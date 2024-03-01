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NVK и Zink существенно улучшили ситуацию с открытыми драйверами для GPU NVIDIA

01.03.2024 08:37

Компания Сollabora объявила о доведении открытого драйвера NVK для видеокарт NVIDIA до готовности к повседневному использованию широким кругом пользователей и сертификации данного драйвера в консорциуме Khronos, занимающемся разработкой графических стандартов. Драйвер признан полностью совместимым со спецификацией Vulkan 1.3, успешно прошёл все тесты из набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и включён в список сертифицированных драйверов.

Сертификация пройдена для GPU NVIDIA на базе микроархитектур Turing (серии GeForce GTX 16xx, RTX 20xx и Quadro RTX), Ampere (серии GeForce RTX 30xx и RTX A2000/4000/5000/6000) и Ada (серии GeForce RTX 4xxx, RTX 4000 SFF, RTX 4xxx/5000/6000 Ada). Проверка была выполнена в окружении с ядром Linux 6.5 и 6.8rc1. Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos. Изменения уже приняты в кодовую базу Mesa и войдут в состав выпуска Mesa 24.1.

Кроме улучшений в NVK отмечается значительный прогресс в обеспечении поддержки OpenGL для видеокарт NVIDIA. В Mesa принято изменение, позволяющее задействовать драйвер Zink для обеспечения поддержки OpenGL 4.6 на системах с новыми сериями видеокарт NVIDIA (начиная с GeForce RTX 20xx), с которыми могут наблюдаться проблемы в штатном OpenGL-драйвере Nouveau (NVC0). Для включения Zink вместо NVC0 в Mesa 24.1 достаточно выставить переменную окружения "NOUVEAU_USE_ZINK=1".

Внесённые в Mesa изменения также предусматривают возможность использования Zink для поддержки OpenGL и в других драйверах в качестве запасного варианта, применяемого для GPU, не поддерживаемых штатными OpenGL-драйверами Mesa. Например, подобный подход уже применяется для предоставления поддержки OpenGL в драйвере freedreno для GPU Qualcomm Adreno 700 и в драйвере powervr для GPU Imagination PowerVR на базе микроархитектуры Rogue.

Zink предоставляет реализацию OpenGL поверх Vulkan, позволяющую получить аппаратно ускоренный OpenGL на устройствах, поддерживающих только API Vulkan. В следующем выпуске Mesa драйвер Zink будет активирован при сборке по умолчанию. Производительность Zink близка к производительности родных реализаций OpenGL, что даёт возможность вместо траты ресурсов на сопровождение отдельных OpenGL-драйверов, сосредоточиться на качественной поддержке API Vulkan, а поддержку OpenGL реализовать поверх Vulkan.

Старый OpenGL-драйвер Nouveau пока не планируют убирать, но в текущем виде связка Zink + NVK демонстрирует более высокую производительность во многих тестах. На текущем этапе разработки при запуске многих игр связка Zink + NVK позволяет добиться производительности 60 FPS и выше на новых моделях GPU, но ещё остаются некоторые нерешённые проблемы и неоптимизированные области, которые со временем будут решены.

Также отмечается работа по стабилизации работы поверх драйвера NVK прослойки DXVK, предоставляющей реализацию Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Не все игры D3D11 пока гарантированно работают с немодифицирвонной связкой NVK+DXVK из Mesa, но базовые возможности доступны и постепенно ведётся устранение выявляемых недоработок. Аналогично развивается связка NVK с VKD3D-Proton для обеспечения поддержки D3D12, но её состояние пока отстаёт от NVK+DXVK и необходима реализация некоторых отсутствующих возможностей.

Драйвер NVK создан c нуля командой, в которую входят Карол Хербст (Karol Herbst, разработчик Nouveau из Red Hat), Дэвид Эйрли (David Airlie, мэйнтейнер подсистемы DRM из Red Hat) и Джейсон/Фэй Экстранд (Jason/Faith Ekstrand, активный разработчик Mesa из Collabora). При создании драйвера разработчики использовали официальные заголовочные файлы и открытые модули ядра, опубликованные компанией NVIDIA. В коде NVK местами использовались базовые компоненты OpenGL-драйвера Nouveau, но из-за отличий наименований в заголовочных файлах NVIDIA и наименований в Nouveau, полученных на основе обратного инжиниринга, прямое заимствование кода затруднено и по большей части пришлось переосмысливать многие вещи и реализовывать их с нуля.

