Компания NVIDIA сообщила о задержке поставки драйверов для ядра Linux 5.9

2.4 , Аноним ( 4 ), 19:50, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – NVIDIA на такое не пойдёт. Вместо этого они создадут ещё один слой абстракции под лицензией GPL2, через который будет работать их blob.

2.6 , A.Stahl ( ok ), 19:51, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Жадность? Хитрость? Вендорлочество? А может просто "у них так принято". В любом случае "головняк" будет не у них, а у пользователей. Да и то, у, как мне кажется, не самой важной для компании части пользователей.

3.42 , анонимуслинус ( ? ), 20:27, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и правда неважной, когда все попересядут на встроенки в амдешках, тогда уже нафиг никому их нвидиа будет не нужна. хотя даже моя 630 интеловская видюха тянет большинство игр. так что и интеллу отвалится. а вообще с этими встроенными системами видео в скором времени внешняя видеполдсистема станет почти и не нужна. за одним исключением - мейнфреймов на графических чипах, но там и так собирают один раз и со всеми блобами и особо не парятся по поводу лицензий и прочего.

4.58 , Михрютка ( ok ), 21:03, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >>>когда все попересядут на встроенки в амдешках вы уже 15 лет обещаете. пока пересесть получилось только на интеловскую графику и СТРАДАТ.

5.61 , Аноним ( 61 ), 21:31, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – уж лет 10 пользуюсь интеловской встроенкой, сейчас 620, не страдал и не страдаю, недавно вот амуде с встроенкой взял (4800hs), думал уж тут-то пострадаю - опять не страдаю, дай рецепт для страдания на этих железках, страдать на невидии надоело

6.72 , Михрютка ( ok ), 22:02, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – кому и кобыла невеста

4.59 , uchiya ( ok ), 21:07, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 2% пользователей пк это не тот ресурс, ради которого они будут надрывать задницу. Всем и так уже очевидно что амд и intel это мастхев на линуксе, который просто работает.

3.75 , Аноним ( 75 ), 22:10, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Для невладеющих информацией и непонимающих ничего в разработке драйверов и ПО Н... 2.8 , uis ( ok ), 19:53, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Никто не знает. Темнят они, темнят.

2.26 , uis ( ok ), 20:04, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Возможно, у них работают люди с совковым прошлым

3.33 , Аноним ( 33 ), 20:10, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Лол. Сходи к врачу, коли тебе "совки" везде мерещатся.

Если ты не понял, это и есть пример настоящего оскала капитализма, где через йух будут гнуть до победного ради бабла.

4.63 , uis ( ok ), 21:40, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты путаешь совков с коммунистами. Я именно про совков, которые секретят на ровном месте.

4.69 , uis ( ok ), 21:56, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Даже коммунисты могут сделать капитализм со злобным оскалом. Вон, Китай.

2.30 , Аноним ( 30 ), 20:06, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – В драйвере вполне может содержаться чужой код, от авторов, которые не согласятся перелицензировать его. Тогда уж лучше пусть в nouveau вложатся.

3.36 , Аноним ( 4 ), 20:18, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – NVIDIA скорей удавится, а Хуанг на своей кухне сам себя зажарит в своей же духовке, где лежат его видеокарты, чем откроет код своих видеодрайверов или позволит Nouveau стать полноценным драйвером, способным полностью заменить их BLOB. Если хотите GPU со свободными драйверами, покупайте GPU от Intel или от AMD, но связываться с Nvidia BLOB - это издевательство над собой!

3.37 , Аноним ( 37 ), 20:21, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не может, а содержится. Не только код, но и патентованные алгоритмы и всё такое прочее. А также они драйвером ограничивают возможности железа (на протяжении лет уже несколько раз это было, да и сейчас nvenc в драйвере лимитирован, по-моему). Не исключено, что согласовывать и покупать будет дороже, чем написать заново. Риски очень высоки, их потом разорят за нарушение соглашений. Шантаж со стороны разработчиков железа не одобряю, но стоило бы давно позволить запускать нуво, хотя бы и подписывать нужные файлы в nvidia, А параллельно уже заниматься тем, чем они там заняты сейчас.

4.65 , uis ( ok ), 21:49, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > патентованные алгоритмы Взаимоисключающие параграфы. Ну, в российском законодательстве точно.

5.68 , Аноним ( 37 ), 21:54, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не только в российском, но это американская компания, а там маразм ещё тот есть. Поэтому, в лицензиях есть ремарки для максимального ограничения в рамках местного законодательства, если какие-то из пунктов и не легитимны в отдельных штатах. Никак не помешает засудить при желании.

2.39 , смузихлёб ( ? ), 20:23, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Зачем им дарить конкурентам свои наработки?

3.66 , uis ( ok ), 21:49, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что там дарить?

2.52 , Аноним ( 52 ), 20:45, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А кто за это заплатит?

2.62 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 21:34, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Так в чём проблема перелезинзировать драйвер под открытой, GPL-совместимой лицензией Проблема в гпл. Очевидно же.

3.67 , uis ( ok ), 21:50, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну так пусть пишут под MIT