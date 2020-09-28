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NetBSD перешёл на оконный менеджер CTWM по умолчанию и экспериментирует с Wayland

28.09.2020 21:03

Проект NetBSD объявил о смене предлагаемого по умолчанию в сеансе X11 оконного менеджера с twm на CTWM. CTWM представляет собой форк twm, ответвившийся 1992 году и развивавшийся в направлении создания легковесного и полностью настраиваемого оконного менеджера, позволяющего менять оформление и поведение на свой вкус.

Оконный менеджер twm предлагался в NetBSD последние 20 лет и в современных условиях выглядел архаично. Негативная реакция людей на предлагаемый по умолчанию twm заставила разработчиков пересмотреть оболочку по умолчанию и задействовать более функциональный оконный менеджер CTWM для формирования окружения, дружественного для пользователей, имеющих опыт работы в других операционных системах.

CTWM поддерживает виртуальные рабочие столы, активно развивается и поставляется под совместимой с NetBSD лицензией. Из реализованных на базе CTWM новых возможностей отмечается автоматически генерируемое меню приложений, полезные клавиатурные комбинации для полноценного управления без мыши, адаптация для работы с разными разрешениями экрана (в том числе HiDPI после добавления крупных шрифтов), возможность поддержки как очень медленных, так и очень быстрых систем при помощи одного файла конфигурации.

Было:

Стало:

Дополнительно опубликована заметка о состоянии проекта по обеспечению работы в NetBSD композитного сервера swc на базе протокола Wayland. Порт пока не готов для повседневного использования, но уже пригоден для экспериментов и запуска приложений, использующих Qt5, GTK3 или SDL2. Из проблем отмечается несовместимость с некоторыми приложениями, включая Firefox, отсутствие поддержки запуска приложений X11, возможность работы только с GPU Intel для которых имеется драйвер для переключения видеорежимов на уровне ядра.

Из особенностей Wayland, затрудняющих портирование в NetBSD, упоминается наличие большого объёма специфичного для ОС кода в композитных менеджерах, отвечающих за управление экраном, вводом и управлением окнами. Wayland не предоставляет готовые протоколы для таких возможностей, как создание скриншотов, блокировка экрана и управление окнами, и пока отстаёт от X-сервера в таких областях, как переносимость, модульность и стандартизация.

Дополнительные возможности реализуются силами композитного менеджера или через определение расширений к протоколам. Эталонный композитный сервер Weston сильно завязан на API ядра Linux. Например, привязка к механизму мультиплексирования ввода-вывода epoll требует переработки для поддержки kqueue. Патчи для использования kqueue уже подготовлены разработчиками BSD-систем, но пока не приняты в основной состав.

Код эталонного композитного сервера изначально написан с оглядкой только на Linux и не учитывает особенности других систем (например, в коде используется "#include <linux/input.h>" и зависимость от libinput). Во FreeBSD реализован клон API ввода Linux, но в NetBSD применяется принципиально иной API для управления вводом - wscons. В настоящее время поддержка wscons уже добавлена в swc и запланирована для переноса в другие композитные менеджеры.

Представители NetBSD намерены убедить разработчиков Wayland не использовать жесткую привязку к epoll, а перейти на универсальную прослойку, такую как libevent. Из планируемых работ также отмечается обновление DRM/KMS стека ядра NetBSD и графических драйверов, в том числе с портированием кода из ядра Linux, а также добавление поддержки атомарного переключения видеорежимов, новых версий DRM и API Glamor (для запуска X11-приложений под управлением xwayland). В композитный сервер на базе Wayland планируется добавить поддержку фреймбуферов.



