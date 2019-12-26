NVIDIA открыла фреймворк для ускорения кодирования и декодирования видео

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|1.1, A.Stahl (ok), 10:46, 26/12/2019 [ответить]
|+4 +/–
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>средств GPU
И с помощью каких методов задействуются эти средства? С помощью закрытых nvidia-only методов?
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|2.2, Аноним (2), 10:51, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по исходникам, как минимум нужна поддержка CUDA. Опять принципиально не OpenCL.
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|3.3, Аноним (3), 11:11, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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На самом деле очень круто, они могут в опенсорс. Я как раз сейчас пишу софт который использует nvenc/nvdec и они завязаны на cuda. И не тормозят в отличие от vdpau. А почему там должен быть opencl? 99% нынешних технологий нвидии связано с кудой, это их хлеб и рыночек уже порешал.
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|4.4, ryoken (ok), 11:49, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну да, а эпплы видать от глупости в последнем Мак Про понатыкали АМД-видях и с Нвидией как-то возиться не стали.
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|5.5, Аноним (3), 11:54, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Ну да, а эпплы видать от глупости в последнем Мак Про понатыкали
> АМД-видях и с Нвидией как-то возиться не стали.
Ну это зависит от. Большинство графического ПО работает лучше с нвидией, раньше кады поддерживали профессиональные амд карты за много денег - как сейчас, не знаю. Максимум, что я видел, это титаны, и они "типа" игровые, хотя и позволяют намного больше в обработке.
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|5.8, Суп из потрошков (?), 14:03, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мак про прямо такой весь из себя про. Кроме процессора ничего выдающегося там нет. Неужели в 2019 году аппля пипл ещё не весь повымер? Гламурная игрушка - ваш мак про. Как и все другие "про" у эпол.
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|5.9, Аноним (9), 14:12, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А эпплы типа эталон принятия разумных решений.
Ну и их завязка на конкретное желез играет с ними же злую шутку.
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|5.10, ананим.orig (?), 14:48, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну да, а эпплы видать от глупости в последнем Мак Про понатыкали АМД-видях и с Нвидией как-то возиться не стали.
не от глупости. а от жадности и желании тотального контроля.
зыж
Они параллельно забили и на opencl (вместе с opengl), кстати.
Так что не радуйтесь.
Желающие могут свободно переписать свой любимый софт на … metal
Например blender поддерживает opencl на macos только до sierra.
так что macos идет в пешее путешествие. За ним вслед и винда https://www.youtube.com/watch?v=cpE2B2QSsa0
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|1.7, vitalif (ok), 14:02, 26/12/2019 [ответить]
|+1 +/–
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Прошивки пусть выложат, козлы. Потом будет разговор
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