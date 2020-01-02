Выпуск системы совместной разработки GitBucket 4.33

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|3.5, Аноним (2), 11:51, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Проверил gogs из докера (шутки про докер за 300) ест 37 мегабайт оперативы и 8 мегабайт база данных после логина под админом.
Gitbucket 394 мегабайта после логина над админом. Gitiles в докере (старой какой-то версии) ест 191 мегабайт.
Не знаю в какой вселенной поделки на JVM могут быть памятеэффективнее чем приложение на Golang.
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|5.11, Аноним (11), 13:07, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да да перепись людей которые умеют экономно тратить ресурсы, а не пускать пыль в глаза 64 гигами рам на баре метал.
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|4.9, Vrein (ok), 12:37, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не знаю в какой вселенной поделки на JVM могут быть памятеэффективнее чем
> приложение на Golang.
Когда дофига реп и юзеров + пайплайны + докер регистри памятьэффективность уже в других масштабах исчисляется, ну и способность работать под нагрузкой тоже.
Я не тестил, но мне кажется, что при прочих равных на 10к юзеров тот же гитлаб уже будет быстрее gogs/gitea (мнение взято с потолка, буду рад если кто-то тестил и отпишется об этом :) )
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|5.10, Аноним (11), 13:05, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гитлаб и вовсе на руби. Но десктопе после запуска система и вовсе перестает слушаться, а что будет на 10к юзверей боюсь даже представить. 64 гига оперы может конечно и хватит, но зачем когда есть альтернатива.
Gogs с Postgres в качестве базы (там она у гогза выбираемая) на проекте до 10 человек полет нормальный 1 гига оперы хватит на всех.
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|2.14, Аноним (11), 13:36, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На расте только каскадные таблицы можно парсить на остальное он не способен бай дизайн.
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|3.15, Аноним (6), 13:38, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не так. Просто раст - это не рельсы. Макаки не освоят. А работы много, нужно много кодеров и подешевле, то есть нужны как раз макаки.
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|1.7, Vrein (ok), 12:25, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Юзаю gitea, хватает дохлой виртуалки с 1 потоком
Жреть 159 мб после суток аптайа и активного юзания двух реп, работает без докера, fcgi+unix
Было бы неплохо добавить гитею в новости :)
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|2.17, Аноним (11), 14:09, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гит без вебинтерфейса? У меня даже моноколь выпал от удивления.
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