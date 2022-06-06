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На базе Nouveau развивается новый драйвер для графического API Vulkan

06.06.2022 10:44

Разработчики из компаний Red Hat и Collabora приступили к созданию открытого Vulkan-драйвера nvk для графических карт NVIDIA, который дополнит уже имеющиеся в Mesa драйверы anv (Intel), radv (AMD), tu (Qualcomm) и v3dv (Broadcom VideoCore VI). Разработка драйвера ведётся на базе проекта Nouveau с задействованием некоторых подсистем, ранее применяемых в OpenGL-драйвере Nouveau. Параллельно в Nouveau началась работа по выносу в отдельную библиотеку универсальной функциональности, которая может использоваться в других драйверах, например, в библиотеку вынесены компоненты для генерации кода, которые могут применяться для совместного использования компилятора шейдеров в драйверах для OpenGL и Vulkan.

К разработке подключились Кэрол Хербст (Karol Herbst), разработчик Nouveau из Red Hat, Дэвид Эйрли (David Airlie), мэйнтейнер подсистемы DRM из Red Hat, и Джейсон Экстранд (Jason Ekstrand), активный разработчик Mesa из Collabora. Драйвер находится на раннем этапе развития и пока не пригоден для применений, отличных от запуска утилиты vulkaninfo. Необходимость в новом драйвере обусловлена отсутствием открытых Vulkan-драйверов для видеокарт NVIDIA, в то время как всё больше игр используют данный графический API или запускаются в Linux при помощи прослоек, транслирующих вызовы Direct3D в API Vulkan.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 22.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.3
  4. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux
  5. OpenNews: В Nouveau не получается обеспечить качественную поддержку GeForce GTX 900 из-за ограничений NVIDIA
  6. OpenNews: Разработчики Chromium добавили Nouveau в чёрный список проблемных драйверов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57306-nouveau
Ключевые слова: nouveau, nvidia, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 10:58, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хорошее дело, наверное
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:09, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну не знаю, проприетарный драйвер имеет такую киллер-фичу, как CUDA. CUDA наше всё. Работаю в блендере и периодически запускаю нейросети. "Ноувеау" ничего из этого очевидно не сможет, так что в топку его.
     
     
  • 3.7, Fracta1L (ok), 11:19, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Эгоцентризм - не норма для людей старше 15 лет
     
     
  • 4.9, Аноним (2), 11:22, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клевая цитата 👍 Из какого паблика взял?
     
     
  • 5.10, Без аргументов (?), 11:24, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это жизнь
     
     
  • 6.13, Аноним (2), 11:27, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В этой жизни ты либо волк, либо не волк.
     
     
  • 7.55, Аноним (-), 13:34, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > либо не волк.

    Пастух с винтовкой в куртке из волчьей шкуры и в каракулевой шапке?

     
     
  • 8.66, Аноним (66), 14:31, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каждый в цирке думает, что знает в цирке, но не каждый, что в цирке знает, что в... текст свёрнут, показать
     
  • 5.12, Fracta1L (ok), 11:26, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из паблика "Наблюдения за опеннетовскими дурачками"
     
     
  • 6.64, ы (?), 14:28, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За тобой наблюдают ;)
     
  • 5.16, Аноним (-), 11:30, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Из какого паблика взял?

    Из паблика растистов, агитирующих за единственно безопасный язык.

     
     
  • 6.46, Аноним (46), 12:59, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жаваскрипт чтоле?
     
     
  • 7.57, Аноним (57), 13:58, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С++ естественно же.
     
  • 3.14, Иван Ворстаненко (?), 11:27, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Проприетарь имеет cuda
    cuda - это всё
    нуво - не имеет cuda
    Вывод - нуво в топку

    А догадаться, что кому-то и даром cuda не нужен - не удалось?
    Эх, буду просветителем - кому-то cuda и даром не нужен.
    Надеюсь, такую сложную инфу удастся переварить :)

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:30, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем тогда брать видеокарту? Встройки от интела вполне хватит.
     
     
  • 5.19, Иван Ворстаненко (?), 11:34, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Может, чтобы в игры играть?
    Может, чтобы видео рендерить?
    Может, встройки просто нет?

