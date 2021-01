Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 460.32

2.3 , Леголас ( ok ), 11:27, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – угу, особенно когда у тебя графика от AMD

3.5 , Fracta1L ( ok ), 11:32, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Мне кажется, даже видеокарта от АМД будет лучше работать с блобом невидии, чем с драйвером АМД

4.9 , Аноним ( 9 ), 11:57, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Таблетки прими, всем известно что у амд лучший и опенсорсный драйвер для линукс

5.10 , Fracta1L ( ok ), 11:58, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всем не принимающим таблетки

5.11 , Аноним ( 11 ), 12:13, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То, что он единственный, еще не делает его лучшим

6.17 , Аноним ( 17 ), 12:33, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Штеуд? Не, не слышал! Нуво? Аштоита?!

7.29 , Аноним ( 11 ), 12:57, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Затычка вместо видяхи и затычка вместо драйвера, ок. Что-то конечно оба покажут.

5.28 , Аноним ( 28 ), 12:56, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опенсорсный - не значит лучший. Свобода не так проста, как кажется.

6.32 , Аноним ( 9 ), 13:00, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, он лучший и к тому же еще опенсорсный

2.16 , AlesanderYa ( ok ), 12:32, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только вот аппаратное ускорение VP9 так ни хрена и не работает на этом самом лучшем драйвере.

2.22 , anonymous ( ?? ), 12:48, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Лучший видеодрайвер для Линукса! error 43 починили уже? Уже лет десять как ошибка висит, никто не исправляет.

3.31 , Fracta1L ( ok ), 12:59, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я что больной чтобы какие-то ошибки по номерам знать лол

2.25 , Аноним ( 28 ), 12:52, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И для Линукса в том числе.

2.33 , Аноним ( 9 ), 13:02, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где-то кроме иксов он уже запускается?