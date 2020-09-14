Компания NVIDIA объявила о покупке ARM

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|1.2, iCat (ok), 09:58, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Arm Ltd. (stylized as arm) is a British semiconductor and software design company 90% owned by American technology company Nvidia and 10% owned by Japanese conglomerate SoftBank Group and its Vision Fund
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|1.4, Аноним (4), 10:04, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь на мобилках doom eternal на максималках будет переть 8-)
Игровые видюхи в мобилках)
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|2.57, Аноним (57), 11:42, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При этом выжирая батерею в ноль за 5 минут и расплавляя корпус. Но ничего, фанбойчики объявят, что это инновационная технология с корпусом из жидкого металлопластика
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|1.5, Аноним (5), 10:07, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это положительная новость, ящитаю, в том плане, что лучше уж nvidia, чем что-то похуже
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|2.6, A.Stahl (ok), 10:09, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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А кто у нас похуже Nvidia? Что-то никто не вспоминиается...
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|3.9, Аноним (9), 10:12, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А кто у нас похуже Nvidia? Что-то никто не вспоминиается...
С моей точки зрения любая кривая китайская контора, например. Microsoft что-то там хотят на ARM а бабок у них тоже достаточно, сейчас жи модно всяким производителям ОС выпукать "свои" железки.
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|3.11, Аноним (11), 10:15, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А кто у нас похуже Nvidia? Что-то никто не вспоминиается...
А какой вариант был бы лучше, если рассматривать крупные корпорации? IBM?
INTEL разве что, но это бабка на двое сказала.
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|4.22, A.Stahl (ok), 10:28, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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IBM нынче вполне белый и пушистый.
Intel те ещё выхухоли, но не такие проприетарщики как Nvidia.
Реально хуже Nvidia нынче никого нет.
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|5.52, Аноним (52), 11:30, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ARM тоже не лучше. Всегда одними блобами кормил. Печально, конечно, что теперь точно улучшений ждать не придётся, но, с другой стороны, ещё один повод посмотреть в сторону RISC-V.
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|2.12, wapmobil (ok), 10:17, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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конечно положительная, куда уж положительней, Nvidia же такая от крытая компания, и стандарты она открытые разрабатывает, и технологии все открытые, и драйвера открытые делает....
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|3.16, Аноним (16), 10:20, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Получше чем интел, который прикидывается открытой - но до сих пор даже процедуру программирования флеш для сетевых контроллеров не открыла.
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|2.15, Lex (??), 10:18, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похуже "американской" компании соблюдающей любые американские санкции и хотелки их судов ?) Ну-ну
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|3.36, Аноним (36), 11:04, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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так говоришь, словно исполнение решений судов делает контору ужасной)
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|1.7, Аноним (7), 10:10, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Плохо то, что это скорее всего никак в лучшую сторону, в плане открытых прошивок для ARM, не отразиться.
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|1.10, Козлетто (?), 10:13, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Учитывая как они любят блобы ничем хорошим, по крайне мере для линукса это не кончится
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|2.14, Аноним (14), 10:17, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Учитывая как они любят блобы ничем хорошим, по крайне мере для линукса
> это не кончится
А типа сейчас ARMы без блобов работают как надо?
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|1.24, Аноним (24), 10:30, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нахрен вообще такую развивающуюся и многообещающую компанию продавать.
Надоела эта монополия компаний и технологий, как кто-то что-то хорошее показывает так сразу покупают и портят.
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|2.31, тим (?), 10:50, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почитай какие компании кому принадлежат в огромнейшей иерархии этих самых компаний.
За диким хосом капитализма увидишь чёткую структуру, которой владеет маленькая горстка.
Хотя, есть еще индивиды верящие что у майкрософт и правда настоящая история..
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|4.42, фыв (??), 11:13, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот и псевдоинтеллектуалы с розовыми очками подкатили. Добро пожаловать в реальный мир нео.
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|2.39, Аноним (36), 11:10, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, если бы у нас были средства, то мы тоже чего-нибудь прикупили бы хорошего и многообещающего.
Хорошо хоть у них там по большей части настоящие купи-продай, а не "проплати майору и отожми")
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|2.30, тм (?), 10:47, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Стоит добавить, что ARM теперь точно ждёт наисветлейшее будущее. Но чем это обернётся для linux юзеров можно только догадываться.
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|1.35, Аноним (35), 11:03, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем у всех спрашивать надо? Вроде бы Эпловские акции принадлежат Норвежскому фонду, а эти что тоже в госфондах или из-за используемых баксов так?
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|1.38, cat666 (ok), 11:07, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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NVIDIA сохранит независимость компании ARM - 90% акций будет принадлежать NVIDIA
Ах, вот ты какая, независимость при капитализме.
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|1.40, mos87 (ok), 11:12, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На похорониксе новость о слухах (и ценнике) была уже вчера-позавчера..
Ну дрова и унификация арм-зоопарка это точно не к невидии)
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|1.43, mos87 (ok), 11:13, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И да, антимонопольщина снова такая антимонопольщина) давно уже не стесняются.
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|1.48, Аноним (48), 11:19, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не видать больше спецификаций ARM SoC. Невидия своим лецензиатам запретит спецификации на их SoC'и выкладывать.
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|2.51, Аноним (51), 11:25, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если в их SoC будет полно чужих IP, всё закономерно. Но армы несколько по иному принципу лицензируются, так что вряд ли. А движуха это хорошо, может и risc-v чего перепадёт (нвидия уже лет 10 его во все свои карты пихает).
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|1.50, Аноним (50), 11:24, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот как раз об этом и думала самсунг и ко, когда заранее вкладывала деньги в riscv. Вполне возможно, что сейчас разработка riscv ускорится раз в 10. С консервированными правыми в виде nvidia шутки плохи.
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|1.55, Аноним (-), 11:40, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот это я понимаю.
Теперь Nvidia развернётся ещё сильнее, пустив корни в серверах, ии, мобил сегментах.
Это не нищая соне со своими “технологичными” датчиками , да игравой станцией 5.
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