Обновление проприетарных драйверов NVIDIA 440.100 и 390.138 с устранением уязвимостей

Компания NVIDIA представила новые выпуски проприетарного драйвера NVIDIA 440.100 (LTS) и 390.138 ("legacy" для GPU GF1xx "Fermi"), в которых устранены опасные уязвимости, потенциально позволяющие поднять свои привилегии в системе. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). CVE‑2020‑5963 - уязвимость в API межпроцессного взаимодействия драйвера CUDA, которая может привести к отказу в обслуживании, выполнению кода с повышенными правами или утечке информации.

CVE‑2020‑5967 - уязвимость в драйвере UVM, вызванная состоянием гонки, которое может привести к отказу в обслуживании. В версии 440.100 также реализована поддержка новых GPU GeForce GTX 1650 Ti, GeForce GTX 1650 Ti с Max-Q, GeForce RTX 2060 c Max-Q и Quadro T1000 с Max-Q, для настроек X11 добавлен обезличенный псевдоним устройств "Connector-N", который можно использовать в опции ConnectedMonitor для эмуляции присоединения монитора без сведений о доступных методах подключения. В версии 390.132 добавлена совместимость с ядром Linux 5.6 и Oracle Linux 7.7, а для систем с ядром Linux 5.4 добавлена поддержка PRIME Synchronization. Кроме того, началось тестирование бета-версии новой ветки 450.x, в которой можно отметить следующие улучшения: Добавлена поддержка GPU A100-PCIE-40GB, A100-PG509-200, A100-SXM4-40GB, GeForce GTX 1650 Ti, GeForce RTX 2060 с Max-Q и Quadro T1000 с Max-Q;

Для API Vulkan реализована поддержка прямого отображения на дисплеях, подключенных через DisplayPort Multi-Stream Transport (DP-MST);

Добавлена поддержка OpenGL-расширения glNamedBufferPageCommitmentARB;

Добавлена библиотека libnvidia-ngx.so с реализацией поддержки технологии NVIDIA NGX;

Улучшено определение устройств с поддержкой Vulkan на системах с X.Org-сервером;

Из поставки удалена библиотека libnvidia-fatbinaryloader.so, функциональность которой разнесена по другим библиотекам;

Средства динамического правления питанием расширены возможностью отключения питания видеопамяти;

В VDPAU добавлена поддержка 16-разрядных поверхностей видео и возможность ускорения декодирования потоков HEVC 10/12-bit;

Для приложений OpenGL и Vulkan добавлена поддержка режима повышения детализации "Image Sharpening";

Удалена опция настройки X-сервера IgnoreDisplayDevices;

Добавлена поддержка PRIME Synchronization для отрисовки через другой GPU в системе, использующий драйвер x86-video-amdgpu. Обеспечена возможность использования экранов, подключенных к GPU NVIDIA, в роли "Reverse PRIME" для вывода результатов работы другого GPU в системах с несколькими GPU;

По умолчанию отключены многопоточные оптимизации для OpenGL из-за возникновения в некоторых ситуациях регрессий.



