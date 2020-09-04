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Выпуск композитного сервера Weston 9.0

04.09.2020 21:57

Доступен стабильный релиз композитного сервера Weston 9.0, развивающего технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств. Новый выпуск протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland ожидается позднее.

Смена значительного номера версии Weston обусловлена изменениями ABI, нарушающими совместимость. Изменения в новой ветке Weston:

  • Реализована оболочка kiosk-shell, позволяющая обособленно запускать отдельные приложения в полноэкранном режиме. Новая оболочка может оказаться полезной для создания интернет-киосков, демонстрационных стендов, электронных вывесок и терминалов самообслуживания.
  • Улучшена инфраструктура тестирования. Добавлена поддержка текстов DRM (Direct Rendering Manager). В системе непрерывной интеграции включены тесты DRM и OpenGL.
  • Добавлена поддержка свойства DRM/KMS для определения ориентации LCD-панели (panel_orientation_property).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.18
  3. OpenNews: Выпуск wayland-protocols 1.20
  4. OpenNews: Опубликован пакет wayland-utils 1.0.0
  5. OpenNews: Обновление Live-дистрибутива Rebecca Black Linux с подборкой окружений на основе Wayland
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53659-weston
Ключевые слова: weston, wayland
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:13, 04/09/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    Ждём анонов, путающих digital rights management и direct rendering Manager.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:45, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Первое во второе уже пропихнули, не переживай.
     
     
  • 3.6, Odalist (?), 23:23, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опять иксы, опять гуи.... Дай мне сил пережить это, мой лесной господин...
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:19, 04/09/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже девятая версия, а им пользуются пара юзеров.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:33, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland

    Им пользуются не юзеры, а разрабы. И пользуются не путем "обычного повседневного использования", а путем изучения исходников и изменений в них. Типа как эталонный метр, хранящийся где-то там во Франции, -- у него тоже "пара юзеров".

     

  • 1.7, Аноним (7), 23:24, 04/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы

    Серьезно? Глаза вытекают, когда смотришь на его код - ООП на C, реализованное люто-хакерскими способами. Почему в иксах можно разобраться условно за день, а в этом только через неделю с поллитрой?

    И темпы разработки - это просто нечто. Три с половиной изменения за 9 месяцев.

     

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