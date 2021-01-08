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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 460.32

08.01.2021 11:00

Компания NVIDIA опубликовала первый стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 460.32.03. Ветка будет развиваться в рамках длительного цикла поддержки (LTS) до января 2022 года. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64).

Основные новшества ветки NVIDIA 460:

  • Добавлена поддержка GPU GeForce RTX 3060 Ti, RTX A6000, A40, T500, A100-SXM4-80GB.
  • Добавлена поддержка расширений RandR для вращения и отражения (rotation, reflection) при использовании видеокарты NVIDIA для вывода в режиме "PRIME Display Offload".
  • Реализована оптимизация "Reverse PRIME Bypass", снижающая нагрузку в режимах "PRIME Render Offload" и "PRIME Display Offload" при работе полноэкранных приложений.
  • Заметно улучшена поддержка графического API Vulkan. Добавлена поддержка Vulkan-расширений VK_KHR_fragment_shading_rate, VK_NV_fragment_shading_rate_enums, VK_KHR_acceleration_structure, VK_KHR_shader_terminate_invocation, VK_KHR_copy_commands2, VK_EXT_shader_image_atomic_int64, VK_EXT_external_memory_host, VK_KHR_ray_tracing_pipeline, VK_KHR_ray_query, VK_KHR_pipeline_library и VK_KHR_deferred_host_operations.
  • Со 128 МБ до 1 ГБ увеличен размер дискового кэша для шейдеров OpenGL и Vulkan. Также изменено размещение кэша шейдеров на диске (изменения действуют только для новых установок, в старых системах кэш продолжит размещаться в каталоге /.nv/ и будет ограничен 128 МБ).
  • Прекращена поддержка устаревших атрибутов NV-CONTROL: NV_CTRL_FRAMELOCK_MASTER, NV_CTRL_FRAMELOCK_SLAVES, NV_CTRL_FRAMELOCK_MASTERABLE, NV_CTRL_FRAMELOCK_SLAVEABLE.
  • Значение параметра AllowEmptyInitialConfiguration изменено на True, что позволяет использовать драйвер NVIDIA с X-серверами без подключённых экранов.
  • Добавлена начальная экспериментальная поддержка спящего режима suspend-to-idle.
  • В модуле ядра modeset.ko улучшена стратегия выделения памяти.
  • В драйвер для X-сервера в опцию "ModeValidation" добавлен параметр "NoInterlacedModes" для отключения чересстрочных режимов развёртки.

Одновременно предложены обновления прошлых LTS-веток 390.141 и 450.102.04. В выпуске 390.141 обеспечена совместимость с ядром Linux 5.8. В версии 450.102.04 исправлены ошибки, в том числе приводящие к краху X-клиентов, а также обеспечена совместимость с технологией AMD Secure Memory Encryption.

В новых версиях драйверов также устранено несколько уязвимостей, из которых 5 специфичны для платформы Windows, а три затрагивают драйверы для Linux. Уязвимость CVE‑2021‑1052 позволяет повысить свои привилегии в системе. Уязвимость CVE‑2021‑1053 допускает вызов отказа в обслуживании. Уязвимость CVE‑2021‑1056 даёт возможность обойти проверку прав доступа к ФС и получить доступ к привилегированной информации.

Дополнительно можно отметить публикацию сотрудником NVIDIA патчей для DDX-сервера XWayland, которые при наличии в системе проприератных драйверов NVIDIA позволят использовать аппаратное ускорение в OpenGL и Vulkan при запуске X-приложений в Wayland-окружениях. Утверждается, что при применении данных патчей производительность OpenGL и Vulkan в X-приложениях, запущенных при помощи XWayland, почти не отличается от запуска под управлением обычного X-сервера.

  1. Главная ссылка к новости (https://forums.developer.nvidi...)
  2. OpenNews: Компания NVIDIA сообщила о задержке поставки драйверов для ядра Linux 5.9
  3. OpenNews: Выпуск драйвера NVIDIA 455.23.04 c поддержкой GPU RTX 3080
  4. OpenNews: Компания NVIDIA объявила о покупке ARM
  5. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 450.57
  6. OpenNews: NVIDIA открыла фреймворк для ускорения кодирования и декодирования видео
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54377-nvidia
Ключевые слова: nvidia
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 11:25, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший видеодрайвер для Линукса!
     
     
  • 2.3, Леголас (ok), 11:27, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    угу, особенно когда у тебя графика от AMD
     
     
  • 3.5, Fracta1L (ok), 11:32, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне кажется, даже видеокарта от АМД будет лучше работать с блобом невидии, чем с драйвером АМД
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:57, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Таблетки прими, всем известно что у амд лучший и опенсорсный драйвер для линукс
     
     
  • 5.10, Fracta1L (ok), 11:58, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем не принимающим таблетки
     
  • 5.11, Аноним (11), 12:13, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что он единственный, еще не делает его лучшим
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 12:33, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Штеуд? Не, не слышал! Нуво? Аштоита?!
     
