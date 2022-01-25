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Опубликован графический стандарт Vulkan 1.3

25.01.2022 19:08

После двух лет работы консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, опубликовал спецификацию Vulkan 1.3, определяющую API для доступа к графическим и вычислительным возможностям GPU. Новая спецификация вобрала в себя накопившиеся за два года исправления и расширения. Отмечается, что требования спецификации Vulkan 1.3 рассчитаны на графическое оборудование класса OpenGL ES 3.1, что позволит обеспечить поддержку нового графического API во всех GPU, поддерживающих Vulkan 1.2. Инструментарий Vulkan SDK планируют опубликовать в середине февраля. Помимо основной спецификации планируется предложить дополнительные расширения для мобильных и настольных устройств среднего и высшего звена, поддержка которых будет осуществляться в рамках редакции "Vulkan Milestone".

Одновременно представлен план реализации поддержки новой спецификации и дополнительных расширений в графических платах и драйверах устройств. Продукты с поддержкой Vulkan 1.3 готовятся выпустить компании Intel, AMD, ARM и NVIDIA. Например, компания AMD заявила о скором обеспечении поддержки Vulkan 1.3 в серии графических карт AMD Radeon RX Vega, а также во всех картах на базе архитектуры AMD RDNA. Компания NVIDIA готовится опубликовать драйверы с поддержкой Vulkan 1.3 для Linux и Windows. Компания ARM добавит поддержку Vulkan 1.3 в GPU Mali.

Основные новшества:

Напомним, что API Vulkan примечателен кардинальным упрощением драйверов, выносом генерации команд GPU на сторону приложения, возможностью подключения отладочных слоёв, унификацией API для различных платформ и применением предкомпилированного промежуточного представления кода для выполнения на стороне GPU. Для обеспечения высокой производительности и предсказуемости, Vulkan предоставляет приложениям средства для прямого управления операциями GPU и встроенную поддержку многопоточной обработки команд GPU, что минимизирует накладные расходы, вносимые драйвером, а реализуемые на стороне драйвера возможности заметно упрощаются и становятся более предсказуемыми. Например, такие операции, как управление памятью и обработка ошибок, реализуемые в OpenGL на стороне драйвера, в Vulkan вынесены на уровень приложения.

Vulkan охватывает все доступные платформы и предоставляет единый API для настольных, мобильных систем и Web, позволяя использовать один общий API для различных графических процессоров и областей применения. Благодаря многослойной архитектуре Vulkan, подразумевающей создание инструментов, работающих с любыми GPU, производители оборудования могут использовать при разработке типовые инструменты для проверки кода, отладки и профилирования. Для создания шейдеров предлагается новое переносимое промежуточное представление SPIR-V, основанное на LLVM и использующее общие с OpenCL базовые технологии. Для управления устройствами и экранами в Vulkan предлагается интерфейс WSI (Window System Integration), решающий примерно те же задачи, что и EGL в OpenGL ES. Поддержка WSI из коробки доступна в Wayland - все приложения, использующие Vulkan, могут запускаться в окружении немодифицированных серверов Wayland. Возможность работы через WSI также обеспечена для Android, X11 (c DRI3), Windows, Tizen, macOS и iOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.khronos.org/news/p...)
  2. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
  3. OpenNews: Khronos приступил к созданию новой унифицированной версии OpenGL NG
  4. OpenNews: Представлен графический API Vulkan для языка C++
  5. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.0
  6. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56576-vulkan
Ключевые слова: vulkan
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Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, Урри (ok), 19:44, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Для инженеров OpenGL все еще рулит. Славься glBegin/glEnd!

    Если вдруг кому будет интересно - есть прекрасный проект gl4es, позволяющий использовать привычный OpenGL поверх убогого ведроидного (и айосного, простигосподи) GLES.

     
     
  • 2.12, commiethebeastie (ok), 20:49, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Zink поверх ведроидовского вулкана не работает?
     
     
  • 3.36, Урри (ok), 22:47, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вулкан далеко не везде есть, а gles даже на древних ведрах присутствует.

    --
    Лично я zink еще не пробовал, только собираюсь. Так что пусть отписываются более знакомые с темой анонимы.

     

  • 1.7, Аноним (7), 19:47, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    неплохой стандарт
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 23:45, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > спецификации Vulkan 1.3 рассчитаны на графическое оборудование класса OpenGL ES 3.1
    > ... ES ...

    Это какое-то дно...

     
     
  • 3.47, Аноним (-), 00:30, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1) Это говорит только о том, что vulkan гибок, переносим и не требует специфических и никому не нужных вундервафель;
    2) Стандарт OpenGL ES 3.X достаточно современен, чтобы рендерить картинку любой сложности;
    3) Ваши грёбанные игрушки, всё равно не используют и половины достижений науки - в основном ради обратной совместимости со всяким старьём;
    4) Vulkan прекрасная спека и лучший выбор для разработчика;

    Продолжайте оставлять свои помойные комментарии - они очень важны для нас всех.

     
  • 3.53, commiethebeastie (ok), 01:25, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не смущает то, что поверх вулкана реализовали все dx и opengl?
     

