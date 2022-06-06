На базе Nouveau развивается новый драйвер для графического API Vulkan

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|2.2, Аноним (2), 11:09, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну не знаю, проприетарный драйвер имеет такую киллер-фичу, как CUDA. CUDA наше всё. Работаю в блендере и периодически запускаю нейросети. "Ноувеау" ничего из этого очевидно не сможет, так что в топку его.
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|7.55, Аноним (-), 13:34, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> либо не волк.
Пастух с винтовкой в куртке из волчьей шкуры и в каракулевой шапке?
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|8.66, Аноним (66), 14:31, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Каждый в цирке думает, что знает в цирке, но не каждый, что в цирке знает, что в... текст свёрнут, показать
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|5.16, Аноним (-), 11:30, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Из какого паблика взял?
Из паблика растистов, агитирующих за единственно безопасный язык.
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|3.14, Иван Ворстаненко (?), 11:27, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Проприетарь имеет cuda
cuda - это всё
нуво - не имеет cuda
Вывод - нуво в топку
А догадаться, что кому-то и даром cuda не нужен - не удалось?
Эх, буду просветителем - кому-то cuda и даром не нужен.
Надеюсь, такую сложную инфу удастся переварить :)
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|4.18, Аноним (18), 11:30, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зачем тогда брать видеокарту? Встройки от интела вполне хватит.
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|5.19, Иван Ворстаненко (?), 11:34, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Может, чтобы в игры играть?
Может, чтобы видео рендерить?
Может, встройки просто нет?
Почему видеокарта обязательно должна быть куплена с целью куды?
Бред, естественно. АМД видеокарты как-то покупаются и без куды.
И даже больший секрет скажу - покупают nvidia карты и не используют куду!
Удивительно, правда?
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|6.27, Аноним (18), 11:45, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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По всем 3 пунктам NVIDIA как-то безальтернативна. Хотя видео рендерить ей всё равно не надо, хоть качество там и лучшее на рынке, это всё же не уровень для продакшена.
Вот что непонятно, так это зачем покупать видеокарту без CUDA, Те же амд это как максимум альтернатива интелу в плане встроек, интел правда поэкономнее был. Лучше дискретку от NVIDIA взять, если работать придётся на этом компе.
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|7.29, Иван Ворстаненко (?), 11:51, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как можно сравнивать встройки интела с дискретками амд?
Дискретки амд сравнивают с дискретками нвидия, если что :)
Куда интелу до них? Кроме как каких-то самых дешевых или старых (2 года и больше) дискреток сравнивать с интелами.
И да, если линь - то возьму амд в любом случае. Как и большинство разбирающихся.
Как для игр, так и для работы.
И речь вообще шла о куда. Если куда кому-то нужна - то нвидия, разумеется. Но большинству не нужна, поэтому, они могут и на амд посмотреть.
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|8.33, Аноним (18), 12:01, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Ирис про очень хорошие карточки были, по моему опыту Сейчас intel xe выкатывают... текст свёрнут, показать
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|7.49, AleksK (ok), 13:08, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Играть в игры невидиа безальтернативна? Ага расскажи об этом Габену. И вообще из всех игровых консолей на невидии работает только самая убогая - свищ. Все остальные работают на AMD.
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|8.52, Аноним (18), 13:26, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Именно поэтому игры на консолях такое дерьмо всегда во все времена Увы, они тор... текст свёрнут, показать
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|7.42, Аноним (42), 12:51, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да и вообще, ставку лучше делать на FPGA-вычисления. Майнинг показывает, что ПЛИСы вторые по производительности после ASICов.
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|9.68, Аноним (42), 14:39, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нахера ему это Куда ваще Пусть сразу математику компилирует в прошивку FPGA Ин... текст свёрнут, показать
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|9.69, Аноним (69), 14:44, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Уверен, с CUDA не прокатиться, но идея использовать их для обучения нейронок мне... текст свёрнут, показать
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|3.22, Аноним (28), 11:37, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кому нужна CUDA, могут пользоваться закрытым. Для некоторых проприетарная технология с закрытым драйвером не приемлема. Если будет открытый аналог, можно будет пользоваться видеокартой, даже если NVidia дропнет её поддержку или обанкротится, например, в результате войны на Тайване.
Некоторые люди предлагают вместо термина "закрытое ПО" использовать термин "неэтичное ПО", т.к. ПО которое скрывает, и явно запрещает изучать, что оно на самом деле делает, вызывает недоверие.
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|4.24, Аноним (24), 11:42, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но закрытую фирмварь видеокарты эти некоторые кушают за обе щёки.
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|4.31, Попандопала (?), 11:56, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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АMD Тоже производят на TSMC если верить ответам на mail.ru Всем внезапный пушной зверек придет, не только Nvidia.
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|5.45, Аноним (47), 12:59, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем им всем топовый техпроцесс. Если есть заводы интела на 14 нм в США. Туда китайский винни-пух точно не достанет.
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|5.58, Ooiiii (?), 14:03, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>если верить ответам на mail.ru
Там уже вся омерика рухнула, несколько лет назад, а РФ на первом месте по всем показателям.
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|2.3, Попандопала (?), 11:09, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Маловероятно что блоб переплюнут,но в целом одобряю. Nvidia топ на самом деле. Intel при прочих равных чуть похуже в плане производительности,но качество картинки повыше. Про aMD сказать нечего,у меня таких не было.
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|3.8, Fracta1L (ok), 11:21, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Блоб и не нужно переплёвывать, нужен работающий драйвер с базовым 3D, чтобы хотя бы рабочие столы нормально работали. У Нуво в этом плане бывают удивительные глюки.
