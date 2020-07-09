Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 450.57

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Компания NVIDIA опубликовала первый стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 450.57. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64).
Основные новшества ветки NVIDIA 450:
- Для API Vulkan реализована поддержка прямого отображения на дисплеях, подключенных через DisplayPort Multi-Stream Transport (DP-MST);
- Добавлена поддержка OpenGL-расширения glNamedBufferPageCommitmentARB;
- Добавлена библиотека libnvidia-ngx.so с реализацией поддержки технологии NVIDIA NGX;
- Улучшено определение устройств с поддержкой Vulkan на системах с X.Org-сервером;
- Из поставки удалена библиотека libnvidia-fatbinaryloader.so, функциональность которой разнесена по другим библиотекам;
- Средства динамического управления питанием расширены возможностью отключения питания видеопамяти;
- В VDPAU добавлена поддержка 16-разрядных поверхностей видео и возможность ускорения декодирования потоков HEVC 10/12-bit;
- Для приложений OpenGL и Vulkan добавлена поддержка режима повышения детализации "Image Sharpening";
- Удалена опция настройки X-сервера IgnoreDisplayDevices;
- Добавлена поддержка PRIME Synchronization для отрисовки через другой GPU в системе, использующий драйвер x86-video-amdgpu. Обеспечена возможность использования экранов, подключенных к GPU NVIDIA, в роли "Reverse PRIME" для вывода результатов работы другого GPU в системах с несколькими GPU.