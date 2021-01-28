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Доступен Wayland 1.19

28.01.2021 08:58

Состоялся стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.19. Ветка 1.19 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x и содержит в основном исправления ошибок и незначительные обновления протокола. Улучшена система сборки, для которой теперь требуется инструментарий Meson как минимум версии 0.52.1. Композитный сервер Weston, предоставляющий код и рабочие примеры для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, развивается в рамках отдельного цикла разработки.

Изменения в приложениях, окружениях рабочего стола и дистрибутивах, связанные с Wayland:

  • В Fedora 34 запланирован перевод сборки с рабочим столом KDE на использование Wayland по умолчанию. Сеанс на базе X11 планируется перевести в разряд опции. Для работы KDE при использовании проприетарных драйверов NVIDIA задействован пакет kwin-wayland-nvidia.
  • В KDE ведётся работа по доведению сеанса на базе Wayland до готовности к повседневному использованию и достижению паритета в функциональности с режимом работы поверх X11. Решены проблемы с ведением скринкастов и вставкой средней кнопкой мыши. Устранены проблемы со стабильностью работы XWayland. Предоставлена возможность настройки скорости перемещения мыши и прокрутки. В KWin проведён большой рефакторинг кода, отвечающего за композитинг, что позволило добиться снижения задержек для всех операций, связанных со сведением разных объектов на экране. В KWin также реализована техника подрезки границ субповерхностей (subsurface clipping), решающая проблему с мерцанием во многих приложениях. Реализована возможность работы на системах с несколькими GPU и подключения мониторов с разной частотой обновления экрана.
  • Началось развитие KWinFT, форка KWin, сфокусированного на Wayland. Проект также развивает библиотеку wrapland с реализацией обвязки над libwayland для Qt/C++, продолжающей развитие KWayland, но избавленной от привязки к Qt.
  • В GNOME для Wayland исключена отрисовка всего экрана при использовании буферов dma-buf или EGLImage в пользу частичного обновления окон, снижающего объем данных, передаваемых между GPU и CPU. В сочетании с независимым обновлением элементов интерфейса указанная оптимизация позволила существенно снизить энергопотребление при автономной работе от аккумулятора. Добавлена возможность назначения разных частот обновления экрана для каждого монитора.
  • В GTK 4 программные интерфейсы GDK переработаны с оглядкой на использование протокола Wayland и связанных с ним концепций. Завязанные на X11 и Wayland возможности перемещены в отдельные бэкенды.
  • В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео. Добавлен новый бэкенд, использующего механизм DMABUF для отрисовки в текстуры и организации совместного использования буферов разными процессами. Данный бэкенд позволил реализовать в сборках Firefox на базе Wayland унифицированное рабочее GL-окружение, не привязанное к конкретным композитным серверам, таким как GNOME Mutter или KDE Kwin. При работе в окружении GNOME на базе Wayland включён по умолчанию движок композитинга WebRender.
  • В Chromium и Electron добавлена поддержка Wayland, основанная на прослойке ozone-wayland, предоставляющей адаптированный для работы с Wayland набор C++ классов Ozone, используемых в Chromium для абстрагирования вывода на различные оконные системы.
  • Началась работа по портированию NetBSD для поддержки графического стека на базе Wayland.
  • Основан проект по реализации полноценной поддержки управления цветом и HDR (High Dynamic Range) в протоколе Wayland.
  • Началась разработка Wayland-драйвера для Wine, который позволит запускать Windows-игры в окружениях на базе Wayland.
  • Дистрибутив Tails наметил перевод пользовательского окружения на использование протокола Wayland, что позволит повысить защищённость всех графических приложений за счёт улучшения контроля за тем, как приложения взаимодействуют с системой.
  • Продолжается работа по портированию приложений MATE для Wayland. Для работы без привязки к X11 в окружении Wayland адаптирован просмотрщик изображений Eye of MATE. Улучшена поддержка Wayland в панели MATE. Для использования с Wayland адаптированы апплеты panel-multimonitor и panel-background.
  • Для DDX-сервера XWayland подготовлены патчи, которые при наличии в системе проприератных драйверов NVIDIA позволят использовать аппаратное ускорение в OpenGL и Vulkan при запуске X-приложений в Wayland-окружениях.
  • В проприетарных драйверах NVIDIA продолжена реализация расширений, необходимых для полноценной работы окружений, использующих протокол Wayland.
  • Продолжается развитие Mir как композитного сервера для Wayland. В средствах для обеспечения запуска Wayland-приложений в окружении Mir реализовано корректное масштабирование на экранах HiDPI. Добавлена возможность масштабирования вывода Wayland-клиентов. Для каждого устройства вывода разрешено устанавливать отдельные настройки масштабирования, в том числе дробные значения масштаба. Добавлена возможность добавления и удаления расширений протокола Wayland. Добавлена поддержка экспериментальных протоколов: zwp_linux_dmabuf_unstable_v1 для создания буферов wl_buffers с использованием механизма DMABUF и wlr-foreign-toplevel-management для подключения собственных панелей и переключателей окон.
  • Сформированы новые выпуски пользовательского окружения Sway и композитного сервера Wayfire, использующих Wayland.
  • Продолжается работа над выпуском пользовательского окружения LXQt 1.0.0, в котором будет реализована полноценная поддержка работы поверх Wayland.
  • Wayland задействован по умолчанию в мобильных платформах Plasma Mobile, Sailfish 2, webOS Open Source Edition, Tizen и AsteroidOS;
  • Для тестирования работы KDE, GNOME, Enlightenment, Wayfire, Liri и Sway поверх Wayland выпускается специальный Live-дистрибутив Rebecca Black Linux.



