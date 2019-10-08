Компания NVIDIA вошла в число ключевых спонсоров проекта Blender

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|1.1, Аноним (1), 10:48, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> 120 тысяч долларов в год
> оплату труда двух разработчиков в режиме полного рабочего дня
Скромных разработчиков планируют привлекать, видимо.
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|3.8, Аноним (1), 11:04, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тогда бы перечислили 500001 и говорили бы, что более 500к.
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|4.58, nuzhny (?), 13:50, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они не могли бы так сказать, потому что нет такой категории, а есть только от 120 тыс. Там же есть про Эпик, которые перечислили больше, но также оказались в этой же категории. Л - логика!
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|3.6, Аноним (1), 11:03, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ЕМНИП, цена нормального разработчика в ЕС начинается от 60к евро после уплаты компанией ее части налогов. Двое в 120к долларов ну никак не влезают.
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|4.12, Аноним (12), 11:06, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Это цена гастарбайтер разработчика. Но Нвидии надо же только пиар. Свободный софт и нвидиа несовместимы.
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|5.25, Аноним (25), 11:34, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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+ квартира за 1000 + детсад за 500+ коммуналка около 300 + налог на машину 200 в год, и соответствующие цены на продукты и бензин. Сам в евро работаю, и понимаю, ьл европейские зп нельзя 1 к одному сравнивать с Российскими
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|6.46, Аноним (46), 12:29, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Живу в Германии. 500 квартира, 200 еомунлка (квартира на 100квадратов),садик 80. От куда такие цены? У меня ЗП 40к в год и я считаюсь уже богатым. В нашей местности ЗП 20-30к в год. Программеры по 30к в год получают и считают, что это ещё крутые ЗП.
Вы видимо из Швейцарии какой-то...
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|7.49, Аноним (49), 12:43, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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выше сказали
> цена нормального разработчика в ЕС начинается от 60к
а у тебя:
> Программеры по 30к в год получают и считают, что это ещё крутые ЗП
Видать, вы какие-то ненормальные индусы-эникейщики.
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|7.53, Аноним (53), 13:34, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Недавно переехал в Германию получаю 38 тысяч в год, у более опытных коллег зп выше примерно на 10 тысяч. Индусов нет, но многие из бывшего союза, хотя есть и коренные немцы.
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|7.59, Аноним (59), 13:55, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Голландии квартира ок. 1000.
Детей может быть больше одного.
В общем, Европа довольно большая и разная.
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|7.60, brzm (ok), 14:13, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Минимальная цена хаты в Амстердаме что я смог найти 700 евро, там только кровать и стол. Где вы взяли 500? У нас даже комнату нормальную за такие деньги не снимешь. Детский сад стоит 500+ без вариантов. 75к в год для одного это "ну так, жить можно". Где вы в Германии такие цены нашли, тоже непонятно, все знакомые семьи IT-шников (3 семьи) тратят также или выше как у нас.
Хорошая ЗП это вон в букинге ребята на двоих (муж разраб, жена аналитик) делают 22к в месяц чистыми.
Что-то вы хитрите :)
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|2.4, нект0 (?), 11:01, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, думаю, рядовой сотрудник NVIDIA примерно столько получает за год.
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|3.9, Аноним (1), 11:04, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень сильно сомневаюсь, что хоть кто-то (кроме летних интернов) получает в долине меньше 100к.
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|4.16, prokoudine (ok), 11:11, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Разработчики нвидии есть даже в Москве. Необязательно привязываться к зарплатам в долине.
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|2.52, ig0r (??), 13:23, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> более 120 тысяч долларов в год. Точная сумма пожертвования не сообщается
Как вы определили?
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|2.63, Аноним (63), 15:16, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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кому вообще это интересно? NVIDIA - пропиетарные дрова. Следовательно лет 10 ее никто не покупает кроме школьников. я уже 10 лет использую интегрированное видео intelHD300.
