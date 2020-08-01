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Опубликован пакет wayland-utils 1.0.0

01.08.2020 10:07

Разработчики Wayland представили первый выпуск нового пакета wayland-utils, в составе которого будут поставляться утилиты, связанные с Wayland, по аналогии с тем, как в пакете wayland-protocols поставляются дополнительные протоколы и расширения. В настоящее время в состав включена только одна утилита wayland-info, предназначенная для отображения информации о протоколах Wayland, поддерживаемых текущим композитным сервером. Утилита представляет собой обособленный вариант weston-info, выделенный из репозитория Weston.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Обновление Live-дистрибутива Rebecca Black Linux с подборкой окружений на основе Wayland
  3. OpenNews: Опубликована свободная книга про Wayland
  4. OpenNews: Выпуск wayland-protocols 1.20
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.18
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53471-wayland
Ключевые слова: wayland
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, VINRARUS (ok), 11:05, 01/08/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    >>wayland-info

    А wayland-rm будет?

     
     
  • 2, Аноним (2), 11:19, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в gentoo это уже невозможно. Там уже и KDE намертво прибиты к вяленому, и безальтернативный elogind уже пропихнули (связка consolekit+xorg считай почти уже забанена, т.к. более не поддерживается). Теперь в течении пары лет дропнут поддержку старых установок consolekit и привет вяленый, обмазанный системд-компонентами.
     
     
  • 3, qetuo (?), 11:23, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как связаны wayland и systemd? Вы вообще понимаете, какой бред вы пишете?
     
  • 4, qetuo (?), 11:26, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про "безальтернативный systemd" в генту я даже комментировать не буду, такое может писать только тот, кто генту не использовал ни разу в жизни.
     
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