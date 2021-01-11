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Дистрибутив Tails перейдёт на использование Wayland

11.01.2021 09:52

Разработчики специализированного дистрибутива Tails (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть, опубликовали планы по развитию проекта в 2021 году. Наиболее заметным изменением станет перевод пользовательского окружения на использование протокола Wayland, что позволит повысить защищённость всех графических приложений за счёт улучшения контроля за тем, как приложения взаимодействуют с системой. Например, в отличие от X11 в Wayland ввод и вывод изолирован для каждого окна, и клиент лишён возможности доступа к содержимому окон других клиентов, а также не может перехватывать связанные с другими окнами события ввода.

Ближе к концу года планируется сформировать выпуск Tails 5.0, основанный на пакетной базе Debian 11 (Bullseye). Также намечена работа по полной переработке процесса запуска Tor и настройки мостовых узлов Tor (bridge relay), которая упростит доступ к анонимной сети из стран, пытающихся блокировать Tor. Из стран, пользователи из которых чаще всего подключаются к мостовым узлам (альтернативные точки входа, информация о которых не публикуется на сервере каталогов), доминируют Россия, Иран, США, Беларусь и Китай.

Другим заметным изменением станет улучшение интерфейса для настройки постоянных хранилищ (Persistent Storage). Отвечающий за работу с постоянными хранилищами Perl-скрипт планируется заменить на новую реализацию, написанную на языке Python и использующую библиотеку GTK. Появится возможность сохранения в постоянном хранилище информации о выбранных мостовых узлах Tor.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/pl...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 4.14
  3. OpenNews: В сборки Chromium и Electron будет добавлена поддержка Wayland
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 4.0
  5. OpenNews: Инициатива по бойкотированию Wayland
  6. OpenNews: Инициатива по развитию средств управления цветом и HDR для Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54387-tails
Ключевые слова: tails, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (95) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, онанимус (?), 10:00, 11/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +8 +/
     
     
  • 2.10, Гэндальф (?), 10:43, 11/01/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.12, Гимли (?), 10:48, 11/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.2, Аноним (-), 10:04, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Самый лучший дистрибутив!
     
     
  • 2.4, КО (?), 10:09, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бессмысленная копипаста.
     
     
  • 3.9, Гэндальф (?), 10:41, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но самая лучшая!
     
  • 2.31, mos87 (ok), 11:41, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немножко втентаклика на вашем опеннетике.
     
     
  • 3.52, Отпетый Анимешник (?), 12:44, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не понимаю причём здесь тентакли
     

  • 1.3, КО (?), 10:09, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "повысить защищённость"
    "улучшения контроля"
    Вот это толсто.
     
     
  • 2.5, rferfewdf (?), 10:12, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    это ты толстый. поконкретней напиши чем тебя изоляция окон не устраивает?
     
     
  • 3.16, zzz (??), 11:03, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подобные формулировки подразумевают, что до этого "защищенный" дистр имел недостаточную защищенность и контроль.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:14, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. ты раньше был не в курсе, что иксы это такая перфорация?
     
     
  • 5.29, mos87 (ok), 11:36, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В курсе все кому надо. Проблема известна.

    Это не объясняет например зачем изолировать приложения, поставляемые в этом "защищенном" (от чего-то или кого-то) чудо дистре друг от друга.
    Они не такие уж и защищённые даже в дефолтной паставке?
    Нафига тогда сабж нужОн?

    А сторонние приложения тем более в сэндбоксах надо будет пускать, хоть на иксах хоть на вяленгм. Если ты в натуре хакир.

    Настоящие же хакеры обычно сами знают от чего нужно защищать их иксы а что нехай себе крадет чужие окна.

    Кстати атомарный доступ ко всем ресурсам в т.ч. и файлосистеме в хомяке тоже вяленд реализует? Нет? Ну так нафейхоа тогда.

     
     
  • 6.32, Аноним (20), 11:41, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Wayland не решает всех проблем — гори и хата! Максимализм с возрастом должен бы пройти уже.
     
     
  • 7.39, mos87 (ok), 11:52, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Максимализм это как раз не читать и не думать над прочитанным.
    И верить в какойлто виртуальный градусник сферической безопасности в вакууме, по типу health бара в игрушах. Мало показывает - плохо! А с вялендом сразу плюс писять здоровья!
    И пофиг что эффекта ноль. "Секурнее" (любимое слово некоторых) же стало!
     
