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Опубликована свободная книга про Wayland

06.05.2020 12:04

Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, построенного с использованием протокола Wayland, сообщил об открытии неограниченного доступа к своей книге "The Wayland Protocol", в которой подробно разобран протокол Wayland и особенности его использования на практике. Книга может оказаться полезной для понимания концепций, архитектуры и реализации Wayland, а также как руководство по написанию собственного клиента и сервера на базе Wayland. Текст размещён под лицензией CC-BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0). Исходный вариант в формате Markdown можно загрузить через Git.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Представлен KWinFT, форк KWin, сфокусированный на Wayland
  3. OpenNews: Доступен композитный сервер Wayfire 0.4, использующий Wayland
  4. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
  5. OpenNews: Выпуск wayland-protocols 1.20
  6. OpenNews: Доступен Wayland 1.18
Лицензия: CC-BY
Тип: английский / Справочная информация
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52887-wayland
Ключевые слова: wayland, book
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, A.Gjntarskiy (?), 12:32, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну, я бы сказал, что это не книга, а набор заметок.
     
     
  • 2.21, эксперт (?), 13:52, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только все на X Server сидят, съезжать никто не собирается.
     
     
  • 3.24, Punk_Joker (ok), 13:58, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На десктопах не особо планируется. А в других областях вполне применяется, но местным экспертам неизвестно ничего кроме их компухтера.
     
  • 3.25, qetuo (?), 14:04, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Я очень рад, что на opennet сидят люди, действительно разбирающиеся в тематике. Так, данные у одного из экспертов, высказавшегося в этой теме, позволяют ему одному высказывать точку зрения всего сообщества. Спасибо тебе, что ты есть. Пожалуйста, поделитесь другими своими знаниями с нами!
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 16:05, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он обножает потребность в реализации опросов.
     
     
  • 5.37, имя_ (?), 16:19, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >обножает

    проверочное слово "нагота"

     
     
  • 6.42, Аноним (-), 16:56, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ногата же!
     
     
  • 7.45, Суп из потрошков (?), 18:41, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    eat something from his leg
     
  • 7.46, Суп из потрошков (?), 18:42, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НАгата Наоми.
     
  • 5.38, имя_ (?), 16:19, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А опросы будут как на лоре: "каким де вы пользуетесь?"
     

  • 1.6, Lockywolf (ok), 12:32, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо бы libXt переписать на XCB.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:20, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве не?
    ldd /usr/lib/libXt.so.6.0.0
            linux-gate.so.1 (0xf7f47000)
            libSM.so.6 => /usr/lib/libSM.so.6 (0xf7e8f000)
            libICE.so.6 => /usr/lib/libICE.so.6 (0xf7e72000)
            libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0xf7d1f000)
            libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xf7b52000)
            libuuid.so.1 => /usr/lib/libuuid.so.1 (0xf7b49000)
            libbsd.so.0 => /usr/lib/libbsd.so.0 (0xf7b23000)
            libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0xf7af5000)
            libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xf7aef000)
            /lib/ld-linux.so.2 (0xf7f48000)
            libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0xf7ae9000)
            libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0xf7ae1000)
     
     
  • 3.19, Lockywolf (ok), 13:41, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    >         libICE.so.6 => /usr/lib/libICE.so.6 (0xf7e72000)
    >         libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0xf7d1f000)
    >         libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xf7b52000)
    >         libuuid.so.1 => /usr/lib/libuuid.so.1 (0xf7b49000)
    >         libbsd.so.0 => /usr/lib/libbsd.so.0 (0xf7b23000)
    >         libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0xf7af5000)
    >         libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xf7aef000)
    >         /lib/ld-linux.so.2 (0xf7f48000)
    >         libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0xf7ae9000)
    >         libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0xf7ae1000)

    Я вижу в ввыводе вашей команды libX11, на 4 строчке

     
     
  • 4.22, Аноним (16), 13:52, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0xf7af5000)
     
     
  • 5.28, Lockywolf (ok), 14:19, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0xf7af5000)

    Ну и что? "Переписать" не значит чтобы оно там в зависимостях появилось. Переписать -- значит чтобы синхронное апи не использовалось.

     

  • 1.8, Аноним (8), 12:47, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    >написана книга про ненужно

    Ок.

