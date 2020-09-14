The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания NVIDIA объявила о покупке ARM

14.09.2020 09:53

Компания NVIDIA сообщила о заключении сделки по покупке компании Arm Limited у японского холдинга Softbank. Сделку планируется завершить в течение 18 месяцев после получения разрешения регулирующих органов Великобритании, Китая, Евросоюза и США. В 2016 году холдинг Softbank поглотил ARM за 32 млрд долларов.

Сумма сделки по продаже ARM компании NVIDIA составляет 40 миллиардов долларов США, из которых 12 млрд будут выплачены наличными, 21.5 млрд акциями NVIDIA, 1.5 млрд в акциях для сотрудников ARM и 5 млрд в акциях или наличными в качестве бонуса при достижении ARM определённых финансовых показателей. Сделка не затрагивает подразделение Arm IoT Services Group, которое останется под контролем Softbank.

NVIDIA сохранит независимость компании ARM - 90% акций будет принадлежать NVIDIA, а 10% останется у Softbank. NVIDIA также намерена продолжить использование открытой модели лицензирования, не проводить слияние брендов и сохранить штаб-квартиру и исследовательский центр в Великобритании. Доступная для лицензирования интеллектуальная собственность ARM будет расширена технологиями NVIDIA. Имеющийся центр разработки и исследований ARM будет расширен в области систем искусственного интеллекта, развитию которых будет уделяться особое внимание. В том числе для исследований в области искусственного интеллекта планируется построить новый суперкомпьютер на базе технологий ARM и NVIDIA.

  1. Главная ссылка к новости (https://nvidianews.nvidia.com/...)
  2. OpenNews: Opera и ARM проданы китайским и японским компаниям
  3. OpenNews: Опубликованы первые компоненты открытой микроархитектуры MIPS R6
  4. OpenNews: Компания ARM открыла исходные тексты встраиваемой операционной системы mbed OS
  5. OpenNews: Рейтинг самых высокопроизводительных суперкомпьютеров возглавил кластер на базе CPU ARM
  6. OpenNews: Apple перейдёт на процессоры ARM собственной разработки в компьютерах и ноутбуках
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53707-nvidia
Ключевые слова: nvidia, arm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, iCat (ok), 09:58, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Arm Ltd. (stylized as arm) is a British semiconductor and software design company 90% owned by American technology company Nvidia and 10% owned by Japanese conglomerate SoftBank Group and its Vision Fund
     
     
  • 2.33, n00by (ok), 10:51, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там с ARM China, вот что интересно.
     

  • 1.3, m.makhno (ok), 10:01, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    красивые обещания, однако
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:04, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь на мобилках doom eternal на максималках будет переть 8-)
    Игровые видюхи в мобилках)
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 11:42, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При этом выжирая батерею в ноль за 5 минут и расплавляя корпус. Но ничего, фанбойчики объявят, что это инновационная технология с корпусом из жидкого металлопластика
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:07, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это положительная новость, ящитаю, в том плане, что лучше уж nvidia, чем что-то похуже
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 10:09, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    А кто у нас похуже Nvidia? Что-то никто не вспоминиается...
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:12, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А кто у нас похуже Nvidia? Что-то никто не вспоминиается...

    С моей точки зрения любая кривая китайская контора, например. Microsoft что-то там хотят на ARM а бабок у них тоже достаточно, сейчас жи модно всяким производителям ОС выпукать "свои" железки.

     
     
  • 4.56, тоже Аноним (ok), 11:41, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lumia, Surface...

    > выпукать

    Вот именно.

     
  • 3.11, Аноним (11), 10:15, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто у нас похуже Nvidia? Что-то никто не вспоминиается...

    А какой вариант был бы лучше, если рассматривать крупные корпорации? IBM?
    INTEL разве что, но это бабка на двое сказала.

     
     
  • 4.22, A.Stahl (ok), 10:28, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    IBM нынче вполне белый и пушистый.
    Intel те ещё выхухоли, но не такие проприетарщики как Nvidia.
    Реально хуже Nvidia нынче никого нет.

     
     
  • 5.52, Аноним (52), 11:30, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ARM тоже не лучше. Всегда одними блобами кормил. Печально, конечно, что теперь точно улучшений ждать не придётся, но, с другой стороны, ещё один повод посмотреть в сторону RISC-V.
     
  • 4.53, Аноним (53), 11:36, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    МЦСТ же!
     
  • 2.12, wapmobil (ok), 10:17, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    конечно положительная, куда уж положительней, Nvidia же такая от крытая компания, и стандарты она открытые разрабатывает, и технологии все открытые, и драйвера открытые делает....
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:20, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получше чем интел, который прикидывается открытой - но до сих пор даже процедуру программирования флеш для сетевых контроллеров не открыла.
     
