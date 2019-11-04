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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 440.31

04.11.2019 22:35

Компания NVIDIA представила первый выпуск новой стабильной ветки проприетарного драйвера NVIDIA 440.31. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). Ветка будет развиваться в рамках длительного цикла поддержки (LTS) до ноября 2020 года.

Основные новшества ветки NVIDIA 440:

  • В диалог подтверждения выхода из утилиты nvidia-settings добавлено предупреждение о наличии несохранённых изменений в настройках;
  • По умолчанию включено распараллеливание компоновки шейдеров (GL_ARB_parallel_shader_compile теперь работает без необходимости предварительного вызова glMaxShaderCompilerThreadsARB());
  • Для HDMI 2.1 реализована поддержка переменной частоты обновления экрана (VRR G-SYNC);
  • Добавлена поддержка OpenGL-расширений GLX_NV_multigpu_context и GL_NV_gpu_multicast;
  • Добавлена поддержка EGL для технологии PRIME, обеспечивающей вынос операций рендеринга на другие GPU (PRIME Render Offload);
  • По умолчанию в настройках X11 включена опция "HardDPMS", которая позволяет переводить дисплеи в режим сна при использовании режимов экрана, не предусмотренных в VESA DPMS (опция решает проблему с невозможностью перевести некоторые мониторы в режим сна при активном DPMS);
  • В драйвер VDPAU добавлена поддержка декодирования видео в формате VP9;
  • Изменена стратегия управления таймером GPU - частота генерации прерываний таймера теперь уменьшается при уменьшении нагрузки на GPU;
  • Для X11 представлена новая опция "SidebandSocketPath", указывающая на каталог, в котором X-драйвер создаст UNIX-сокет для взаимодействия с OpenGL, Vulkan и VDPAU компонентами драйвера NVIDIA;
  • Реализована возможность отката некоторых операций драйвера на использование системной памяти, в ситуациях заполнения всей видеопамяти. Изменение позволяет избавиться от некоторых ошибок Xid 13 и Xid 31 в Vulkan-приложениях при отсутствии свободной видеопамяти;
  • Добавлена поддержка GPU GeForce GTX 1660 SUPER;
  • Налажена сборка модулей с находящимся в разработке ядром Linux 5.4.


  1. Главная ссылка к новости (https://devtalk.nvidia.com/def...)
  2. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 435.21
  3. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.3
  4. OpenNews: NVIDIA опубликовала документацию по интерфейсам GPU для упрощения разработки открытых драйверов
  5. OpenNews: NVIDIA открыла код системы машинного обучения, синтезирующей пейзажи по наброскам
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nvidia, driver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:09, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы не зонды в драйвере купил быть может карту этой конторы.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:53, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие конкретно зонды?
     
     
  • 3.14, Суп из потрошков (?), 00:05, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне кажется, это троллинг? :)
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 00:31, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, хочется конкретных фактов)
    Вдруг что-то пропустил случайно
     
  • 3.27, Аноним (27), 00:23, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие угодно, он же проприетарный
    ¯\_(ツ)_/¯
     
     
  • 4.30, Аноним (33), 00:31, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа в опенсорс зонды не пробьешь.
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:15, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас бы сидеть с зондированного хардварно железа и бояться зондов.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 01:05, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если ЦПУ в теории существует открытый(OpenRISC,OpenSPARC, OpenPOWER, MipsOpen ), Встроенное программное обеспечение/Firmware, то вот видеокарт открытых вообще даже близко нет. Те проекты которые были, не движутся.
     
  • 2.24, Аноним (24), 00:18, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Трудно быть иди0том с разнузданной фантазией, да.

    Сочувствую.

    // b.

     
  • 2.28, BlackRot (ok), 00:24, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И работает под линуксои хуже чем amd, так что выбор линуксоидов очевиден. (intel не всчёт)
     
     
  • 3.32, Аноним (27), 00:31, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да интел и того веселее. Ядерный драйвер сыпет артефактами, проприетарный драйвер не сыпет, но раз в десять тормознее. Работает и то спасибо
     
     
  • 4.35, Аноним (27), 00:32, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (ядерный, в смысле, i915, а проприетарный - intel)
     
  • 3.39, муу (?), 00:59, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к сожалению не так очевиден ...
    у amdgpu не всё так гладко как хотелось бы
    баги, причём серьёзные, месяцами не лечатся

    https://bugs.freedesktop.org/buglist.cgi?component=DRM%2FAMDgpu&list_id=6

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:18, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все еще лучший видеодрайвер в линуксе.
     
