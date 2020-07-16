Выпуск пользовательского окружения Sway 1.5, использующего Wayland

2.5 , Аноним ( 7 ), 15:13, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебе аппаратного ускорение видео в фаерфоксе не достаточно?

3.10 , qetuo ( ? ), 15:24, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Завезли в nightly под X11. Правда, на древнем EGL и без Nvidia.

4.13 , Аноним ( 8 ), 15:34, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не секурненько, всё это ускорение сплошные дыры. Его всё равно отключать приходится вместе с webgl.

5.18 , qetuo ( ? ), 15:58, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Шлите патчи. Наличием ускорения под X11 вы обязаны коммьюнити, внесите и свой вклад.

3.20 , guser ( ? ), 16:15, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну и заодно половина неработающего софта. Зато поускоряться ок

4.26 , Аноним ( 26 ), 18:02, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А какой софт кроме браузера и терминала еще нужен?

3.22 , Сишник ( ? ), 16:31, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – 4k 60fps ютубчик в опере под иксами нормально играет, хз есть там аппаратное ускороение или нет, но проблемы нет с этим.

2.11 , qetuo ( ? ), 15:27, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Все плюсы Wayland. Простой, легкий, не нужно горы xorg- пакетов. Нет тиринга.

3.14 , Аноним ( 8 ), 15:42, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Нет тиринга. Это, как минимум, звездёжь. И тиринг и статтеринг никуда не денутся. А на таком же уровне их "нет" и в иксах.

>горы xorg- пакетов В иксах не гора пакетов, всего лишь полтора пакета. Все файлы уложатся в 10 мегабайт и они всё крохотные, лишние не будут висеть в памяти.

>Простой, легкий Спорно, спорно.

>Все плюсы Wayland. А вот это искажённое мировосприятие, не иначе. Обратитесь к психиатру, пока не поздно (знавал я одного такого товарища, потом он окончательно свихнулся).

4.19 , Аноним ( 19 ), 16:08, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >Это, как минимум, звездёжь. И тиринг и статтеринг никуда не денутся. чушь. Тиринг в иксах возникает из-за отсутствия синхронизации между клиентами и сервером. В вяленом такая синхронизация предусмотрена на уровне протокола, тиринга там нет и быть не может. >А на таком же уровне их "нет" и в иксах. поставил i3, получил из коробки адский тиринг. Естественно его можно побороть, ставя какие-то костыли, но зачем, если есть sway?

5.25 , microsoft ( ? ), 17:53, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебе чуш, а я прямо сейчас наслаждаюсь тирингом. Ну у вас смузишников как всегда, у меня нет значит этого не существует

6.30 , Б ( ? ), 18:33, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На оффтопике оказывается тиринг, а на вяленом тиринг отсутствует как класс.

5.28 , Аноним ( 8 ), 18:29, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Тиринг в иксах возникает из-за отсутствия синхронизации между клиентами и сервером. Нет, не из-за этого. Во всяком случае не только из-за этого. >поставил i3, получил из коробки адский тиринг Насколько мне известно, без композитного менеджера (прозрачностей и кубиков) тиринга нет только на нвидии (с включённым forcefullcompositionpipeline). На нвидии вообще нет тиринга. Нигде, кроме браузера, потому что в браузере видеокарта не используется.

6.34 , vrein ( ok ), 19:11, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Могу поспорить :)

Не пропадал у меня тиринг ни на каких драйверах с этим "фулл пайплайном"

Полечилось переходом на амуде

7.35 , Аноним ( 8 ), 19:17, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Могу поспорить :)

> Не пропадал у меня тиринг ни на каких драйверах с этим "фулл

> пайплайном"

> Полечилось переходом на амуде Может быть видеокарта очень старая была, там вроде только с кеплера появилась поддержка (лет 10 уже). Лично я от проблем вроде тиринга и сбежал на нвидию и назад не спешу.

7.36 , Аноним ( 8 ), 19:19, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В смысле тем картам уже лет 10, данная функция против тиринга появилась лет 5 назад. Особенно приятно что на видео тоже никакого тиринга и ничего не нужно настраивать, видеокарта сама обо всём заботится.

3.33 , vrein ( ok ), 19:09, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тиринга то не будет и на иксах, но либо с композитором, либо на амуде видяхе с включением tearfree в конфигах икса.

А в nvidia мне тиринг "побороть" так и не удалось. На моей nvs 510 тиринг был и на проприетарных драйверах, и на nouveau. Помогал только композитор, тиринг пропадал, но при любых обновлениях экрана поток ядра отвечающий за взаимодействие с видеокартой выжирал 10-20. Т.е. шевелишь мышкой -- получай нагрузку. Шота там было не в порядке с soft interrupts. При этом, в sway небыло тиринга из коробки даже на nvs 510, но пожирание проца осталось. Пришлось взять rx550. Проблем аж целых НОЛЬ.

Единственное с чем столкнулся -- gpgpu не захотело счтитать какие-то хеши на опенсорсных драйверах, а проприетраные я ставить не захотел.