  • 2.15, Lex (??), 10:18, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похуже "американской" компании соблюдающей любые американские санкции и хотелки их судов ?) Ну-ну
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 11:04, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так говоришь, словно исполнение решений судов делает контору ужасной)
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:10, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Плохо то, что это скорее всего никак в лучшую сторону, в плане открытых прошивок для ARM, не отразиться.
     
  • 1.8, бедный буратино (ok), 10:12, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ARMагедец?
     
  • 1.10, Козлетто (?), 10:13, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Учитывая как они любят блобы ничем хорошим, по крайне мере для линукса это не кончится
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:17, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Учитывая как они любят блобы ничем хорошим, по крайне мере для линукса
    > это не кончится

    А типа сейчас ARMы без блобов работают как надо?

     
     
  • 3.21, Козлетто (?), 10:28, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, но сейчас может быть ещё хуже!
     
  • 3.23, Аноним (23), 10:30, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну теперь и в будущем точно не будут работать без блобов
     

  • 1.24, Аноним (24), 10:30, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нахрен вообще такую развивающуюся и многообещающую компанию продавать.
    Надоела эта монополия компаний и технологий, как кто-то что-то хорошее показывает так сразу покупают и портят.
     
     
  • 2.31, тим (?), 10:50, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитай какие компании кому принадлежат в огромнейшей иерархии этих самых компаний.
    За диким хосом капитализма увидишь чёткую структуру, которой владеет маленькая горстка.
    Хотя, есть еще индивиды верящие что у майкрософт и правда настоящая история..
     
     
  • 3.37, Аноним (36), 11:07, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Рептилоиды уже выслали за Вами тарелку
     
     
  • 4.42, фыв (??), 11:13, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот и псевдоинтеллектуалы с розовыми очками подкатили. Добро пожаловать в реальный мир нео.
     
  • 2.39, Аноним (36), 11:10, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если бы у нас были средства, то мы тоже чего-нибудь прикупили бы хорошего и многообещающего.
    Хорошо хоть у них там по большей части настоящие купи-продай, а не "проплати майору и отожми")
     

  • 1.28, Аноним (28), 10:44, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гудбай америка ооооо..
     
     
  • 2.30, тм (?), 10:47, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стоит добавить, что ARM теперь точно ждёт наисветлейшее будущее. Но чем это обернётся для linux юзеров можно только догадываться.
     
     
  • 3.34, псевдонимус (?), 10:52, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бдсм-ом оно обернулся для арм-онанистов, я гарантирую это!
     

  • 1.35, Аноним (35), 11:03, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем у всех спрашивать надо? Вроде бы Эпловские акции принадлежат Норвежскому фонду, а эти что тоже  в госфондах или из-за используемых баксов так?
     
  • 1.38, cat666 (ok), 11:07, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    NVIDIA сохранит независимость компании ARM - 90% акций будет принадлежать NVIDIA

    Ах, вот ты какая, независимость при капитализме.

     
  • 1.40, mos87 (ok), 11:12, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На похорониксе новость о слухах (и ценнике) была уже вчера-позавчера..
    Ну дрова и унификация арм-зоопарка это точно не к невидии)
     
  • 1.43, mos87 (ok), 11:13, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И да, антимонопольщина снова такая антимонопольщина) давно уже не стесняются.
     
  • 1.46, Аноним (46), 11:15, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Бедный ARM...
     
  • 1.48, Аноним (48), 11:19, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не видать больше спецификаций ARM SoC. Невидия своим лецензиатам запретит спецификации на их SoC'и выкладывать.
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 11:25, 14/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в их SoC будет полно чужих IP, всё закономерно. Но армы несколько по иному принципу лицензируются, так что вряд ли. А движуха это хорошо, может и risc-v чего перепадёт (нвидия уже лет 10 его во все свои карты пихает).
     

  • 1.49, ryoken (ok), 11:23, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот щас аппл-то на жопку присядет со своими кастомными чипами :D.
     
  • 1.50, Аноним (50), 11:24, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот как раз об этом и думала самсунг и ко, когда заранее вкладывала деньги в riscv. Вполне возможно, что сейчас разработка riscv ускорится раз в 10. С консервированными правыми в виде nvidia шутки плохи.
     
  • 1.55, Аноним (-), 11:40, 14/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это я понимаю.
    Теперь Nvidia развернётся ещё сильнее, пустив корни в серверах, ии, мобил сегментах.
    Это не нищая соне со своими “технологичными” датчиками , да игравой станцией 5.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру