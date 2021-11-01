Для Wayland развивается расширение для перезапуска оконной среды без остановки приложений

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|2.4, Skullnet (ok), 11:51, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Это капец, конечно. За всю жизнь иксы падали у меня всего 1 раз и то наверное лет 10 назад. Полноценная замена иксам. Ага, щаз.
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|3.11, maximnik0 (?), 12:02, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>За всю жизнь иксы падали у меня всего 1 раз и то наверное лет 10 назад.
На самом деле это чудо что так отладили иксы,вдобавок сейчас все используют прокладки в виде библиотек-XCB,QT,GTK,SDL и т.д.На самом деле протокол очень слабо защищен от глюков низкоуровневый программирования.Есть такой редактор -антиворд,открывает дос файлы.В дистрибутивах его выкинули из за ненадобности,но у него есть особенность -он обращается через Xlib и XCB с иксами.И через-от 2 до 4 минут в зависимости от машины обрушивает иксы,где то что то авторы редактора накосячили в последних правках.
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|4.28, Урри (ok), 12:40, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно реальный пример?
А то я код пишу, пишу, иксы дергаю и дергаю - и правильно и неправильно, а все никак не обрушивается.
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|5.32, maximnik0 (?), 13:21, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А можно реальный пример?
Эх ,навскидку приведу пример даже без кода.К примеру подминяеш на битый файл -файл шрифта ,указываеш приложению использовать данный шрифт, готово , сервер упал.Беда в том что сервер шрифтов того,выкинули.С локалью и вводом тоже есть комбинации интересные-к примеру одновременно работает 2 приложения ,но расчитанные на разные протоколы ввода (клава) ,при этом одно приложение не русифицированное.Тоже все что угодно можно было словить-от поломанной на время сеанса локали до обрушения иксов.
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|3.13, Аноним (13), 12:04, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так у тебя наверное nvidia. У меня тоже 1 раз иксы падали (вместе с видеокартой), на 415 драйвере (из-за бага вулкана). На опенсорсных драйверах постоянно падали. Ну т.е. вообще постоянно.
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|3.31, Аноним (31), 13:12, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо вы не застали Flash Player, до прихода нативной поддержки видео браузерами приходилось пользоваться этой поделкой.
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|2.12, llolik (ok), 12:02, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Сделаем костыль!
Оно не только для этого. Например, сейчас в GNOME нельзя ставить расширения не перезапустив сессию (в Xorg - можно). Вот для этого-бы, например, очень пригодилось.
Ну и да, на случай краха композитора (я как понял, это тоже учитывается) очень полезно. На Xorg тоже сейчас, в случае краха, всё умирает.
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|3.15, Аноним (15), 12:06, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Ну и да, на случай краха композитора (я как понял, это тоже учитывается) очень полезно. На Xorg тоже сейчас, в случае краха, всё умирает.
Ну вот полезный челлендж для растовиков. Показать что Раст чего-то да стоит - написать не падающий композитор для KDE
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|3.26, Admino (ok), 12:36, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Например, сейчас в GNOME нельзя ставить расширения не перезапустив сессию
Что за чушь. Можно. И ставить и удалять.
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|4.30, llolik (ok), 12:50, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И ставить и удалять.
В скобках для кого написано, что в Xorg сеансе можно. В Wayland сеансе надо перезапускать сессию, чтобы обновить, например, дополнение.
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|2.5, podman (?), 11:52, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надо и в докере убрать 'restart: always' и просто перестать писать с багами
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|2.21, Админ Анонимов (?), 12:29, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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уже 3-4 года пользуюсь sway, работает стабильно и всё летает как никогда в отличии от этих ваших монструозных DE
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|1.6, Аноним (6), 11:54, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А wayland тут причем? По всем ссылкам разработчики KDE работают над тем, чтобы их реализация Wayland работала хорошо. В других реализациях этого протокола всё будет по-другому, тем более раз это "расширение" протокола, а не обязательная его часть. Вообще менять Xorg на Wayland это все равно что менять nginx на http. Сервер на протокол менять мягко говоря странно. Так что, теперь Wayland будет не просто протоколом, а с расширениями аля "собери нормальный протокол из наших расширений сам"?
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|2.8, ET (?), 11:59, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вообще менять Xorg на Wayland это все равно что менять nginx на http. Сервер на протокол менять мягко говоря странно
What a F___?
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|2.17, ET (?), 12:09, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вообще менять Xorg на Wayland это все равно что менять nginx на http. Сервер на протокол менять мягко говоря странно
Ну не X.org, а X11 тогда.
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|1.10, Аноним (13), 12:01, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь ещё бы видеокарту менять под приложением научить, без перезапуска. Как в венде.
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|1.20, Нанобот (ok), 12:24, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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начинает обрастать костылями...ориентировочно лет через пять догонит xorg по количеству костылей
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|1.29, Аноним (29), 12:42, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Иксы конечно устарели и из за этого линух буксует, но чето эта поделка пока как не очень то выглядит как элегантная и красивая его замена.
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