    Почему видеокарта обязательно должна быть куплена с целью куды?
    Бред, естественно. АМД видеокарты как-то покупаются и без куды.
    И даже больший секрет скажу - покупают nvidia карты и не используют куду!
    Удивительно, правда?

     
     
  • 6.27, Аноним (18), 11:45, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    По всем 3 пунктам NVIDIA как-то безальтернативна. Хотя видео рендерить ей всё равно не надо, хоть качество там и лучшее на рынке, это всё же не уровень для продакшена.

    Вот что непонятно, так это зачем покупать видеокарту без CUDA, Те же амд это как максимум альтернатива интелу в плане встроек, интел правда поэкономнее был. Лучше дискретку от NVIDIA взять, если работать придётся на этом компе.

     
     
  • 7.29, Иван Ворстаненко (?), 11:51, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как можно сравнивать встройки интела с дискретками амд?
    Дискретки амд сравнивают с дискретками нвидия, если что :)
    Куда интелу до них? Кроме как каких-то самых дешевых или старых (2 года и больше) дискреток сравнивать с интелами.

    И да, если линь - то возьму амд в любом случае. Как и большинство разбирающихся.
    Как для игр, так и для работы.
    И речь вообще шла о куда. Если куда кому-то нужна - то нвидия, разумеется. Но большинству не нужна, поэтому, они могут и на амд посмотреть.

     
     
  • 8.33, Аноним (18), 12:01, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ирис про очень хорошие карточки были, по моему опыту Сейчас intel xe выкатывают... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.37, Иван Ворстаненко (?), 12:10, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если я хочу эти iris - мне нужно, как минимум, купить целый новый процессор А по... текст свёрнут, показать
     
  • 7.49, AleksK (ok), 13:08, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Играть в игры невидиа безальтернативна? Ага расскажи об этом Габену. И вообще из всех игровых консолей на невидии работает только самая убогая - свищ. Все остальные работают на AMD.
     
     
  • 8.52, Аноним (18), 13:26, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Именно поэтому игры на консолях такое дерьмо всегда во все времена Увы, они тор... текст свёрнут, показать
     
  • 6.28, Аноним (28), 11:46, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас код CUDA можно транслировать на AMD HIP, причем производительность получается существенно выше, чем на OpenCL.

    https://developer.amd.com/wp-content/resources/ROCm%20Learning%20Cen

     
     
  • 7.40, НяшМяш (ok), 12:43, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это когда есть код.
     
     
  • 8.43, Аноним (-), 12:55, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно вся закрытая математика от линейной алгебры до нейросетей ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.54, _dz (?), 13:33, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    От линейной алгебры до линейной алгебры ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.42, Аноним (42), 12:51, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и вообще, ставку лучше делать на FPGA-вычисления. Майнинг показывает, что ПЛИСы вторые по производительности после ASICов.
     
     
  • 8.47, Аноним (47), 13:04, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расскажи плз как сделать куда на ПЛИС друг попросил, говорит очень надо ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.68, Аноним (42), 14:39, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нахера ему это Куда ваще Пусть сразу математику компилирует в прошивку FPGA Ин... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.70, Аноним (70), 14:57, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не умеет в математику, ему надо чтобы уже готовое работало с CUDA Типа по б... текст свёрнут, показать
     
  • 9.69, Аноним (69), 14:44, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уверен, с CUDA не прокатиться, но идея использовать их для обучения нейронок мне... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.71, Аноним (70), 14:58, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком сложно нам надо результат, а не чтобы эта ваша всякая математика ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.48, Аноним (47), 13:05, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты жесткий, рубишь правду матку.  
     
  • 4.44, Аноним (47), 12:55, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чукааак, ну это прям ту мач.
     
  • 3.22, Аноним (28), 11:37, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому нужна CUDA, могут пользоваться закрытым. Для некоторых проприетарная технология с закрытым драйвером не приемлема. Если будет открытый аналог, можно будет пользоваться видеокартой, даже если NVidia дропнет её поддержку или обанкротится, например, в результате войны на Тайване.

    Некоторые люди предлагают вместо термина "закрытое ПО" использовать термин "неэтичное ПО", т.к. ПО которое скрывает, и явно запрещает изучать, что оно на самом деле делает, вызывает недоверие.

