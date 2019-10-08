Компания NVIDIA вошла в число ключевых спонсоров проекта Blender

3.6 , Аноним ( 1 ), 11:03, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ЕМНИП, цена нормального разработчика в ЕС начинается от 60к евро после уплаты компанией ее части налогов. Двое в 120к долларов ну никак не влезают.

4.12 , Аноним ( 12 ), 11:06, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Это цена гастарбайтер разработчика. Но Нвидии надо же только пиар. Свободный софт и нвидиа несовместимы.

5.25 , Аноним ( 25 ), 11:34, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – + квартира за 1000 + детсад за 500+ коммуналка около 300 + налог на машину 200 в год, и соответствующие цены на продукты и бензин. Сам в евро работаю, и понимаю, ьл европейские зп нельзя 1 к одному сравнивать с Российскими

6.46 , Аноним ( 46 ), 12:29, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Живу в Германии. 500 квартира, 200 еомунлка (квартира на 100квадратов),садик 80. От куда такие цены? У меня ЗП 40к в год и я считаюсь уже богатым. В нашей местности ЗП 20-30к в год. Программеры по 30к в год получают и считают, что это ещё крутые ЗП. Вы видимо из Швейцарии какой-то...

7.49 , Аноним ( 49 ), 12:43, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – выше сказали

> цена нормального разработчика в ЕС начинается от 60к а у тебя:

> Программеры по 30к в год получают и считают, что это ещё крутые ЗП Видать, вы какие-то ненормальные индусы-эникейщики.

8.51 , Аноним ( 46 ), 13:19, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Получают только нормально в крупных конторах А таких единицы ... 7.53 , Аноним ( 53 ), 13:34, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Недавно переехал в Германию получаю 38 тысяч в год, у более опытных коллег зп выше примерно на 10 тысяч. Индусов нет, но многие из бывшего союза, хотя есть и коренные немцы.

8.54 , Аноним ( 12 ), 13:36, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Вы же говорите про ЗП после налогов ... 9.57 , Аноним ( 46 ), 13:40, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Нет, это грязные ... 7.59 , Аноним ( 59 ), 13:55, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В Голландии квартира ок. 1000.

Детей может быть больше одного. В общем, Европа довольно большая и разная.

7.60 , brzm ( ok ), 14:13, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Минимальная цена хаты в Амстердаме что я смог найти 700 евро, там только кровать и стол. Где вы взяли 500? У нас даже комнату нормальную за такие деньги не снимешь. Детский сад стоит 500+ без вариантов. 75к в год для одного это "ну так, жить можно". Где вы в Германии такие цены нашли, тоже непонятно, все знакомые семьи IT-шников (3 семьи) тратят также или выше как у нас.

Хорошая ЗП это вон в букинге ребята на двоих (муж разраб, жена аналитик) делают 22к в месяц чистыми.

Что-то вы хитрите :)

8.67 , A.Stahl ( ok ), 15:54, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Амстердам это столица Да ещё и не Германии Ты выпал из контекста ... 4.68 , Аноним ( 68 ), 15:55, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хинт: не обязательно нанимать разработчиков в ЕС

