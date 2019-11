Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 440.31

> В драйвер VDPAU добавлена поддержка декодирования видео в формате VP9; Похоже на какой-то обман.

У меня gtx970, после обновления nvidia-driver-430 до nvidia-driver-440 в nvidia-settings в разделе VDPAU Information в списке Supported Codecs не добавился VP9. Идём в оригинальную новость: https://devtalk.nvidia.com/default/topic/1065039/announcements-and-news/-linux

ctrl-f 'vp9':

> Added VP9 decode support to the NVIDIA VDPAU driver. See the VDPAU Support appendix in the README for supported VP9 decoder profiles. идём в этот аппендикс: https://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/440.26/README/vdpausupport.ht

ctrl-f 'vp9': находятся 2 вхождения, одно в разделе VDPAU Feature Set F, другое в VDPAU Feature Set H. Идём в википедию смотреть что это за Feature Set'ы такие и у какой видюхи какой: https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_PureVideo#Table_of_GPUs_containing_a_Pure Оказывается, что моя gtx970 - Purevideo HD 6-поколения, т.е. VP6, т.е. Feature Set E. Так для каких тогда видюх в новости говорится, что им добавили декодирование VP9?

Видюхи с Feature Set F и H изначально подавались как умеющие аппаратно декодировать VP9, или это спустя годы тоооолько доехало до линуксовых дров для них?