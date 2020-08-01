Опубликован пакет wayland-utils 1.0.0

1, VINRARUS ( ok ), 11:05, 01/08/2020 [ответить] –1 + / – >>wayland-info А wayland-rm будет? 2, Аноним ( 2 ), 11:19, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже в gentoo это уже невозможно. Там уже и KDE намертво прибиты к вяленому, и безальтернативный elogind уже пропихнули (связка consolekit+xorg считай почти уже забанена, т.к. более не поддерживается). Теперь в течении пары лет дропнут поддержку старых установок consolekit и привет вяленый, обмазанный системд-компонентами.

3, qetuo ( ? ), 11:23, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как связаны wayland и systemd? Вы вообще понимаете, какой бред вы пишете?

4, qetuo ( ? ), 11:26, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про "безальтернативный systemd" в генту я даже комментировать не буду, такое может писать только тот, кто генту не использовал ни разу в жизни.

