Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 440.31

|
|
|
|
|
|
|
|4.33, Аноним (33), 00:31, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да нет, хочется конкретных фактов)
Вдруг что-то пропустил случайно
|
|2.20, Аноним (20), 00:15, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сейчас бы сидеть с зондированного хардварно железа и бояться зондов.
|
|
|
|3.40, Аноним (40), 01:05, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну если ЦПУ в теории существует открытый(OpenRISC,OpenSPARC, OpenPOWER, MipsOpen ), Встроенное программное обеспечение/Firmware, то вот видеокарт открытых вообще даже близко нет. Те проекты которые были, не движутся.
|
|2.24, Аноним (24), 00:18, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Трудно быть иди0том с разнузданной фантазией, да.
Сочувствую.
// b.
|
|2.28, BlackRot (ok), 00:24, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И работает под линуксои хуже чем amd, так что выбор линуксоидов очевиден. (intel не всчёт)
|
|
|
|3.32, Аноним (27), 00:31, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да интел и того веселее. Ядерный драйвер сыпет артефактами, проприетарный драйвер не сыпет, но раз в десять тормознее. Работает и то спасибо
|
|
|
|2.3, AleksK (ok), 23:36, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Как там тиринг, опять через force composition pipeline и triple buffering лечится?
|
|
|
|3.4, Аноним (4), 23:42, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот честно, вплоть до недавнего прочтения опеннетных жалоб на тиринг вообще не замечал тиринга. Посмотрел на ютубе видос "тест на тиринг" - да, у меня тиринг. Но до и после просмотра, на тиринг мне плевать. У вас там сверхчувствительные глаза? Или восприятие времени замедленное как у мухи, так что вы видите каждое видео как диафильм?
|
|
|
|4.6, Погремуха Резкий (?), 23:51, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Во-первых тиринг может быть сторонам и действительно заметным, во-вторых на бОльших мониторах он больше заметен. У меня один из мониторов вертикальный и тиринг на нем ужасный без всинка
|
|4.11, AleksK (ok), 23:58, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А тебя никак не смущает сочетание слов "лучший драйвер" и неубиваемый тиринг? "лучший драйвер" и костыль bumblebee с virtualgl или nvidia-prime который требует перезагружать систему? Почему нельзя сделать как с AMD, щёлкнуть правой кнопкой мышки по значку игрушки и выбрать "запустить с дискретной видеокартой"? И это продолжается много-много лет и света в конце тоннеля не видно вообще. Для кого делают это "лучший драйвер"?
|
|4.16, Суп из потрошков (?), 00:09, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет, тиринг есть тиринг. И если вы его не видите, когда он есть - это камень в огород вашего пониженного зрительного восприятия. То есть, это у вас со зрением что-то не так.
|
|
|
|5.22, Аноним (4), 00:17, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня со зрением все ок. Если я целенаправленно захочу увидеть тиринг - я его увижу, и мне даже не придется смотреть видео-тест на ютубе, достаточно просто скроллировать опеннет. Но поскольку у меня нет цели видеть тиринг, то тиринга я не вижу. Как и не вижу явной запикселизованности шрифтов, пусть и с врубленным rgb-антиалиазингом. Хотя если захочу - увижу.
Вполне возможно, что это у тебя со зрением все слишком ок, так что ты, - не знаю, - видишь все поры на лице собеседника, все волосики из носа рандомных прохожих и т.д. Извини за отвратительную аналогию.
|
|
|
|6.26, BlackRot (ok), 00:21, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что бы видеть тиринг не нужно быть сильно глазастым и иметь оочень хорошее зрение, вполне достаточно обычного. Если вы не видите тиринг то значит либо повезло, либо пора к офтальмологу, а может быть даже к психиатру.
|
|
|
|7.29, Аноним (4), 00:28, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Офтальмолог будет скроллировать опеннет и спросит: "тиринг видите?" Я отвечу, что вижу, потому что это то, на что я обращаю внимание в момент его вопроса. А насчет психиатра... Не знаю, кому тут надо к психиатру, если, читая текст, думаешь не над содержанием, а про тиринг.
