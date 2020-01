Выпуск платформы совместной разработки OneDev 3.0

Доступен новый значительный выпуск OneDev 3.0, платформы для управлением полным циклом разработки ПО, предоставляющей полный набор инструментов для разработки проектов в соответствии с парадигмой DevOps. По своим возможностям OneDev напоминает GitLab и также даёт возможность развернуть на своих мощностях инфраструктуру совместной разработки, рецензирования, тестирования, сборки и доставки релизов, не привязываясь к внешним облачным сервисам, таким как GitHub. Код проект написан на языке Java и распространяется под лицензией MIT. Некоторые возможности: Упрощённый процесс развёртывания сборочной фермы для запуска CI-сборок в Kubernetes, не требующий выполнения агентов и runner-ов. Возможность тестирования в контейнерах с Linux и Windows;

Поддержка создания спецификаций сборки (Build Spec) в наглядном режиме без написания YAML-файлов и запоминания синтаксиса;

Возможность гибкой настройки процесса сборки с использованием условных сборочных параметров, параллельным запуском нескольких сборочных работ и автоматическим запуском работ при наступлении определённых событий;

Поддержка определения собственных состояний и полей для уведомлений о проблемах (issue), возможность определения зависимостей между полями и автоматическая смена состояния при наступлении определённых событий;

Автообновляемый интерфейс issue, не требующий перезагрузки страницы;

Система поиска и навигации по коду и изменениям, учитывающая особенности синтаксиса Java, JavaScript, C, C++, CSharp, Go, PHP, Python, CSS, SCSS, LESS и R;

Поддержка привязки обсуждений и внешних комментариев к коду и блокам с изменениями (diff);

Гибкие правила рецензирования pull-запросов c возможностью защиты определённых веток и назначением разработчиков для рецензировния;

Поэтапный режим анализа коммитов при рецезнировании pull-запросов. Привязка к обсуждениям прошлого рецензирования;

Язык запросов, позволяющий находить нужную информацию в проектах, коммитах, сборках, issues, pull-запросах и комментариях. Возможность сохранения запроса и получения уведомления о появлении связанных с ним новых событиях;

Система контроля доступа, позволяющая определять кто может изменять код в определённом подкаталоге, назначать issues, запускать сборки релизов, просматривать логи и т.п.

Возможности для создания и клонирования репозиториев;

Подписка на получение уведомлений об осуществлении коммитов в master-ветку;

Поддержка pull-запросов с автоматизацией проверки принимаемого коммита в системе непрерывной интеграции и утверждением экспертным советом, включающим как минимум два разработчика;

Возможность закрытия issues через сообщение коммита, которое может связывать обсуждение, коммит, сборки и pull-запросы;

Возможность создания сохраняемых в интерфейсе форм для отображения каким пользователям назначено решение проблем (issue);

Поддержка создания произвольных полей для прикрепления issue к определённым модулям и платформам;

Возможность автоматической смены статуса проблемы на Deployed при исправлении при сборке и на Review при открытии pull-запроса;

Возможность назначения проблеме состояния Verified, которое могут присваивать разработчики, имеющие статус тестировщика;

Поддержка ручного инициирования пересборки с возможностью указания версии, которая будет присвоена и создан соответствующий тег в случае успеха сборки;

Возможность выбора платформы и версии ядра Linux при запуске ручной пересборки;

Поддержка тестирования в CI различных комбинаций Oracle/MySQL и Linux/Windows при коммите в master-ветку;

Автоматическое создание уведомлений о проблемах (issue) и назначение ответственного для разбора проблемы в случае сбоя сборки master-ветки в CI. Автозакрытие issue при устранении сбоя при сборке

Возможность генерации файлов в одной работе, их параллельной обработке во второй и анализ результатов в третьей;

Поддержка повторного запуска работ в случае ошибки запуска обработчика в Kubernetes;

Возможность использования сервиса MySQL в процессе выполнения работ;

Поддержка задания секретного ключа при определении спецификации сборки;

Возможность ограничения доступа анонимным пользователям только к релизам определённых проектов;

Поддержка ограничения генерации релизов только master-веткой и размещения на рабочих серверах только релизов, собранных из master-ветки.