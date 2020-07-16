Выпуск пользовательского окружения Sway 1.5, использующего Wayland

|
|1.1, Аноним (1), 15:00, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Эх, когда же будет Nvidia на вяленом... Это последнее, что меня удерживает на оконной системе прошлого века.
|
|
|
|2.3, анон (?), 15:04, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Там это, новые видюхи от амд выходят, говорят +40-50% производительности титана 2000 поколения. В таком случае ноувидия останется болью кудистов и вендо-геймеров.
|
|
|
|3.6, Fracta1L (ok), 15:13, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> новые видюхи от амд выходят, говорят +40-50% производительности титана 2000 поколения
То есть, в реале это будет +10-15% от силы, как обычно
|
|
|
|4.8, Аноним (8), 15:18, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты имел в виду минус? Мне нравится false advertising от фьв -- всегда громко обещают +100500% производительности, но потом внезапно оказывается, что там звёздочка потерялась и это была ложь.
|
|4.17, анон (?), 15:55, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
этого достаточно, чтобы выкинуть 1080 и забыть про проприетарщину, которая задрала со своими проблемами.
|
|3.31, НяшМяш (ok), 18:41, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В таком случае ноувидия останется болью кудистов и вендо-геймеров.
И счастливых владельцев ноутбуков.
|
|
|
|
|
|3.10, qetuo (?), 15:24, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Завезли в nightly под X11. Правда, на древнем EGL и без Nvidia.
|
|
|
|4.13, Аноним (8), 15:34, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не секурненько, всё это ускорение сплошные дыры. Его всё равно отключать приходится вместе с webgl.
|
|
|
|5.18, qetuo (?), 15:58, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Шлите патчи. Наличием ускорения под X11 вы обязаны коммьюнити, внесите и свой вклад.
|
|3.20, guser (?), 16:15, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну и заодно половина неработающего софта. Зато поускоряться ок
|
|3.22, Сишник (?), 16:31, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
4k 60fps ютубчик в опере под иксами нормально играет, хз есть там аппаратное ускороение или нет, но проблемы нет с этим.
|
|2.11, qetuo (?), 15:27, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Все плюсы Wayland. Простой, легкий, не нужно горы xorg- пакетов. Нет тиринга.
|
|
|
|3.14, Аноним (8), 15:42, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Нет тиринга.
Это, как минимум, звездёжь. И тиринг и статтеринг никуда не денутся. А на таком же уровне их "нет" и в иксах.
>горы xorg- пакетов
В иксах не гора пакетов, всего лишь полтора пакета. Все файлы уложатся в 10 мегабайт и они всё крохотные, лишние не будут висеть в памяти.
>Простой, легкий
Спорно, спорно.
>Все плюсы Wayland.
А вот это искажённое мировосприятие, не иначе. Обратитесь к психиатру, пока не поздно (знавал я одного такого товарища, потом он окончательно свихнулся).
|
|
|
|4.19, Аноним (19), 16:08, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>Это, как минимум, звездёжь. И тиринг и статтеринг никуда не денутся.
чушь. Тиринг в иксах возникает из-за отсутствия синхронизации между клиентами и сервером. В вяленом такая синхронизация предусмотрена на уровне протокола, тиринга там нет и быть не может.
>А на таком же уровне их "нет" и в иксах.
поставил i3, получил из коробки адский тиринг. Естественно его можно побороть, ставя какие-то костыли, но зачем, если есть sway?
|
|
|
|5.25, microsoft (?), 17:53, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тебе чуш, а я прямо сейчас наслаждаюсь тирингом. Ну у вас смузишников как всегда, у меня нет значит этого не существует
|
|
|
|6.30, Б (?), 18:33, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На оффтопике оказывается тиринг, а на вяленом тиринг отсутствует как класс.
|
|5.28, Аноним (8), 18:29, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Тиринг в иксах возникает из-за отсутствия синхронизации между клиентами и сервером.
Нет, не из-за этого. Во всяком случае не только из-за этого.
>поставил i3, получил из коробки адский тиринг
Насколько мне известно, без композитного менеджера (прозрачностей и кубиков) тиринга нет только на нвидии (с включённым forcefullcompositionpipeline). На нвидии вообще нет тиринга. Нигде, кроме браузера, потому что в браузере видеокарта не используется.
|
|
|
|6.34, vrein (ok), 19:11, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Могу поспорить :)
Не пропадал у меня тиринг ни на каких драйверах с этим "фулл пайплайном"
Полечилось переходом на амуде
|
|
|
|7.35, Аноним (8), 19:17, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Могу поспорить :)
> Не пропадал у меня тиринг ни на каких драйверах с этим "фулл
> пайплайном"
> Полечилось переходом на амуде
Может быть видеокарта очень старая была, там вроде только с кеплера появилась поддержка (лет 10 уже). Лично я от проблем вроде тиринга и сбежал на нвидию и назад не спешу.
|
|7.36, Аноним (8), 19:19, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В смысле тем картам уже лет 10, данная функция против тиринга появилась лет 5 назад. Особенно приятно что на видео тоже никакого тиринга и ничего не нужно настраивать, видеокарта сама обо всём заботится.
|
|3.33, vrein (ok), 19:09, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тиринга то не будет и на иксах, но либо с композитором, либо на амуде видяхе с включением tearfree в конфигах икса.
А в nvidia мне тиринг "побороть" так и не удалось. На моей nvs 510 тиринг был и на проприетарных драйверах, и на nouveau. Помогал только композитор, тиринг пропадал, но при любых обновлениях экрана поток ядра отвечающий за взаимодействие с видеокартой выжирал 10-20. Т.е. шевелишь мышкой -- получай нагрузку. Шота там было не в порядке с soft interrupts.
При этом, в sway небыло тиринга из коробки даже на nvs 510, но пожирание проца осталось.
Пришлось взять rx550. Проблем аж целых НОЛЬ.
Единственное с чем столкнулся -- gpgpu не захотело счтитать какие-то хеши на опенсорсных драйверах, а проприетраные я ставить не захотел.
|
|1.9, Аноним (9), 15:19, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Добавлена возможность динамической организации вывода на системах без монитора (headless) при помощи команды create_output (может использоваться для организации удалённого обращения к рабочему через WayVNC).
Как то пропустил, а на других wayland-DE такое есть? Типа KDE под Wayland? Gnome (с его "стандартным режимом" на Wayland)?
|
|1.16, Аноним (15), 15:50, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Мне кажется? надо изначально было делать wayland + i3, А на остальные DE по остаточному принципу ориентироваться. Чтобы всю эту кучу кхм... хлама, вроде Гнома и КДЕ, отшить на входе. Ну они бы потом подтянулись, но уже сами и подстраивались бы к минималистичной инфраструктуре. sway - таков путь истинного линукса
|
|1.23, Аноним (23), 16:58, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>sway - таков путь истинного линукса
До тех пор пока при попытке запуска не будет писать, что проприетарный nvidia не поддерживается и пользуйте nouveau ваше утверждение спорное, а вернее просто ошибочное.)
|
|
|
|2.27, Аноним (27), 18:10, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем ему вообще иметь какой-либо код для проприетарщины, даже если это сообщение об отсутствии поддержки?
|
|1.32, Аноним (32), 19:04, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А Sway не использующий Wayland в природе и не существует, под иксы будет i3.
|