Релиз программы для перекодирования видео HandBrake 1.3.0

2.4 , A.Stahl ( ok ), 10:12, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Для эстетствующих снобов, возможно, и так. А нормальные люди даже не знают что такое кристаллический эффект и не прогревают провода перед включением микшера.

3.5 , Аноним ( 3 ), 10:16, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –10 + / – Нормальные люди - это те, которые в глазки долбятся? Тут такое не прокатит, дефекты видно всем одинаково, а нормальные экраны (и это измеряемый критерий) более чем доступны.

4.16 , НяшМяш ( ok ), 13:31, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > те, которые в глазки долбятся В вашем мире близорукости и дальнозоркости не существует? Не говоря уже про катаракту и прочие глазные заболевания.

> нормальные экраны (и это измеряемый критерий) более чем доступны Это не значит, что они есть у всех и каждого. Да и что по-вашему нормальный доступный экран? Монитор за 100 баксов - это нормальный или доступный? У некоторых это почти месячная зарплата и им даже такой не доступен.

5.17 , Аноним ( 3 ), 13:53, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Монитор за 100 баксов - это нормальный или доступный? Это - доступный, динамическая контрастность и баланс белого будут ни к чёрту, как минимум. О цветах даже не говорю, там как повезёт. >близорукости и дальнозоркости Всё же надо быть совсем слепым, чтобы не видеть, в какую тыкву обращает видосики тот же nvenc. Нуачо, быстро же, удобно! Понятно, что людям плевать на результат. Особенно во времена абстрактного ютуба, когда тот делает ещё хуже от плохо. Однокнопочные хомячковые программы не должны заменять профессиональное по, это какой-то неправильный мир с неправильным подходом к задачам. Количество в качество не превращается.

6.23 , НяшМяш ( ok ), 14:32, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще о чём речь - о просмотре 4к видео на 60"+ экране? Я вот кодирую изредка nvencом и quicksyncом 10-битные аниме, чтобы планшет мог их играть. И мне плевать на градиенты или смазанность, когда я смотрю на 12" планшете, сидя в трясущемся поезде или автобусе. А многие вообще не в курсе, что HD изобрели, потому что у них дома 15" ЭЛТ и в лучшем случае Nokia S40+ в качестве видеокамеры. Какие претензии вообще могут быть к людям, выкладывающие своих котиков в одноглазники?

7.26 , Аноним ( 3 ), 14:48, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так fullhd на 24 прекрасно режет глаза мылом и градиентами, цветопередача режет глаза только если сравнивать (очень часто косячат с цветовыми профилями). Да что там, нормальных 480p ещё поискать надо, при растягивании на fullhd фильтры-апскалеры совершенно не вытягивают плохой энкод. >в трясущемся поезде или автобусе Мне вот не плевать, на свои глаза в первую очередь. :D Да и мутить начинает. А дефекты будет видно и на 12 дюймах. >15" ЭЛТ и в лучшем случае Nokia S40+ Ну это вряд ли, сегодня уже всё доступно.

6.25 , Аноним 80_уровня ( ok ), 14:40, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какая связь между сабжем и nvenc? Пользую его как обёртку для x264, вроде всё нормально. И да, я не заморачиваюсь: тупо --encoder-preset veryslow, остальное по обстоятельствам. Для того, чтобы пакетно перекодировать нечто большое и многодорожечное в нечто поменьше и столь же многодорожечное, удобнее инструмента я не нашёл. Изобразить подобное на mencoder'е в меньше чем килобайт скрипта вряд ли выйдет, а в итоге всё сводится к тем же самым вызовам libx264. С тем же (субъективно) качеством.

7.27 , Аноним ( 3 ), 15:12, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Многие умники кодируют nvenc и потом выкидывают в сеть. Пресет выставить мало. Например, при однопроходном кодировании, в зависимости от разрешения и типа контента надо менять tune и crf (для x265 я вроде пришёл к тому, что 20 это минимум для качества, 23 для "сойдёт", 27 значение по-умолчанию). Будут различные артефакты. Скажем, если есть "зернистость" картинки, некачественный энкод её смажет и будет некрасиво. Степень мыла можно оценить сравнивая волосы, анимацию в динамике и статике, артистические "дефекты" вроде зернистости. Было бы желание. Проблема ещё и в том, что и исходные данные могут быть не ахти какого качества, хоть бери 4к и уменьшай самостоятельно (но для 4к тоже актуальна проблема экономии).