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|3.69, Аноним (68), 15:57, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только школьники выбирают железо по религиозным соображениям. Кстати, большая часть планеты пользуется Windows или macOS, где все дрова проприетарные
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|1.7, Аноним (12), 11:04, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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120 000 долларов в год это зп одного прошаренного разработчика в год.
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|2.10, Аноним (1), 11:05, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень скромного прошаренного разработчика, который очень не хочет/не может переехать в штаты.
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|3.14, Аноним (12), 11:08, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну не суперзвезды. Просто того кто знает своё дело. И только недавно получившего новое гражданство.
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|4.30, Аноним (1), 11:42, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот, кто просто знает свое дело, получает тут от 200 тотал.
Те, кто только обретают гринкарту в рядах ЕПАМа и прочих - не в счет.
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|5.32, Аноним (32), 11:52, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А я работаю в Рашке где попало за 30 т.р. и счастлив, потому что нет кредитов и ипотеки. Хотя, конечно, первое со вторым не связано.
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|6.37, Аноним (12), 11:59, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если будешь смотреть Соловья, то станешь счастливее еще в два раза больше.
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|8.66, Аноним (12), 15:43, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Чтобы стать еще счастливее Для этого эту передачу и показывают И поэтому у неё... текст свёрнут, показать
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|2.36, Аноним (36), 11:59, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ЗП программиста который пишет код на западном западе колеблется от $50 000 до $100 000, ЗП в младоевропейских странах меньше примерно в три раза.
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|3.38, Аноним (12), 12:01, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это может после налогов. Но компания то платит по графе до налогов. А налоги платить работник и вполне может столько получится особенно в Германии.
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|1.11, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:05, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Так вот кто спонсор перевода блендера на опенгл 3.3!
Теперь во многих школах часть машин в принципе не способны работать в новом блендере 2.80. А учить их на блендере 2.79 — путь вникуда, ибо обучать старому интерфейсу бесперспективно.
Они бы (блендер) сначала интерфейс поменяли, без смены внутренностей, а потом инновачили дальше.
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|2.20, Fracta1L (ok), 11:16, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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OpenGL 3.3 это GeForce 8xxx и выше, 2012 год, как на более старом железе вообще можно в Блендере работать?
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|3.21, iPony129412 (?), 11:28, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Geforce 8xxx это же вообще 2006 год.
У меня была GeForce 9600 - она сгорела в 2011 году ещё...
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|3.27, имя (ok), 11:35, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> OpenGL 3.3 это GeForce 8xxx и выше, 2012 год, как на более
> старом железе вообще можно в Блендере работать?
В школах и не на таком старье преподают порой…
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|5.55, Аноним (12), 13:38, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может потому что ты школу уже закончил? И больше там не появлялся.
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|6.61, Fracta1L (ok), 14:20, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, я пару-тройку раз в год в школах бываю. Компы там не топы 2019 года, конечно, но добротные Пентиумы и core i3 с 3-4 Гб оперативки
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|2.62, Аноним (62), 14:42, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Теперь во многих школах часть машин в принципе не способны работать в новом блендере 2.80.
Не надо переоценивать "преподавание" в школах. Если ребёнок хочет, он освоит Блендер дома. А если у него нет дома ПК, то пойдёт работать, и купит ПК.
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|1.15, anonymous (??), 11:11, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот поэтому нвидия будет продавать свои видюхи, даже если дороже и медленнее чем AMD. Потому что ndivia в отличие AMD озабочена программной поддержкой своего железа.
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|2.19, ryoken (ok), 11:15, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Гм, а дрова нвидии всегда за ядром успевают? АМД контрибутит в ведро ДО выпуска своих железок, тут уже писали не раз.
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|3.22, iPony129412 (?), 11:31, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гм, а дрова нвидии всегда за ядром успевают?
Наверно нет.
Ну так оно надо совсем малому проценту гиков от гиков.