|
|4.18, BlackRot (ok), 00:14, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ааа так это ты тот самый слепой что не видит тиринга. Ты ошибся в слове "замедленное" как раз люди с хорошим восприятием видят тиринг, но слепому не понять боль зрячих, да?
|
|3.13, ogmy (ok), 00:04, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну это в крайнем случае, а так хватает nvidia-drm modset=1
Главная проблема это фризы в том же gnome
Тут уже __GL_MaxFramesAllowed=1
В общем с драйверами nvidia все так же стабильно хреново как в стране ))
|
|3.15, Суп из потрошков (?), 00:06, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В гноме сто лет вашего тиринга не видел. А в студенческих васянских поделках.. ну что ж, там всё может быть.
|
|
|
|
|
|5.37, Суп из потрошков (?), 00:40, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В игры на линуксе не играл. На ютубе как-то давно было в ФФ. Сейчас нет. KDE - это не ко мне, ибо это диагноз. А так, если уж вы так хотите в перечисления, то у меня для вас есть один на всё ёмкий ответ: в винде тиринга нигде нет и я даже не знаю, как это изменить.
|
|4.23, BlackRot (ok), 00:18, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как раз в гноме на федоре с видеокартой от nvidia у меня тиринг. Что за карточка у тебя стоит что тиринга нет?
|
|3.21, BlackRot (ok), 00:16, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, как то так и лечу на Федоре.
С принудительным включением вертикальной синхронизации.
Монитор 75 герц, очень режет по глазам, картинка жуть какая рваная если оставить из коробки всё.
|
|2.5, vitalif (ok), 23:44, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Скорее интересно как там жизнь на ноутах. Всё ещё через бамблби и примус надо запускать?
|
|
|
|3.9, Аноним (8), 23:53, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На десктопный линукс все всё ещё кладут, ничего не изменилось
|
|3.10, ogmy (ok), 23:58, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сейчас это nvidia prime с перезагрузкой или nvidia prime + script без перезагрузки))
Но при желании можно и шмеля запустить но уж очень он старый.
|
|
|
|
|
|5.19, ogmy (ok), 00:15, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну об этом вам расскажут в гугле ))
Еще с драйвера 435.21 можно юзать PRIME Render Offload.
Это уже вроде как официальная поставка.
Запуск с переменными среды.
В общем в google -->
|
|2.34, DerRoteBaron (ok), 00:32, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот только в сон и гибернацию все ещё не умеет. В обновление на работающей системе тоже не очень.
|
|1.31, Аноним (31), 00:31, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В драйвер VDPAU добавлена поддержка декодирования видео в формате VP9;
Похоже на какой-то обман.
У меня gtx970, после обновления nvidia-driver-430 до nvidia-driver-440 в nvidia-settings в разделе VDPAU Information в списке Supported Codecs не добавился VP9.
Идём в оригинальную новость: https://devtalk.nvidia.com/default/topic/1065039/announcements-and-news/-linux
ctrl-f 'vp9':
> Added VP9 decode support to the NVIDIA VDPAU driver. See the VDPAU Support appendix in the README for supported VP9 decoder profiles.
идём в этот аппендикс: https://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/440.26/README/vdpausupport.ht
ctrl-f 'vp9': находятся 2 вхождения, одно в разделе VDPAU Feature Set F, другое в VDPAU Feature Set H.
Идём в википедию смотреть что это за Feature Set'ы такие и у какой видюхи какой: https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_PureVideo#Table_of_GPUs_containing_a_Pure
Оказывается, что моя gtx970 - Purevideo HD 6-поколения, т.е. VP6, т.е. Feature Set E.
Так для каких тогда видюх в новости говорится, что им добавили декодирование VP9?
Видюхи с Feature Set F и H изначально подавались как умеющие аппаратно декодировать VP9, или это спустя годы тоооолько доехало до линуксовых дров для них?
|
|1.38, Суп из потрошков (?), 00:49, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Видюхи с Feature Set F и H изначально подавались как умеющие аппаратно декодировать VP9, или это спустя годы тоооолько доехало до линуксовых дров для них?
think so :)
|
|1.41, Аноним (41), 01:48, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Надеюсь с новым драйвером видеокарта перестанет держать частоты на максимум и греется даже в простое.
|