     
  • 2.3, AleksK (ok), 23:36, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как там тиринг, опять через force composition pipeline и triple buffering лечится?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 23:42, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот честно, вплоть до недавнего прочтения опеннетных жалоб на тиринг вообще не замечал тиринга. Посмотрел на ютубе видос "тест на тиринг" - да, у меня тиринг. Но до и после просмотра, на тиринг мне плевать. У вас там сверхчувствительные глаза? Или восприятие времени замедленное как у мухи, так что вы видите каждое видео как диафильм?
     
     
  • 4.6, Погремуха Резкий (?), 23:51, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Во-первых тиринг может быть сторонам и действительно заметным, во-вторых на бОльших мониторах он больше заметен. У меня один из мониторов вертикальный и тиринг на нем ужасный без всинка
     
  • 4.11, AleksK (ok), 23:58, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебя никак не смущает сочетание слов "лучший драйвер" и неубиваемый тиринг? "лучший драйвер" и костыль bumblebee с virtualgl или nvidia-prime который требует перезагружать систему? Почему нельзя сделать как с AMD, щёлкнуть правой кнопкой мышки по значку игрушки и выбрать "запустить с дискретной видеокартой"? И это продолжается много-много лет и света в конце тоннеля не видно вообще. Для кого делают это "лучший драйвер"?
     
  • 4.16, Суп из потрошков (?), 00:09, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, тиринг есть тиринг. И если вы его не видите, когда он есть - это камень в огород вашего пониженного зрительного восприятия. То есть, это у вас со зрением что-то не так.
     
     
  • 5.22, Аноним (4), 00:17, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня со зрением все ок. Если я целенаправленно захочу увидеть тиринг - я его увижу, и мне даже не придется смотреть видео-тест на ютубе, достаточно просто скроллировать опеннет. Но поскольку у меня нет цели видеть тиринг, то тиринга я не вижу. Как и не вижу явной запикселизованности шрифтов, пусть и с врубленным rgb-антиалиазингом. Хотя если захочу - увижу.

    Вполне возможно, что это у тебя со зрением все слишком ок, так что ты, - не знаю, - видишь все поры на лице собеседника, все волосики из носа рандомных прохожих и т.д. Извини за отвратительную аналогию.

     
     
  • 6.26, BlackRot (ok), 00:21, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы видеть тиринг не нужно быть сильно глазастым и иметь оочень хорошее зрение, вполне достаточно обычного. Если вы не видите тиринг то значит либо повезло, либо пора к офтальмологу, а может быть даже к психиатру.
     
     
  • 7.29, Аноним (4), 00:28, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Офтальмолог будет скроллировать опеннет и спросит: "тиринг видите?" Я отвечу, что вижу, потому что это то, на что я обращаю внимание в момент его вопроса. А насчет психиатра... Не знаю, кому тут надо к психиатру, если, читая текст, думаешь не над содержанием, а про тиринг.
     
  • 6.36, Суп из потрошков (?), 00:36, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё ЭЛТ 60гц вам в.. туда. Для полной компании.
     
  • 4.18, BlackRot (ok), 00:14, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ааа так это ты тот самый слепой что не видит тиринга. Ты ошибся в слове "замедленное" как раз  люди с хорошим восприятием видят тиринг, но слепому не понять боль зрячих, да?
     
  • 3.13, ogmy (ok), 00:04, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это в крайнем случае, а так хватает nvidia-drm modset=1
    Главная проблема это фризы в том же gnome
    Тут уже __GL_MaxFramesAllowed=1

    В общем с драйверами nvidia все так же стабильно хреново как в стране ))

     
  • 3.15, Суп из потрошков (?), 00:06, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гноме сто лет вашего тиринга не видел. А в студенческих васянских поделках.. ну что ж, там всё может быть.
     
