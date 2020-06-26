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Обновление проприетарных драйверов NVIDIA 440.100 и 390.138 с устранением уязвимостей

26.06.2020 23:19

Компания NVIDIA представила новые выпуски проприетарного драйвера NVIDIA 440.100 (LTS) и 390.138 ("legacy" для GPU GF1xx "Fermi"), в которых устранены опасные уязвимости, потенциально позволяющие поднять свои привилегии в системе. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64).

  • CVE‑2020‑5963 - уязвимость в API межпроцессного взаимодействия драйвера CUDA, которая может привести к отказу в обслуживании, выполнению кода с повышенными правами или утечке информации.
  • CVE‑2020‑5967 - уязвимость в драйвере UVM, вызванная состоянием гонки, которое может привести к отказу в обслуживании.

В версии 440.100 также реализована поддержка новых GPU GeForce GTX 1650 Ti, GeForce GTX 1650 Ti с Max-Q, GeForce RTX 2060 c Max-Q и Quadro T1000 с Max-Q, для настроек X11 добавлен обезличенный псевдоним устройств "Connector-N", который можно использовать в опции ConnectedMonitor для эмуляции присоединения монитора без сведений о доступных методах подключения. В версии 390.132 добавлена совместимость с ядром Linux 5.6 и Oracle Linux 7.7, а для систем с ядром Linux 5.4 добавлена поддержка PRIME Synchronization.

Кроме того, началось тестирование бета-версии новой ветки 450.x, в которой можно отметить следующие улучшения:

  • Добавлена поддержка GPU A100-PCIE-40GB, A100-PG509-200, A100-SXM4-40GB, GeForce GTX 1650 Ti, GeForce RTX 2060 с Max-Q и Quadro T1000 с Max-Q;
  • Для API Vulkan реализована поддержка прямого отображения на дисплеях, подключенных через DisplayPort Multi-Stream Transport (DP-MST);
  • Добавлена поддержка OpenGL-расширения glNamedBufferPageCommitmentARB;
  • Добавлена библиотека libnvidia-ngx.so с реализацией поддержки технологии NVIDIA NGX;
  • Улучшено определение устройств с поддержкой Vulkan на системах с X.Org-сервером;
  • Из поставки удалена библиотека libnvidia-fatbinaryloader.so, функциональность которой разнесена по другим библиотекам;
  • Средства динамического правления питанием расширены возможностью отключения питания видеопамяти;
  • В VDPAU добавлена поддержка 16-разрядных поверхностей видео и возможность ускорения декодирования потоков HEVC 10/12-bit;
  • Для приложений OpenGL и Vulkan добавлена поддержка режима повышения детализации "Image Sharpening";
  • Удалена опция настройки X-сервера IgnoreDisplayDevices;
  • Добавлена поддержка PRIME Synchronization для отрисовки через другой GPU в системе, использующий драйвер x86-video-amdgpu. Обеспечена возможность использования экранов, подключенных к GPU NVIDIA, в роли "Reverse PRIME" для вывода результатов работы другого GPU в системах с несколькими GPU;
  • По умолчанию отключены многопоточные оптимизации для OpenGL из-за возникновения в некоторых ситуациях регрессий.


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.developer.nvidi...)
  2. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 440.31
  3. OpenNews: NVIDIA открыла фреймворк для ускорения кодирования и декодирования видео
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 435.21
  5. OpenNews: В состав установочных дисков Ubuntu 19.10 включены проприетарные драйверы NVIDIA
  6. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 418.43
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53241-nvidia
Ключевые слова: nvidia, driver
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  • 1.1, Gefest (?), 23:26, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Темы  для сочинения:
    "Проприентарные драйвера как инструмент порабощения "
    "<<Право читать >> в свете соременных реалий"
    "Исскуственное устаревание - угроза экосистемам Земли "
    "Прогресс аппаратного обеспечения и деградация программистов "
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:27, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    нвидиа спасибо но на линухе играть все равно не во что
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 23:28, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    герои третьи под вайном и с трассировчкой в 60 фпс... ммм кайф
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 23:29, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще и на PhysX
     
     
  • 4.6, Аноним (2), 23:29, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в 4К
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:27, 26/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда на этих драйверах будут нормально KDE и Wayland работать?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:41, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда. И что тебе вообще вялый такого даст, ради чего можно выбросить иксы?
     
     
  • 3.9, ann (??), 23:48, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этот вопрос ни один фанат вялого ответить не может. Он им нужен прочто чтобы было.
     
  • 3.12, Аноним (3), 00:01, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и иксовый KDE хреново работает если стоит opengl compositor.

    Если что-то не работает, что работает у других производителей это ненормально.

     
  • 2.8, Аноним (2), 23:45, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда KDE нормально работать будет?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 23:54, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    KDE особо ничего не решает и зависит от полупроприетарного тулкита сторонней коммерческой компании.
     
     
  • 4.11, ann (??), 00:00, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О ужас, софт зависит от LGPL/GPL библиотек. Никогда такого не было.
     
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