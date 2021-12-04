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Из Mesa удалён код классических драйверов, не использующих Gallium3D

04.12.2021 10:02

Из кодовой базы Mesa удалены все классические драйверы OpenGL и прекращена поддержка инфраструктуры для их работы. Сопровождение кода старых драйверов будет продолжено в отдельной ветке "Amber", но в основной состав Mesa данные драйверы больше входить не будут. Также из состава удалена классическая библиотека xlib, вместо которой рекомендовано использовать вариант gallium-xlib.

Изменение затрагивает все остававшиеся в составе Mesa драйверы, не использовавшие интерфейс Gallium3D, включая драйверы i915 и i965 для GPU Intel, r100 и r200 для GPU AMD и Nouveau для GPU NVIDIA. Вместо указанных драйверов рекомендуется использовать драйверы на основе архитектуры Gallium3D, такие как Iris (Gen 8+) и Crocus (Gen4-Gen7) для GPU Intel, radeonsi и r600 для карт AMD, nvc0 и nv50 для карт NVIDIA. Удаление классических драйверов приведёт к прекращению поддержки некоторых старых GPU Intel (Gen2, Gen3), AMD Radeon R100 и R200 и старых карт NVIDIA.

Архитектура Gallium3D упрощает разработку драйверов Mesa и позволяет избавиться от свойственного классическим драйверам дублирования кода. В Gallium3D задачи управления памятью и взаимодействия с GPU вынесены на сторону отдельных модулей ядра DRM (Direct Rendering Manager) и DRI2 (Direct Rendering Interface), а для драйверов предоставляется готовый трекер состояний с поддержкой кэша повторного использования выводимых объектов. Классические драйверы требуют поддержания своего бэкенда и трекера состояния для каждой аппаратной платформы, но они не привязаны к DRI-модулям ядра Linux, что позволяет использовать их в таких ОС, как Solaris.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 21.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Для Mesa развивается фронтэнд OpenCL, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: В Mesa принят OpenGL-драйвер с начальной поддержкой чипов Apple M1
  5. OpenNews: Из состава Mesa удалён код классических драйверов R200/R300/R600
  6. OpenNews: Из Mesa удалён драйвер программной отрисовки swrast
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56281-mesa
Ключевые слова: mesa, gallium3d
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:14, 04/12/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    ну что, хреново
     
  • 1.2, Аноним (-), 10:15, 04/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    что за мода "кэнселить" железо всего лишь 6-летней давности? оно же ещё прекрасно работает
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:19, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Текст вводит в заблуждение. Поддержка всего оборудования, поддерживавшегося ранее, продолжится, просто посредством других драйверов. Например, вместо i965 нужно будет использовать crocus.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:23, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какой Galium-драйвер обеспечит поддержку GPU, ранее поддерживаемых в i915?
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:30, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну расскажи мне про Gallium-драйвер для NVidia GeForce 2 MX.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:19, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самые главные враги потенциально рабочего железа - программисты-капиталисты.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:23, 04/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Классические драйверы требуют поддержания своего бэкенда и трекера состояния для каждой аппаратной платформы, но они не привязаны к DRI-модулям ядра Linux

    Т.е. теперь MESA Linux-only?

     
     
  • 2.10, макпыф (ok), 10:35, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.е. теперь MESA Linux-only?

    В *bsd DRI вроде тоже поддерживается (согласно википедии)
    большая часть дров и так была на gallium

     

  • 1.7, Аноним (8), 10:29, 04/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Вместо указанных драйверов рекомендуется

    ... купить новый компьютер. Пошли они на хрен.

     
  • 1.9, BratishkaErik (ok), 10:32, 04/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Удаление классических драйверов приведёт к прекращению поддержки GPU Intel с архитектурой старее Broadwell (в драйвере Iris оставлена только поддержка архитектур Gen9+)

    Так ещё драйвер Crocus есть, Gen4-Gen9

    Но вот i915 не заменили

     
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