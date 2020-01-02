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Выпуск системы совместной разработки GitBucket 4.33

02.01.2020 11:08

Представлен выпуск проекта GitBucket 4.33, в рамках которого развивается система для совместной работы с Git-репозиторием, предоставляющая интерфейс в стиле GitHub и Bitbucket. Система отличается простотой установки, возможностью расширения функциональности через плагины и совместимостью с API GitHub. Код написан на языке Scala и доступен под лицензией Apache 2.0. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL.

Основные возможности GitBucket:

  • Поддержка публичных и закрытых Git-репозиториев с доступном через HTTP и SSH;
  • Поддержка GitLFS;
  • Интерфейс для навигации по репозиторию с поддержкой редактирования файлов online;
  • Наличие Wiki для подготовки документации;
  • Интерфейс для обработки сообщений об ошибках (Issues);
  • Средства для обработки заявок на изменения (Pull request);
  • Система отправки уведомлений по электронной почте;
  • Простая система управления пользователями и группами с поддержкой интеграции с LDAP;
  • Система плагинов с коллекцией дополнений, разработанных участниками из сообщества. В виде плагинов реализованы такие возможности как создание gist-заметок, публикация анонсов, резервное копирование, вывод уведомлений на рабочий стол, построение графиков коммитов, отрисовка AsciiDoc.

Особенности нового выпуска:

  • Реализована возможность настройки всех опций CLI-интерфейса через переменные окружения (полезно для Docker). Например, настройки подключения к СУБД теперь можно передать через переменные окружения, а не через файл database.conf;
  • Добавлены новые настройки GITBUCKET_MAXFILEZIE (максимальный размер загружаемых файлов), GITBUCKET_UPLOADTIMEOUT (таймаут при загрузке файлов), GITBUCKET_PLUGINDIR (дополнительный каталог для плагинов) и GITBUCKET_VALIDATE_PASSWORD (логика проверки корректности пароля);
  • Добавлена поддержка сворачивания содержимого файлов в интерфейсе при оценке изменений в pull-запросе (упрощает проверку больших pull-заросов);
  • Реализована опция для запрета доступа с внутренних IP к WebHook-обработчикам с возможностью определения белого списка допустимых внутренних адресов;
  • В некоторые ответы Web API добавлены свойства "assignee" и "assignees" для идентификации пользователей, которые назначили или которым назначено выполнение работы.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitbucket.github.io/gi...)
  2. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
  3. OpenNews: Первый выпуск Gitea, форка системы совместной разработки Gogs
  4. OpenNews: GitPrep 2.0, написанная на языке Perl платформа, похожая на GitHub
  5. OpenNews: Вышла открытая платформа для совместной разработки RhodeCode 4.1
  6. OpenNews: Релиз платформы совместной разработки Kallithea 0.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gitbucket
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 11:14, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне не нравится, юзаю Gitiles
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:17, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне не нравится жручий Gitlab и сабж юзаю Gogs.
     
     
  • 2.3, анан (?), 11:25, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сабж тоже проиграет по ресурсам Gogs
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 11:51, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Проверил gogs из докера (шутки про докер за 300) ест 37 мегабайт оперативы и 8 мегабайт база данных после логина под админом.
    Gitbucket 394 мегабайта после логина над админом. Gitiles в докере (старой какой-то версии) ест 191 мегабайт.

    Не знаю в какой вселенной поделки на JVM могут быть памятеэффективнее чем приложение на Golang.

     
     
  • 4.8, puertto (?), 12:25, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    перепись нищебордов с оверсейлнутых vps?
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 13:07, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да да перепись людей которые умеют экономно тратить ресурсы, а не пускать пыль в глаза 64 гигами рам на баре метал.
     
  • 4.9, Vrein (ok), 12:37, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не знаю в какой вселенной поделки на JVM могут быть памятеэффективнее чем
    > приложение на Golang.

    Когда дофига реп и юзеров + пайплайны + докер регистри памятьэффективность уже в других масштабах исчисляется, ну и способность работать под нагрузкой тоже.
    Я не тестил, но мне кажется, что при прочих равных на 10к юзеров тот же гитлаб уже будет быстрее gogs/gitea (мнение взято с потолка, буду рад если кто-то тестил и отпишется об этом :) )

     
     
  • 5.10, Аноним (11), 13:05, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гитлаб и вовсе на руби. Но десктопе после запуска система и вовсе перестает слушаться, а что будет на 10к юзверей боюсь даже представить. 64 гига оперы может конечно и хватит, но зачем когда есть альтернатива.

    Gogs с Postgres в качестве базы (там она у гогза выбираемая) на проекте до 10 человек полет нормальный 1 гига оперы хватит на всех.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:26, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ^ Молодцы, ребята
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:00, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждём вебморду к гиту + issues прямо на расте.
     
     
  • 2.14, Аноним (11), 13:36, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На расте только каскадные таблицы можно парсить на остальное он не способен бай дизайн.
     
     
  • 3.15, Аноним (6), 13:38, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не так. Просто раст - это не рельсы. Макаки не освоят. А работы много, нужно много кодеров и подешевле, то есть нужны как раз макаки.
     

  • 1.7, Vrein (ok), 12:25, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзаю gitea, хватает дохлой виртуалки с 1 потоком
    Жреть 159 мб после суток аптайа и активного юзания двух реп, работает без докера, fcgi+unix
    Было бы неплохо добавить гитею в новости  :)
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 13:33, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что его добавлять это форк gogs с дополнительным свистелками. Список свистелок у них на сайте перечислен https://docs.gitea.io/en-us/comparison/ ну не сказал бы что там есть что-то сверхнужное за что нужно использовать именно гитею.
     
  • 2.13, Григорий Федорович Конин (?), 13:35, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/announce_news.shtml?cache=off
     
     
  • 3.18, Аноним (11), 14:10, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Макс по итогу новости все равно сильно правит. Иногда.
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:44, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    gitolite не осилил никто?
    жрет меньше 10М
    https://gitolite.com/gitolite/index.html
     
     
  • 2.17, Аноним (11), 14:09, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гит без вебинтерфейса? У меня даже моноколь выпал от удивления.
     
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