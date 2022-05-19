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Релиз Mesa 22.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan

19.05.2022 10:38

После двух месяцев разработки опубликован релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 22.1.0. Первый выпуск ветки Mesa 22.1.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 22.1.1.

В Mesa 22.1 доступна поддержка графического API Vulkan 1.3 в драйверах anv для GPU Intel, radv для GPU AMD и программном растеризаторе lavapipe. Поддержка Vulkan 1.2 реализована в режиме эмулятора (vn), Vulkan 1.1 - в драйвере для GPU Qualcomm (tu). а Vulkan 1.0 в драйвере для GPU Broadcom VideoCore VI (Raspberry Pi 4). В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов 965, iris (Intel), radeonsi (AMD), zink и llvmpipe. Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU AMD (r600) и NVIDIA (nvc0), а OpenGL 4.3 для virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM) и vmwgfx (VMware).

Основные новшества:

  • В Vulkan-драйвере ANV (Intel) и OpenGL-драйвере Iris реализована поддержка дискретных видеокарт Intel DG2 (Arc Alchemist) и Arctic Sound-M.
  • В драйвере D3D12 с прослойкой для организации работы OpenGL поверх API DirectX 12 (D3D12) обеспечена совместимость с OpenGL 4.2. Драйвер применяется в прослойке WSL2 для запуска графических приложений Linux в Windows.
  • В драйвере lavapipe с реализацией программного растеризатора для API Vulkan (аналог llvmpipe, но для Vulkan, выполняющий трансляцию вызовов API Vulkan в API Gallium) реализована поддержка Vulkan 1.3.
  • Добавлена поддержка GPU AMD GFX1036 и GFX1037.
  • В драйвере RADV (AMD) реализована возможность отсеивания примитивов при трассировке лучей (ray primitive culling), что улучшило поддержку трассировки лучей для игр, таких как DOOM Eternal.
  • Предложена начальная реализация драйвера Vulkan для GPU на базе архитектуры PowerVR Rogue, развиваемой компанией Imagination.
  • Драйвер Nouveau для старых GPU GeForce 6/7/8 переведён на использование бестипового промежуточного представление (IR) шейдеров NIR. Поддержка NIR также позволяет получить поддержку промежуточного представления TGSI (Tungsten Graphics Shader Infrastructure) через задействование слоя для трансляции NIR в TGSI.
  • В состав включён компактный компилятор OpenCL, предложенный компанией Intel и используемый при трассировке лучей.
  • В OpenGL-драйвере v3d, развиваемом для графического ускорителя VideoCore VI, применяемого начиная с модели Raspberry Pi 4, реализована поддержка кэширования шейдеров на диске.
  • Для GPU AMD, оснащённым движком обработки видео VCN 2.0, реализована поддержка EFC (Encoder Format Conversion), позволяющая использовать аппаратный кодировщик видео для прямого чтения RGB-поверхностей без преобразований RGB->YUV, выполняемых шейдерами.
  • В драйвере Crocus, развиваемом для старых GPU Intel на базе микроархитектур Gen4-Gen7, не поддерживаемых драйвером Iris, включён профиль совместимости со старыми версиями OpenGL.
  • В драйвере PanVk, предоставляющем поддержку графического API Vulkan для GPU ARM Mali Midgard и Bifrost, началась работа по поддержке вычислительных шейдеров.
  • В драйвер Venus с реализацией виртуального GPU (virtio-gpu) на базе API Vulkan добавлена поддержка прослойки ANGLE, отвечающей за трансляцию вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan.
  • Добавлена поддержка предложенного компанией NVIDIA OpenGL-расширения GL_NV_pack_subimage, предназначенного для обновления прямоугольников в памяти хоста с использованием данных из фреймбуфера или текстуры.
  • В Vulkan-драйверы RADV (AMD), ANV (Intel) и lavapipe добавлена поддержка расширений:


