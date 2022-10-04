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Представлен NVK, открытый Vulkan-драйвер для видеокарт NVIDIA

04.10.2022 21:58

Компания Collabora представила NVK, новый открытый драйвер для Mesa с реализацией графического API Vulkan для видеокарт NVIDIA. Драйвер написан с нуля, используя официальные заголовочные файлы и открытые модули ядра, опубликованные компанией NVIDIA. Код драйвера открыт под лицензией MIT. Драйвером поддерживаются пока только GPU на базе микроархитектур Turing и Ampere, выпускаемые с сентября 2018 года.

Проект развивается командой, в которую входят Карол Хербст (Karol Herbst), разработчик Nouveau из Red Hat, Дэвид Эйрли (David Airlie), мэйнтейнер подсистемы DRM из Red Hat, и Джейсон Экстранд (Jason Ekstrand), активный разработчик Mesa из Collabora. При разработке нового драйвера местами используются базовые компоненты OpenGL-драйвера Nouveau, но из-за отличий наименований в заголовочных файлах NVIDIA и наименований в Nouveau, полученных на основе обратного инжиниринга, прямое заимствование кода затруднено и по большей части пришлось переосмысливать многие вещи и реализовывать их с нуля.

Разработка также ведётся с оглядкой на создание нового эталонного Vulkan-драйвера для Mesa, код которого можно будет заимствовать при создании других драйверов. Для этого при работе над драйвером NVK попытались учесть весь имеющийся опыт разработки Vulkan-драйверов, поддерживать кодовую базу в оптимальной форме и минимизировать перенос кода из других Vulkan-драйверов, делая как должно быть для оптимальной и качественной работы, а не слепо копируя то как сделано в других драйверах.

Разработка драйвера NVK ведётся только несколько месяцев, поэтому его функциональность ограничена. Драйвер успешно проходит 98% проверок при запуске 10% тестов из набора Vulkan CTS (Compatibility Test Suite). В общем виде готовность драйвера оценивается как 20-25% от функциональности драйверов ANV и RADV. По уровню поддержки оборудования драйвер пока ограничен картами на базе микроархитектур Turing и Ampere. Ведётся работа над патчами для поддержки GPU Kepler, Maxwell и Pascal, но они ещё не готовы.

В долгосрочной перспективе ожидается, что для видеокарт NVIDIA драйвер NVK достигнет уровня качества и функциональности, подобного драйверу RADV для карт AMD. После готовности драйвера NVK, созданные при его разработке общие библитеки можно будет использовать для улучшения OpenGL-драйвера Nouveau для видеокарт NVIDIA. Также рассматривается возможность задействования проекта Zink для реализации полноценного OpenGL-драйвера для видеокарт NVIDIA, работающего через трансляцию вызовов в API Vulkan.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: На базе Nouveau развивается новый драйвер для графического API Vulkan
  3. OpenNews: Релиз Mesa 22.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
  5. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux
  6. OpenNews: Компания NVIDIA опубликовала заголовочные файлы с данными для программирования 3D-движков
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57869-nvk
Ключевые слова: nvk, nvidia, vulkan, collabora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:39, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Про то, что nouveau подходит лишь для того чтобы после установки дистрибутива запустить браузер и загрузить проприетарный драйвер он точно подметил.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:45, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Слишком толсто.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 23:49, 04/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так из статьи же, слова разработчика Месы, а не анонимуса))

    https://www.collabora.com/news-and-blog/news-and-events/introducing-nvk.html
    Jason Ekstrand
    October 04, 2022
    ... Historically, it's been mostly focused on enabling nouveau just enough that you can install your Linux distro, get to a web browser, and download their proprietary driver stack. ...

     

  • 1.4, fumanchez (ok), 23:50, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Только рожая, женщина может испытать боль, какую испытывает драйвер Nouveau, когда рисует окна
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 01:23, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нормально там всё на карточках которые реклокинг умеют. 3-20% просадки в бенчмарке опенгл были, уж для отрисовки окон то хватает.
     

  • 1.5, YM2608 (?), 23:52, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ребята, а вы можете такой драйвер написать под Windus XP64 ???
     
     
  • 2.15, Ivan_83 (ok), 01:15, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, готовьте первый морской контейнет набитый доверху 100$ к отправке, приступем после получения.
     

  • 1.6, Аноним (3), 23:52, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По-моему годное начинание, удачи разработчикам!
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:54, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, наконец-то открытые модули пошли на пользу!
    Жаль только, что у меня карта 1050Ti
     
  • 1.8, Константавр (ok), 23:56, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Круто, интересным делом дядьки заняты.
     
  • 1.9, topin89 (ok), 00:30, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Драйвер успешно проходит 98% проверок при запуске 10% тестов

    Отличная формулировка, запомню, когда нужно будет сказать "менее 10% тестов"

     
  • 1.10, Аноним (10), 00:54, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А напомните мне, чем закончилась история с уплывшими спеками/кодом дров? Нвидия откупилась, а хакерам норм?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:14, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хакеры разругались, начали сливать личные данные друг друга (неудивительно, как оказалось, там школота), после этого их повязали.

    https://xakep.ru/2022/03/29/lapsus-story/ (половина статьи за пейволлом)

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 01:25, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В Microsoft сооб­щили, что в ком­пании «не счи­тают сек­ретность кода мерой безопас­ности», и завери­ли, что утеч­ка исходни­ков не вле­чет за собой повыше­ние рис­ков.

    Кросавчеги.

     
  • 3.20, Аноним (10), 01:52, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ничего слить не успели? Охлол, жадность фраеров сгубила, бгг.
     

  • 1.11, X512 (?), 00:55, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему они не хотят использовать готовые открытые ядерные драйверы от nVidia (https://github.com/NVIDIA/open-gpu-kernel-modules)? Зачем пытаться дорабатывать ядерный Nouveau? Что за NIH синдром?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:58, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    родной, ты шо? они именно что используют открытые неаидиец сырцы, а на нувею оглядываются в вопросах имплементации
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 01:01, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что nouveau есть и даже как-то работает, а нвидиевские драйвера это просто огрызок их блоба, который в апстрим примут ещё очень не скоро.
     

  • 1.16, Аноним (18), 01:22, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не мешало бы ещё Vulkan драйвер для R600.
     
  • 1.19, Аноним (19), 01:44, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда не верил, что увижу такую новость. Хотя я раньше и про радеоны плохо думал. До чего же, иногда, бывает приятно ошибаться =)
     
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