Скажите, стабильно ли с ним работают современные карты? Интересуют именно RTX, всякие 10-летние gtx750 современными не считаю. Можно уже брать nvidia для работы без блоба? Их железо часто можно купить сильно выгоднее, чем поделки amd, но из-за блоба брать не хочется.
Если криво работают отдельные игры и программы это пережить можно, хуже если система периодически зависает целиком, как на amd.
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|2.12, birdie (ok), 10:06, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По моему опыту nouveau работал более менее с картами _до_ архитектуры Fermi.
После - глюкодром и бесконечные crashes.
Но я его уже года три не трогал - может, стало лучше.
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|2.16, Аноним (4), 10:14, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если криво работают отдельные игры и программы это пережить можно
Можно, но зачем?
Вообще, каковы причины не пользоваться блобом? Кроме идеологических.
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|3.23, ryoken (ok), 10:49, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Вообще, каковы причины не пользоваться блобом? Кроме идеологических.
Не работает вне x86 ? :)
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|5.42, ryoken (ok), 11:44, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Аж захотелось увидеть работу нвидиевской карты не на x86.
PowerMac в помощь. Мой к сожалению не работает.
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|2.17, НяшМяш (ok), 10:18, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что значит "для работы"? Обычно невидео берут либо работать с CUDA, либо игруны ради DLSS (нужна та же CUDA). Ни того, ни другого в нуво сейчас нет и неясно, как это можно будет реализовать в будущем.
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|3.22, Аноним (9), 10:42, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне просто нужна более-менее мощная графика, что-то уровня RTX 3050, чтобы компьютер не зависал и чтобы без чёрных экранов при обновлении. dGPU от Intel и AMD не подходят по второму пункту, а NVidia с блобом - по третьему.
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|2.21, хрю (?), 10:35, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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нет не стабильно. даже средне старые работают не очень стабильно. нувой пользовался долго на паре машин и всегда проблемы, устал и ушёл на нормальный драйвер - с ним проблем практически нет.
>>поделки amd, но из-за блоба брать не хочется.
открытый драйвер amd без firmware не работает. так какая разница?
На работе amd (встройка + внешняя на три монитора), раньше раз в месяц стабильно зависал с драйверным развалом ядра, я немного покрутил, повертел, и вроде в конце концов перестало зависать. Так что открытое качество по мне не очень.
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|3.24, Аноним (24), 10:50, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, как минимум, вы не сможете поставить musl-based дистрибутивы
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|2.37, vlad1.96 (ok), 11:37, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сижу 3 месяца на rtx 2070 + wayland. Всё прекрасно работает, не лагает, не имеет артефактов как было год назад. Естественно, если не заходя на какие то новые игры и cuda, но старые на vulkan, типа TES Oblivion прекрасно теперь запускается
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|3.38, Аноним (4), 11:39, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> RTX 2070
> Oblivion
Ящетаю, только адепт СВОБОДНОГО может так удачно вложить деньги.
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|2.18, НяшМяш (ok), 10:19, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да, это эти прекрасные люди наконец-то начали исправлять уязвимости в ядре.
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|Часть нити удалена модератором
|1.31, Аноним (31), 11:21, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Старый OpenGL-драйвер Nouveau пока не планируют убирать
Т.е. 8600GT и более-менее новым видимокартам (а нвидия очень долго не умела в vulkan) можно сказать "пока". О nv25 старом я уже вообще не говорю, его с каких-то пор сломало вообще.
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|2.41, Аноним (-), 11:44, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 8600GT и более-менее новым видимокартам
> более-менее новым видимокартам
"NVIDIA начала продажи GeForce 8600 GT 17 апреля 2007"
Тут чувак их 2007го! Ловите его!
А если серьезно, этим видяхи 15+ лет. Какие они новые?
Скажите спасибо что этот хлам хоть как-то работает последние лет пять.
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