Дистрибутив Tails перейдёт на использование Wayland

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|1.3, КО (?), 10:09, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"повысить защищённость"
"улучшения контроля"
Вот это толсто.
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|2.5, rferfewdf (?), 10:12, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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это ты толстый. поконкретней напиши чем тебя изоляция окон не устраивает?
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|3.16, zzz (??), 11:03, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Подобные формулировки подразумевают, что до этого "защищенный" дистр имел недостаточную защищенность и контроль.
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|4.20, Аноним (20), 11:14, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е. ты раньше был не в курсе, что иксы это такая перфорация?
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|5.29, mos87 (ok), 11:36, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В курсе все кому надо. Проблема известна.
Это не объясняет например зачем изолировать приложения, поставляемые в этом "защищенном" (от чего-то или кого-то) чудо дистре друг от друга.
Они не такие уж и защищённые даже в дефолтной паставке?
Нафига тогда сабж нужОн?
А сторонние приложения тем более в сэндбоксах надо будет пускать, хоть на иксах хоть на вяленгм. Если ты в натуре хакир.
Настоящие же хакеры обычно сами знают от чего нужно защищать их иксы а что нехай себе крадет чужие окна.
Кстати атомарный доступ ко всем ресурсам в т.ч. и файлосистеме в хомяке тоже вяленд реализует? Нет? Ну так нафейхоа тогда.
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|6.32, Аноним (20), 11:41, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Wayland не решает всех проблем — гори и хата! Максимализм с возрастом должен бы пройти уже.
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|7.39, mos87 (ok), 11:52, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Максимализм это как раз не читать и не думать над прочитанным.
И верить в какойлто виртуальный градусник сферической безопасности в вакууме, по типу health бара в игрушах. Мало показывает - плохо! А с вялендом сразу плюс писять здоровья!
И пофиг что эффекта ноль. "Секурнее" (любимое слово некоторых) же стало!
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|8.40, mos87 (ok), 11:56, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
И да, если может показаться, что выходит что подобные продукты ориентированные ... текст свёрнут, показать
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|7.78, псевдонимус (?), 15:40, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Wayland не решает всех проблем — гори и хата! Максимализм с возрастом
> должен бы пройти уже.
Вяленд не решает никаких проблем, окромя полумифического тиринга. Но это не точно.
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|6.50, Аноним (50), 12:26, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ого, какой слог!
Как будто попал на тусовку чотких пацыков году эдак в 2007.
А по теме - для каждой задачи есть свой инструмент. Сейчас используются иксы, но планируют заменить их на Wayland, по ряду причин (в том числе - защищенность, да). Замена одного инструмента на другой инструмент. Дистрибутив же состоит не из одного компонента, поэтому ничего удивительно в постепенном переходе нет.
Надеюсь больше не увидеть твоих комментариев, до сих пор кровь из глаз сочится.
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|6.63, псевдонимус (?), 13:59, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самую суть ухватил.
Якобы изолированные приложения теперь общаются через Дубас. Ну ты понел.
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|7.73, mos87 (ok), 15:18, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Дубас уже контрибутит НСА?)
ЗЫ Дубас это слегка одиозный младо-ГМ Лифчиков из Торонтовки.
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|5.42, zzz (??), 11:59, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При чем тут я? Что за дебильный подкат? Разговор про "защищенный" дистр.
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|3.43, iPony129412 (?), 12:06, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дыры есть везде.
Самая проблема в дырах в устаревших технологиях.
Когда их и не заткнуть не могут, чтобы другое не сломать.
Да и вообще просто противно ковыряться в кучи этакого легасишного кода 🤨
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|5.47, iPony129412 (?), 12:15, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты ни в каком коде сроду не ковырялся
В таком ковырялся, что тебя бы сразу бы вывернуло от одного вида такого.
Но за вредность не доплачивали.
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|3.64, псевдонимус (?), 14:01, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он не дырявый, а бесполезный с точки зрения безопасности. С точки зрения удобства он просто вредный.
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|2.13, Гимли (?), 10:52, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы, наверное, ни ситечком, ни дуршлагом в быту не пользуетесь xD
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|4.17, MasterSlave (?), 11:05, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так дырявость ведь есьб то, ради чего Фрактал и живёт, его главная любовь в жизни но в тоже время и главная печаль... ох, что за любовная история!
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|5.49, Аноним (49), 12:17, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он 80 левела и часто набрасывает на винтелятор. На зарплате, есно.))))
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|2.23, Аноним (23), 11:27, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там вейленд написан на Си, а все остальное чего не хватает от иксов написали дырявые из Гнома. Это просто комбо дырень.
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|2.41, Аноним (49), 11:58, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Счего это они дырявые, не на Раст? В иксах уже давно многое дропнуто и всякие emul-linux-x86-baselibs умпешно закопаны. Можно собрать, но циклические зависимости убьют энтузиазм.