     
  • 8.40, mos87 (ok), 11:56, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И да, если может показаться, что выходит что подобные продукты ориентированные ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.78, псевдонимус (?), 15:40, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Wayland не решает всех проблем — гори и хата! Максимализм с возрастом
    > должен бы пройти уже.

    Вяленд не решает никаких проблем, окромя полумифического тиринга. Но это не точно.

     
  • 6.50, Аноним (50), 12:26, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого, какой слог!
    Как будто попал на тусовку чотких пацыков году эдак в 2007.

    А по теме - для каждой задачи есть свой инструмент. Сейчас используются иксы, но планируют заменить их на Wayland, по ряду причин (в том числе - защищенность, да). Замена одного инструмента на другой инструмент. Дистрибутив же состоит не из одного компонента, поэтому ничего удивительно в постепенном переходе нет.

    Надеюсь больше не увидеть твоих комментариев, до сих пор кровь из глаз сочится.

     
  • 6.63, псевдонимус (?), 13:59, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самую суть ухватил.

    Якобы изолированные приложения теперь общаются через Дубас. Ну ты понел.

     
     
  • 7.73, mos87 (ok), 15:18, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Дубас уже контрибутит НСА?)

    ЗЫ Дубас это слегка одиозный младо-ГМ Лифчиков из Торонтовки.


     
     
  • 8.77, псевдонимус (?), 15:39, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единая точка отказа в виде омношины Не прошедшей аудита и умеющей кучувсегокоек... текст свёрнут, показать
     
  • 5.42, zzz (??), 11:59, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем тут я? Что за дебильный подкат? Разговор про "защищенный" дистр.
     

  • 1.8, Fracta1L (ok), 10:36, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Правильное решение. Тормозные дырявые иксы пора закапывать.
     
     
  • 2.11, Арагорн (?), 10:45, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вы дадите гарантии что вяленый не дырявым выйдет?
     
     
  • 3.35, Fracta1L (ok), 11:43, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Знаешь что такое выученная беспомощность?
     
  • 3.43, iPony129412 (?), 12:06, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дыры есть везде.
    Самая проблема в дырах в устаревших технологиях.
    Когда их и не заткнуть не могут, чтобы другое не сломать.
    Да и вообще просто противно ковыряться в кучи этакого легасишного кода 🤨
     
     
  • 4.44, mos87 (ok), 12:11, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ни в каком коде сроду не ковырялся
     
     
  • 5.47, iPony129412 (?), 12:15, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты ни в каком коде сроду не ковырялся

    В таком ковырялся, что тебя бы сразу бы вывернуло от одного вида такого.
    Но за вредность не доплачивали.

     
  • 3.64, псевдонимус (?), 14:01, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он не дырявый, а бесполезный с точки зрения безопасности. С точки зрения удобства он просто вредный.
     
  • 2.13, Гимли (?), 10:52, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы, наверное, ни ситечком, ни дуршлагом в быту не пользуетесь xD
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:53, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У ситечка и дуршлага весь смысл именно в дырявости. :)
     
     
  • 4.17, MasterSlave (?), 11:05, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так дырявость ведь есьб то, ради чего Фрактал и живёт, его главная любовь в жизни но в тоже время и главная печаль... ох, что за любовная история!
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 11:21, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мужику скоро сорокет, а он всё о дырках думает, нда...
     
  • 5.49, Аноним (49), 12:17, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он 80 левела и часто набрасывает на винтелятор. На зарплате, есно.))))
     
  • 3.30, commiethebeastie (ok), 11:40, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он дырявой посудой пользуется.
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:27, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там вейленд написан на Си, а все остальное чего не хватает от иксов написали дырявые из Гнома. Это просто комбо дырень.
     
     
  • 3.33, Fracta1L (ok), 11:42, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лиха беда начало, потом на Раст перепишут
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 12:49, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Джвадцать лет ждать.
     
  • 4.83, Аноним (-), 16:39, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так уже переписали

    https://github.com/Smithay/wayland-rs

     
     
  • 5.86, Fracta1L (ok), 18:00, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ураааа!
     
  • 2.27, mos87 (ok), 11:32, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перестань пить тормозуху по утрам. Хотябы по утрам.
     
