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NVIDIA открыла фреймворк для ускорения кодирования и декодирования видео

26.12.2019 10:33

Компания NVIDIA опубликовала исходные тексты фреймворка VPF (Video Processing Framework), предлагающего библиотеку на С++ и биндинги для языка Python с функциями для задействования средств GPU для аппаратного ускорения декодирования, кодирования и перекодирования видео, а также сопутствующих операций, таких как преобразование пиксельных форматов и цветовых пространств. Код открыт под лицензией Apache 2.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/NVIDIA/Vide...)
  2. OpenNews: Google выпустил дистрибутив Mendel Linux 4.0 для плат Coral
  3. OpenNews: NVIDIA опубликовала документацию по интерфейсам GPU для упрощения разработки открытых драйверов
  4. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.3
  5. OpenNews: Релиз программы для перекодирования видео HandBrake 1.3.0
  6. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mediapipe, nvidia, video, ai
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 10:46, 26/12/2019 [ответить]  
    		• +4 +/
    >средств GPU

    И с помощью каких методов задействуются эти средства? С помощью закрытых nvidia-only методов?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:51, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по исходникам, как минимум нужна поддержка CUDA. Опять принципиально не OpenCL.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 11:11, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    На самом деле очень круто, они могут в опенсорс. Я как раз сейчас пишу софт который использует nvenc/nvdec и они завязаны на cuda. И не тормозят в отличие от vdpau. А почему там должен быть opencl? 99% нынешних технологий нвидии связано с кудой, это их хлеб и рыночек уже порешал.
     
     
  • 4.4, ryoken (ok), 11:49, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну да, а эпплы видать от глупости в последнем Мак Про понатыкали АМД-видях и с Нвидией как-то возиться не стали.
     
     
  • 5.5, Аноним (3), 11:54, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Ну да, а эпплы видать от глупости в последнем Мак Про понатыкали
    > АМД-видях и с Нвидией как-то возиться не стали.

    Ну это зависит от. Большинство графического ПО работает лучше с нвидией, раньше кады поддерживали профессиональные амд карты за много денег - как сейчас, не знаю. Максимум, что я видел, это титаны, и они "типа" игровые, хотя и позволяют намного больше в обработке.

     
  • 5.6, Онаним (?), 12:11, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.quora.com/Why-exactly-does-Apple-use-AMD-graphic-cards-instead-of-
     
  • 5.8, Суп из потрошков (?), 14:03, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мак про прямо такой весь из себя про. Кроме процессора ничего выдающегося там нет. Неужели в 2019 году аппля пипл ещё не весь повымер? Гламурная игрушка - ваш мак про. Как и все другие "про" у эпол.
     
  • 5.9, Аноним (9), 14:12, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А эпплы типа эталон принятия разумных решений.
    Ну и их завязка на конкретное желез играет с ними же злую шутку.
     
  • 5.10, ананим.orig (?), 14:48, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну да, а эпплы видать от глупости в последнем Мак Про понатыкали АМД-видях и с Нвидией как-то возиться не стали.

    не от глупости. а от жадности и желании тотального контроля.

    зыж
    Они параллельно забили и на opencl (вместе с opengl), кстати.
    Так что не радуйтесь.
    Желающие могут свободно переписать свой любимый софт на … metal

    Например blender поддерживает opencl на macos только до sierra.
    так что macos идет в пешее путешествие. За ним вслед и винда https://www.youtube.com/watch?v=cpE2B2QSsa0

     

  • 1.7, vitalif (ok), 14:02, 26/12/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Прошивки пусть выложат, козлы. Потом будет разговор
     
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