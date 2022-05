Релиз Mesa 22.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:14, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Какой человек в своём уме захочет сесть на мезу?

3.8 , Аноним ( 2 ), 11:53, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Ну тык все AMD юзеры на ней сидят и вроде даже рады :)

4.12 , Аноним ( 12 ), 12:00, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Подтверждаю.

4.25 , Аноним ( 25 ), 14:03, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не все рады.

3.10 , keydon ( ok ), 11:56, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мне норм. Стабильная, функциональная, даже в игрушки поиграть можно (но не все).

Внутрь особо не заглядывал.

4.13 , Аноним ( 3 ), 12:03, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Она такая стабильная, что мне приходилось перманентно на ветке из гита сидеть ради игрушек. Да и те не все согласятся работать без патчей.

5.14 , Fracta1L ( ok ), 12:04, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > мне приходилось перманентно на ветке из гита сидеть Это разве не обычное дело для владельцев видеокарт АМД?)

5.18 , Аноним ( 2 ), 13:14, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё ещё лучше проприетарного radeon. Как вспомню - сразу исприна на лбу как у трупа появляется. Как же хорошо, что его закопали

6.19 , Аноним ( 2 ), 13:16, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Извиняюсь, точнее, fglrx.

7.21 , inferrna ( ok ), 13:47, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Последние лет 5 своего существования он нужен-то был только для свежих видях на пересидеть с полгода, пока не запилят поддержку в опенсорсном драйвере.

5.24 , keydon ( ok ), 14:00, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без игрушек проблем не было, работает как часы.

6.27 , Аноним ( 25 ), 14:17, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без игрушек о каком полноценном использовании речь? )

4.20 , Аноним ( 20 ), 13:44, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Стабильная

> функциональная

> даже в игрушки поиграть можно (но не все) Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите.

5.22 , keydon ( ok ), 13:56, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне игрушки не столь нужны (да и не могу 100% утверждать что проблема именно в месе), так что могу остаться и при том и при другом.

6.28 , Аноним ( 20 ), 14:19, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вам не нужно, а большинству нужно. Очевидно же, что 90% использования 3D — это игрушки. Как можно называть функциональным продукт, который не покрывает потребности 90% пользователей?

5.26 , AleksK ( ok ), 14:09, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так не все игрушки работают в основном не из-за месы. А из-за разных винонли костылей и античитов. И то уже больше 80 процентов топовых игр стима без проблем работают, и процент этот явно будет увеличиваться.