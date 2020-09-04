Выпуск композитного сервера Weston 9.0

> Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы

Серьезно? Глаза вытекают, когда смотришь на его код - ООП на C, реализованное люто-хакерскими способами. Почему в иксах можно разобраться условно за день, а в этом только через неделю с поллитрой?

И темпы разработки - это просто нечто. Три с половиной изменения за 9 месяцев.

