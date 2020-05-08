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Обновление Live-дистрибутива Rebecca Black Linux с подборкой окружений на основе Wayland

08.05.2020 11:56

Сформирован новый выпуск дистрибутива Rebecca Black Linux 2020-05-05, нацеленного на ознакомление с последними наработками по обеспечению поддержки Wayland в различных десктоп-окружениях и приложениях. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и включает свежий выпуск библиотек Wayland (срез из master-ветки), композитный сервер Weston и преднастроенные для работы поверх Wayland окружения KDE, GNOME, Enlightenment E21, Wayfire и Liri и Sway. Выбор окружения производится через меню менеджера входа, при этом возможен запуск оболочки из уже запущенного окружения в форме вложенного сеанса. Для загрузки доступны два вида iso-образов - расширенный 2 Гб для разработчиков и обычный 1.2 Гб для пользователей.

В состав дистрибутива включены свежие версии библиотек Clutter, SDL, GTK, Qt, EFL/Elementary, FreeGLUT, GLFW, KDE Frameworks и Gstreamer, собранных с поддержкой Wayland, и компонент Xwayland, позволяющий обеспечить запуск обычных X-приложений в окружении, сформированном при помощи композитного сервера Weston. В дистрибутив также входят собранные в качестве клиентов Wayland варианты звукового сервера gstreamer, медиаплеера mpv, офисного пакета Calligra и приложений KDE. Для настройки udev и параметров multiseat-конфигураций, в которых за одним рабочим столом может одновременно работать несколько человек со своими клавиатурами и мышами (у каждого пользователя свой независимый курсор), предоставляется специальный графический конфигуратор. В Weston включена поддержка RDP. В поставку включён дисплейный сервер Mir и утилита waypipe для удалённого запуска приложений на базе Wayland.

Основные изменения:

  • Из сборки исключены пользовательское окружение Orbital и оконный менеджер Orbment;
  • В сборку включены проприетарные прошивки для GPU AMD;
  • Для сжатия Squashfs задействован xz;
  • Переработан менеджер входа. Улучшена обработка аутентификации по паролю и добавлена поддержка multiseat-конфигураций;
  • Улучшен интерфейс графической утилиты configureseats. В утилиту конфигурирования multiseat добавлена поддержка настройки правил udev.
  • К EFL, Weston и Kwin применены внешние патчи, улучшающие поддержку multiseat;
  • Вторичные компоненты стека GNOME вынесены в каталог /opt;
  • Для тестирования доступна эксперменентальная сборка GTK 4;
  • Добавлена поддержка графического API Vulkan;
  • Пакет Mesa собран с драйверами swr (программный растеризатор);
  • В состав включена панель Latte dock, движок тем оформления Kvantum и музыкальный проигрыватель Amarok;
  • Окружение Sway собрано с wlroots;
  • Вместо Debian Testing задействованы пакеты Debian 10 (Buster), но ядро оставлено из Debian Testing (Bullseye);
  • В состав включён мультимедийный сервер Pipewire;
  • Добавлен композитный сервер Wayfire.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/projec...)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.18
  3. OpenNews: Выпуск Live-дистрибутива для тестирования Wayland с новым десктоп-окружением Liri
  4. OpenNews: Обновление Live-дистрибутива для тестирования работы десктоп-окружений поверх Wayland
  5. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
  6. OpenNews: Представлен KWinFT, форк KWin, сфокусированный на Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52909-rebeccablackos
Ключевые слова: rebeccablackos, wayland
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:08, 08/05/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    >Дистрибутив построен на пакетной базе Debian

    Показательно... или это они специально пытаются убедить что вся эта щелевая вялендность (условно) жизнеспособна не только на Шапке? Fat chance тогда.

     
  • 2, КО (?), 12:08, 08/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Типа дистр для бета-теста вэйлы?
    Можно было размер и поуменьшить, ненужное выкинуть
     
     
  • 3, Sunderland93 (ok), 12:13, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше, ещё до того как в GNOME по умолчанию включили Wayland, это был дистрибутив-демка всего Wayland-стека как такового.
     

  • 4, Аноним (4), 12:29, 08/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Friday Friday
     
  • 5, Rebecca Black Prnohub (?), 13:20, 08/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    ДА! Даааа!
     
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