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|3.23, anonymous (??), 11:33, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну может отстают чуток. Пару раз приходилось патчить. Главное что есть CUDA. Т.е. набор написанных утилит, оптимизированных индивидуально под разные железки, который поддерживается самим NVIDIA. AMD поленилось, дало наполовину готовый компилятор llvm для opencv, а библиотеки предлагаются писать программистам самим. А им что-то не пишется и не оптимизируется под тьму железок. В лучшем случае получается неоптимизированный генерик.
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|4.34, ryoken (ok), 11:57, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> AMD поленилось, дало наполовину готовый компилятор llvm для
> opencv, а библиотеки предлагаются писать программистам самим.
Я правильно понимаю, что вы хотели сказать - OpenCL? :)
Ну и возвращаясь к дровам нв и ядру - не раз и не два во время использования Дебиана (unstable, иначе совсем всё дремучее), ведро обновлялось, а dkms модули нв не собирал, пакеты нвидиевские не обновлялись и после ребута был Квадрат Малевича :D. Хорошо ещё, что обычно держал минимум 2 ядра, на такие случаи. Местами помогало делать апгрейд aptitude -t experimental upgrade ~invdida. но когда вкрутили ещё и всякие libglvnd - стало ещё веселее :D. Потому часто с дровами воевал с помощью smxi/sgfxi.
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|5.40, anonymous (??), 12:15, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OpenCL, вы правы. Постыдная опечатка. Я обновляюсь вручную, так что мне не составляет проблем проверить совместимость ядра и дрвайвера до обновления. Иногда спасает форум нвидии - там кладут патчи на дрова, когда официальный разработчик ещё успел адаптироваться к новому ядру.
Есть конечна и ложка дёгтя - старые дрова не поддерживают новые ядра, а новые дрова не поддерживают старые видюхи. А чтобы запустить видюху в виртуалке надо ломать дрова, ибо нвидия хочет дополнительных денег за использование виртуалок, ибо это "серверная" технология.
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|6.50, ryoken (ok), 12:45, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А чтобы запустить видюху в виртуалке надо ломать дрова, ибо нвидия хочет дополнительных денег за
> использование виртуалок, ибо это "серверная" технология.
Хм..? Как-то обходился ковырянием в настройках виртуалки по мануалам из Ынета... Собссно, ещё 1 минус нвидии.
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|7.72, anonymous (??), 16:09, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если хотите пробросить видюху целиком через IOMMU - тогда наступают проблемы. Если использовать виртуальную видюху, то проблем нет, но нет и возможностей запустить CUDA в виртуалке.
> Собссно, ещё 1 минус нвидии.
Все эти минусы рождаются от желания использовать CUDA. Т.е. того, что AMD вообще ни в каком виде не предоставляет.
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|1.24, Zenitur (ok), 11:34, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На фоне негативных новостей, так приятно видеть эту новость от NVIDIA. Скажите, друзья, а NVIDIA когда-нибудь подлизывалась к Microsoft? Пример подлизывания, это например когда AMD на 486 процах писал "Windows Compatible", а компания ATi неохотно развивала драйдер для Linux (и вообще, поддержки Linux вообще не было бы, если бы не приобретение компании FireGL компанией ATi)
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|2.44, Ананнимас (?), 12:18, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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можно что угодно вспоминать про АТИ, по факту для АТИ есть нормальные дрова без блобов, а у невидии нет и скорее всего не будет.
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|1.28, Аноним (28), 11:36, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот, теперь начнут свою проприетарную CUDA в свободный проект пропихивать.
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|2.35, vitalif (ok), 11:58, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она там и была изначально. OpenCL формально был тоже, но работал еле еле, только недавно вроде говорили, что допилили
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|2.42, anonymous (??), 12:16, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вы напишете свую свободную альтернативу CUDA, а потом проталкивайте в свободные проекты. А то ведь ни одного аналога нет
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