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: В написанной на Rust реализации OpenCL для Mesa обеспечена поддержка OpenCL 3.0
  3. OpenNews: Релиз Mesa 22.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: Из Mesa удалён код классических драйверов, не использующих Gallium3D
  5. OpenNews: В Mesa принят OpenGL-драйвер с начальной поддержкой чипов Apple M1
  6. OpenNews: Релиз Mesa 21.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57214-mesa
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 11:02, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Трансляции в прослойки и прослойки для трансляций. И куча дров под каждую железку. Меса уже с ядром может конкурировать по раздутости и сложности.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:13, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и Qt твой ненаглядный, например, и чё?
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:03, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эксперты, подскажите, а стоит ваще в Mesa ждать поддержку опенсурсных модулей nvidia_drm.ko и nvidia.ko? Насколько понял, Mesa в теории может заменить нвидиевские библиотеки при должном причесывании кода модулей.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:14, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Какой человек в своём уме захочет сесть на мезу?
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 11:53, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Ну тык все AMD юзеры на ней сидят и вроде даже рады :)
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 12:00, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Подтверждаю.
     
  • 4.25, Аноним (25), 14:03, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не все рады.
     
  • 3.10, keydon (ok), 11:56, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне норм. Стабильная, функциональная, даже в игрушки поиграть можно (но не все).
    Внутрь особо не заглядывал.
     
     
  • 4.13, Аноним (3), 12:03, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Она такая стабильная, что мне приходилось перманентно на ветке из гита сидеть ради игрушек. Да и те не все согласятся работать без патчей.
     
     
  • 5.14, Fracta1L (ok), 12:04, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > мне приходилось перманентно на ветке из гита сидеть

    Это разве не обычное дело для владельцев видеокарт АМД?)

     
  • 5.18, Аноним (2), 13:14, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё ещё лучше проприетарного radeon. Как вспомню - сразу исприна на лбу как у трупа появляется. Как же хорошо, что его закопали
     
     
  • 6.19, Аноним (2), 13:16, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извиняюсь, точнее, fglrx.
     
     
  • 7.21, inferrna (ok), 13:47, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последние лет 5 своего существования он нужен-то был только для свежих видях на пересидеть с полгода, пока не запилят поддержку в опенсорсном драйвере.
     
  • 5.24, keydon (ok), 14:00, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без игрушек проблем не было, работает как часы.
     
     
  • 6.27, Аноним (25), 14:17, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без игрушек о каком полноценном использовании речь? )
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:44, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Стабильная
    > функциональная
    > даже в игрушки поиграть можно (но не все)

    Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите.

     
     
  • 5.22, keydon (ok), 13:56, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне игрушки не столь нужны (да и не могу 100% утверждать что проблема именно в месе), так что могу остаться и при том и при другом.
     
     
  • 6.28, Аноним (20), 14:19, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам не нужно, а большинству нужно. Очевидно же, что 90% использования 3D — это игрушки. Как можно называть функциональным продукт, который не покрывает потребности 90% пользователей?
     
  • 5.26, AleksK (ok), 14:09, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не все игрушки работают в основном не из-за месы. А из-за разных винонли костылей и античитов. И то уже больше 80 процентов топовых игр стима без проблем работают, и процент этот явно будет увеличиваться.
     

  • 1.4, lockywolf (ok), 11:20, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>В Vulkan-драйвере ANV (Intel) и OpenGL-драйвере Iris реализована поддержка дискретных видеокарт Intel DG2 (Arc Alchemist) и Arctic Sound-M.

    Их уже продают? Как они там?

    Вообще, Mesa же раньше была программным растеризатором, откуда там столько упоминаний железа?

     
  • 1.5, Аноним (5), 11:34, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Nouveau для старых GPU GeForce 6

    оно так и рандомно вешает систему на затычках 6600 повсеместно распаянных на материнках с am2?

    с древним железом традиционно проще откопать среди 404 и царапанных болванок рабочие дрова и софт для оффтопика, чем превозмогать в linux

     
     
  • 2.6, Аноним (3), 11:43, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем для оффтопика, есть же для линукса? Какое там ядро последнее поддерживается?
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:51, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь с новой версией Mesa хром, наконец, включит аппаратный декодинг и допилит Vulkan
     
  • 1.23, Аноним (23), 13:57, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    НЕ_нужно.
     

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