     
  • 1.9, Аноним (9), 12:48, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Книга с картинками? Или пока проблемы с отрисовкой?
     
     
  • 2.14, ssh (ok), 13:13, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Книга с картинками? Или пока проблемы с отрисовкой?

    Главное, что тиринга нет!

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:58, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это, кстати, наглая ложь была, как выяснилось -- и тиринг и статеринг никуда не делись.
     
     
  • 4.26, qetuo (?), 14:09, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Наглая ложь -- это обвинять протокол в том, что приложения и композитор не пользуются предоставленными им протоколом средствами.
     
  • 4.47, Суп из потрошков (?), 18:44, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неумные пользователи виндовз в недоумении и спрашивают у вас, что значат эти термИны?
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:51, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всё это хорошо, но CSD - это вот они зря.
     
  • 1.11, Ordu (ok), 12:52, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, круто. Причин перейти на вейланд я нашёл, а вот повода никак не подворачивалось. Вот он и повод.
     
  • 1.12, Додо (?), 13:01, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Нужно добавить пометку: на видеокартах NVidia книга принципиально не отображается :)
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:11, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Ворде?
     
  • 2.15, ssh (ok), 13:16, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Нужно добавить пометку: на видеокартах NVidia книга принципиально не отображается :)

    Ну так ssh -X... А, о, простите, забылся!

     

  • 1.17, бублички (?), 13:25, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в книге шрифты со сглаживанием? а вообще поражает задержка в 1-2 дня после появления подобных новостей на каком-нибудь Phoronix
     
     
  • 2.20, Урри (?), 13:42, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кто тебе мешает самому новость написать сразу после ее выхода на похорониксе?
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:10, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость даже не в главных так что все нормально.
     

  • 1.18, Аноним (16), 13:25, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну если Wayland таки называют протоколом и если Drew DeVault в нём так хорошо разбирается, так может сделает для него сериализатор-десериализатор.
     
     
  • 2.29, Lockywolf (ok), 14:21, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну если Wayland таки называют протоколом и если Drew DeVault в нём
    > так хорошо разбирается, так может сделает для него сериализатор-десериализатор.

    Waypipe

     

  • 1.30, Аноним (30), 14:34, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    pdf - версия присутсвует?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 15:36, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Надо сразу за йайца к стене прибивать за одно упоминание pdf!
     
     
  • 3.33, DiabloPC (ok), 15:41, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С одной стороны - да, а с другой pdf и на калькуляторе штатными средствами открыть можно, а md из коробки - дзуски
     
     
  • 4.35, Аноним (32), 15:46, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не тупи! А с третьей стороны библиотека поддержки fb2 весит децл, а с четвертой html уже на часах открывается.
     
  • 3.39, имя_ (?), 16:22, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только если пдф сконвертирован из фб2 или чего-то подобного, за такое вообще убивать надо.
     
     
  • 4.43, Аноним (32), 17:09, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты экстремально туп. Но таких еще 90%.. На кой фиг пдф в принципе нужен, если HTML может то же и больше!?
     
     
  • 5.48, Суп из потрошков (?), 18:46, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Короче, вы все должны убить друг друга. И остаться должен только.. Никто не должен остаться.
     

  • 1.31, Аноним (31), 15:33, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Большинство проблема вяленого от недостаточного проектирования. Такое ощущение, что просто налепили протокол и пофиг как там клиенты будут работать. В результате полная невозможность со стороны приложения позиционировать свои же окна. Только размер можно задать. Ну и постоянные глюки с фокусом, которые вообще не ясно кто будет фиксить и будет ли.
     
  • 1.34, Аноним (32), 15:44, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А у этой хрени имеется "эталонная реализация", или у нас исключительно некий протокол, неизвестно как и кем сляпанный?)
     
     
  • 2.40, псевдонимус (?), 16:27, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никакой эталонной реализации. "Эта, чиста, протокол, не семей наступать на горло песне разряботчиков, сделай сам!"
     
     
  • 3.49, Суп из потрошков (?), 18:47, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так победите. Уже не первый десяток лет так побеждаете.
     
  • 2.44, Аноним (44), 17:26, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Weston является эталонной реализацией компоновщика (compositor) Wayland.
     

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