Напомним, что Wayland представляет собой протокол взаимодействия композитного сервера и работающих с ним приложений. Клиенты самостоятельно выполняют отрисовку своих окон в отдельном буфере, передавая информацию об обновлениях композитному серверу, который комбинирует содержимое буферов отдельных приложений для формирования итогового вывода с учётом возможных нюансов, таких как перекрытие окон и прозрачность. Иными словами, композитный сервер не предоставляет API для отрисовки отдельных элементов, а оперирует только с уже сформированными окнами, что позволяет избавиться от двойной буферизации при использовании высокоуровневых библиотек, таких как GTK+ и Qt, берущих на себя работу по компоновке содержимого окон.

Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11, так как в отличие от последнего изолирует ввод и вывод для каждого окна, не позволяет клиенту получить доступ к содержимому окон других клиентов, а также не допускает перехват связанных с другими окнами событий ввода. В настоящее время поддержка прямой работы c Wayland уже реализована для библиотек GTK, Qt, SDL (начиная с выпуска 2.0.2), Clutter и EFL (Enlightenment Foundation Library). Начиная с Qt 5.4 в состав включён модуль QtWayland с реализацией компонентов для работы Qt-приложений в окружении композитного сервера Weston, развиваемого проектом Wayland.

Взаимодействие с аппаратным обеспечением в Wayland/Weston, например, проведение инициализации, переключение видеорежимов (drm modesetting) и управление памятью (GEM для i915 и TTM для radeon и nouveau) графических карт, может производиться напрямую через модуль, работающий на уровне ядра, что позволяет обойтись без привилегий суперпользователя. Композитный сервер Weston может работать не только с использованием DRM-модуля ядра Linux, но и поверх X11, другого композитного сервера Wayland, фреймбуфера и RDP. Кроме того, развиваются проекты по обеспечению работы поверх графического стека платформы Android.

В рамках проекта Weston развивается одна из реализаций композитного сервера. В роли композитного сервера также может выступать любой другой продукт, поддерживающий протокол Wayland. Например, в настоящее время ведётся работа по обеспечению поддержки Wayland в KWin. В текущем виде Weston уже вышел за рамки набора примеров для тестирования протокола Wayland и может обрастать функциональностью через плагины и дополнения. Пользовательские оболочки и расширенные функций управления окнами предлагается реализовывать в форме внешних бэкендов к Weston.

Для обеспечения выполнения обычных X11-приложений в окружении на базе Wayland используется DDX-компонент XWayland (Device-Dependent X), похожий по организации работы на Xwin и Xquartz для платформ Win32 и OS X. Поддержку запуска X11-приложений планируется встроить непосредственно в композитный сервер Weston, который при попытке выполнения X11-приложения будет инициировать запуск X-сервера и связанных с ним компонентов XWayland. При таком подходе процесс запуска X11-приложений будет бесшовным и неотличимым для пользователя от запуска приложений, работающих напрямую с Wayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Инициатива по бойкотированию Wayland
  3. OpenNews: Обновление Live-дистрибутива Rebecca Black Linux с подборкой окружений на основе Wayland
  4. OpenNews: Опубликована свободная книга про Wayland
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.18
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54476-wayland
Ключевые слова: wayland
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:24, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последний раз, когда пробовал вэйленд на гноме, лагал курсор и в целом подтормаживал интерфейс. А когда на кедах -- посбивались панели и настройки системного монитора и всплывающие подсказки на другом конце экрана появлялись. Пробовал не больше года назад, кстати. Ну что ж, надеюсь, всё таки изменилось к лучшему
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:35, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда в последний раз пользовался Wayland на Манжаре КДЕ все работало нормально (чуть больше года назад). Курсор не лагал, но как-то вяло перемещался по сравнению с Виндой (экспириенс как с Dark Souls на мышке). Можно было потвикать настройки курсора (прямой ввод, чувствительность, отключение ускорения), но все равно не то. Либо сделал что-то не так, либо нужно просто привыкать.
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:55, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот кстати да, на примере kwin в превьюхах и уменьшенных окнах продолжается анимация (например, видео не останавливается, когда окно меняет размер), но при этом подозрительно подлагивает фреймрейт. Как я понял, композитинг при этом не отключается принципиально, а значит в игрушечках просадки по 40% фпс.
     
