Компания NVIDIA объявила о покупке ARM

Компания NVIDIA сообщила о заключении сделки по покупке компании Arm Limited у японского холдинга Softbank. Сделку планируется завершить в течение 18 месяцев после получения разрешения регулирующих органов Великобритании, Китая, Евросоюза и США. В 2016 году холдинг Softbank поглотил ARM за 32 млрд долларов.

Сумма сделки по продаже ARM компании NVIDIA составляет 40 миллиардов долларов США, из которых 12 млрд будут выплачены наличными, 21.5 млрд акциями NVIDIA, 1.5 млрд в акциях для сотрудников ARM и 5 млрд в акциях или наличными в качестве бонуса при достижении ARM определённых финансовых показателей. Сделка не затрагивает подразделение Arm IoT Services Group, которое останется под контролем Softbank.

NVIDIA сохранит независимость компании ARM - 90% акций будет принадлежать NVIDIA, а 10% останется у Softbank. NVIDIA также намерена продолжить использование открытой модели лицензирования, не проводить слияние брендов и сохранить штаб-квартиру и исследовательский центр в Великобритании. Доступная для лицензирования интеллектуальная собственность ARM будет расширена технологиями NVIDIA. Имеющийся центр разработки и исследований ARM будет расширен в области систем искусственного интеллекта, развитию которых будет уделяться особое внимание. В том числе для исследований в области искусственного интеллекта планируется построить новый суперкомпьютер на базе технологий ARM и NVIDIA.