     
  • 4.17, AleksK (ok), 00:13, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в KDE? А на ютубе? А в играх?
     
     
  • 5.37, Суп из потрошков (?), 00:40, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В игры на линуксе не играл. На ютубе как-то давно было в ФФ. Сейчас нет. KDE - это не ко мне, ибо это диагноз. А так, если уж вы так хотите в перечисления, то у меня для вас есть один на всё ёмкий ответ: в винде тиринга нигде нет и я даже не знаю, как это изменить.
     
  • 4.23, BlackRot (ok), 00:18, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз в гноме на федоре с видеокартой от nvidia у меня тиринг. Что за карточка у тебя стоит что тиринга нет?
     
  • 3.21, BlackRot (ok), 00:16, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, как то так и лечу на Федоре.
    С принудительным включением вертикальной синхронизации.
    Монитор 75 герц, очень режет по глазам, картинка жуть какая рваная если оставить из коробки всё.
     
  • 3.25, Аноним (27), 00:19, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лечится композитором, как везде
     
  • 2.5, vitalif (ok), 23:44, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее интересно как там жизнь на ноутах. Всё ещё через бамблби и примус надо запускать?
     
     
  • 3.7, AleksK (ok), 23:51, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А через что же, ещё и лотерея запустится не запустится.
     
  • 3.9, Аноним (8), 23:53, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На десктопный линукс все всё ещё кладут, ничего не изменилось
     
  • 3.10, ogmy (ok), 23:58, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас это nvidia prime с перезагрузкой или nvidia prime + script без перезагрузки))
    Но при желании можно и шмеля запустить но уж очень он старый.
     
     
  • 4.12, AleksK (ok), 00:01, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как nvidia-prime прикрутить к чему либо кроме Ubuntu?
     
     
  • 5.19, ogmy (ok), 00:15, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну об этом вам расскажут в гугле ))

    Еще с драйвера 435.21 можно юзать PRIME Render Offload.
    Это уже вроде как официальная поставка.
    Запуск с переменными среды.
    В общем в google -->

     
  • 2.34, DerRoteBaron (ok), 00:32, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только в сон и гибернацию все ещё не умеет. В обновление на работающей системе тоже не очень.
     

  • 1.31, Аноним (31), 00:31, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В драйвер VDPAU добавлена поддержка декодирования видео в формате VP9;

    Похоже на какой-то обман.
    У меня gtx970, после обновления nvidia-driver-430 до nvidia-driver-440 в nvidia-settings в разделе VDPAU Information в списке Supported Codecs не добавился VP9.

    Идём в оригинальную новость: https://devtalk.nvidia.com/default/topic/1065039/announcements-and-news/-linux
    ctrl-f 'vp9':
    > Added VP9 decode support to the NVIDIA VDPAU driver. See the VDPAU Support appendix in the README for supported VP9 decoder profiles.

    идём в этот аппендикс: https://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/440.26/README/vdpausupport.ht
    ctrl-f 'vp9': находятся 2 вхождения, одно в разделе VDPAU Feature Set F, другое в VDPAU Feature Set H.

    Идём в википедию смотреть что это за Feature Set'ы такие и у какой видюхи какой: https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_PureVideo#Table_of_GPUs_containing_a_Pure

    Оказывается, что моя gtx970 - Purevideo HD 6-поколения, т.е. VP6, т.е. Feature Set E.

    Так для каких тогда видюх в новости говорится, что им добавили декодирование VP9?
    Видюхи с Feature Set F и H изначально подавались как умеющие аппаратно декодировать VP9, или это спустя годы тоооолько доехало до линуксовых дров для них?

     
  • 1.38, Суп из потрошков (?), 00:49, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Видюхи с Feature Set F и H изначально подавались как умеющие аппаратно декодировать VP9, или это спустя годы тоооолько доехало до линуксовых дров для них?

    think so :)

     
  • 1.41, Аноним (41), 01:48, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь с новым драйвером видеокарта перестанет держать частоты на максимум и греется даже в простое.
     
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