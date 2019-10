Компания NVIDIA вошла в число ключевых спонсоров проекта Blender

2.17 , Аноним ( 12 ), 11:11, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так вот где собака то зарыта. https://www.katsbits.com/codex/blender-opengl-compatibility/

2.20 , Fracta1L ( ok ), 11:16, 08/10/2019 OpenGL 3.3 это GeForce 8xxx и выше, 2012 год, как на более старом железе вообще можно в Блендере работать?

3.21 , iPony129412 ( ? ), 11:28, 08/10/2019 Geforce 8xxx это же вообще 2006 год.

У меня была GeForce 9600 - она сгорела в 2011 году ещё...

3.27 , имя ( ok ), 11:35, 08/10/2019 > OpenGL 3.3 это GeForce 8xxx и выше, 2012 год, как на более

> старом железе вообще можно в Блендере работать? В школах и не на таком старье преподают порой…

4.39 , Аноним ( 12 ), 12:04, 08/10/2019 В некоторых и вовсе на ХромОС преподают.

4.48 , Fracta1L ( ok ), 12:40, 08/10/2019 Я не видел таких школ с 00-х годов

5.55 , Аноним ( 12 ), 13:38, 08/10/2019 Может потому что ты школу уже закончил? И больше там не появлялся.

6.61 , Fracta1L ( ok ), 14:20, 08/10/2019 Нет, я пару-тройку раз в год в школах бываю. Компы там не топы 2019 года, конечно, но добротные Пентиумы и core i3 с 3-4 Гб оперативки

2.26 , Zenitur ( ok ), 11:35, 08/10/2019 Я вообще Blender 2.43 сейчас учу. Мне норм

3.47 , Аноним ( 47 ), 12:35, 08/10/2019 Учу 3DStudio под DOS и мне норм.

2.62 , Аноним ( 62 ), 14:42, 08/10/2019 >Теперь во многих школах часть машин в принципе не способны работать в новом блендере 2.80. Не надо переоценивать "преподавание" в школах. Если ребёнок хочет, он освоит Блендер дома. А если у него нет дома ПК, то пойдёт работать, и купит ПК.

2.71 , mikhailnov ( ok ), 15:58, 08/10/2019 LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=true

https://www.mesa3d.org/envvars.html

Программный рендеринг в Mesa умеет OpenGL 3.