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 11:42, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но закрытую фирмварь видеокарты эти некоторые кушают за обе щёки.
     
  • 4.31, Попандопала (?), 11:56, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АMD Тоже производят на TSMC если верить ответам на mail.ru Всем внезапный пушной зверек придет, не только Nvidia.
     
     
  • 5.45, Аноним (47), 12:59, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем им всем топовый техпроцесс. Если есть заводы интела на 14 нм в США. Туда китайский винни-пух точно не достанет.  
     
  • 5.58, Ooiiii (?), 14:03, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >если верить ответам на mail.ru

    Там уже вся омерика рухнула, несколько лет назад, а РФ на первом месте по всем показателям.

     
  • 2.3, Попандопала (?), 11:09, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Маловероятно что блоб переплюнут,но в целом одобряю. Nvidia топ на самом деле. Intel при прочих равных чуть похуже в плане производительности,но качество картинки повыше. Про aMD сказать нечего,у меня таких не было.
     
     
  • 3.8, Fracta1L (ok), 11:21, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Блоб и не нужно переплёвывать, нужен работающий драйвер с базовым 3D, чтобы хотя бы рабочие столы нормально работали. У Нуво в этом плане бывают удивительные глюки.
     
     
  • 4.11, Попандопала (?), 11:26, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я  Ньювоу и не пользовался плотно никогда. Про глюки тем более ничего не знаю соответственно, а вот качество блоба это конечно уровень,по крайней мере для меня. Когда амдэшники слайдшоу наблюдали я уже норм гамал на Линукс и под Вином. D
     
     
  • 5.17, Fracta1L (ok), 11:30, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я  Ньювоу и не пользовался плотно никогда

    Да я тоже, только эпизодически, но с чудесами всё равно столкнулся: зависания GUI на ровном месте (лочишь сеанс, уходишь по делам, через пару часов возвращаешься, а вся графика висит намертво), тормоза отрисовки (резко ресайзишь окно и оно медленно тащится за мышкой как резиновое).

     
  • 3.15, Аноним (18), 11:29, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У интела на порядки хуже кодек стоит. Из-за этого полный интернет помойных в плане качества видосиков, хомячьё юзает это "аппаратное ускорение". На мобилках впрочем ситуация ещё хуже.
     
     
  • 4.23, Попандопала (?), 11:39, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я про игори,вот 4 фолыч запускал и сравнивал.
     
     
  • 5.30, Аноним (18), 11:54, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У NVIDIA лучше SSAO и качественный аналог MSSA, они специальные и проприетарные, только у неё игры хорошо будут выглядеть. Хуже картинга быть не может. Амдшный FSR опять же не альтернатива нвидиевскому, о рейтрейсинге и говорить нечего. А что касается линукса, показывали, что dxvk чёткую картинку выдаёт тоже только на nvidia -- у амд глитчи и "срезаные углы", при том, что одно время амд наоборот славился тем, что всю мощность пускал на бетонные блоки, когда зелёные не тратили все ресурсы на те блоки и всякие невидимые текстуры.
     
     
  • 6.32, Попандопала (?), 11:59, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более мутно чем у Intel,но зато плавнее идет игра. У Intel четкость лучше.
     
     
  • 7.35, Аноним (18), 12:06, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это наверно не чёткость, это меньше графония. Я тоже иногда хочу тени отключить в некоторых играх.
     
     
  • 8.36, Попандопала (?), 12:10, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ХЗ,спорить не буду Все субъективно ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.41, НяшМяш (ok), 12:46, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, FSR 2.0 местами даже лучше чем DLSS. Ждём, когда вторую версию добавят в WINE.
     
     
  • 7.51, Аноним (51), 13:22, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно не может быть лучше, потому что FSR - это маркетинговое название относительно старых и известных алгоритмов апскейла. Грубо говоря, "умное" размытие с определением границ геометрии и попыткой сохранить контраст. То есть "мыло" всё равно будет в каком-то виде, новой информацми взяться просто неоткуда.

    В то время как DLSS именно что дорисовывает картинку, используя нейросети. Насколько "правильно"  он это делает - другой вопрос. Видимо достаточно чтобы глаз "обманулся".

     
     
  • 8.53, Аноним (-), 13:28, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Информацию откуда берет ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.63, Попандопала (?), 14:21, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DLSS,ну,вы прям вообще про современность Я про 10 летнее железо описывал Сразу... текст свёрнут, показать
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:10, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ты дырень.  
     
  • 2.25, Константавр (ok), 11:44, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох, хорошее ли. Что-то где-то как-то краем уха слышал, что месаразрабы насмотревшись бенчмарков эмуляции опенжиеля на вулкане, решили всех пересадить на вулкан, а опенжиель транслировать в вулкан и заставить всех таким вот крабооборотнем пользоваться. Если это так, то вполне возможно, что в нуво пихают этот вулкан для стандартизации, чтобы перейти к следующему шагу. Но это не точно.
     
     
  • 3.50, Аноним (51), 13:16, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом нет ничего плохого. По факту, OpenGL безнадёжно устарел, это уже мёртвая и тупиковая технология. Как DirectX 11 из мира Windows, который так же уже эмулируется на базе DirectX 12+.
     
  • 3.60, n00by (ok), 14:06, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не столько в месаразрабах, сколько в "кроссплатформенном стандарте следующего поколения" https://www.vulkan.org/porting
    В один прекрасный день производители железа начнут экономить на драйверах для устаревших стандартов. А в следующий не очень прекрасный - Qt после скачивания через прокси нарисует на экране фигу, но это не точно.
     
     
  • 4.65, Попандопала (?), 14:29, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маркетолухи сдулись. Сидим часто на устаревшем железе и мучаем тем самым легаси - как говорит Айпоня, разрабов. Раньше у меня как было  - тянет или нет? Оказалось же в последствии,что можно извращаться и спокойно жить дальше.
     
  • 2.39, Аноним (42), 12:43, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >￼Хорошее дело, наверное

    Надеюсь, не ржавое.

     

  • 1.4, Аноним (5), 11:10, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять ненавидия отличилась. И вокруг неё надо делать велосипеды.  
     
     
  • 2.6, Аноним (24), 11:16, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, не надо. Но если хотите — делайте, никто не запрещает.
     

  • 1.20, Без аргументов (?), 11:34, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У меня было три невидии: mx4000, которая не видела dx9, 7600 - изображение не видно было спустя несколько месяцев, 8400m - шары свинца не видели и потом за серой тучной мутью с зелёными фирменными полосами не видно было, потом GTS450 - не успел не видеть, продал. Потом уже Интел и щаз АМД, 10 лет нет проблем.
     
     
  • 2.26, Попандопала (?), 11:44, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ХЗ,пиратский Линукс наверное был.XD Мне как досталась Geforce 200, так и норм. До сих пор где-то валяется.
     
     
  • 3.61, n00by (ok), 14:11, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Шары свинца" - это не урвать кусок цветмета на шару, а такие шарики припоя, которыми паяют микросхемы, которые иногда отваливаются. Буква "m" в "8400m" - это ноутбук, который пришлось выкинуть на помойку.
     

  • 1.34, Аноним (34), 12:03, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прежде чем начинать что-то новое довели бы до конца уже начатые проекты.
     
     
  • 2.62, n00by (ok), 14:14, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а как ещё можно заставить баш-программистов "Russian OS & Application" перестать качать Qt без регистраций и СМС, когда они с первого раза намёк не поняли? Выкинуть "устаревшее" и "неподдерживаемое".
     
     
  • 3.67, Попандопала (?), 14:34, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в кедах разве не все так? Допилили,вылизали и на помойку. Пилим следующий УГ который после превращения в конфетку снова выбросим. Опенсорс же - никто никому не должен,значит кодят ради того чтобы кодить.D Обожаю айтишизу.XD
     
  • 3.72, Тыква (?), 15:00, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    At в репах есть или ты хохол?
     

  • 1.38, Анонус (?), 12:11, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Collabora

    Лучше бы wayland-драйвер для Wine пилили. Уже полтора года разрабатывают, а даже в staging еще не отправили.

     
     
  • 2.59, Аноним (57), 14:05, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плоти, школьник.
     

  • 1.56, Robin Hood (?), 13:56, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В общем не нужно.
     

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