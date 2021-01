Дистрибутив Tails перейдёт на использование Wayland

2.11 , Арагорн ( ? ), 10:45, 11/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Вы дадите гарантии что вяленый не дырявым выйдет?

3.35 , Fracta1L ( ok ), 11:43, 11/01/2021 Знаешь что такое выученная беспомощность?

3.43 , iPony129412 ( ? ), 12:06, 11/01/2021 Дыры есть везде.

Самая проблема в дырах в устаревших технологиях.

Когда их и не заткнуть не могут, чтобы другое не сломать.

Да и вообще просто противно ковыряться в кучи этакого легасишного кода 🤨

4.44 , mos87 ( ok ), 12:11, 11/01/2021 Ты ни в каком коде сроду не ковырялся

5.47 , iPony129412 ( ? ), 12:15, 11/01/2021 > Ты ни в каком коде сроду не ковырялся В таком ковырялся, что тебя бы сразу бы вывернуло от одного вида такого.

Но за вредность не доплачивали.

3.64 , псевдонимус ( ? ), 14:01, 11/01/2021 Он не дырявый, а бесполезный с точки зрения безопасности. С точки зрения удобства он просто вредный.

2.13 , Гимли ( ? ), 10:52, 11/01/2021 Вы, наверное, ни ситечком, ни дуршлагом в быту не пользуетесь xD

3.14 , Аноним ( 14 ), 10:53, 11/01/2021 У ситечка и дуршлага весь смысл именно в дырявости. :)

4.17 , MasterSlave ( ? ), 11:05, 11/01/2021 так дырявость ведь есьб то, ради чего Фрактал и живёт, его главная любовь в жизни но в тоже время и главная печаль... ох, что за любовная история!

5.22 , Аноним ( 22 ), 11:21, 11/01/2021 Мужику скоро сорокет, а он всё о дырках думает, нда...

5.49 , Аноним ( 49 ), 12:17, 11/01/2021 Он 80 левела и часто набрасывает на винтелятор. На зарплате, есно.))))

3.30 , commiethebeastie ( ok ), 11:40, 11/01/2021 Он дырявой посудой пользуется.

2.23 , Аноним ( 23 ), 11:27, 11/01/2021 Там вейленд написан на Си, а все остальное чего не хватает от иксов написали дырявые из Гнома. Это просто комбо дырень.

3.33 , Fracta1L ( ok ), 11:42, 11/01/2021 Лиха беда начало, потом на Раст перепишут

4.54 , Аноним ( 54 ), 12:49, 11/01/2021 Джвадцать лет ждать.

4.83 , Аноним ( - ), 16:39, 11/01/2021 Так уже переписали https://github.com/Smithay/wayland-rs

5.86 , Fracta1L ( ok ), 18:00, 11/01/2021 Ураааа!

2.27 , mos87 ( ok ), 11:32, 11/01/2021 Перестань пить тормозуху по утрам. Хотябы по утрам.

2.41 , Аноним ( 49 ), 11:58, 11/01/2021 Счего это они дырявые, не на Раст? В иксах уже давно многое дропнуто и всякие emul-linux-x86-baselibs умпешно закопаны. Можно собрать, но циклические зависимости убьют энтузиазм.

2.58 , asdasd ( ? ), 13:40, 11/01/2021 Сколько вы там уже X.org закапываете и все закапать не можете? =)

3.65 , псевдонимус ( ? ), 14:04, 11/01/2021 Как закапают, так и не будет линуксдесктопа. И лаптопа. На мобилу может сгодится, но фуксия..обожемой!