  1. Главная ссылка к новости (http://blog.netbsd.org/tnf/ent...)
  2. OpenNews: В ядро NetBSD добавлена поддержка VPN WireGuard
  3. OpenNews: Прогресс в обеспечении поддержки LLVM/Clang в NetBSD
  4. OpenNews: Проект NetBSD развивает новый гипервизор NVMM
  5. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 9.0
  6. OpenNews: Доступен OS108 9.0, пользовательский дистрибутив на основе NetBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53797-ctwm
Ключевые слова: ctwm, netbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:18, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Бывает же. Не прошло 20 лет. Ещё лет через десять OpenBSD перейдёт с CVS на SVN.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:29, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > OpenBSD

    а она тут при чем? Пост о NetBSD.

     
  • 2.10, paulus (ok), 21:37, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какой, по умолчанию, WM в опенке?
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 21:39, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    jvm вроде был
     
     
  • 4.17, Аноним (4), 21:41, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *jwm
     
  • 3.20, 1977 (?), 21:47, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > И какой, по умолчанию, WM в опенке?

    cwm вроде всегда был, могу ошибатьс
    я его ещё на линуксе юзал было дело

     

  • 1.2, dimcha (??), 21:25, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    слабаки
     
  • 1.3, Аноним (4), 21:28, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Норм
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:32, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это BSD настолько отстает от линукса? о_О
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 21:39, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    чем отстаёт? линукс наоборот втихаря тырит идейки из нетки.
    если вы про дефолт, то причём тут отсталость?  в нетке есть все популярные de и wm. это новость про системный менеджер по умолчанию. так-то можно вообще минималку без иксов вкатить. а ещё нетка умеет работать только с требуемыми функциями. но это уж очень особенные юз-кейсы c использованием rump.

    https://research.csiro.au/tsblog/using-rump-kernels-to-run-unmodified-netbsd-d

     
  • 2.14, Аноним (4), 21:39, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    почему отстает? В нетке вроде нормально все.
     

  • 1.7, gefest (??), 21:33, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А мне первый интерфейс нравится больше. Такой винтажный паровозный стиль.
    Прямо представляется эдакий "гравилет  Цесаревич", клавиатура от ibm PC/AT на пружинках , меню about "Сдѣлано въ 1986 году. ​Николасъ​ ​Виртъ​ и сыновья " итп
     
  • 1.8, Sunderland93 (ok), 21:33, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучше бы на что-то Wayland-совместимое
     
     
  • 2.16, Аноним (4), 21:41, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем?
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 22:59, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем netbsd? Ну, у каждого свои фетиши, мы не будем их осуждать.
     
  • 2.21, 1977 (?), 21:57, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://blog.netbsd.org/tnf/entry/wayland_on_netbsd_trials_and
     

  • 1.9, qwezxc (?), 21:33, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Можно даже юзать дефолт. Так-то очень даже минималистично. Окантовка у окон приятная.
     
  • 1.13, paulus (ok), 21:39, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-ж не на JWM? :) И когда будет релиз iso с обновой? :)
     
     
  • 2.22, 1977 (?), 21:58, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > когда будет релиз iso с обновой? :)

    в срезе NetBSD-current уже появился

    Recently, I've been installing NetBSD with some people in real life and was inspired by their reactions to the default twm to improve the situation, so I played with ctwm, wrote a config, and used it myself for a week. It's now the default in NetBSD-current.

     
     
  • 3.27, Kuromi (ok), 22:25, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется "однажды разработчик решил посмотреть на настоящую реакцию настоящих людей, а не довольствоваться своими представлениями о их реакции и какое же удивление, оказалось реальность отличалась от общепринятой фантазии".
    Молодец, бесспорно.
     
     
  • 4.29, 1212123123 (?), 22:33, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вообще-то это давняя история, в нетбзд уже давно присматривались к смене
    был даже ориентировочный спец топик в проектах

    https://wiki.netbsd.org/projects/project/move-beyond-twm/

     

  • 1.15, Ю.Т. (?), 21:40, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ему тоже требуется клик для помещения окна?
     
  • 1.18, Аноним (18), 21:45, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    IceWM йопт!
     
