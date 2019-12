NVIDIA открыла фреймворк для ускорения кодирования и декодирования видео

1.1 , A.Stahl ( ok ), 10:46, 26/12/2019 [ответить] +4 + / – >средств GPU И с помощью каких методов задействуются эти средства? С помощью закрытых nvidia-only методов?

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:51, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Судя по исходникам, как минимум нужна поддержка CUDA. Опять принципиально не OpenCL.

3.3 , Аноним ( 3 ), 11:11, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – На самом деле очень круто, они могут в опенсорс. Я как раз сейчас пишу софт который использует nvenc/nvdec и они завязаны на cuda. И не тормозят в отличие от vdpau. А почему там должен быть opencl? 99% нынешних технологий нвидии связано с кудой, это их хлеб и рыночек уже порешал.

4.4 , ryoken ( ok ), 11:49, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну да, а эпплы видать от глупости в последнем Мак Про понатыкали АМД-видях и с Нвидией как-то возиться не стали.

5.5 , Аноним ( 3 ), 11:54, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Ну да, а эпплы видать от глупости в последнем Мак Про понатыкали

> АМД-видях и с Нвидией как-то возиться не стали. Ну это зависит от. Большинство графического ПО работает лучше с нвидией, раньше кады поддерживали профессиональные амд карты за много денег - как сейчас, не знаю. Максимум, что я видел, это титаны, и они "типа" игровые, хотя и позволяют намного больше в обработке.

5.6 , Онаним ( ? ), 12:11, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.quora.com/Why-exactly-does-Apple-use-AMD-graphic-cards-instead-of-

5.8 , Суп из потрошков ( ? ), 14:03, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А мак про прямо такой весь из себя про. Кроме процессора ничего выдающегося там нет. Неужели в 2019 году аппля пипл ещё не весь повымер? Гламурная игрушка - ваш мак про. Как и все другие "про" у эпол.

5.9 , Аноним ( 9 ), 14:12, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А эпплы типа эталон принятия разумных решений.

Ну и их завязка на конкретное желез играет с ними же злую шутку.

5.10 , ананим.orig ( ? ), 14:48, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну да, а эпплы видать от глупости в последнем Мак Про понатыкали АМД-видях и с Нвидией как-то возиться не стали. не от глупости. а от жадности и желании тотального контроля. зыж

Они параллельно забили и на opencl (вместе с opengl), кстати.

Так что не радуйтесь.

Желающие могут свободно переписать свой любимый софт на … metal Например blender поддерживает opencl на macos только до sierra.

так что macos идет в пешее путешествие. За ним вслед и винда https://www.youtube.com/watch?v=cpE2B2QSsa0



1.7 , vitalif ( ok ), 14:02, 26/12/2019 [ответить] +1 + / – Прошивки пусть выложат, козлы. Потом будет разговор