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Доступен выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.18 (бывший GNOME MPV), предоставляющего графический интерфейс на базе библиотеки GTK3 для консольного видеоплеера MPV. Celluloid выбран разработчиками дистрибутива Linux Mint для поставки вместо VLC и Xplayer, начиная с Linux Mint 19.3.
Ранее аналогичное решение приняли разработчики Ubuntu MATE.
Среди добавленных в Celluloid 0.18 изменений:
- Добавлен пункт меню для открытия дисков;
- Реализована поддержка отображения или скрытия оконных декораций с помощью опции "mpv --border";
- В оконном режиме обеспечена блокировка автоматического скрытия курсора при открытом всплывающем окне регулировки громкости;
- Добавлен перевод интерфейса на украинский язык;
- Исправлена регрессия, появившаяся начиная с MPV 0.30 и приводившая к падению проигрывателя при нажатии на кнопку "Меню".