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|2.58, asdasd (?), 13:40, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сколько вы там уже X.org закапываете и все закапать не можете? =)
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|3.65, псевдонимус (?), 14:04, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как закапают, так и не будет линуксдесктопа. И лаптопа. На мобилу может сгодится, но фуксия..обожемой!
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|1.26, mos87 (ok), 11:31, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Perl-скрипт планируется заменить на новую реализацию, написанную на языке Python
Техническая причина как обычно в том что пришел энтузиастЪ на 20 лет моложе?
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|2.66, псевдонимус (?), 14:06, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Причина в неумении использовать регулярные выражения.
ЗЫ: скоро пердон по синтаксису станет гораздо страшнее перла, хотя на мой взгляд это уже так.
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|3.97, Аноним (97), 19:58, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что ты несешь, дегенерат? регулярные выражения в питоне почти не отличаются от перловых
> пердон
желаю тебе рака яичек тебе и всем твоим родственникам, животное
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|2.38, mos87 (ok), 11:48, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно что если потенциальных объектов для слежки пара мильярдов, то проще "следить" за тем, кто хоть как-то выделяется
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|2.45, Аноним (45), 12:12, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в 14-м были причины, и селективность критерия имела вес, сейчас пасут тех бобиков, кто делает вид что не интересуется:)
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|2.48, Аноним (48), 12:16, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все пользователи интернета, вообще все, попадают под слежку АНБ.
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|3.74, Аноним (-), 15:18, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут даже не слежка. Они тупо записываеют весь трафик и хранят его в пустынной долине.
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|4.76, Аноним (-), 15:37, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для перекрестно-многофакторного, или там на решетках алгоритмы? наверное, сразу по векторам раскладывают
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|4.99, Аноним (-), 20:11, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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бамблхайв, юта. складируют зашифрованное и, по идее, 256-битный массив скоро крякнут. но анонима уже сейчас могут, в оперативном порядке, и не только анб.
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|2.55, Аноним (55), 12:54, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Здесь тоже была статья про это, но вывод там противоположный.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=40131
"Положительным моментом является то, что старания АНБ получить контроль за пользователями Tails и Tor косвенным путём, через выявление в обычном трафике потенциальных пользователей данных систем, свидетельствует о том, что в АНБ не смогли скомпрометировать сеть Tor, работа через которую предоставляет должный уровень анонимности."
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|3.72, Аноним (-), 14:54, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как это что? пять буков набрал - и уже само анб на хвосте, пару нетипичных запросов и канал установлен, анб куснуло вместе с крючком. скачайте архив вики в xml может.
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|2.95, Аноним (95), 19:23, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Пристальный интерес для АНБ представляют запросы: «USB», «CD»
Все, кто интересуется USB или CD попадают под тотальную слежку АНБ
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|1.51, lockywolf (ok), 12:29, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я ковырял этот тейлс, и мне он тогда показался абсолютно неработоспособным. В нём, типа, не было dd, или что-то такое.
Наверное, с тех пор всё поменялось.
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|2.60, vdb (?), 13:53, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В нём, типа, не было dd, или что-то такое.
Зачем в дистре, предназначенном для анонимного выхода в сеть, dd?
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|3.81, Аноним (-), 15:45, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чтобы украдкой развернуть дистр традиционной ориентации типа слаки там, девуан или альт
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|2.94, Аноним (-), 19:23, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О, как тебя выкинуть? Ты своей тупостью все комментарии тут провонял
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|4.80, псевдонимус (?), 15:44, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А не надо никак. Это анонимно сеть или где?
Как тогда ты сеть построишь, если адреса узлов нигде не публикуются?
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|5.85, Аноним (71), 17:21, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И много ты построил сетей тор? Доставать адреса узлов - задача софта, не твоя. Твоя, я так понимаю, эти адреса брать из общего доступа и, ковыряясь в носу, закрывать доступ к интернет-ресурсам. Мне это так видится.
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|6.89, псевдонимус (?), 18:12, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И много ты построил сетей тор? Доставать адреса узлов - задача софта,
> не твоя. Твоя, я так понимаю, эти адреса брать из общего
> доступа и, ковыряясь в носу, закрывать доступ к интернет-ресурсам. Мне это
> так видится.
Довольно необычной тебе видится моя задача.
Книгу олиферов советую все же почитать. Для общего развития.
Сеть скрыто ресурсов с плмощью Тор построена до меня и у меня нет возможности и желания их банить.
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|4.92, Аноним (92), 18:49, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ага, за придурка-кинолюба $100000+ плюс треволнения и перекуры.. если правда, конечно. остальные стопицот методичных маньяков нерезидентов напрягли анусы.
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|1.90, Аноним (90), 18:33, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наитупейшее решение, которое было после отказа от 32битных сборок.
Это дистрибутив для использовании сети tor, по идее расчитанный на бОльший охват, а следовательно в данном случае иксы подходят больше.
Ну чё тут сказать?
Л-Логика!
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|1.91, user90 (?), 18:37, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Например, в отличие от X11 в Wayland
не смогут работать многие нужные иксовые тулзы, а аналогов под Wayland - нЭт))
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