  • 2.41, Аноним (49), 11:58, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Счего это они дырявые, не на Раст? В иксах уже давно многое дропнуто и всякие emul-linux-x86-baselibs умпешно закопаны. Можно собрать, но циклические зависимости убьют энтузиазм.
     
  • 2.58, asdasd (?), 13:40, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько вы там уже X.org закапываете и все закапать не можете? =)
     
     
  • 3.65, псевдонимус (?), 14:04, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как закапают, так и не будет линуксдесктопа. И лаптопа. На мобилу может сгодится, но фуксия..обожемой!
     

  • 1.15, Аноним (22), 11:03, 11/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.18, Егор (??), 11:06, 11/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.19, Леголас (ok), 11:12, 11/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.34, mos87 (ok), 11:43, 11/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.53, Леголас (ok), 12:48, 11/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.21, Аноним (14), 11:19, 11/01/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.25, Аноним (23), 11:28, 11/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.36, mos87 (ok), 11:45, 11/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.24, Аноним (24), 11:27, 11/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.26, mos87 (ok), 11:31, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Perl-скрипт планируется заменить на новую реализацию, написанную на языке Python

    Техническая причина как обычно в том что пришел энтузиастЪ на 20 лет моложе?

     
     
  • 2.37, Леголас (ok), 11:47, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Perl ненамного старше Python.
     
  • 2.66, псевдонимус (?), 14:06, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Причина в неумении использовать регулярные выражения.

    ЗЫ: скоро пердон по синтаксису станет гораздо страшнее перла, хотя на мой взгляд это уже так.

     
     
  • 3.97, Аноним (97), 19:58, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что ты несешь, дегенерат? регулярные выражения в питоне почти не отличаются от перловых

    > пердон

    желаю тебе рака яичек тебе и всем твоим родственникам, животное

     

  • 1.28, Дихлофос (?), 11:36, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все, кто интересуется Tails попадают под слежку АНБ
    https://www.nixp.ru/news/12599.html
     
     
  • 2.38, mos87 (ok), 11:48, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно что если потенциальных объектов для слежки пара мильярдов, то проще "следить" за тем, кто хоть как-то выделяется
     
  • 2.45, Аноним (45), 12:12, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в 14-м были причины, и селективность критерия имела вес, сейчас пасут тех бобиков, кто делает вид что не интересуется:)
     
     
  • 3.46, Аноним (49), 12:14, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тю, сушите сухари или еще нет?
     
     
  • 4.62, Аноним (62), 13:57, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть нечего?
     
  • 2.48, Аноним (48), 12:16, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все пользователи интернета, вообще все, попадают под слежку АНБ.
     
     
  • 3.74, Аноним (-), 15:18, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут даже не слежка. Они тупо записываеют весь трафик и хранят его в пустынной долине.
     
     
  • 4.76, Аноним (-), 15:37, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для перекрестно-многофакторного, или там на решетках алгоритмы? наверное, сразу по векторам раскладывают
     
  • 4.99, Аноним (-), 20:11, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бамблхайв, юта. складируют зашифрованное и, по идее, 256-битный массив скоро крякнут. но анонима уже сейчас могут, в оперативном порядке, и не только анб.
     
  • 2.55, Аноним (55), 12:54, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Здесь тоже была статья про это, но вывод там противоположный.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=40131

    "Положительным моментом является то, что старания АНБ получить контроль за пользователями Tails и Tor косвенным путём, через выявление в обычном трафике потенциальных пользователей данных систем, свидетельствует о том, что в АНБ не смогли скомпрометировать сеть Tor, работа через которую предоставляет должный уровень анонимности."

     
  • 2.61, Аноним (62), 13:56, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и что?
     
     
  • 3.72, Аноним (-), 14:54, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как это что? пять буков набрал - и уже само анб на хвосте, пару нетипичных запросов и канал установлен, анб куснуло вместе с крючком. скачайте архив вики в xml может.
     
  • 2.95, Аноним (95), 19:23, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Пристальный интерес для АНБ представляют запросы: «USB», «CD»

    Все, кто интересуется USB или CD попадают под тотальную слежку АНБ

     

  • 1.51, lockywolf (ok), 12:29, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я ковырял этот тейлс, и мне он тогда показался абсолютно неработоспособным. В нём, типа, не было dd, или что-то такое.

