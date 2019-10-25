Релиз видеоплеера MPV 0.30

После года разработки доступен выпуск открытого видеоплеера MPV 0.30, несколько лет назад ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного бэкпортирования новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения остающегося GPL-кода можно использовать опцию "--enable-lgpl". В новой версии: Встроенная прослойка для отрисовки с использованием графического API Vulkan заменена на реализацию на базе библиотеки libplacebo, развиваемой проектом VideoLAN;

Добавлена поддержка команд с флагом "async", позволяющих кодировать и записывать файлы в асинхронном режиме;

Добавлены команды "subprocess", "video-add", "video-remove", "video-reload";

В модуль ввода (input) добавлена поддержка геймпадов (через SDL2) и возможность использования именованных аргументов;

Добавлена поддержка Wayland-протокола "xdg-decoration" для отрисовки декораций окон на стороне сервера;

В модули vo_drm, context_drm_egl и vo_gpu (d3d11) добавлена поддержка обратной связи (presentation feedback) для предотвращения неоднородной отрисовки;

В модуле vo_gpu добавлена возможность рассеивания ошибок для дизеринга;

В модуль vo_drm добавлена поддержка режима 30bpp (цветность 30 бит на канал);

Модуль vo_wayland переименован в vo_wlshm;

В vo_gpu добавлена возможность усиление видимости тёмных сцен при тональном маппинге;

В vo_gpu для x11 удалён код проверки vdpau и обеспечено использование EGL по умолчанию;

Удалена большая часть кода, связанная с поддержкой оптических дисков. Из vo_gpu удалены бэкенды vdpau/GLX, mali-fbdev и hwdec_d3d11eglrgb;

Добавлена возможность воспроизведения в обратном порядке;

В модуле demux реализован дисковый кэш и добавлена команда dump-cache , которую можно использовать для записи потоков;

В модуль demux_cue добавлена опция "--demuxer-cue-codepage" для выбора кодировки для данных из файлов в формате CUE;

Повышены требования к версии FFmpeg, для работы теперь требуется как минимум выпуск 4.0.



