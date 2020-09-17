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Выпуск драйвера NVIDIA 455.23.04 c поддержкой GPU RTX 3080

17.09.2020 17:44

Компания NVIDIA опубликовала выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 455.23.04. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64).

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка GPU GeForce RTX 3080/3090 и GeForce MX450.
  • Добавлена поддержка структуры для указания типа памяти VkMemoryType, которая увеличена производительность в DiRT Rally 2.0, DOOM: Eternal и World of Warcraft.
  • Добавлена технология NGX и утилиты для её обновления: набор x86-64 приложений, которые предоставляют доступ к возможностям искусственного интеллекта (ИИ).
  • Исправлена ошибка, которая вызывала повышенное потребление ресурсов CPU в приложениях, создающих большое количество объектов VkFence, что особенно было заметно в игре Red Dead Redemption 2.
  • Исправлена ошибка, которая могла приводить к краху приложений, использующих WebKit в графической подсистеме Wayland.
  • Режим Base Mosaic расширен с трёх до пяти дисплеев.
  • Расширены возможности аппаратного декодирования VP9 через VDPAU: добавлена поддержка потоков с глубиной цвета в 10 и 12 бит.
  • Исправлена регрессия, которая приводила к игнорированию настроек DPMS, которые запрещали выключать дисплей.
  • Исправлены ошибки при работе с PRIME.
  • Улучшено приложение nvidia-settings.
  • Удалена поддержка SLI для режимов "SFR", "AFR" и "AA". SLI Mosaic, Base Mosaic, GL_NV_gpu_multicast и GLX_NV_multigpu_context по-прежнему поддерживаются.
  • Поддержка Vulkan API расширена до версии 1.2.142.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nvidia.com/Downloa...)
  2. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 450.57
  3. OpenNews: Обновление проприетарных драйверов NVIDIA 440.100 и 390.138 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: NVIDIA открыла фреймворк для ускорения кодирования и декодирования видео
  5. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 440.31
  6. OpenNews: NVIDIA опубликовала документацию по интерфейсам GPU для упрощения разработки открытых драйверов
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53731-nvidia
Ключевые слова: nvidia, graphics, drivers, xorg, wayland
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  • 1.1, Аноним (1), 19:18, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучший драйвер!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:22, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из...?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 19:39, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Из всех драйверов
     
  • 2.12, srgazh (?), 19:44, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чито?
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:18, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда это DOOM: Eternal вышел на FreeBSD, Linux или Solaris?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:19, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Про Wine я так понимаю вы не слышали...
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:51, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А сейчас же модно тестить производительность на всяких протонах с вулканами.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 20:28, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда деваться.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:20, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чем этот выпуск драйвера отличается от остальных на столько, что надо писать об этом новость?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:22, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, поддержкой GPU RTX 3080?
     
  • 2.7, Sluggard (ok), 19:22, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так и про остальные выпуски писали. Про дрова Nvidia всё время новости выходят.
     
     
  • 3.8, BlackRot (ok), 19:29, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кстати, а где про амуде?
     
     
  • 4.9, Аноним (6), 19:30, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Постоянно выходят новости про АМД. В отличие от НВидиевских проприетарных блобов, каждый релиз Linux Kernel = релиз драйвера AMDGPU.
     
     
  • 5.14, Аноним (13), 19:54, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    amdgpu вроде как вообще отдельный пакет. У меня это xf86-video-amdgpu
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 20:01, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пакет xf86-video-* не обязательно нужно устанавливать если у вас самый свежий выпуск X.org. А если у вас Wayland, то и вовсе лишними будут все пакеты xf86-*.
     
  • 5.16, Аноним (17), 19:56, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А также каждый релиз Mesa.
     
  • 4.20, Sluggard (ok), 21:16, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у AMD свободный драйвер в ядре, зачем ему отдельные новости. Во времена Catalyst новости про блоб были, но это было давно.
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:31, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько же у вас свободного времени, что зайти на Opennet, увидеть новость, которая не нравится и высказать своё Мнение, которое нам всем безумно важно.

    Тьфу ты, проблевался.

    // b.

     

  • 1.19, Аноним (19), 20:33, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лично я очень рад обновлению драйвера, первая хорошая новость за неделю. DPMS (и harddpms заодно) у меня не работали, зато питалово при переключении на tty отключалось. Я надеюсь, исправили, а то 450 какой-то проблемный в этом отношении. Ну и ещё с композитингом (opengl/xrender -- оба) видео превращается в слайдшоу всегда и другого не показывает, такого раньше я не наблюдал. Кроме того с "UseNvKmsCompositionPipeline" "On" оконный менеджер жрёт процессор, надо оконный менеджер запускать с переменной окружения __GL_YIELD="USLEEP". А с "UseNvKmsCompositionPipeline" "Off" всё крашится. ForceFullCompositionPipeline тоже не удалось отключить, потому что тиринг не перебороть иначе -- раньше то вроде как-то и без этого тиринга не было. Vsync что-то тормозить начал, раньше таких просадок не было. Зато в 450 починили кое-какие баги вулкана, gpu hang в dxvk пропал. В общем, отпишусь, исправили или нет.
     

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