  • 1.19, 1977 (?), 21:46, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > автоматически генерируемое меню приложений

    ок

    > комбинации для полноценного управления без мыши

    ок

    > HiDPI

    ок

    > возможность поддержки как очень медленных
    > так и очень быстрых систем при помощи одного файла конфигурации

    ок

    всё нужное из коробки крч
    одобряю

     
  • 1.23, Аноним (23), 22:08, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ни какой разницы.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:13, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Рамки и тени рамки и тени. Скроллбар жаль не показали, а так (а он должен был поменяться? что-то какой-то слишком постановочный скриншот) выглядит получше openbox. Хотя openbox без рамок, и без теней, но не в этом дело. А так очень похоже.
     

  • 1.25, aNonim (?), 22:13, 28/09/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.28, анооним (?), 22:27, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    odalist одобряет
    https://www.linux.org.ru/gallery/screenshots/15396929

    !Odalist

     
     
  • 2.34, Аноним (32), 23:03, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что это за смузихлеб и зачем нам его одобрение?
     
  • 2.35, Аноним (32), 23:03, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Парад вырвиглазия под конец года

    Правильный там коммент!

     

  • 1.30, СеменСеменыч777 (?), 22:54, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кстати я почти нашел WM под свои запросы:
    https://github.com/jcs/sdorfehs
    жрет меньше чем jwm, работает быстрее.
    но переучиваться на него такой гемор.
     
     
  • 2.43, dss_ (?), 23:46, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собери себе dwm. Я, например, на нем уже 13 лет. И ни разу не захотелось сменить на что-то другое.
     

  • 1.36, Аноним (36), 23:14, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Планирую поставить NetBSD основной системой. Какие подводные?
     
     
  • 2.37, ХЗ кто (?), 23:16, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Неполный список подводных камней ниже:
    1) NetBSD
    2) NetBSD
    3) NetBSD
     
  • 2.39, Аноним (39), 23:28, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никаких. У меня Linux и NetBSD в дуалбуте. Nouveau работает на моей NVIDIA, большинство линуксовых бинарей работают в NetBSD, если сильно надо.
     
     
  • 3.42, xxxx (??), 23:32, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У меня Linux и NetBSD в дуалбуте.

    А как ставили системы? В какой очерёдности? Как разбит диск (примерно)? Примерный алгоритм.

     
  • 3.44, Сук (?), 00:15, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда эти бинари берете?
     

  • 1.38, Аноним (38), 23:23, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему бы им не написать свой композитор, который будет использовать истинные bsd api?
     
     
  • 2.46, анонн (ok), 01:04, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему бы им не написать свой композитор, который будет использовать истинные bsd api?

    Надеюсь, аноним не использует X11 (и XWayland)?
    > истинные bsd api

    https://wayland.freedesktop.org/faq.html
    > What is the license?
    > Wayland is licensed under the MIT Expat license.

    У меня для анонима плохие новости.

     

  • 1.40, Анонимный селебрити (?), 23:30, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где новость о DragonFly BSD
     
  • 1.41, Аноним (41), 23:32, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кто-то вылез из криокамеры? Ну с пробуждением)
     
  • 1.45, анонн (ok), 00:48, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Например, привязка к механизму мультиплексирования ввода-вывода epoll требует переработки для поддержки kqueue. Патчи для использования kqueue уже подготовлены разработчиками BSD-систем, но пока не приняты в основной состав.

    Далекий 2013 год, патчи для фри:
    https://lists.freedesktop.org/archives/wayland-devel/2013-February/007442.html
    > event-loop: Add support for BSD???s kevent() instead of epoll()

    Но нет. "выглядит не очень, сначала лучше реализовать архитектурную абстракцию, в которую и вынести ОС специфичный код"
    https://lists.freedesktop.org/archives/wayland-devel/2013-February/007455.html
    > Would it be a better overall solution if we simply replace timerfd and signalfd with a more generic architecture and then move the guts of the event loop to poll or select?

    и на этом усе ... опять "бздуны не учавствуют в развитии никсовых графических подсистем, а потом удивляются и ноют, что поезд ушел без них!"(c) анонимные эксперты опеннета

     

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