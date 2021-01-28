Доступен Wayland 1.19

|
|1.1, Аноним (-), 09:24, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Последний раз, когда пробовал вэйленд на гноме, лагал курсор и в целом подтормаживал интерфейс. А когда на кедах -- посбивались панели и настройки системного монитора и всплывающие подсказки на другом конце экрана появлялись. Пробовал не больше года назад, кстати. Ну что ж, надеюсь, всё таки изменилось к лучшему
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 09:35, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда в последний раз пользовался Wayland на Манжаре КДЕ все работало нормально (чуть больше года назад). Курсор не лагал, но как-то вяло перемещался по сравнению с Виндой (экспириенс как с Dark Souls на мышке). Можно было потвикать настройки курсора (прямой ввод, чувствительность, отключение ускорения), но все равно не то. Либо сделал что-то не так, либо нужно просто привыкать.
|
|2.12, Аноним (12), 09:55, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот кстати да, на примере kwin в превьюхах и уменьшенных окнах продолжается анимация (например, видео не останавливается, когда окно меняет размер), но при этом подозрительно подлагивает фреймрейт. Как я понял, композитинг при этом не отключается принципиально, а значит в игрушечках просадки по 40% фпс.
|
|
|
|3.20, Аноним (12), 10:10, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кажется я понял в чём дело. Mpv отключает композитинг при воспроизведении видео, и на вейланде он этого сделать не может. Из-за этого начинают сильно выпадать кадры и появляются тормоза по всей площади. Площадные тормоза.
|
|1.2, Леголас (ok), 09:27, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В Fedora 34 запланирован перевод сборки с рабочим столом KDE на использование Wayland по умолчанию.
> В KDE ведётся работа по доведению сеанса на базе Wayland до готовности к повседневному использованию и достижению паритета в функциональности с режимом работы поверх X11.
> Началось развитие KWinFT, форка KWin, сфокусированного на Wayland.
Шляпники точно не торопятся?
|
|1.3, Аноним (-), 09:28, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Как только допилят до рабочего состояния,так сразу начнут пилить новое лучшее защищённое встроенное в systemd
|
|
|
|2.6, OnTheEdge (??), 09:38, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как только допилят до рабочего состояния,так сразу начнут пилить новое лучшее защищённое встроенное в systemd
У тебя такие влажные фантазии?
|
|1.7, Аноним (7), 09:50, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Почему нельзя было создать стандартное расширение для графики, а-ля xlib+xt или winapi? Почему я должен тащить в систему кучу дерьма вроде гтк или более-менее няшный и кроссплатформенный куте, но лицензия которого зависит от капризов корпорации? А если ещё вспомнить быстродействие прог на xlib, по сравнению с гтк или куте, то возникает ощущение, что под настольный линукс нарочно заложили ядерную бомбу.
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 09:54, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У них заговор. Они делают всё чтобы вы плюнули на графический интерфейс и пересели на консоль
|
|
|
|3.17, Леголас (ok), 10:07, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никто не мешает тебе разработать с нуля свою процессорную архитектуру, написать для неё (с нуля, конечно) ось с каким тебе угодно ядром, создать графическое окружение и так далее и тому подобное... И так можно сказать про любую человеческую деятельность, но внезапно окажется, что когда-то, давным-давно, когда трава была зеленой (аж #00FF00), люди осознали, что очень удобно иметь такую штуку под рукой, как разделение труда, и оное живёт и здравствует по сей день.
|
|2.18, llolik (ok), 10:08, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Почему нельзя было создать стандартное расширение для графики
Потому что кому-то тут же потребуется что-то нестандартное. На всех не угодишь. И какое "стандартное расширение" в Win? user32, GDI, GDI+, Direct2d и выше MFC, WPF, XAML, ещё что-нибудь что я обязательно забыл?
|
|1.21, eganru (?), 10:13, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Использую sway, который использует wayland.
Драйвера amdgpu, 4k экран.
В основном пишу код и работаю с документацией.
Из особенностей - не работает показ экрана в zoom, но по моему опыту сам по себе zoom у меня никогда хорошо не работал - предполагаю, что проблема именно в zoom как в таковом.
|