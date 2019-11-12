Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 2.0

Опубликован выпуск PeerTube 2.0, децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3. PeerTube базируется на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент. Если видео никто не просматривает отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером. В настоящее время для размещения контента запущены более 300 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube). В новом выпуске: Внесены изменения, нарушающие совместимость. Удалена старая реализация системы заверения цифровой подписью документов JSON LD (Linked Dat). Параметр конфигурации email.object переименован в email.subject;

Стабилизирована поддержка плагинов и тем оформления. Для каждого экземпляра PeerTube может быть выбрана своя тема оформления (администратор загружает темы, после чего они становятся доступны для активации пользователями);

В API разработки плагинов добавлена возможность подключения обработчиков для отсеивания пользователей во время регистрации (filter:api.user.signup.allowed.result);

В web-интерфейсе администратора расширены средства управления узлом PeerTube. В рамках работы по созданию нового каталога узлов PeerTube (joinpeertube.org) добавлены дополнительные информационные поля, описывающие поддерживаемый узел: категория, язык общения, кодекс поведения (Code of Conduct), правила модерирования, сведения о владельце и администраторе, информация об оборудовании и финансировании узла. Указанная информация также размещается на странице подключения пользователя к узлу и в секции "About";

Добавлена возможность автоматического отслеживания других узлов и публично доступных реестров;

Добавлена страница с видео, которым выставлено больше всего лайков;

В страницу с информацией об узле добавлена секция со статистикой;

Во вкладке с видео появилась поддержка поиска без учёта регистра символов;

Добавлен режим автоматического воспроизведения следующего рекомендованного видео;

Добавлена поддержка субтитров в форме простых текстовых файлов;

Ускорены операции подстановки тем оформления;

В панель администратора добавлена возможность включения вещания с использованием HLS (HTTP Live Streaming).