    Наверное, с тех пор всё поменялось.

     
     
  • 2.60, vdb (?), 13:53, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В нём, типа, не было dd, или что-то такое.

    Зачем в дистре, предназначенном для анонимного выхода в сеть, dd?

     
     
  • 3.81, Аноним (-), 15:45, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы украдкой развернуть дистр традиционной ориентации типа слаки там, девуан или альт
     

  • 1.57, alltiptop (ok), 13:38, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://community.kde.org/Plasma/Wayland_Showstoppers

    Судя по этому списку и как много надо делать каждому в отдельности оконному менеджеру чтобы реализовать самые базовые вещи (ремапинг, drag&drop, шаринг экрана/приложений и тд) я искренне не понимаю почему оно впринципе привлекает так много внимания.

     
  • 1.59, Аноним (62), 13:52, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Назарбаев толлерантен
    к Tor?
     
  • 1.67, псевдонимус (?), 14:13, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Бесполезность давно следует выбросить. Одно только использование гном3 чего стоит..
     
     
  • 2.69, Аноним (69), 14:17, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ходи в бесполезные ветки
    Не трать бесполезно время
     
  • 2.94, Аноним (-), 19:23, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, как тебя выкинуть? Ты своей тупостью все комментарии тут провонял
     

  • 1.68, Аноним666 (?), 14:13, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Публиковать узлы в открытом доступе + лютый трэш
     
     
  • 2.70, Аноним (69), 14:17, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как надо сенсей?
    Научи сирых
     
     
  • 3.71, Аноним (71), 14:49, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не надо никак. Это анонимно сеть или где?
     
     
  • 4.80, псевдонимус (?), 15:44, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > А не надо никак. Это анонимно сеть или где?

    Как тогда ты сеть построишь, если адреса узлов нигде не публикуются?

     
     
  • 5.85, Аноним (71), 17:21, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много ты построил сетей тор? Доставать адреса узлов - задача софта, не твоя. Твоя, я так понимаю, эти адреса брать из общего доступа и, ковыряясь в носу, закрывать доступ к интернет-ресурсам. Мне это так видится.
     
     
  • 6.89, псевдонимус (?), 18:12, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > И много ты построил сетей тор? Доставать адреса узлов - задача софта,
    > не твоя. Твоя, я так понимаю, эти адреса брать из общего
    > доступа и, ковыряясь в носу, закрывать доступ к интернет-ресурсам. Мне это
    > так видится.

    Довольно необычной тебе видится моя задача.

    Книгу олиферов советую все же почитать. Для общего развития.

    Сеть скрыто ресурсов с плмощью Тор построена до меня и у меня нет возможности и желания их банить.

     
  • 2.79, псевдонимус (?), 15:43, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Публиковать узлы в открытом доступе + лютый трэш

    Как нужно?

     

  • 1.75, Аноним (-), 15:19, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тэйлу виват! Вейланд - это прогрессивно!
     
  • 1.82, Аноним (-), 16:34, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомните что там за история с бэкдором и фейсбуком?
     
     
  • 2.84, Аноним (84), 17:09, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю.
     
  • 2.87, Аноним (-), 18:03, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://news.softpedia.com/news/secure-linux-distro-hacked-by-facebook-and-the
     
     
  • 3.88, Аноним (88), 18:10, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это та история с бэкдорами в гномовском плеере?
     
     
  • 4.92, Аноним (92), 18:49, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, за придурка-кинолюба $100000+ плюс треволнения и перекуры.. если правда, конечно. остальные стопицот методичных маньяков нерезидентов напрягли анусы.
     

  • 1.90, Аноним (90), 18:33, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наитупейшее решение, которое было после отказа от 32битных сборок.
    Это дистрибутив для использовании сети tor, по идее расчитанный на бОльший охват, а следовательно в данном случае иксы подходят больше.
    Ну чё тут сказать?
    Л-Логика!
     
  • 1.91, user90 (?), 18:37, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Например, в отличие от X11 в Wayland

    не смогут работать многие нужные иксовые тулзы, а аналогов под Wayland - нЭт))

     
  • 1.96, Пох (?), 19:31, 11/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пох, линукс всё равно уже мёртв, ухожу на окна
     
     
  • 2.98, Аноним (97), 20:00, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное, не возвращайся, скучать по тебе никто не будет
     

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