Разработка велась с оглядкой на создание нового эталонного Vulkan-драйвера для Mesa, код которого можно будет заимствовать при создании других драйверов. Для этого при работе над драйвером NVK попытались учесть весь имеющийся опыт разработки Vulkan-драйверов, поддерживать кодовую базу в оптимальной форме и минимизировать перенос кода из других Vulkan-драйверов, делая как должно быть для оптимальной и качественной работы, а не слепо копируя то, как сделано в других драйверах. Драйвер уже входит в состав Mesa, а необходимые для работы изменения в API DRM-драйвера Nouveau включены в состав ядра Linux 6.6.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Компания Imagination использовала драйвер Zink для поддержки OpenGL 4.6 в своих GPU
  3. OpenNews: Компания Collabora развивает Zink, реализацию OpenGL поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Представлен NVK, открытый Vulkan-драйвер для видеокарт NVIDIA
  5. OpenNews: В Mesa принят код NVK, открытого Vulkan-драйвера для видеокарт NVIDIA
  6. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60699-nvk
Ключевые слова: nvk, nvidia, vulkan, zink
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:16, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >но из-за отличий наименований в заголовочных файлах NVIDIA и наименований в Nouveau, полученных на основе обратного инжиниринга, прямое заимствование кода затруднено и по большей части пришлось переосмысливать многие вещи и реализовывать их с нуля.

    Где-то я уже это читал...

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:16, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Опять что-то годное и без хруста, отлично
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:19, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для аппаратного декодирования видео на гт710 в современном софте есть варианты? Как только поддержка уходит из нвидиа-драйверс, карта становится  все более заметным балластом, при этом нет потребности в мощностях новых карт.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:34, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не игрун, сижу на периодически обновляющемся security-update-драйвере, проблем не вижу.
     
     
  • 3.13, 1 (??), 10:07, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    EOL сентябрь 2024
     
     
  • 4.15, Аноним (4), 10:12, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что, начиная с сентября перестанет декодироваться видео?
     
  • 2.7, test (??), 09:39, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну так юзай ось того же времени что и 710 и проблем не булет.
     
     
  • 3.28, Аноним324 (ok), 11:03, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну GT710 до сих пор в производстве, как и GT210, и GT630/730
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:40, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня эта карта даже рабочий стол (3440x1440@144) не смогла нормально выводить. Зачем она вам?
     
     
  • 3.10, Аноним (4), 09:53, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Действительно, совершенно типовое по нынешним меркам разрешение.
     
     
  • 4.19, DrDiablo (ok), 10:20, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну это уже считай стандарт.
     
     
  • 5.20, Аноним (4), 10:29, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это абсолютно игрунское разрешение (где GT710, естественно, не подразумевается), но даже в стиме такого 2.3%. Для работы же оно вовсе бессмысленно.
     
     
  • 6.34, Вася (??), 11:32, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с чего вдруг? ставишь два монитора 3440x1440 один над другим и получаешь отличную рабочую среду.
     
     
  • 7.44, Аноним (4), 11:55, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представил… Херню какую-то получаешь, если честно.
     
  • 3.25, Аноним (25), 10:51, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    144 Гц для рабочего стола? Зачем оно вам?
     
     
  • 4.35, Вася (??), 11:33, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на многих современных дисплеях это давно бесплатная фича. Оно просто есть
     
  • 4.39, Аноним (-), 11:40, 01/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.40, Anonymous1 (?), 11:42, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 144 Гц для рабочего стола? Зачем оно вам?

    Для VRR.

    А, ну да, под линуксом оно не поддерживается, линуксоиды не в курсе.

     
  • 2.14, Аноним (14), 10:07, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Для аппаратного декодирования видео на гт710 в современном софте есть варианты? Как
    > только поддержка уходит из нвидиа-драйверс, карта становится  все более заметным
    > балластом, при этом нет потребности в мощностях новых карт.

    Если вы нацелены использовать долго какое-либо видео в линуксах, но "при этом нет потребности в мощностях новых карт", а "карта становится все более заметным балластом" для вас, то настоятельно рекомендую в вашей ситуации забить на идею дискреток и пользоваться встройками, они как раз отвечать будут вашим требованиям и по опыту прошлых лет поддержки в этих ваших линуксах встройки по продолжительности поддержки дольше поддерживаются.

    А что касается аппаратного декодирования видео, это вообще зависит от желания левой пятки реализаторов этой поддержки в линуксах погоды на Марсе.

