Опубликован пакет wayland-utils 1.0.0

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Разработчики Wayland представили первый выпуск нового пакета wayland-utils, в составе которого будут поставляться утилиты, связанные с Wayland, по аналогии с тем, как в пакете wayland-protocols поставляются дополнительные протоколы и расширения. В настоящее время в состав включена только одна утилита wayland-info, предназначенная для отображения информации о протоколах Wayland, поддерживаемых текущим композитным сервером. Утилита представляет собой обособленный вариант weston-info, выделенный из репозитория Weston.