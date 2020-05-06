Опубликована свободная книга про Wayland

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|3.24, Punk_Joker (ok), 13:58, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На десктопах не особо планируется. А в других областях вполне применяется, но местным экспертам неизвестно ничего кроме их компухтера.
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|3.25, qetuo (?), 14:04, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Я очень рад, что на opennet сидят люди, действительно разбирающиеся в тематике. Так, данные у одного из экспертов, высказавшегося в этой теме, позволяют ему одному высказывать точку зрения всего сообщества. Спасибо тебе, что ты есть. Пожалуйста, поделитесь другими своими знаниями с нами!
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|2.16, Аноним (16), 13:20, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве не?
ldd /usr/lib/libXt.so.6.0.0
linux-gate.so.1 (0xf7f47000)
libSM.so.6 => /usr/lib/libSM.so.6 (0xf7e8f000)
libICE.so.6 => /usr/lib/libICE.so.6 (0xf7e72000)
libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0xf7d1f000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xf7b52000)
libuuid.so.1 => /usr/lib/libuuid.so.1 (0xf7b49000)
libbsd.so.0 => /usr/lib/libbsd.so.0 (0xf7b23000)
libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0xf7af5000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xf7aef000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xf7f48000)
libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0xf7ae9000)
libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0xf7ae1000)
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|3.19, Lockywolf (ok), 13:41, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>[оверквотинг удален]
> libICE.so.6 => /usr/lib/libICE.so.6 (0xf7e72000)
> libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0xf7d1f000)
> libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xf7b52000)
> libuuid.so.1 => /usr/lib/libuuid.so.1 (0xf7b49000)
> libbsd.so.0 => /usr/lib/libbsd.so.0 (0xf7b23000)
> libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0xf7af5000)
> libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xf7aef000)
> /lib/ld-linux.so.2 (0xf7f48000)
> libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0xf7ae9000)
> libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0xf7ae1000)
Я вижу в ввыводе вашей команды libX11, на 4 строчке
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|5.28, Lockywolf (ok), 14:19, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0xf7af5000)
Ну и что? "Переписать" не значит чтобы оно там в зависимостях появилось. Переписать -- значит чтобы синхронное апи не использовалось.
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|2.14, ssh (ok), 13:13, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Книга с картинками? Или пока проблемы с отрисовкой?
Главное, что тиринга нет!
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|3.23, Аноним (23), 13:58, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это, кстати, наглая ложь была, как выяснилось -- и тиринг и статеринг никуда не делись.
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|4.26, qetuo (?), 14:09, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Наглая ложь -- это обвинять протокол в том, что приложения и композитор не пользуются предоставленными им протоколом средствами.
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|1.11, Ordu (ok), 12:52, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, круто. Причин перейти на вейланд я нашёл, а вот повода никак не подворачивалось. Вот он и повод.
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|1.12, Додо (?), 13:01, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Нужно добавить пометку: на видеокартах NVidia книга принципиально не отображается :)
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|2.15, ssh (ok), 13:16, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Нужно добавить пометку: на видеокартах NVidia книга принципиально не отображается :)
Ну так ssh -X... А, о, простите, забылся!
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|1.17, бублички (?), 13:25, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в книге шрифты со сглаживанием? а вообще поражает задержка в 1-2 дня после появления подобных новостей на каком-нибудь Phoronix
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|2.20, Урри (?), 13:42, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кто тебе мешает самому новость написать сразу после ее выхода на похорониксе?
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|1.18, Аноним (16), 13:25, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну если Wayland таки называют протоколом и если Drew DeVault в нём так хорошо разбирается, так может сделает для него сериализатор-десериализатор.
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|2.29, Lockywolf (ok), 14:21, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну если Wayland таки называют протоколом и если Drew DeVault в нём
> так хорошо разбирается, так может сделает для него сериализатор-десериализатор.
Waypipe
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|2.32, Аноним (32), 15:36, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Надо сразу за йайца к стене прибивать за одно упоминание pdf!
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|3.33, DiabloPC (ok), 15:41, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С одной стороны - да, а с другой pdf и на калькуляторе штатными средствами открыть можно, а md из коробки - дзуски
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|4.35, Аноним (32), 15:46, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не тупи! А с третьей стороны библиотека поддержки fb2 весит децл, а с четвертой html уже на часах открывается.
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|3.39, имя_ (?), 16:22, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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только если пдф сконвертирован из фб2 или чего-то подобного, за такое вообще убивать надо.
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|4.43, Аноним (32), 17:09, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты экстремально туп. Но таких еще 90%.. На кой фиг пдф в принципе нужен, если HTML может то же и больше!?
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|1.31, Аноним (31), 15:33, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Большинство проблема вяленого от недостаточного проектирования. Такое ощущение, что просто налепили протокол и пофиг как там клиенты будут работать. В результате полная невозможность со стороны приложения позиционировать свои же окна. Только размер можно задать. Ну и постоянные глюки с фокусом, которые вообще не ясно кто будет фиксить и будет ли.
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|1.34, Аноним (32), 15:44, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А у этой хрени имеется "эталонная реализация", или у нас исключительно некий протокол, неизвестно как и кем сляпанный?)
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|2.40, псевдонимус (?), 16:27, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет никакой эталонной реализации. "Эта, чиста, протокол, не семей наступать на горло песне разряботчиков, сделай сам!"
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|2.44, Аноним (44), 17:26, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Weston является эталонной реализацией компоновщика (compositor) Wayland.
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