  • 1.11, InuYasha (??), 20:46, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ого, даже вендоры подсуетились.
    Не знаю, правда, что на нём полезного/известного написано, но ок.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 22:24, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    DXVK, эмуляторы всяких консолей, да и вообще вон ведут список игр с Vulkan. https://www.pcgamingwiki.com/wiki/List_of_Vulkan_games

    Vulkan ещё и в VR крепко засел.

    В Mesa реализацию OpenGL поверх Vulkan готовят, не пробовал, но может вполне помочь всяким кривым драйверам, где намеренно не работает над OpenGL.

    Стандарт жив, я если честно ожидал худшего.

     

  • 1.14, Аноним (14), 20:59, 25/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.16, 1111 (??), 21:24, 25/01/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.22, Аноним (42), 21:50, 25/01/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.15, Аноним (15), 21:10, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Каму оно такое надо? Ещё предыдущий реализовать не успели а тут уже новый. Прямо как растоманы.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:32, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну это нормально. Это опенсорсные студенты живут в прошлом тысячелетии, а профессиональные инженеры работают на будущее.
     
     
  • 3.19, nvidiaamd (?), 21:48, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Начнем с того что нет сейчас профессиональных инженеров.
     
  • 3.20, Аноним (15), 21:48, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой, вот не надо про допотопный корпоративный софт. Винда до сих пор хоткеи настраивать не умеет из коробки, до сих пор не починили буфер обмена. Не надо ляля

    Про остальной корпораст который до сих пор в 60-х я вообще молчу

     
     
  • 4.35, Аноним (17), 22:47, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какое отношение софт, написанный индусами, имеет к разработчикам графических апи?
     
     
  • 5.37, Аноним (17), 22:49, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    История опенгл это история фейлов и просёров (комитетов), и то, что вулкан сегодня не отстаёт на десятки лет от требований разработчиков, это прекрасно.
     
  • 5.43, Аноним (42), 23:47, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > написанный индусами ... графических апи

    Эти апи как раз сейчас индусы и сочиняют.

     
  • 2.18, nvidiaamd (?), 21:47, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну а какмне еще вам видеокарты впарить?
     
     
  • 3.21, Аноним (15), 21:49, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне никак. Зачем мне? Для игр я на консольке прекрасно себя чувствую. А ноуту встройки за глаза
     
  • 2.25, Аноним (25), 22:03, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что ты не успел реализовать? И почему то что ты тормоз - их должно парить?
     
     
  • 3.27, Аноним (15), 22:07, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слепой? Он нафик никому не нужен и мне тем более.

    Тебе твоим языком написали, для игр есть консоль, а ноуту заглаза встройки. И плевал весь цевлизованный мир, живущий в достатке на высер прыщавый скорострелов с их вулканами

     

  • 1.28, Аноним (28), 22:14, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Лучше DirectX ничего нет, потому что только на нём делают игры, а линуксоводы сколько бы не пытались Vulkan всегда будет отставать от DirectX и будущее только за DirectX
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 22:34, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А Кармак и не знал. Вот дурак же, зачем только квейки на OpenGL делал, опеннетному иксперду очевидно, что нужен DirectX!
     
     
  • 3.41, Смузихлёб (?), 23:36, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Кармак

    Чьих будет и в чем он авторитет?

     
     
  • 4.49, Аноним (49), 00:38, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он авторитетен в ракетостроение
     
  • 2.34, Аноним (15), 22:38, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Т.е. ты расскажешь как в PS работает твой directx?
     
  • 2.38, Урри (ok), 22:52, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнил _опу с пальцем.

    DirectX - это целый комбайн, вроде сабсета Сорса или КрайЭнжина, прибитый к одной единственной платформе. А Вулкан - чисто графический движок, универсальный, под всякие плойки/свичи.
    Более чисто графический чем OpenGL, даже.

     
     
  • 3.39, Аноним (42), 23:16, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вулкан - вовсе не движок, а ассемблер.
     
     
  • 4.44, Аноним (42), 23:48, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. Причём на уровне GLES - рукалицо...
     
  • 3.46, prokoudine (ok), 00:30, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем отвечать на явный наброс?
     
     
  • 4.50, Аноним (49), 00:40, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы остановить деление одноклеточных.
     
  • 4.52, Смузихлёб (?), 00:56, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем отвечать на явный наброс?

    Лучше расскажи, как ты всю армию проходил духом с бутылкой в анальном отверстии

     

  • 1.29, Kaiwas (?), 22:14, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А разве кроме игорей нет применения вулканам?
    Всякие там профессиАнальные CAD и ториде(3Д) покеты моделирования.
     
     
  • 2.33, Аноним (42), 22:35, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > требования спецификации Vulkan 1.3 рассчитаны на графическое оборудование класса OpenGL ES 3.1

    ES, Карл!

     
     
  • 3.48, Аноним (48), 00:35, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это разве не значит, что они предлагают vulkan на устройствах которые поддерживают gles? Т.е. Если устройство может в gles 3.1, то сможет в вулкан 1.3. Может я что-то не так понял?
     

  • 1.40, Смузихлёб (?), 23:33, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не нужно. Есть DX для винды и Metal для мака. Всё остальное – баловство.
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 23:55, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя от смузи мозги совсем уже превратились в радужный лгбт-компот
     

  • 1.51, Аноним (51), 00:55, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость.
     

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