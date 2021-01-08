Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 460.32

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|3.5, Fracta1L (ok), 11:32, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне кажется, даже видеокарта от АМД будет лучше работать с блобом невидии, чем с драйвером АМД
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|4.9, Аноним (9), 11:57, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Таблетки прими, всем известно что у амд лучший и опенсорсный драйвер для линукс
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|7.29, Аноним (11), 12:57, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затычка вместо видяхи и затычка вместо драйвера, ок. Что-то конечно оба покажут.
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|5.28, Аноним (28), 12:56, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опенсорсный - не значит лучший. Свобода не так проста, как кажется.
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|2.16, AlesanderYa (ok), 12:32, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот аппаратное ускорение VP9 так ни хрена и не работает на этом самом лучшем драйвере.
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|2.22, anonymous (??), 12:48, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучший видеодрайвер для Линукса!
error 43 починили уже? Уже лет десять как ошибка висит, никто не исправляет.
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|1.2, Леголас (ok), 11:26, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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почему на опеннете такая новость? вроде цитирую (не дословно) какого-то завсегдатая, так что ©
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|3.26, Аноним (28), 12:54, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слово линукс - это как красная тряпка. Инициирует словоизвержение у некоторых адептов.
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|2.15, Аноним (15), 12:25, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что люди в линуксах уже лет 30 ждут, когда же у них не будет гемороя с графическими адаптерами и дровами для них.
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|3.18, Аноним (17), 12:35, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему же владельцы адм и штуедов не испытывают никакого геморроя?
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|4.21, Аноним (21), 12:46, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо именно поэтому в штиме они же вопрошают а когда же будет поддержка их таких хороших безгеморройных карт в очередном игоре.
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|5.34, AleksK (ok), 13:07, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что характерно эта поддержка быстро появляется. А вот когда например будет нормальная поддержка оптимусов никто не знает, потому что не будет её никогда.
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|3.36, AleksK (ok), 13:10, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да в основном с порно да ещё с весьма жестким. После опыта использования GTX560 я для себя решил что это порно мне не нравится, лучше по старинке на порнохабе поискать, поэтому больше у меня карт от нвдии не будет.
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|1.12, mikhailnov (ok), 12:14, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А на 5.10 без отката коммтта "kallsyms: unexport kallsyms_lookup_name() and kallsyms_on_each_symbol()" (0bd476e6c67190b5eb7b6e105c8db8ff61103281) собирается и работает? А с откатом этого комиита?
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|2.13, Аноним (11), 12:20, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Штейбл апи нонсенс, ко-ко-ко. Нвидию мало волнует, собирается ли оно под разными ядрами, Торвальдса еще меньше волнует, что под разными ядрами можно только с бубном собираться.
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|3.24, Аноним (-), 12:50, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Товарища Торвальдса волнует-то ... вернее волновало то, что Ненавидиевцы не сотрудничали с kernel.org
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|1.14, Zenitur (ok), 12:21, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никак не могу установить драйвер старше версии 410.xx. Драйвер 415.xx и новее не может инициализировать PRIME (не срабатывает команда xrandr). Кто-нибудь сталкивался?
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|2.37, AleksK (ok), 13:12, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вероятно твоя карта больше не поддерживается. Хочешь улучшенную поддержку prime покупай новый ноут.
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|1.30, KaZaaM4iK (ok), 12:58, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вопрос пользователям FreeBSD: добавили ли поддержку Vulkan'a на FreeBSD в новой версии драйвера? Благодарю за ответы.
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