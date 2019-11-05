Выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.18

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:23, 05/11/2019 [ответить] –3 + / – Это среди разработчиков дистрибутива анимешники взбунтовались?

2.2 , Аноним ( 2 ), 22:41, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Для анимешников в VLC сделали IVTC. Где еще такое есть? Даже в хваленом PotPlayer нет.

3.3 , Аноним ( 1 ), 22:43, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для них как раз и сделали божественный MPV ^_^

4.5 , Аноним ( 5 ), 23:01, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне казалось у тех svp. Ну, 5 фпс (максимум) довольно напрягает, даже когда привыкнешь.

3.8 , Аноним ( 8 ), 00:57, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – VLC крашит аниме в квадраты при добавлении внешней дорожки. 15 лет прошло и он до сих пор это делает. Лучше MPV для фильмов и аниме нет ничего.

2.4 , llolik ( ok ), 22:50, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет. ЕМНИП VLC единственное Qt в базовой поставке, а им хотелось GTK-based плеер, чтоб лучше с окружением интегрировать. Вот и выбрали эту GTK-обёртку над MPV.

Ну в принципе, как "просто видеоплеер", вполне сойдёт.



1.6 , Аноним ( 6 ), 23:13, 05/11/2019 [ответить] –4 + / – > Добавлен перевод интерфейса на украинский язык Киллер фича. Теперь линуксу не избежать резкого роста популярности

2.7 , anonymous ( ?? ), 23:24, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему тебя напрягает поддержка другого языка?

Если добавили - значит кому то надо. Другим от того хуже не стало.

2.9 , Аноним ( - ), 00:58, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А тебе избежать.



1.10 , Аноним ( - ), 00:59, 06/11/2019 [ответить] + / – Стандартный интерфейс MPV весьма хорош. Чего им нехватило?

