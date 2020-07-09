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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 450.57

09.07.2020 17:15

Компания NVIDIA опубликовала первый стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 450.57. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64).

Основные новшества ветки NVIDIA 450:

  • Для API Vulkan реализована поддержка прямого отображения на дисплеях, подключенных через DisplayPort Multi-Stream Transport (DP-MST);
  • Добавлена поддержка OpenGL-расширения glNamedBufferPageCommitmentARB;
  • Добавлена библиотека libnvidia-ngx.so с реализацией поддержки технологии NVIDIA NGX;
  • Улучшено определение устройств с поддержкой Vulkan на системах с X.Org-сервером;
  • Из поставки удалена библиотека libnvidia-fatbinaryloader.so, функциональность которой разнесена по другим библиотекам;
  • Средства динамического управления питанием расширены возможностью отключения питания видеопамяти;
  • В VDPAU добавлена поддержка 16-разрядных поверхностей видео и возможность ускорения декодирования потоков HEVC 10/12-bit;
  • Для приложений OpenGL и Vulkan добавлена поддержка режима повышения детализации "Image Sharpening";
  • Удалена опция настройки X-сервера IgnoreDisplayDevices;
  • Добавлена поддержка PRIME Synchronization для отрисовки через другой GPU в системе, использующий драйвер x86-video-amdgpu. Обеспечена возможность использования экранов, подключенных к GPU NVIDIA, в роли "Reverse PRIME" для вывода результатов работы другого GPU в системах с несколькими GPU.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nvidia.com/downloa...)
  2. OpenNews: Обновление проприетарных драйверов NVIDIA 440.100 и 390.138 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: NVIDIA открыла фреймворк для ускорения кодирования и декодирования видео
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 440.31
  5. OpenNews: Компания NVIDIA вошла в число ключевых спонсоров проекта Blender
  6. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53323-nvidia
Ключевые слова: nvidia
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 17:21, 09/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Что тут проприетарщина делает , здравствуйте мы из компании орифлэйм или нивея не помню уже . Триску или гневс не накатишь для нормального юзабилити видюхи .
     
     
  • 2, Аноним (2), 17:25, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы в компании орифлейм используете линукс? Хочу читать ваши новости здесь, раз вы прикоснулись к линуксу.
     
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