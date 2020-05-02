В платформе совместной разработки SourceHut появился хаб проектов

|
|
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 11:47, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
В новости как раз пример масштабного и полнофункционального проекта который умудрился обойтись без горы скриптов. Многим стоило бы поучиться
|
|
|
|4.10, Аноним (5), 11:56, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
У тебя ложная дилемма: либо без JS, либо обязательно "с горой скриптов". Какого-то третьего варианта ты пока вообразить (и уж тем более реализовать) видимо не в состоянии.
|
|
|
|
|
|6.15, Аноним (5), 13:41, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чем тебе указанный сайт не функиональный?
Он функциональный. Можно выделить текст, отправить его в буфер обмена, можно сжимать окно, и контент всегда будет по центру. Есть ссылка, реагирующая на устройство ввода (клавиатуру или мышь). Мы же про example.com говорим?
> Без js жить не можешь?
Как только функционал станет сложнее, без JS обойтись не получится.
|
|
|
|7.18, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:48, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мы говорим про https://sourcehut.org/.
> Можно выделить текст, отправить его в буфер обмена,
Это делается средствами браузера. Причем тут js?
> можно сжимать окно, и контент всегда будет по центру
Нормальные люди делают это через css.
> Есть ссылка, реагирующая на устройство ввода (клавиатуру или мышь).
Как оно должно реагировать? Свистеть и пердеть? Не нужно. Нужно, чтобы отображалось, что вводят.
> Как только функционал станет сложнее, без JS обойтись не получится.
Да все получится. В любом случае, если уж больно хочется всяких саджестов, то можно сделать это опционально (работает при включенном js), а не наоборот, как без js ничего не работает.
Дай угадаю: ты предлагаешь все сделать на реакте?
|
|7.20, Аноним (8), 14:52, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Обойтись получится. С жс можно добавить немного удобства не подключая тонны мусора, это тоже верно. Тем не менее, одна из основных целей проекта - оставаться полностью работоспособным _без_ скриптов вообще. И это хорошая, верная цель. Даже если там добавят какой-то штуки на скриптах для удобства, важно делать так, чтобы функционал оставался полностью доступен и без них. Я не вижу каким образом это может быть "невозможно". Приведете пример?
|
|
|
|3.14, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:38, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Следует отметить, что Sourcehut пока не вышел из стадии альфа-разработки и многие запланированные возможности пока недоступны, например, пока нет web-интерфейса для запросов на слияние (merge-запрос создаётся через заведение тикета и прикрепления к нему ссылки на ответвлённую ветку в Git).
|
|1.2, A.Stahl (ok), 11:09, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>о реализации хаба проектов в ... платформе совместной разработки кода... Разработчики теперь могут создавать проекты, объединяющие несколько сервисов, а также просматривать индекс существующих на сервере проектов и выполнять поиск интересующих проектов.
Я нихрена не понял. Вообще. Даже не догадываюсь что бы это вообще могло значить.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 11:20, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В следующем параграфе поясняется.
"....Хаб проектов решает эту проблему и даёт возможность свести всю связанную с проектом информацию в одном месте. Например, на одной странице проекта теперь можно разместить общее описание и привести входящие в проект репозитории, разделы отслеживания ошибок, документацию, каналы поддержки и списки рассылок."
|
|2.7, Аноним (5), 11:46, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну смотри. Раньше было нельзя создавать проекты, объединяющие несколько сервисов, и также нельзя было просматривать индекс существующих на сервере проектов, и нельзя было выполнять поиск интересующих проектов. А теперь можно. Вот так вот. Так что считай мы все слезли с деревьев буквально сегодня.
|
|1.6, Аноним (8), 11:45, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> 8-10 раз быстрее Bitbucket
Повод задуматься кое-кому. Вообще, ребята с годами только портят некогда родной битбакет, включая невнятные обновления связаные с юзерами и авторизацией и активное заблоачивание фронта.
|
|
|
|2.12, коржик (?), 13:13, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а jira/confluence это их же ресурсы? те еще тормоза, даже youtracker лучше
|
|
|
|3.21, Аноним (8), 14:54, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мое сообщение не нужно. Нужно обратить внимание на сам sourcehut
|
|
|
|4.22, Аноним (8), 14:55, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
(ну или хотя бы на тот факт, что сейчас они делают тормозного и неповоротливого монстра и дальше - хуже)
|