     

  • 1.5, Швондик (?), 09:37, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я уже написал запрос, чтобы мне скомпилировали драйвер под ХР 64
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:48, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли тут пользователи нуво? Скажите, стабильно ли с ним работают современные карты? Интересуют именно RTX, всякие 10-летние gtx750 современными не считаю. Можно уже брать nvidia для работы без блоба? Их железо часто можно купить сильно выгоднее, чем поделки amd, но из-за блоба брать не хочется.
    Если криво работают отдельные игры и программы это пережить можно, хуже если система периодически зависает целиком, как на amd.
     
     
  • 2.12, birdie (ok), 10:06, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему опыту nouveau работал более менее с картами _до_ архитектуры Fermi.

    После - глюкодром и бесконечные crashes.

    Но я его уже года три не трогал - может, стало лучше.

     
  • 2.16, Аноним (4), 10:14, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если криво работают отдельные игры и программы это пережить можно

    Можно, но зачем?
    Вообще, каковы причины не пользоваться блобом? Кроме идеологических.

     
     
  • 3.23, ryoken (ok), 10:49, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Вообще, каковы причины не пользоваться блобом? Кроме идеологических.

    Не работает вне x86 ? :)

     
     
  • 4.30, Аноним (4), 11:18, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аж захотелось увидеть работу нвидиевской карты не на x86.
     
     
  • 5.42, ryoken (ok), 11:44, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аж захотелось увидеть работу нвидиевской карты не на x86.

    PowerMac в помощь. Мой к сожалению не работает.

     
     
  • 6.43, Аноним (4), 11:53, 01/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, НяшМяш (ok), 10:18, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что значит "для работы"? Обычно невидео берут либо работать с CUDA, либо игруны ради DLSS (нужна та же CUDA). Ни того, ни другого в нуво сейчас нет и неясно, как это можно будет реализовать в будущем.
     
     
  • 3.22, Аноним (9), 10:42, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне просто нужна более-менее мощная графика, что-то уровня RTX 3050, чтобы компьютер не зависал и чтобы без чёрных экранов при обновлении. dGPU от Intel и AMD не подходят по второму пункту, а NVidia с блобом - по третьему.
     
     
  • 4.36, Вася (??), 11:36, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    получается, линукс не подходит
     
  • 3.32, Аноним (32), 11:22, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для DLSS нужна не cuda, а тензорные ядра (серия rtx)
     
  • 2.21, хрю (?), 10:35, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет не стабильно. даже средне старые работают не очень стабильно. нувой пользовался долго на паре машин и всегда проблемы, устал и ушёл на нормальный драйвер - с ним проблем практически нет.

    >>поделки amd, но из-за блоба брать не хочется.

    открытый драйвер amd без firmware не работает. так какая разница?
    На работе amd (встройка + внешняя на три монитора), раньше раз в месяц стабильно зависал с драйверным развалом ядра, я немного покрутил, повертел, и вроде в конце концов перестало зависать. Так что открытое качество по мне не очень.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:50, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, как минимум, вы не сможете поставить musl-based дистрибутивы
     
  • 2.37, vlad1.96 (ok), 11:37, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сижу 3 месяца на rtx 2070 + wayland. Всё прекрасно работает, не лагает, не имеет артефактов как было год назад. Естественно, если не заходя на какие то новые игры и cuda, но старые на vulkan, типа TES Oblivion прекрасно теперь запускается
     
     
  • 3.38, Аноним (4), 11:39, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > RTX 2070
    > Oblivion

    Ящетаю, только адепт СВОБОДНОГО может так удачно вложить деньги.

     

  • 1.11, 12yoexpert (ok), 09:58, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Сollabora

    Это не они своими кривыми ручонкам полезли на расте в ядро гадить?

     
     
  • 2.18, НяшМяш (ok), 10:19, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, это эти прекрасные люди наконец-то начали исправлять уязвимости в ядре.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.33, Я полковник (?), 11:23, 01/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.29, Слава Линуксу (?), 11:14, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, что разрабы не стали мусорить код видеокартами 10ти летней давности
     
  • 1.31, Аноним (31), 11:21, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Старый OpenGL-драйвер Nouveau пока не планируют убирать

    Т.е. 8600GT и более-менее новым видимокартам (а нвидия очень долго не умела в vulkan) можно сказать "пока". О nv25 старом я уже вообще не говорю, его с каких-то пор сломало вообще.

     
     
  • 2.41, Аноним (-), 11:44, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 8600GT и более-менее новым видимокартам
    > более-менее новым видимокартам

    "NVIDIA начала продажи GeForce 8600 GT 17 апреля 2007"
    Тут чувак их 2007го! Ловите его!

    А если серьезно, этим видяхи 15+ лет. Какие они новые?
    Скажите спасибо что этот хлам хоть как-то работает последние лет пять.

     

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