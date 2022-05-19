Релиз Mesa 22.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan

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|1.1, Fracta1L (ok), 11:02, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Трансляции в прослойки и прослойки для трансляций. И куча дров под каждую железку. Меса уже с ядром может конкурировать по раздутости и сложности.
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|1.2, Аноним (2), 11:03, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эксперты, подскажите, а стоит ваще в Mesa ждать поддержку опенсурсных модулей nvidia_drm.ko и nvidia.ko? Насколько понял, Mesa в теории может заменить нвидиевские библиотеки при должном причесывании кода модулей.
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|3.10, keydon (ok), 11:56, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне норм. Стабильная, функциональная, даже в игрушки поиграть можно (но не все).
Внутрь особо не заглядывал.
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|4.13, Аноним (3), 12:03, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Она такая стабильная, что мне приходилось перманентно на ветке из гита сидеть ради игрушек. Да и те не все согласятся работать без патчей.
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|5.14, Fracta1L (ok), 12:04, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> мне приходилось перманентно на ветке из гита сидеть
Это разве не обычное дело для владельцев видеокарт АМД?)
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|5.18, Аноним (2), 13:14, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё ещё лучше проприетарного radeon. Как вспомню - сразу исприна на лбу как у трупа появляется. Как же хорошо, что его закопали
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|7.21, inferrna (ok), 13:47, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Последние лет 5 своего существования он нужен-то был только для свежих видях на пересидеть с полгода, пока не запилят поддержку в опенсорсном драйвере.
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|4.20, Аноним (20), 13:44, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Стабильная
> функциональная
> даже в игрушки поиграть можно (но не все)
Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите.
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|5.22, keydon (ok), 13:56, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне игрушки не столь нужны (да и не могу 100% утверждать что проблема именно в месе), так что могу остаться и при том и при другом.
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|6.28, Аноним (20), 14:19, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вам не нужно, а большинству нужно. Очевидно же, что 90% использования 3D — это игрушки. Как можно называть функциональным продукт, который не покрывает потребности 90% пользователей?
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|5.26, AleksK (ok), 14:09, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так не все игрушки работают в основном не из-за месы. А из-за разных винонли костылей и античитов. И то уже больше 80 процентов топовых игр стима без проблем работают, и процент этот явно будет увеличиваться.
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|1.4, lockywolf (ok), 11:20, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>В Vulkan-драйвере ANV (Intel) и OpenGL-драйвере Iris реализована поддержка дискретных видеокарт Intel DG2 (Arc Alchemist) и Arctic Sound-M.
Их уже продают? Как они там?
Вообще, Mesa же раньше была программным растеризатором, откуда там столько упоминаний железа?
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|1.5, Аноним (5), 11:34, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Nouveau для старых GPU GeForce 6
оно так и рандомно вешает систему на затычках 6600 повсеместно распаянных на материнках с am2?
с древним железом традиционно проще откопать среди 404 и царапанных болванок рабочие дрова и софт для оффтопика, чем превозмогать в linux
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|2.6, Аноним (3), 11:43, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем для оффтопика, есть же для линукса? Какое там ядро последнее поддерживается?
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|1.7, Аноним (7), 11:51, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надеюсь с новой версией Mesa хром, наконец, включит аппаратный декодинг и допилит Vulkan
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