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|4.11, Попандопала (?), 11:26, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я Ньювоу и не пользовался плотно никогда. Про глюки тем более ничего не знаю соответственно, а вот качество блоба это конечно уровень,по крайней мере для меня. Когда амдэшники слайдшоу наблюдали я уже норм гамал на Линукс и под Вином. D
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|5.17, Fracta1L (ok), 11:30, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я Ньювоу и не пользовался плотно никогда
Да я тоже, только эпизодически, но с чудесами всё равно столкнулся: зависания GUI на ровном месте (лочишь сеанс, уходишь по делам, через пару часов возвращаешься, а вся графика висит намертво), тормоза отрисовки (резко ресайзишь окно и оно медленно тащится за мышкой как резиновое).
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|3.15, Аноним (18), 11:29, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У интела на порядки хуже кодек стоит. Из-за этого полный интернет помойных в плане качества видосиков, хомячьё юзает это "аппаратное ускорение". На мобилках впрочем ситуация ещё хуже.
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|5.30, Аноним (18), 11:54, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У NVIDIA лучше SSAO и качественный аналог MSSA, они специальные и проприетарные, только у неё игры хорошо будут выглядеть. Хуже картинга быть не может. Амдшный FSR опять же не альтернатива нвидиевскому, о рейтрейсинге и говорить нечего. А что касается линукса, показывали, что dxvk чёткую картинку выдаёт тоже только на nvidia -- у амд глитчи и "срезаные углы", при том, что одно время амд наоборот славился тем, что всю мощность пускал на бетонные блоки, когда зелёные не тратили все ресурсы на те блоки и всякие невидимые текстуры.
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|7.35, Аноним (18), 12:06, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это наверно не чёткость, это меньше графония. Я тоже иногда хочу тени отключить в некоторых играх.
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|6.41, НяшМяш (ok), 12:46, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Говорят, FSR 2.0 местами даже лучше чем DLSS. Ждём, когда вторую версию добавят в WINE.
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|7.51, Аноним (51), 13:22, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно не может быть лучше, потому что FSR - это маркетинговое название относительно старых и известных алгоритмов апскейла. Грубо говоря, "умное" размытие с определением границ геометрии и попыткой сохранить контраст. То есть "мыло" всё равно будет в каком-то виде, новой информацми взяться просто неоткуда.
В то время как DLSS именно что дорисовывает картинку, используя нейросети. Насколько "правильно" он это делает - другой вопрос. Видимо достаточно чтобы глаз "обманулся".
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|2.25, Константавр (ok), 11:44, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ох, хорошее ли. Что-то где-то как-то краем уха слышал, что месаразрабы насмотревшись бенчмарков эмуляции опенжиеля на вулкане, решили всех пересадить на вулкан, а опенжиель транслировать в вулкан и заставить всех таким вот крабооборотнем пользоваться. Если это так, то вполне возможно, что в нуво пихают этот вулкан для стандартизации, чтобы перейти к следующему шагу. Но это не точно.
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|3.50, Аноним (51), 13:16, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом нет ничего плохого. По факту, OpenGL безнадёжно устарел, это уже мёртвая и тупиковая технология. Как DirectX 11 из мира Windows, который так же уже эмулируется на базе DirectX 12+.
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|3.60, n00by (ok), 14:06, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело не столько в месаразрабах, сколько в "кроссплатформенном стандарте следующего поколения" https://www.vulkan.org/porting
В один прекрасный день производители железа начнут экономить на драйверах для устаревших стандартов. А в следующий не очень прекрасный - Qt после скачивания через прокси нарисует на экране фигу, но это не точно.
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|4.65, Попандопала (?), 14:29, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Маркетолухи сдулись. Сидим часто на устаревшем железе и мучаем тем самым легаси - как говорит Айпоня, разрабов. Раньше у меня как было - тянет или нет? Оказалось же в последствии,что можно извращаться и спокойно жить дальше.
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|2.6, Аноним (24), 11:16, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, не надо. Но если хотите — делайте, никто не запрещает.
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|1.20, Без аргументов (?), 11:34, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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У меня было три невидии: mx4000, которая не видела dx9, 7600 - изображение не видно было спустя несколько месяцев, 8400m - шары свинца не видели и потом за серой тучной мутью с зелёными фирменными полосами не видно было, потом GTS450 - не успел не видеть, продал. Потом уже Интел и щаз АМД, 10 лет нет проблем.
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|2.26, Попандопала (?), 11:44, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ХЗ,пиратский Линукс наверное был.XD Мне как досталась Geforce 200, так и норм. До сих пор где-то валяется.
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|3.61, n00by (ok), 14:11, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Шары свинца" - это не урвать кусок цветмета на шару, а такие шарики припоя, которыми паяют микросхемы, которые иногда отваливаются. Буква "m" в "8400m" - это ноутбук, который пришлось выкинуть на помойку.
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|1.34, Аноним (34), 12:03, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прежде чем начинать что-то новое довели бы до конца уже начатые проекты.
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|2.62, n00by (ok), 14:14, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а как ещё можно заставить баш-программистов "Russian OS & Application" перестать качать Qt без регистраций и СМС, когда они с первого раза намёк не поняли? Выкинуть "устаревшее" и "неподдерживаемое".
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|3.67, Попандопала (?), 14:34, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в кедах разве не все так? Допилили,вылизали и на помойку. Пилим следующий УГ который после превращения в конфетку снова выбросим. Опенсорс же - никто никому не должен,значит кодят ради того чтобы кодить.D Обожаю айтишизу.XD
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|1.38, Анонус (?), 12:11, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Collabora
Лучше бы wayland-драйвер для Wine пилили. Уже полтора года разрабатывают, а даже в staging еще не отправили.
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