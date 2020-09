Выпуск драйвера NVIDIA 455.23.04 c поддержкой GPU RTX 3080

2.6 , Аноним ( 6 ), 19:22, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видимо, поддержкой GPU RTX 3080?

2.7 , Sluggard ( ok ), 19:22, 17/09/2020 Так и про остальные выпуски писали. Про дрова Nvidia всё время новости выходят.

3.8 , BlackRot ( ok ), 19:29, 17/09/2020 Да кстати, а где про амуде?

4.9 , Аноним ( 6 ), 19:30, 17/09/2020 Постоянно выходят новости про АМД. В отличие от НВидиевских проприетарных блобов, каждый релиз Linux Kernel = релиз драйвера AMDGPU.

5.14 , Аноним ( 13 ), 19:54, 17/09/2020 amdgpu вроде как вообще отдельный пакет. У меня это xf86-video-amdgpu

6.17 , Аноним ( 17 ), 20:01, 17/09/2020 Пакет xf86-video-* не обязательно нужно устанавливать если у вас самый свежий выпуск X.org. А если у вас Wayland, то и вовсе лишними будут все пакеты xf86-*.

5.16 , Аноним ( 17 ), 19:56, 17/09/2020 А также каждый релиз Mesa.

4.20 , Sluggard ( ok ), 21:16, 17/09/2020 Так у AMD свободный драйвер в ядре, зачем ему отдельные новости. Во времена Catalyst новости про блоб были, но это было давно.

2.10 , Аноним ( 10 ), 19:31, 17/09/2020 Сколько же у вас свободного времени, что зайти на Opennet, увидеть новость, которая не нравится и высказать своё Мнение, которое нам всем безумно важно. Тьфу ты, проблевался.