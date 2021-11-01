Для Wayland развивается расширение для перезапуска оконной среды без остановки приложений

2.3 , BratishkaErik ( ok ), 11:50, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так сделали расширение, чтобы когда композитор падал, приложения не убивались (как на иксах и гноме) https://community.kde.org/Plasma/Wayland_Showstoppers Session restoring does not include Wayland native windows: https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=436318. Our sessions management recover engine is based on the X Session Management Protocol and there is apparently currently no generic concept to do it on Wayland. But on Qt it's plugin-able and GNOME has had their own implementation for some time. 2.4 , Skullnet ( ok ), 11:51, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Это капец, конечно. За всю жизнь иксы падали у меня всего 1 раз и то наверное лет 10 назад. Полноценная замена иксам. Ага, щаз.

3.11 , maximnik0 ( ? ), 12:02, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >За всю жизнь иксы падали у меня всего 1 раз и то наверное лет 10 назад. На самом деле это чудо что так отладили иксы,вдобавок сейчас все используют прокладки в виде библиотек-XCB,QT,GTK,SDL и т.д.На самом деле протокол очень слабо защищен от глюков низкоуровневый программирования.Есть такой редактор -антиворд,открывает дос файлы.В дистрибутивах его выкинули из за ненадобности,но у него есть особенность -он обращается через Xlib и XCB с иксами.И через-от 2 до 4 минут в зависимости от машины обрушивает иксы,где то что то авторы редактора накосячили в последних правках.

4.28 , Урри ( ok ), 12:40, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно реальный пример? А то я код пишу, пишу, иксы дергаю и дергаю - и правильно и неправильно, а все никак не обрушивается.

5.32 , maximnik0 ( ? ), 13:21, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А можно реальный пример? Эх ,навскидку приведу пример даже без кода.К примеру подминяеш на битый файл -файл шрифта ,указываеш приложению использовать данный шрифт, готово , сервер упал.Беда в том что сервер шрифтов того,выкинули.С локалью и вводом тоже есть комбинации интересные-к примеру одновременно работает 2 приложения ,но расчитанные на разные протоколы ввода (клава) ,при этом одно приложение не русифицированное.Тоже все что угодно можно было словить-от поломанной на время сеанса локали до обрушения иксов. 3.13 , Аноним ( 13 ), 12:04, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так у тебя наверное nvidia. У меня тоже 1 раз иксы падали (вместе с видеокартой), на 415 драйвере (из-за бага вулкана). На опенсорсных драйверах постоянно падали. Ну т.е. вообще постоянно.

4.19 , maximnik0 ( ? ), 12:15, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет AMD/Ati.Но описанный глюк работает и на Nvidia :-)

3.31 , Аноним ( 31 ), 13:12, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видимо вы не застали Flash Player, до прихода нативной поддержки видео браузерами приходилось пользоваться этой поделкой.

2.12 , llolik ( ok ), 12:02, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Сделаем костыль! Оно не только для этого. Например, сейчас в GNOME нельзя ставить расширения не перезапустив сессию (в Xorg - можно). Вот для этого-бы, например, очень пригодилось. Ну и да, на случай краха композитора (я как понял, это тоже учитывается) очень полезно. На Xorg тоже сейчас, в случае краха, всё умирает.

3.15 , Аноним ( 15 ), 12:06, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Ну и да, на случай краха композитора (я как понял, это тоже учитывается) очень полезно. На Xorg тоже сейчас, в случае краха, всё умирает. Ну вот полезный челлендж для растовиков. Показать что Раст чего-то да стоит - написать не падающий композитор для KDE

3.26 , Admino ( ok ), 12:36, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Например, сейчас в GNOME нельзя ставить расширения не перезапустив сессию Что за чушь. Можно. И ставить и удалять.

4.30 , llolik ( ok ), 12:50, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И ставить и удалять. В скобках для кого написано, что в Xorg сеансе можно. В Wayland сеансе надо перезапускать сессию, чтобы обновить, например, дополнение.

