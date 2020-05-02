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В платформе совместной разработки SourceHut появился хаб проектов

02.05.2020 09:53

Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway и почтового клиента Aerc, объявил о реализации хаба проектов в развиваемой им платформе совместной разработки SourceHut. Разработчики теперь могут создавать проекты, объединяющие несколько сервисов, а также просматривать список существующих проектов и выполнять поиск среди них.

Платформа Sourcehut примечательна возможностью полноценной работы без JavaScript, высокой производительностью и организацией работы в форме мини-сервисов в стиле Unix. Функциональность проекта в Sourcehut образуется отдельными компонентами, которые можно комбинировать и использовать по отдельности, например, только тикеты или только код без обязательной привязки репозитория с тикетами. Возможность свободно комбинировать ресурсы затрудняет определение какие ресурсы относятся к проекту. Хаб проектов решает эту проблему и даёт возможность свести всю связанную с проектом информацию в одном месте. Например, на одной странице проекта теперь можно разместить общее описание и привести входящие в проект репозитории, разделы отслеживания ошибок, документацию, каналы поддержки и списки рассылок.

Для интеграции с внешними платформами предлагается API и система подключения web-обработчиков (webhooks). Из дополнительных возможностей в Sourcehut имеется поддержка wiki, системы непрерывной интеграции, обсуждений на базе email, древовидного просмотра архивов почтовых рассылок, рецензирования изменений через Web, добавления аннотаций к коду (прикрепления ссылок и документации). Помимо Git имеется поддержка Mercurial. Код написан на языках Python и Go, и распространяется под лицензией GPLv3.

Возможно создание публичных, приватных и скрытых репозиториев с гибкой системой контроля доступа, позволяющей организовать участие в разработке в том числе пользователей без локальных учётных записей (аутентификация через OAuth или участие по email). Для информирования и координации исправлений уязвимостей предоставляется система приватных отчётов о проблемах. Отправляемые каждым сервисом email шифруются и верифицируются при помощи PGP. Для входа применяется двухфакторная аутентификация на базе одноразовых ключей TOTP. Для разбора инцидентов ведётся детальный лог аудита.

Встроенная инфраструктура непрерывной интеграции позволяет организовать выполнение автоматизированных сборок в виртуальных окружениях на различных системах Linux и BSD. Допускается прямая передача в CI сборочных работ без их помещения в репозиторий. Результаты сборки отражаются в интерфейсе, направляются на email или передаются через webhook. Для разбора сбоев возможно подключение к сборочным окружениям по SSH.

На текущей стадии развития Sourcehut работает существенно быстрее конкурирующих сервисов, например, страницы со сводной информацией, списком коммитов, логом изменений, просмотром кода, issues и деревом файлов открывается в 3-4 раза быстрее GitHub и GitLab, и в 8-10 раз быстрее Bitbucket. Следует отметить, что Sourcehut пока не вышел из стадии альфа-разработки и многие запланированные возможности пока недоступны, например, пока нет web-интерфейса для запросов на слияние (merge-запрос создаётся через заведение тикета и прикрепления к нему ссылки на ответвлённую ветку в Git). Обратной стороной также является своеобразный интерфейс, не привычный пользователям GitHub и GitLab, но, тем не менее, простой и сразу понятный.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourcehut.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Фонд СПО планирует запустить новую платформу совместной разработки и хостинга кода
  3. OpenNews: Релиз платформы совместной разработки Kallithea 0.5
  4. OpenNews: Выпуск системы совместной разработки GitBucket 4.33
  5. OpenNews: Fedora и CentOS запускают Git Forge. GitLab открывает 18 проприетарных возможностей
  6. OpenNews: Выпуск платформы совместной разработки OneDev 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52862-sourcehut
Ключевые слова: sourcehut, git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:08, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Платформа Sourcehut примечательна возможностью полноценной работы без JavaScript

    Платформа здорового человека. К сожалению редкость в наши дни.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:43, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если функционал примитивен, то да, можно и без JS. А таких сайтов полно. Вот например: https://example.com/
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:47, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В новости как раз пример масштабного и полнофункционального проекта который умудрился обойтись без горы скриптов. Многим стоило бы поучиться
     
     
  • 4.10, Аноним (5), 11:56, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя ложная дилемма: либо без JS, либо обязательно "с горой скриптов". Какого-то третьего варианта ты пока вообразить (и уж тем более реализовать) видимо не в состоянии.
     
     
  • 5.13, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:36, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты видимо ответить по делу не в состоянии. Чем тебе указанный сайт не функиональный? Без js жить не можешь? Макака что ли?
     
     
  • 6.15, Аноним (5), 13:41, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем тебе указанный сайт не функиональный?