     
  • 7.29, Аноним (11), 12:57, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затычка вместо видяхи и затычка вместо драйвера, ок. Что-то конечно оба покажут.
     
  • 5.28, Аноним (28), 12:56, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсорсный - не значит лучший. Свобода не так проста, как кажется.
     
     
  • 6.32, Аноним (9), 13:00, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, он лучший и к тому же еще опенсорсный
     
  • 2.16, AlesanderYa (ok), 12:32, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только вот аппаратное ускорение VP9 так ни хрена и не работает на этом самом лучшем драйвере.
     
  • 2.22, anonymous (??), 12:48, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучший видеодрайвер для Линукса!

    error 43 починили уже? Уже лет десять как ошибка висит, никто не исправляет.

     
     
  • 3.31, Fracta1L (ok), 12:59, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я что больной чтобы какие-то ошибки по номерам знать лол
     
  • 2.25, Аноним (28), 12:52, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И для Линукса в том числе.
     
  • 2.33, Аноним (9), 13:02, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где-то кроме иксов он уже запускается?
     

  • 1.2, Леголас (ok), 11:26, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    почему на опеннете такая новость? вроде цитирую (не дословно) какого-то завсегдатая, так что ©
     
     
  • 2.6, Аноним (11), 11:45, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что в ней есть слово линукс
     
     
  • 3.26, Аноним (28), 12:54, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово линукс - это как красная тряпка. Инициирует словоизвержение у некоторых адептов.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:25, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что люди в линуксах уже лет 30 ждут, когда же у них не будет гемороя с графическими адаптерами и дровами для них.
     
     
  • 3.18, Аноним (17), 12:35, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему же владельцы адм и штуедов не испытывают никакого геморроя?
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 12:46, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видимо именно поэтому в штиме они же вопрошают а когда же будет поддержка их таких хороших безгеморройных карт в очередном игоре.
     
     
  • 5.34, AleksK (ok), 13:07, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что характерно эта поддержка быстро появляется. А вот когда например будет нормальная поддержка оптимусов никто не знает, потому что не будет её никогда.
     

  • 1.4, Шарп (ok), 11:30, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший драйвер для лучших видеокарт!
     
     
  • 2.27, Аноним (28), 12:55, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесспорно.
     
     
  • 3.36, AleksK (ok), 13:10, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да в основном с порно да ещё с весьма жестким. После опыта использования GTX560 я для себя решил что это порно мне не нравится, лучше по старинке на порнохабе поискать, поэтому больше у меня карт от нвдии не будет.
     

  • 1.7, DEF (?), 11:47, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда Wayland завезут?
     
  • 1.8, анон (?), 11:54, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    где поддержка фри? а, погодите-ка, она есть.
     
  • 1.12, mikhailnov (ok), 12:14, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на 5.10 без отката коммтта "kallsyms: unexport kallsyms_lookup_name() and kallsyms_on_each_symbol()" (0bd476e6c67190b5eb7b6e105c8db8ff61103281) собирается и работает? А с откатом этого комиита?
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 12:20, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Штейбл апи нонсенс, ко-ко-ко. Нвидию мало волнует, собирается ли оно под разными ядрами, Торвальдса еще меньше волнует, что под разными ядрами можно только с бубном собираться.
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 12:50, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Товарища Торвальдса волнует-то ... вернее волновало то, что Ненавидиевцы не сотрудничали с kernel.org
     

  • 1.14, Zenitur (ok), 12:21, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никак не могу установить драйвер старше версии 410.xx. Драйвер 415.xx и новее не может инициализировать PRIME (не срабатывает команда xrandr). Кто-нибудь сталкивался?
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 12:48, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Юзай нуво.
     
     
  • 3.35, Zenitur (ok), 13:09, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не компилил её поддержку.
     
  • 2.37, AleksK (ok), 13:12, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятно твоя карта больше не поддерживается. Хочешь улучшенную поддержку prime покупай новый ноут.
     

  • 1.19, VyacheslavvS (?), 12:35, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А откуда ARM?
     
     
  • 2.20, Zenitur (ok), 12:38, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NVIDIA - владелец ARM, так-то.
     

  • 1.30, KaZaaM4iK (ok), 12:58, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос пользователям FreeBSD: добавили ли поддержку Vulkan'a на FreeBSD в новой версии драйвера? Благодарю за ответы.
     
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