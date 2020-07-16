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Выпуск пользовательского окружения Sway 1.5, использующего Wayland

16.07.2020 13:47

Подготовлен релиз композитного менеджера Sway 1.5, построенного с использованием протокола Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3 и панелью i3bar. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Проект нацелен на использование в Linux и FreeBSD.

Совместимость с i3 обеспечена на уровне команд, файлов конфигурации и IPC, что позволяет использовать Sway в качестве прозрачной замены i3, использующей Wayland вместо X11. Sway позволяет размещать окна на экране не пространственно, а логически. Окна располагаются, образуя сетку, оптимально использующую экранное пространство и позволяющую быстро манипулировать окнами только при помощи клавиатуры.

Для обустройства полноценного пользовательского окружения предлагаются сопутствующие компоненты: swayidle (фоновый процесс с реализацией протокола KDE idle), swaylock (хранитель экрана), mako (менеджер уведомлений), grim (создание скриншотов), slurp (выделение области на экране), wf-recorder (захват видео), waybar (панель приложений), virtboard (экранная клавиатура), wl-clipboard (работа с буфером обмена), wallutils (управление обоями рабочего стола).

Sway развивается как модульный проект, построенный поверх библиотеки wlroots, в которую вынесены все базовые примитивы для организации работы композитного менеджера. Wlroots включает бэкенды для абстрагирования доступа к экрану, устройствам ввода, отрисовки без прямого обращения к OpenGL, взаимодействию с KMS/DRM, libinput, Wayland и X11 (предоставляется прослойка для запуска X11-приложений на базе Xwayland). Помимо Sway библиотека wlroots активно используется и в других проектах, включая Librem5 и Cage. Кроме Си/С++ разработаны биндинги для Scheme, Common Lisp, Go, Haskell, OCaml, Python и Rust.

В новом выпуске:

  • Добавлена возможность динамической организации вывода на системах без монитора (headless) при помощи команды create_output (может использоваться для организации удалённого обращения к рабочему через WayVNC).
  • Через Wayland-протоколы input-method и text-input реализована поддержка редакторов методов ввода (IME).
  • Обеспечена возможность включения адаптивной синхронизации (VRR, Variable Refresh Rate) для сокращения дрожания изображения в играх.
  • Добавлена поддержка протокола viewporter, позволяющего повысить производительность и качество работы старых игр.
  • Системам виртуализации и удалённого доступа к рабочему столу предоставлена возможность перехвата клавиатурных комбинаций.
  • Добавлена поддержка протокола wlr-foreign-toplevel-management, позволяющего подключать собственные панели и переключатели окон.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/swaywm/sway...)
  2. OpenNews: В платформе совместной разработки SourceHut появился хаб проектов
  3. OpenNews: Представлен KWinFT, форк KWin, сфокусированный на Wayland
  4. OpenNews: Доступен композитный сервер Wayfire 0.4, использующий Wayland
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.4, использующего Wayland
  6. OpenNews: Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53376-sway
Ключевые слова: sway, wayland, wm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 15:00, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Эх, когда же будет Nvidia на вяленом... Это последнее, что меня удерживает на оконной системе прошлого века.
     
     
  • 2.3, анон (?), 15:04, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Там это, новые видюхи от амд выходят, говорят +40-50% производительности титана 2000 поколения. В таком случае ноувидия останется болью кудистов и вендо-геймеров.
     
     
  • 3.6, Fracta1L (ok), 15:13, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > новые видюхи от амд выходят, говорят +40-50% производительности титана 2000 поколения

    То есть, в реале это будет +10-15% от силы, как обычно

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 15:15, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Там еще дырень будет, ты походу забыл.
     
  • 4.8, Аноним (8), 15:18, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты имел в виду минус? Мне нравится false advertising от фьв -- всегда громко обещают +100500% производительности, но потом внезапно оказывается, что там звёздочка потерялась и это была ложь.
     
  • 4.17, анон (?), 15:55, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    этого достаточно, чтобы выкинуть 1080 и забыть про проприетарщину, которая задрала со своими проблемами.
     
  • 3.15, Аноним (15), 15:45, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > кудистов

    куколдов?

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 17:42, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    куда?
     
  • 3.31, НяшМяш (ok), 18:41, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В таком случае ноувидия останется болью кудистов и вендо-геймеров.

    И счастливых владельцев ноутбуков.

     

  • 1.2, Самый Лучший Гусь (?), 15:01, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Самый юзабельный Wayland-композитор на данный момент. Браво!
     
  • 1.4, Аноним (4), 15:07, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чём профит для обычного пользователя в переходе с i3 на sway?
     
     
  • 2.5, Аноним (7), 15:13, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе аппаратного ускорение видео в фаерфоксе не достаточно?
     
     
  • 3.10, qetuo (?), 15:24, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завезли в nightly под X11. Правда, на древнем EGL и без Nvidia.
     
     
  • 4.13, Аноним (8), 15:34, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не секурненько, всё это ускорение сплошные дыры. Его всё равно отключать приходится вместе с webgl.
     
     
  • 5.18, qetuo (?), 15:58, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шлите патчи. Наличием ускорения под X11 вы обязаны коммьюнити, внесите и свой вклад.
     
  • 3.20, guser (?), 16:15, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и заодно половина неработающего софта. Зато поускоряться ок
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 18:02, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А какой софт кроме браузера и терминала еще нужен?
     
  • 3.22, Сишник (?), 16:31, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    4k 60fps ютубчик в опере под иксами нормально играет, хз есть там аппаратное ускороение или нет, но проблемы нет с этим.
     
