Релиз Mesa 21.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan

В данный момент у меня Debian 7 с вручную обновлёнными пакетами: Mesa 18.3, и Python обновлён с 3.2 до 3.5, чтобы собрать libvulkan (хотя Питон тут требуется только для сборки, и для работы библиотеки он не нужен). Хочу Месу обновить до актуальной версии - мои компиляторы и ядро имеют достаточно новые версии для этого (самосборные DEB-ки). Вопрос: как пользоваться meson? Просто у меня - старые дистры (кто меня знает, тот в курсе, хотя конечно же всем пофиг). Как правло, нет Питона 3, либо он имеет версию 3.1 или 3.2... Значит ли это, что новая Меса требует meson, а он в свою очередь требует python3, и я не соберу новую Месу? Вот скажем, cmake и scons мне понятны... Научите пользоваться meson теперь. Как юзать, что писать.

