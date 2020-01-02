Выпуск системы совместной разработки GitBucket 4.33

2.3 , анан ( ? ), 11:25, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сабж тоже проиграет по ресурсам Gogs

3.5 , Аноним ( 2 ), 11:51, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Проверил gogs из докера (шутки про докер за 300) ест 37 мегабайт оперативы и 8 мегабайт база данных после логина под админом.

Gitbucket 394 мегабайта после логина над админом. Gitiles в докере (старой какой-то версии) ест 191 мегабайт. Не знаю в какой вселенной поделки на JVM могут быть памятеэффективнее чем приложение на Golang.

4.8 , puertto ( ? ), 12:25, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – перепись нищебордов с оверсейлнутых vps?

5.11 , Аноним ( 11 ), 13:07, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да да перепись людей которые умеют экономно тратить ресурсы, а не пускать пыль в глаза 64 гигами рам на баре метал.

4.9 , Vrein ( ok ), 12:37, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не знаю в какой вселенной поделки на JVM могут быть памятеэффективнее чем

> приложение на Golang. Когда дофига реп и юзеров + пайплайны + докер регистри памятьэффективность уже в других масштабах исчисляется, ну и способность работать под нагрузкой тоже.

Я не тестил, но мне кажется, что при прочих равных на 10к юзеров тот же гитлаб уже будет быстрее gogs/gitea (мнение взято с потолка, буду рад если кто-то тестил и отпишется об этом :) ) 5.10 , Аноним ( 11 ), 13:05, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Гитлаб и вовсе на руби. Но десктопе после запуска система и вовсе перестает слушаться, а что будет на 10к юзверей боюсь даже представить. 64 гига оперы может конечно и хватит, но зачем когда есть альтернатива. Gogs с Postgres в качестве базы (там она у гогза выбираемая) на проекте до 10 человек полет нормальный 1 гига оперы хватит на всех.