     
  • 3.20, Аноним (12), 10:10, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется я понял в чём дело. Mpv отключает композитинг при воспроизведении видео, и на вейланде он этого сделать не может. Из-за этого начинают сильно выпадать кадры и появляются тормоза по всей площади. Площадные тормоза.
     

  • 1.2, Леголас (ok), 09:27, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В Fedora 34 запланирован перевод сборки с рабочим столом KDE на использование Wayland по умолчанию.
    > В KDE ведётся работа по доведению сеанса на базе Wayland до готовности к повседневному использованию и достижению паритета в функциональности с режимом работы поверх X11.
    > Началось развитие KWinFT, форка KWin, сфокусированного на Wayland.

    Шляпники точно не торопятся?

     
  • 1.3, Аноним (-), 09:28, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как только допилят до рабочего состояния,так сразу начнут пилить новое лучшее защищённое встроенное в systemd
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 09:36, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотеть!
     
  • 2.6, OnTheEdge (??), 09:38, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как только допилят до рабочего состояния,так сразу начнут пилить новое лучшее защищённое встроенное в systemd

    У тебя такие влажные фантазии?

     
  • 2.9, Леголас (ok), 09:53, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > встроенное в systemd

    комбайну нужны новые штуковины?

     

  • 1.7, Аноним (7), 09:50, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почему нельзя было создать стандартное расширение для графики, а-ля xlib+xt или winapi? Почему я должен тащить в систему кучу дерьма вроде гтк или более-менее няшный и кроссплатформенный куте, но лицензия которого зависит от капризов корпорации? А если ещё вспомнить быстродействие прог на xlib, по сравнению с гтк или куте, то возникает ощущение, что под настольный линукс нарочно заложили ядерную бомбу.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:54, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них заговор. Они делают всё чтобы вы плюнули на графический интерфейс и пересели на консоль
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:56, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никто не мешает тебе написать свой тулкит для Wayland.
     
     
  • 3.17, Леголас (ok), 10:07, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не мешает тебе разработать с нуля свою процессорную архитектуру, написать для неё (с нуля, конечно) ось с каким тебе угодно ядром, создать графическое окружение и так далее и тому подобное... И так можно сказать про любую человеческую деятельность, но внезапно окажется, что когда-то, давным-давно, когда трава была зеленой (аж #00FF00), люди осознали, что очень удобно иметь такую штуку под рукой, как разделение труда, и оное живёт и здравствует по сей день.
     
  • 3.19, Аноним (7), 10:09, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свой тулкит не станет стандартом.
     
  • 2.18, llolik (ok), 10:08, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему нельзя было создать стандартное расширение для графики

    Потому что кому-то тут же потребуется что-то нестандартное. На всех не угодишь. И какое "стандартное расширение" в Win? user32, GDI, GDI+, Direct2d и выше MFC, WPF, XAML, ещё что-нибудь что я обязательно забыл?

     

  • 1.8, Fracta1L (ok), 09:51, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Жирные тормозные иксы планомерно закапывают, это хорошо.
     
     
  • 2.10, OnTheEdge (??), 09:54, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    вяленый внезапно не на ржавом написан, ожидай дырени
     
     
  • 3.14, Fracta1L (ok), 09:59, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это само собой
     
  • 3.15, пердёжник (?), 09:59, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я ждал человека, который безосновательно раст приплетёт
     
  • 3.16, РжавыйТоксин (?), 10:05, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наличие пестика не гарантирует тычинке ничего, так и с растом.
     

  • 1.21, eganru (?), 10:13, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую sway, который использует wayland.
    Драйвера amdgpu, 4k экран.

    В основном пишу код и работаю с документацией.

    Из особенностей - не работает показ экрана в zoom, но по моему опыту сам по себе zoom у меня никогда хорошо не работал - предполагаю, что проблема именно в zoom как в таковом.

     
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