В платформе совместной разработки SourceHut появился хаб проектов

Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway и почтового клиента Aerc, объявил о реализации хаба проектов в развиваемой им платформе совместной разработки SourceHut. Разработчики теперь могут создавать проекты, объединяющие несколько сервисов, а также просматривать список существующих проектов и выполнять поиск среди них. Платформа Sourcehut примечательна возможностью полноценной работы без JavaScript, высокой производительностью и организацией работы в форме мини-сервисов в стиле Unix. Функциональность проекта в Sourcehut образуется отдельными компонентами, которые можно комбинировать и использовать по отдельности, например, только тикеты или только код без обязательной привязки репозитория с тикетами. Возможность свободно комбинировать ресурсы затрудняет определение какие ресурсы относятся к проекту. Хаб проектов решает эту проблему и даёт возможность свести всю связанную с проектом информацию в одном месте. Например, на одной странице проекта теперь можно разместить общее описание и привести входящие в проект репозитории, разделы отслеживания ошибок, документацию, каналы поддержки и списки рассылок. Для интеграции с внешними платформами предлагается API и система подключения web-обработчиков (webhooks). Из дополнительных возможностей в Sourcehut имеется поддержка wiki, системы непрерывной интеграции, обсуждений на базе email, древовидного просмотра архивов почтовых рассылок, рецензирования изменений через Web, добавления аннотаций к коду (прикрепления ссылок и документации). Помимо Git имеется поддержка Mercurial. Код написан на языках Python и Go, и распространяется под лицензией GPLv3. Возможно создание публичных, приватных и скрытых репозиториев с гибкой системой контроля доступа, позволяющей организовать участие в разработке в том числе пользователей без локальных учётных записей (аутентификация через OAuth или участие по email). Для информирования и координации исправлений уязвимостей предоставляется система приватных отчётов о проблемах. Отправляемые каждым сервисом email шифруются и верифицируются при помощи PGP. Для входа применяется двухфакторная аутентификация на базе одноразовых ключей TOTP. Для разбора инцидентов ведётся детальный лог аудита. Встроенная инфраструктура непрерывной интеграции позволяет организовать выполнение автоматизированных сборок в виртуальных окружениях на различных системах Linux и BSD. Допускается прямая передача в CI сборочных работ без их помещения в репозиторий. Результаты сборки отражаются в интерфейсе, направляются на email или передаются через webhook. Для разбора сбоев возможно подключение к сборочным окружениям по SSH. На текущей стадии развития Sourcehut работает существенно быстрее конкурирующих сервисов, например, страницы со сводной информацией, списком коммитов, логом изменений, просмотром кода, issues и деревом файлов открывается в 3-4 раза быстрее GitHub и GitLab, и в 8-10 раз быстрее Bitbucket. Следует отметить, что Sourcehut пока не вышел из стадии альфа-разработки и многие запланированные возможности пока недоступны, например, пока нет web-интерфейса для запросов на слияние (merge-запрос создаётся через заведение тикета и прикрепления к нему ссылки на ответвлённую ветку в Git). Обратной стороной также является своеобразный интерфейс, не привычный пользователям GitHub и GitLab, но, тем не менее, простой и сразу понятный.



