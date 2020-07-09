Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 450.57

Компания NVIDIA опубликовала первый стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 450.57. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). Основные новшества ветки NVIDIA 450: Для API Vulkan реализована поддержка прямого отображения на дисплеях, подключенных через DisplayPort Multi-Stream Transport (DP-MST);

Добавлена поддержка OpenGL-расширения glNamedBufferPageCommitmentARB;

Добавлена библиотека libnvidia-ngx.so с реализацией поддержки технологии NVIDIA NGX;

Улучшено определение устройств с поддержкой Vulkan на системах с X.Org-сервером;

Из поставки удалена библиотека libnvidia-fatbinaryloader.so, функциональность которой разнесена по другим библиотекам;

Средства динамического управления питанием расширены возможностью отключения питания видеопамяти;

В VDPAU добавлена поддержка 16-разрядных поверхностей видео и возможность ускорения декодирования потоков HEVC 10/12-bit;

Для приложений OpenGL и Vulkan добавлена поддержка режима повышения детализации "Image Sharpening";

Удалена опция настройки X-сервера IgnoreDisplayDevices;

Добавлена поддержка PRIME Synchronization для отрисовки через другой GPU в системе, использующий драйвер x86-video-amdgpu. Обеспечена возможность использования экранов, подключенных к GPU NVIDIA, в роли "Reverse PRIME" для вывода результатов работы другого GPU в системах с несколькими GPU.



