Опубликован графический стандарт Vulkan 1.3

|
|1.6, Урри (ok), 19:44, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Для инженеров OpenGL все еще рулит. Славься glBegin/glEnd!
Если вдруг кому будет интересно - есть прекрасный проект gl4es, позволяющий использовать привычный OpenGL поверх убогого ведроидного (и айосного, простигосподи) GLES.
|
|
|
|
|
|3.36, Урри (ok), 22:47, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вулкан далеко не везде есть, а gles даже на древних ведрах присутствует.
--
Лично я zink еще не пробовал, только собираюсь. Так что пусть отписываются более знакомые с темой анонимы.
|
|
|
|2.42, Аноним (42), 23:45, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> спецификации Vulkan 1.3 рассчитаны на графическое оборудование класса OpenGL ES 3.1
> ... ES ...
Это какое-то дно...
|
|
|
|3.47, Аноним (-), 00:30, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
1) Это говорит только о том, что vulkan гибок, переносим и не требует специфических и никому не нужных вундервафель;
2) Стандарт OpenGL ES 3.X достаточно современен, чтобы рендерить картинку любой сложности;
3) Ваши грёбанные игрушки, всё равно не используют и половины достижений науки - в основном ради обратной совместимости со всяким старьём;
4) Vulkan прекрасная спека и лучший выбор для разработчика;
Продолжайте оставлять свои помойные комментарии - они очень важны для нас всех.
|
|1.11, InuYasha (??), 20:46, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ого, даже вендоры подсуетились.
Не знаю, правда, что на нём полезного/известного написано, но ок.
|
|
|
|2.30, Аноним (30), 22:24, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
DXVK, эмуляторы всяких консолей, да и вообще вон ведут список игр с Vulkan. https://www.pcgamingwiki.com/wiki/List_of_Vulkan_games
Vulkan ещё и в VR крепко засел.
В Mesa реализацию OpenGL поверх Vulkan готовят, не пробовал, но может вполне помочь всяким кривым драйверам, где намеренно не работает над OpenGL.
Стандарт жив, я если честно ожидал худшего.
|
|1.15, Аноним (15), 21:10, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Каму оно такое надо? Ещё предыдущий реализовать не успели а тут уже новый. Прямо как растоманы.
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 21:32, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Ну это нормально. Это опенсорсные студенты живут в прошлом тысячелетии, а профессиональные инженеры работают на будущее.
|
|
|
|3.20, Аноним (15), 21:48, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ой, вот не надо про допотопный корпоративный софт. Винда до сих пор хоткеи настраивать не умеет из коробки, до сих пор не починили буфер обмена. Не надо ляля
Про остальной корпораст который до сих пор в 60-х я вообще молчу
|
|
|
|4.35, Аноним (17), 22:47, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Какое отношение софт, написанный индусами, имеет к разработчикам графических апи?
|
|
|
|5.37, Аноним (17), 22:49, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
История опенгл это история фейлов и просёров (комитетов), и то, что вулкан сегодня не отстаёт на десятки лет от требований разработчиков, это прекрасно.
|
|5.43, Аноним (42), 23:47, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> написанный индусами ... графических апи
Эти апи как раз сейчас индусы и сочиняют.
|
|
|
|3.21, Аноним (15), 21:49, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне никак. Зачем мне? Для игр я на консольке прекрасно себя чувствую. А ноуту встройки за глаза
|
|2.25, Аноним (25), 22:03, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А что ты не успел реализовать? И почему то что ты тормоз - их должно парить?
|
|
|
|3.27, Аноним (15), 22:07, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Слепой? Он нафик никому не нужен и мне тем более.
Тебе твоим языком написали, для игр есть консоль, а ноуту заглаза встройки. И плевал весь цевлизованный мир, живущий в достатке на высер прыщавый скорострелов с их вулканами
|
|1.28, Аноним (28), 22:14, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
|
Лучше DirectX ничего нет, потому что только на нём делают игры, а линуксоводы сколько бы не пытались Vulkan всегда будет отставать от DirectX и будущее только за DirectX
|
|
|
|2.32, Аноним (32), 22:34, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А Кармак и не знал. Вот дурак же, зачем только квейки на OpenGL делал, опеннетному иксперду очевидно, что нужен DirectX!
|
|2.38, Урри (ok), 22:52, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сравнил _опу с пальцем.
DirectX - это целый комбайн, вроде сабсета Сорса или КрайЭнжина, прибитый к одной единственной платформе. А Вулкан - чисто графический движок, универсальный, под всякие плойки/свичи.
Более чисто графический чем OpenGL, даже.
|
|
|
|
|
|4.52, Смузихлёб (?), 00:56, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Зачем отвечать на явный наброс?
Лучше расскажи, как ты всю армию проходил духом с бутылкой в анальном отверстии
|
|1.29, Kaiwas (?), 22:14, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
А разве кроме игорей нет применения вулканам?
Всякие там профессиАнальные CAD и ториде(3Д) покеты моделирования.
|
|
|
|2.33, Аноним (42), 22:35, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> требования спецификации Vulkan 1.3 рассчитаны на графическое оборудование класса OpenGL ES 3.1
ES, Карл!
|
|
|
|3.48, Аноним (48), 00:35, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это разве не значит, что они предлагают vulkan на устройствах которые поддерживают gles? Т.е. Если устройство может в gles 3.1, то сможет в вулкан 1.3. Может я что-то не так понял?
|
|
|
|2.45, Аноним (45), 23:55, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У тебя от смузи мозги совсем уже превратились в радужный лгбт-компот
|