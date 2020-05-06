Опубликована свободная книга про Wayland

Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, построенного с использованием протокола Wayland, сообщил об открытии неограниченного доступа к своей книге "The Wayland Protocol", в которой подробно разобран протокол Wayland и особенности его использования на практике. Книга может оказаться полезной для понимания концепций, архитектуры и реализации Wayland, а также как руководство по написанию собственного клиента и сервера на базе Wayland. Текст размещён под лицензией CC-BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0). Исходный вариант в формате Markdown можно загрузить через Git.



