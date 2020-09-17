Выпуск драйвера NVIDIA 455.23.04 c поддержкой GPU RTX 3080

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|2.13, Аноним (13), 19:51, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сейчас же модно тестить производительность на всяких протонах с вулканами.
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|1.4, Аноним (4), 19:20, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чем этот выпуск драйвера отличается от остальных на столько, что надо писать об этом новость?
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|2.7, Sluggard (ok), 19:22, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так и про остальные выпуски писали. Про дрова Nvidia всё время новости выходят.
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|4.9, Аноним (6), 19:30, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Постоянно выходят новости про АМД. В отличие от НВидиевских проприетарных блобов, каждый релиз Linux Kernel = релиз драйвера AMDGPU.
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|5.14, Аноним (13), 19:54, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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amdgpu вроде как вообще отдельный пакет. У меня это xf86-video-amdgpu
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|6.17, Аноним (17), 20:01, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пакет xf86-video-* не обязательно нужно устанавливать если у вас самый свежий выпуск X.org. А если у вас Wayland, то и вовсе лишними будут все пакеты xf86-*.
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|4.20, Sluggard (ok), 21:16, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так у AMD свободный драйвер в ядре, зачем ему отдельные новости. Во времена Catalyst новости про блоб были, но это было давно.
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|2.10, Аноним (10), 19:31, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько же у вас свободного времени, что зайти на Opennet, увидеть новость, которая не нравится и высказать своё Мнение, которое нам всем безумно важно.
Тьфу ты, проблевался.
// b.
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|1.19, Аноним (19), 20:33, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лично я очень рад обновлению драйвера, первая хорошая новость за неделю. DPMS (и harddpms заодно) у меня не работали, зато питалово при переключении на tty отключалось. Я надеюсь, исправили, а то 450 какой-то проблемный в этом отношении. Ну и ещё с композитингом (opengl/xrender -- оба) видео превращается в слайдшоу всегда и другого не показывает, такого раньше я не наблюдал. Кроме того с "UseNvKmsCompositionPipeline" "On" оконный менеджер жрёт процессор, надо оконный менеджер запускать с переменной окружения __GL_YIELD="USLEEP". А с "UseNvKmsCompositionPipeline" "Off" всё крашится. ForceFullCompositionPipeline тоже не удалось отключить, потому что тиринг не перебороть иначе -- раньше то вроде как-то и без этого тиринга не было. Vsync что-то тормозить начал, раньше таких просадок не было. Зато в 450 починили кое-какие баги вулкана, gpu hang в dxvk пропал. В общем, отпишусь, исправили или нет.
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