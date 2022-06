На базе Nouveau развивается новый драйвер для графического API Vulkan

3.8 , Fracta1L ( ok ), 11:21, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Блоб и не нужно переплёвывать, нужен работающий драйвер с базовым 3D, чтобы хотя бы рабочие столы нормально работали. У Нуво в этом плане бывают удивительные глюки.

4.11 , Попандопала ( ? ), 11:26, 06/06/2022 Я Ньювоу и не пользовался плотно никогда. Про глюки тем более ничего не знаю соответственно, а вот качество блоба это конечно уровень,по крайней мере для меня. Когда амдэшники слайдшоу наблюдали я уже норм гамал на Линукс и под Вином.

5.17 , Fracta1L ( ok ), 11:30, 06/06/2022 > Я Ньювоу и не пользовался плотно никогда Да я тоже, только эпизодически, но с чудесами всё равно столкнулся: зависания GUI на ровном месте (лочишь сеанс, уходишь по делам, через пару часов возвращаешься, а вся графика висит намертво), тормоза отрисовки (резко ресайзишь окно и оно медленно тащится за мышкой как резиновое).

3.15 , Аноним ( 18 ), 11:29, 06/06/2022 У интела на порядки хуже кодек стоит. Из-за этого полный интернет помойных в плане качества видосиков, хомячьё юзает это "аппаратное ускорение". На мобилках впрочем ситуация ещё хуже.

4.23 , Попандопала ( ? ), 11:39, 06/06/2022 я про игори,вот 4 фолыч запускал и сравнивал.

5.30 , Аноним ( 18 ), 11:54, 06/06/2022 У NVIDIA лучше SSAO и качественный аналог MSSA, они специальные и проприетарные, только у неё игры хорошо будут выглядеть. Хуже картинга быть не может. Амдшный FSR опять же не альтернатива нвидиевскому, о рейтрейсинге и говорить нечего. А что касается линукса, показывали, что dxvk чёткую картинку выдаёт тоже только на nvidia -- у амд глитчи и "срезаные углы", при том, что одно время амд наоборот славился тем, что всю мощность пускал на бетонные блоки, когда зелёные не тратили все ресурсы на те блоки и всякие невидимые текстуры.

6.32 , Попандопала ( ? ), 11:59, 06/06/2022 Более мутно чем у Intel,но зато плавнее идет игра. У Intel четкость лучше.

7.35 , Аноним ( 18 ), 12:06, 06/06/2022 Это наверно не чёткость, это меньше графония. Я тоже иногда хочу тени отключить в некоторых играх.

8.36 , Попандопала ( ? ), 12:10, 06/06/2022 ХЗ,спорить не буду Все субъективно 6.41 , НяшМяш ( ok ), 12:46, 06/06/2022 Говорят, FSR 2.0 местами даже лучше чем DLSS. Ждём, когда вторую версию добавят в WINE.

7.51 , Аноним ( 51 ), 13:22, 06/06/2022 Оно не может быть лучше, потому что FSR - это маркетинговое название относительно старых и известных алгоритмов апскейла. Грубо говоря, "умное" размытие с определением границ геометрии и попыткой сохранить контраст. То есть "мыло" всё равно будет в каком-то виде, новой информацми взяться просто неоткуда. В то время как DLSS именно что дорисовывает картинку, используя нейросети. Насколько "правильно" он это делает - другой вопрос. Видимо достаточно чтобы глаз "обманулся".

8.53 , Аноним ( - ), 13:28, 06/06/2022 Информацию откуда берет 8.63 , Попандопала ( ? ), 14:21, 06/06/2022 DLSS,ну,вы прям вообще про современность Я про 10 летнее железо описывал Сразу...