  • 2.11, qetuo (?), 15:27, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все плюсы Wayland. Простой, легкий, не нужно горы xorg- пакетов. Нет тиринга.
     
     
  • 3.14, Аноним (8), 15:42, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Нет тиринга.

    Это, как минимум, звездёжь. И тиринг и статтеринг никуда не денутся. А на таком же уровне их "нет" и в иксах.
    >горы xorg- пакетов

    В иксах не гора пакетов, всего лишь полтора пакета. Все файлы уложатся в 10 мегабайт и они всё крохотные, лишние не будут висеть в памяти.
    >Простой, легкий

    Спорно, спорно.
    >Все плюсы Wayland.

    А вот это искажённое мировосприятие, не иначе. Обратитесь к психиатру, пока не поздно (знавал я одного такого товарища, потом он окончательно свихнулся).

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 16:08, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Это, как минимум, звездёжь. И тиринг и статтеринг никуда не денутся.

    чушь. Тиринг в иксах возникает из-за отсутствия синхронизации между клиентами и сервером. В вяленом такая синхронизация предусмотрена на уровне протокола, тиринга там нет и быть не может.

    >А на таком же уровне их "нет" и в иксах.

    поставил i3, получил из коробки адский тиринг. Естественно его можно побороть, ставя какие-то костыли, но зачем, если есть sway?

     
     
  • 5.25, microsoft (?), 17:53, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе чуш, а я прямо сейчас наслаждаюсь тирингом. Ну у вас смузишников как всегда, у меня нет значит этого не существует
     
     
  • 6.30, Б (?), 18:33, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На оффтопике оказывается тиринг, а на вяленом тиринг отсутствует как класс.
     
  • 5.28, Аноним (8), 18:29, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тиринг в иксах возникает из-за отсутствия синхронизации между клиентами и сервером.

    Нет, не из-за этого. Во всяком случае не только из-за этого.

    >поставил i3, получил из коробки адский тиринг

    Насколько мне известно, без композитного менеджера (прозрачностей и кубиков) тиринга нет только на нвидии (с включённым forcefullcompositionpipeline). На нвидии вообще нет тиринга. Нигде, кроме браузера, потому что в браузере видеокарта не используется.

     
     
  • 6.34, vrein (ok), 19:11, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу поспорить :)
    Не пропадал у меня тиринг ни на каких драйверах с этим "фулл пайплайном"
    Полечилось переходом на амуде
     
     
  • 7.35, Аноним (8), 19:17, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Могу поспорить :)
    > Не пропадал у меня тиринг ни на каких драйверах с этим "фулл
    > пайплайном"
    > Полечилось переходом на амуде

    Может быть видеокарта очень старая была, там вроде только с кеплера появилась поддержка (лет 10 уже). Лично я от проблем вроде тиринга и сбежал на нвидию и назад не спешу.

     
  • 7.36, Аноним (8), 19:19, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле тем картам уже лет 10, данная функция против тиринга появилась лет 5 назад. Особенно приятно что на видео тоже никакого тиринга и ничего не нужно настраивать, видеокарта сама обо всём заботится.
     
  • 3.33, vrein (ok), 19:09, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тиринга то не будет и на иксах, но либо с композитором, либо на амуде видяхе с включением tearfree в конфигах икса.
    А в nvidia мне тиринг "побороть" так и не удалось.  На моей nvs 510 тиринг был и на проприетарных драйверах, и на nouveau. Помогал только композитор, тиринг пропадал, но при любых обновлениях экрана поток ядра отвечающий за взаимодействие с видеокартой выжирал 10-20. Т.е. шевелишь мышкой -- получай нагрузку. Шота там было не в порядке с soft interrupts.

    При этом, в sway небыло тиринга из коробки даже на nvs 510, но пожирание проца осталось.

    Пришлось взять rx550. Проблем аж целых НОЛЬ.
    Единственное с чем столкнулся -- gpgpu не захотело счтитать какие-то хеши на опенсорсных драйверах, а проприетраные я ставить не захотел.

     

  • 1.9, Аноним (9), 15:19, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена возможность динамической организации вывода на системах без монитора (headless) при помощи команды create_output (может использоваться для организации удалённого обращения к рабочему через WayVNC).

    Как то пропустил, а на других wayland-DE такое есть? Типа KDE под Wayland? Gnome (с его "стандартным режимом" на Wayland)?

     
  • 1.12, th3m3 (ok), 15:31, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И как оно? Юзабельно?
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 16:15, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    юзаю с 1.0, брат жив
     

  • 1.16, Аноним (15), 15:50, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне кажется? надо изначально было делать wayland + i3, А на остальные DE по остаточному принципу ориентироваться. Чтобы всю эту кучу кхм... хлама, вроде Гнома и КДЕ, отшить на входе. Ну они бы потом подтянулись, но уже сами и подстраивались бы к минималистичной инфраструктуре. sway - таков путь истинного линукса
     
  • 1.23, Аноним (23), 16:58, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >sway - таков путь истинного линукса

    До тех пор пока при попытке запуска не будет писать, что проприетарный nvidia не поддерживается и пользуйте nouveau ваше утверждение спорное, а вернее просто ошибочное.)

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 18:10, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ему вообще иметь какой-либо код для проприетарщины, даже если это сообщение об отсутствии поддержки?
     
     
  • 3.29, Сегфолт Луны (?), 18:30, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цирк альтернативно развитых.
     

  • 1.32, Аноним (32), 19:04, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Sway не использующий Wayland в природе и не существует, под иксы будет i3.
     
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