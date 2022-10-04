Представлен NVK, открытый Vulkan-драйвер для видеокарт NVIDIA

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|1.1, Аноним (1), 23:39, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Про то, что nouveau подходит лишь для того чтобы после установки дистрибутива запустить браузер и загрузить проприетарный драйвер он точно подметил.
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|1.4, fumanchez (ok), 23:50, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Только рожая, женщина может испытать боль, какую испытывает драйвер Nouveau, когда рисует окна
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|2.17, Аноним (17), 01:23, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нормально там всё на карточках которые реклокинг умеют. 3-20% просадки в бенчмарке опенгл были, уж для отрисовки окон то хватает.
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|2.15, Ivan_83 (ok), 01:15, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, готовьте первый морской контейнет набитый доверху 100$ к отправке, приступем после получения.
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|1.7, Аноним (7), 23:54, 04/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, наконец-то открытые модули пошли на пользу!
Жаль только, что у меня карта 1050Ti
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|1.9, topin89 (ok), 00:30, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Драйвер успешно проходит 98% проверок при запуске 10% тестов
Отличная формулировка, запомню, когда нужно будет сказать "менее 10% тестов"
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|1.10, Аноним (10), 00:54, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А напомните мне, чем закончилась история с уплывшими спеками/кодом дров? Нвидия откупилась, а хакерам норм?
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|3.18, Аноним (18), 01:25, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В Microsoft сообщили, что в компании «не считают секретность кода мерой безопасности», и заверили, что утечка исходников не влечет за собой повышение рисков.
Кросавчеги.
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|3.20, Аноним (10), 01:52, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И ничего слить не успели? Охлол, жадность фраеров сгубила, бгг.
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|2.12, Аноним (12), 00:58, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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родной, ты шо? они именно что используют открытые неаидиец сырцы, а на нувею оглядываются в вопросах имплементации
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|2.13, НяшМяш (ok), 01:01, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что nouveau есть и даже как-то работает, а нвидиевские драйвера это просто огрызок их блоба, который в апстрим примут ещё очень не скоро.
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|1.19, Аноним (19), 01:44, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никогда не верил, что увижу такую новость. Хотя я раньше и про радеоны плохо думал. До чего же, иногда, бывает приятно ошибаться =)
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