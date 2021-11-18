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Релиз Mesa 21.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan

18.11.2021 12:19

После четырёх месяцев разработки опубликован релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 21.3.0. Первый выпуск ветки Mesa 21.3.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 21.3.1.

В Mesa 21.3 реализована полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов 965, iris (Intel), radeonsi (AMD), zink и llvmpipe. Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU AMD (r600) и NVIDIA (nvc0), а OpenGL 4.3 для virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM). Поддержка Vulkan 1.2 реализована для карт Intel и AMD, а также в режиме эмулятора (vn) и в программном растеризаторе lavapipe, поддержка Vulkan 1.1 доступна для GPU Qualcomm и программного растеризатора lavapipe, а Vulkan 1.0 для GPU Broadcom VideoCore VI (Raspberry Pi 4).

Основные новшества:

  • В драйвере Zink (реализация API OpenGL поверх Vulkan, которая позволяет получить аппаратно ускоренный OpenGL при наличии в системе драйверов, ограниченных поддержкой только API Vulkan) реализована поддержка OpenGL ES 3.2.
  • Драйвер Panfrost, рассчитанный на работу с GPU на базе микроархитектур Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) и Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x), официально сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1.
  • В драйвере v3dv, развиваемом для графического ускорителя VideoCore VI, применяемого начиная с модели Raspberry Pi 4, сертифицирована поддержка графического API Vulkan 1.1, а также добавлена поддержка геометрических шейдеров. Значительно повышена производительность кода, генерируемого компилятором шейдеров, что положительно сказалось на скорости работы программ, активно использующих шейдеры, например игр на базе движка Unreal Engine 4.
  • В Vulkan-драйвер RADV (AMD) добавлена экспериментальная поддержка трассировкой лучей и шейдеров для трассировки лучей. Для карт GFX10.3 включена по умолчанию поддержка отсеивания примитивов (primitive culling) с использованием шейдерных движков NGG (Next-Gen Geometry).
  • OpenGL-драйвере Iris (новый драйвер для GPU Intel) добавлена возможность многопоточной компиляции шейдеров.
  • В драйвере lavapipe с реализацией программного растеризатора для API Vulkan (аналог llvmpipe, но для Vulkan, выполняющий трансляцию вызовов API Vulkan в API Gallium)) реализована поддержка анизотропной фильтрации текстур и добавлена поддержка Vulkan 1.2.
  • В OpenGL-драйвере llvmpipe, предназначенном для программной отрисовки, в 2-3 раза увеличена производительность при выполнении действий, связанных с 2D-операциями. Добавлена поддержка операций FP16, анизотропной фильтрации текстур (GL_ARB_texture_filter_anisotropic) и закрепления областей памяти (GL_AMD_pinned_memory). Обеспечена поддержка профиля совместимости с OpenGL 4.5.
  • В трекере состояний VA-API (Video Acceleration API) реализована поддержка ускорения кодирования и декодирования видео AV1 при использовании драйверов для GPU AMD.
  • Для платформы Windows реализована поддержка EGL.
  • Для Wayland добавлена поддержка расширения EGL_EXT_present_opaque. Решены проблемы с отображением прозрачности в играх, запущенных в окружениях на базе протокола Wayland.
  • В Vulkan-драйверы RADV (AMD), ANV (Intel) и lavapipe добавлена поддержка расширений:


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Для Wayland развивается расширение для перезапуска оконной среды без остановки приложений
  3. OpenNews: Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка графического API Vulkan 1.1
  4. OpenNews: Для Mesa развивается фронтэнд OpenCL, написанный на языке Rust
  5. OpenNews: Релиз Mesa 21.2, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  6. OpenNews: Релиз Mesa 21.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56182-mesa
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, iPony129412 (?), 12:31, 18/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    > В трекере состояний VA-API (Video Acceleration API) реализована поддержка ускорения кодирования и декодирования видео AV1 при использовании драйверов для GPU AMD.

    Во. Несколько раз тут спрашивал.
    Теперь можно GPU от AMD брать 👌

     
  • 2, Zenitur (ok), 12:34, 18/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    В данный момент у меня Debian 7 с вручную обновлёнными пакетами: Mesa 18.3, и Python обновлён с 3.2 до 3.5, чтобы собрать libvulkan (хотя Питон тут требуется только для сборки, и для работы библиотеки он не нужен). Хочу Месу обновить до актуальной версии - мои компиляторы и ядро имеют достаточно новые версии для этого (самосборные DEB-ки). Вопрос: как пользоваться meson?

    Просто у меня - старые дистры (кто меня знает, тот в курсе, хотя конечно же всем пофиг). Как правло, нет Питона 3, либо он имеет версию 3.1 или 3.2... Значит ли это, что новая Меса требует meson, а он в свою очередь требует python3, и я не соберу новую Месу?

    Вот скажем, cmake и scons мне понятны... Научите пользоваться meson теперь. Как юзать, что писать.

     
  • 3, InuYasha (??), 12:37, 18/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    OpenGL forever )
     
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