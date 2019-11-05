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Выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.18

05.11.2019 20:19

Доступен выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.18 (бывший GNOME MPV), предоставляющего графический интерфейс на базе библиотеки GTK3 для консольного видеоплеера MPV. Celluloid выбран разработчиками дистрибутива Linux Mint для поставки вместо VLC и Xplayer, начиная с Linux Mint 19.3. Ранее аналогичное решение приняли разработчики Ubuntu MATE.

Среди добавленных в Celluloid 0.18 изменений:

  • Добавлен пункт меню для открытия дисков;
  • Реализована поддержка отображения или скрытия оконных декораций с помощью опции "mpv --border";
  • В оконном режиме обеспечена блокировка автоматического скрытия курсора при открытом всплывающем окне регулировки громкости;
  • Добавлен перевод интерфейса на украинский язык;
  • Исправлена регрессия, появившаяся начиная с MPV 0.30 и приводившая к падению проигрывателя при нажатии на кнопку "Меню".


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/celluloid-p...)
  2. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.30
  3. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 23.0
  4. OpenNews: Релиз программы для перекодирования видео HandBrake 1.2.0
  5. OpenNews: Ubuntu MATE переходит с VLC на Celluloid
  6. OpenNews: Видеопроигрыватель Totem переведён на технологии GNOME 3
Автор новости: Павел Павлов
Тип: Программы
Ключевые слова: mpv, celluloid
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:23, 05/11/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    Это среди разработчиков дистрибутива анимешники взбунтовались?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:41, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Для анимешников в VLC сделали IVTC. Где еще такое есть? Даже в хваленом PotPlayer нет.
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 22:43, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для них как раз и сделали божественный MPV ^_^
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 23:01, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне казалось у тех svp. Ну, 5 фпс (максимум) довольно напрягает, даже когда привыкнешь.
     
  • 3.8, Аноним (8), 00:57, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    VLC крашит аниме в квадраты при добавлении внешней дорожки. 15 лет прошло и он до сих пор это делает. Лучше MPV для фильмов и аниме нет ничего.
     
  • 2.4, llolik (ok), 22:50, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. ЕМНИП VLC единственное Qt в базовой поставке, а им хотелось GTK-based плеер, чтоб лучше с окружением интегрировать. Вот и выбрали эту GTK-обёртку над MPV.
    Ну в принципе, как "просто видеоплеер", вполне сойдёт.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:13, 05/11/2019 [ответить]  
    		• –4 +/
    > Добавлен перевод интерфейса на украинский язык

    Киллер фича. Теперь линуксу не избежать резкого роста популярности

     
     
  • 2.7, anonymous (??), 23:24, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тебя напрягает поддержка другого языка?
    Если добавили - значит кому то надо. Другим от того хуже не стало.
     
  • 2.9, Аноним (-), 00:58, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе избежать.
     

  • 1.10, Аноним (-), 00:59, 06/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Стандартный интерфейс MPV весьма хорош. Чего им нехватило?
     
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