    Он функциональный. Можно выделить текст, отправить его в буфер обмена, можно сжимать окно, и контент всегда будет по центру. Есть ссылка, реагирующая на устройство ввода (клавиатуру или мышь). Мы же про example.com говорим?

    > Без js жить не можешь?

    Как только функционал станет сложнее, без JS обойтись не получится.

     
     
  • 7.18, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:48, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы говорим про https://sourcehut.org/.

    > Можно выделить текст, отправить его в буфер обмена,

    Это делается средствами браузера. Причем тут js?

    > можно сжимать окно, и контент всегда будет по центру

    Нормальные люди делают это через css.

    > Есть ссылка, реагирующая на устройство ввода (клавиатуру или мышь).

    Как оно должно реагировать? Свистеть и пердеть? Не нужно. Нужно, чтобы отображалось, что вводят.

    > Как только функционал станет сложнее, без JS обойтись не получится.

    Да все получится. В любом случае, если уж больно хочется всяких саджестов, то можно сделать это опционально (работает при включенном js), а не наоборот, как без js ничего не работает.

    Дай угадаю: ты предлагаешь все сделать на реакте?

     
  • 7.20, Аноним (8), 14:52, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обойтись получится. С жс можно добавить немного удобства не подключая тонны мусора, это тоже верно. Тем не менее, одна из основных целей проекта - оставаться полностью работоспособным _без_ скриптов вообще. И это хорошая, верная цель. Даже если там добавят какой-то штуки на скриптах для удобства, важно делать так, чтобы функционал оставался полностью доступен и без них. Я не вижу каким образом это может быть "невозможно". Приведете пример?
     
  • 2.9, Ананимус (?), 11:55, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нууу... пуллреквесты автор предлагает делать через почту.
     
     
  • 3.14, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:38, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Следует отметить, что Sourcehut пока не вышел из стадии альфа-разработки и многие запланированные возможности пока недоступны, например, пока нет web-интерфейса для запросов на слияние (merge-запрос создаётся через заведение тикета и прикрепления к нему ссылки на ответвлённую ветку в Git).
     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 11:09, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >о реализации хаба проектов в ... платформе совместной разработки кода... Разработчики теперь могут создавать проекты, объединяющие несколько сервисов, а также просматривать индекс существующих на сервере проектов и выполнять поиск интересующих проектов.

    Я нихрена не понял. Вообще. Даже не догадываюсь что бы это вообще могло значить.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:20, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В следующем параграфе поясняется.

    "....Хаб проектов решает эту проблему и даёт возможность свести всю связанную с проектом информацию в одном месте. Например, на одной странице проекта теперь можно разместить общее описание и привести входящие в проект репозитории, разделы отслеживания ошибок, документацию, каналы поддержки и списки рассылок."

     
  • 2.4, Аноним (8), 11:43, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Соболезную искренне
     
  • 2.7, Аноним (5), 11:46, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну смотри. Раньше было нельзя создавать проекты, объединяющие несколько сервисов, и также нельзя было просматривать индекс существующих на сервере проектов, и нельзя было выполнять поиск интересующих проектов. А теперь можно. Вот так вот. Так что считай мы все слезли с деревьев буквально сегодня.
     

  • 1.6, Аноним (8), 11:45, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > 8-10 раз быстрее Bitbucket

    Повод задуматься кое-кому. Вообще, ребята с годами только портят некогда родной битбакет, включая невнятные обновления связаные с юзерами и авторизацией и активное заблоачивание фронта.

     
     
  • 2.12, коржик (?), 13:13, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а jira/confluence это их же ресурсы? те еще тормоза, даже youtracker лучше
     
  • 2.17, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:43, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Повод задуматься кое-кому.

    Конечно. Они уже прочитали твое сообщение и принялись за работу.

     
     
  • 3.21, Аноним (8), 14:54, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мое сообщение не нужно. Нужно обратить внимание на сам sourcehut
     
     
  • 4.22, Аноним (8), 14:55, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (ну или хотя бы на тот факт, что сейчас они делают тормозного и неповоротливого монстра и дальше - хуже)
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:58, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Код написан на языке Go

    Нет, этот проект написан на Python. Код хаба https://git.sr.ht/~sircmpwn/hub.sr.ht/tree и вот фронтенд репозиториев https://git.sr.ht/~sircmpwn/git.sr.ht/tree. Все на Python

    Aerc - от этого же автора, да, на Go написан

     
     
  • 2.16, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:42, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Код написан на языках Python и Go, и распространяется под лицензией GPLv3.
    > Код написан на языках Python и Go
    > Python и Go
    > и Go
    > и

    По указанной ссылке https://sr.ht/~sircmpwn/sourcehut/sources есть код на Go. Так что в новости все верно написано.

     

  • 1.19, microsoft (?), 14:36, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пойду попробую заменитб ей сраный гитлаб
     

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