Выпуск композитного сервера Weston 9.0

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Доступен стабильный релиз композитного сервера Weston 9.0, развивающего технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств.
Новый выпуск протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland ожидается позднее.
Смена значительного номера версии Weston обусловлена изменениями ABI, нарушающими совместимость. Изменения в новой ветке Weston:
- Реализована оболочка kiosk-shell, позволяющая обособленно запускать отдельные приложения в полноэкранном режиме. Новая оболочка может оказаться полезной для создания интернет-киосков, демонстрационных стендов, электронных вывесок и терминалов самообслуживания.
- Улучшена инфраструктура тестирования. Добавлена поддержка текстов DRM (Direct Rendering Manager). В системе непрерывной интеграции включены тесты DRM и OpenGL.
- Добавлена поддержка свойства DRM/KMS для определения ориентации LCD-панели (panel_orientation_property).