4.28 , Ordu ( ok ), 15:29, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > дефекты видно всем одинаково Нет. Я как-то давным давно заинтересовался тем, что такое interlace, выяснил, увидел это в реальном видео, и с тех пор я не могу не замечать, что video interlaced. Сейчас куча людей скулит, что их там тиринг какой-то достаёт, но я, памятуя о том опыте с интерлейсом, даже не пытаюсь выяснить что такое тиринг, как он выглядит, я боюсь, что я научусь его видеть. Пока я его не вижу, у меня нет проблемы. Когда я его увижу, проблема возникнет. Зрение -- это психический процесс, и что этот процесс выделяет из сигналов от сетчатки, сильно зависит от предыдущего опыта. А опыт у всех разный, значит и зрение у всех разное, значит и дефекты видны всем по разному.

5.29 , Аноним ( 3 ), 15:37, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как этого можно не видеть? Это из разряда не видеть лежащий прямо перед тобой (на самом видном месте) предмет? Рано или поздно мозг перестаёт обманывать, потому что это доставляет реальный дискомфорт. https://www.youtube.com/watch?v=cuXsupMuik4

6.31 , Ordu ( ok ), 15:49, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как этого можно не видеть? Так же как и невидимую гориллу. > Рано или поздно мозг перестаёт обманывать, потому что это доставляет реальный дискомфорт. Мозг всегда "обманывает". Если тебе кажется, что он тебя не обманывает, то это лишь говорит о том, как хорошо твоему мозгу удаётся тебя обманывать.

5.30 , Аноним ( 3 ), 15:41, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А криво убранную черезстрочность я всегда видел, просто всегда, с самого детства. Емнип это ещё кассеты были. Реально же напрягает.

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:39, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – По пресетам видно кем создана эта программа и для кого

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:53, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для хардкорщиков есть MeGUI или cli напрямую кодировщику

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:15, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эй, погоди, это разве не VLC во всём виноват?

2.9 , iPony129412 ( ? ), 11:50, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Это программа наверное худшее случилось с интернетом. Именно благодаря ей мы сегодня имеем зеттабайты низкосортного некачественного контента Мне кажется, что ты явно сильно преувеличиваешь её популярность

PS: что-то в первый раз о ней узнал

3.11 , Аноним ( 3 ), 12:00, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На всяких разных трекерах очень популярна. При этом контент в нормальном качестве постепенно исчезает из сети.

4.18 , none_first ( ok ), 13:53, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > На всяких разных трекерах очень популярна. При этом контент в нормальном качестве

> постепенно исчезает из сети. контент исчезает давно и причина не качество видео...

всякую пиндосячую херь смотреть непотребно..., если только на посмеяться над дебильностью рыжихсёров и сценаристов по созданию небывальщины, кот. игнорируют элементарную логику

5.21 , Аноним ( 3 ), 14:21, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я взял на себя задачу посильно выкачивать рипы из интернета и релизить в нормальном качестве. Раз уж ремуксы так тяжело держать живыми, тем более для всякого артхауса, интересного единицам. Всё это занимает долгие-долгие месяцы. Потом оказалось, что диски резиновые, наверное я занимаюсь чем-то не тем. Но черезстрочное видео на пк смотреть довольно неприятно в исходном формате, всё-таки.

2.22 , hhhg ( ? ), 14:24, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рискну предположить, что 90% юзверов конвертят видео ломаным неро или како-то другой шареварной программой под винду, а про сабж и не слыхивали.

3.24 , Аноним ( 3 ), 14:37, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Заявление из разряда 90% "стримеров" используют shadowplay вместо obs. Это очень популярная приложуха в рядях пользователей венды. А варез вообще не в фаворе, особенно на западе.