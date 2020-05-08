Обновление Live-дистрибутива Rebecca Black Linux с подборкой окружений на основе Wayland

Сформирован новый выпуск дистрибутива Rebecca Black Linux 2020-05-05, нацеленного на ознакомление с последними наработками по обеспечению поддержки Wayland в различных десктоп-окружениях и приложениях. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и включает свежий выпуск библиотек Wayland (срез из master-ветки), композитный сервер Weston и преднастроенные для работы поверх Wayland окружения KDE, GNOME, Enlightenment E21, Wayfire и Liri и Sway. Выбор окружения производится через меню менеджера входа, при этом возможен запуск оболочки из уже запущенного окружения в форме вложенного сеанса. Для загрузки доступны два вида iso-образов - расширенный 2 Гб для разработчиков и обычный 1.2 Гб для пользователей. В состав дистрибутива включены свежие версии библиотек Clutter, SDL, GTK, Qt, EFL/Elementary, FreeGLUT, GLFW, KDE Frameworks и Gstreamer, собранных с поддержкой Wayland, и компонент Xwayland, позволяющий обеспечить запуск обычных X-приложений в окружении, сформированном при помощи композитного сервера Weston. В дистрибутив также входят собранные в качестве клиентов Wayland варианты звукового сервера gstreamer, медиаплеера mpv, офисного пакета Calligra и приложений KDE. Для настройки udev и параметров multiseat-конфигураций, в которых за одним рабочим столом может одновременно работать несколько человек со своими клавиатурами и мышами (у каждого пользователя свой независимый курсор), предоставляется специальный графический конфигуратор. В Weston включена поддержка RDP. В поставку включён дисплейный сервер Mir и утилита waypipe для удалённого запуска приложений на базе Wayland. Основные изменения: Из сборки исключены пользовательское окружение Orbital и оконный менеджер Orbment;

В сборку включены проприетарные прошивки для GPU AMD;

Для сжатия Squashfs задействован xz;

Переработан менеджер входа. Улучшена обработка аутентификации по паролю и добавлена поддержка multiseat-конфигураций;

Улучшен интерфейс графической утилиты configureseats. В утилиту конфигурирования multiseat добавлена поддержка настройки правил udev.

К EFL, Weston и Kwin применены внешние патчи, улучшающие поддержку multiseat;

Вторичные компоненты стека GNOME вынесены в каталог /opt;

Для тестирования доступна эксперменентальная сборка GTK 4;

Добавлена поддержка графического API Vulkan;

Пакет Mesa собран с драйверами swr (программный растеризатор);

В состав включена панель Latte dock, движок тем оформления Kvantum и музыкальный проигрыватель Amarok;

Окружение Sway собрано с wlroots;

Вместо Debian Testing задействованы пакеты Debian 10 (Buster), но ядро оставлено из Debian Testing (Bullseye);

В состав включён мультимедийный сервер Pipewire;

Добавлен композитный сервер Wayfire.



