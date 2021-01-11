Дистрибутив Tails перейдёт на использование Wayland

2.5 , rferfewdf ( ? ), 10:12, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – это ты толстый. поконкретней напиши чем тебя изоляция окон не устраивает?

3.16 , zzz ( ?? ), 11:03, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Подобные формулировки подразумевают, что до этого "защищенный" дистр имел недостаточную защищенность и контроль.

4.20 , Аноним ( 20 ), 11:14, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Т.е. ты раньше был не в курсе, что иксы это такая перфорация?

5.29 , mos87 ( ok ), 11:36, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В курсе все кому надо. Проблема известна. Это не объясняет например зачем изолировать приложения, поставляемые в этом "защищенном" (от чего-то или кого-то) чудо дистре друг от друга.

Они не такие уж и защищённые даже в дефолтной паставке?

Нафига тогда сабж нужОн? А сторонние приложения тем более в сэндбоксах надо будет пускать, хоть на иксах хоть на вяленгм. Если ты в натуре хакир. Настоящие же хакеры обычно сами знают от чего нужно защищать их иксы а что нехай себе крадет чужие окна. Кстати атомарный доступ ко всем ресурсам в т.ч. и файлосистеме в хомяке тоже вяленд реализует? Нет? Ну так нафейхоа тогда.

6.32 , Аноним ( 20 ), 11:41, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Wayland не решает всех проблем — гори и хата! Максимализм с возрастом должен бы пройти уже.

7.39 , mos87 ( ok ), 11:52, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Максимализм это как раз не читать и не думать над прочитанным.

И верить в какойлто виртуальный градусник сферической безопасности в вакууме, по типу health бара в игрушах. Мало показывает - плохо! А с вялендом сразу плюс писять здоровья!

И пофиг что эффекта ноль. "Секурнее" (любимое слово некоторых) же стало!

8.40 , mos87 ( ok ), 11:56, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать И да, если может показаться, что выходит что подобные продукты ориентированные ... 7.78 , псевдонимус ( ? ), 15:40, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Wayland не решает всех проблем — гори и хата! Максимализм с возрастом

> должен бы пройти уже. Вяленд не решает никаких проблем, окромя полумифического тиринга. Но это не точно.

6.50 , Аноним ( 50 ), 12:26, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ого, какой слог!

Как будто попал на тусовку чотких пацыков году эдак в 2007. А по теме - для каждой задачи есть свой инструмент. Сейчас используются иксы, но планируют заменить их на Wayland, по ряду причин (в том числе - защищенность, да). Замена одного инструмента на другой инструмент. Дистрибутив же состоит не из одного компонента, поэтому ничего удивительно в постепенном переходе нет. Надеюсь больше не увидеть твоих комментариев, до сих пор кровь из глаз сочится.

6.63 , псевдонимус ( ? ), 13:59, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самую суть ухватил. Якобы изолированные приложения теперь общаются через Дубас. Ну ты понел.

7.73 , mos87 ( ok ), 15:18, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Дубас уже контрибутит НСА?) ЗЫ Дубас это слегка одиозный младо-ГМ Лифчиков из Торонтовки.

8.77 , псевдонимус ( ? ), 15:39, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Единая точка отказа в виде омношины Не прошедшей аудита и умеющей кучувсегокоек... 5.42 , zzz ( ?? ), 11:59, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При чем тут я? Что за дебильный подкат? Разговор про "защищенный" дистр.

