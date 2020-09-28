NetBSD перешёл на оконный менеджер CTWM по умолчанию и экспериментирует с Wayland

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|1.1, Аноним (1), 21:18, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Бывает же. Не прошло 20 лет. Ещё лет через десять OpenBSD перейдёт с CVS на SVN.
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|3.20, 1977 (?), 21:47, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И какой, по умолчанию, WM в опенке?
cwm вроде всегда был, могу ошибатьс
я его ещё на линуксе юзал было дело
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|1.7, gefest (??), 21:33, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А мне первый интерфейс нравится больше. Такой винтажный паровозный стиль.
Прямо представляется эдакий "гравилет Цесаревич", клавиатура от ibm PC/AT на пружинках , меню about "Сдѣлано въ 1986 году. Николасъ Виртъ и сыновья " итп
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|3.32, Аноним (32), 22:59, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем netbsd? Ну, у каждого свои фетиши, мы не будем их осуждать.
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|1.9, qwezxc (?), 21:33, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Можно даже юзать дефолт. Так-то очень даже минималистично. Окантовка у окон приятная.
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|2.22, 1977 (?), 21:58, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> когда будет релиз iso с обновой? :)
в срезе NetBSD-current уже появился
Recently, I've been installing NetBSD with some people in real life and was inspired by their reactions to the default twm to improve the situation, so I played with ctwm, wrote a config, and used it myself for a week. It's now the default in NetBSD-current.
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|3.27, Kuromi (ok), 22:25, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это называется "однажды разработчик решил посмотреть на настоящую реакцию настоящих людей, а не довольствоваться своими представлениями о их реакции и какое же удивление, оказалось реальность отличалась от общепринятой фантазии".
Молодец, бесспорно.
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|1.19, 1977 (?), 21:46, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> автоматически генерируемое меню приложений
ок
> комбинации для полноценного управления без мыши
ок
> HiDPI
ок
> возможность поддержки как очень медленных
> так и очень быстрых систем при помощи одного файла конфигурации
ок
всё нужное из коробки крч
одобряю
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|2.24, Аноним (24), 22:13, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Рамки и тени рамки и тени. Скроллбар жаль не показали, а так (а он должен был поменяться? что-то какой-то слишком постановочный скриншот) выглядит получше openbox. Хотя openbox без рамок, и без теней, но не в этом дело. А так очень похоже.
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|2.43, dss_ (?), 23:46, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Собери себе dwm. Я, например, на нем уже 13 лет. И ни разу не захотелось сменить на что-то другое.
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|2.37, ХЗ кто (?), 23:16, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Неполный список подводных камней ниже:
1) NetBSD
2) NetBSD
3) NetBSD
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|2.39, Аноним (39), 23:28, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Никаких. У меня Linux и NetBSD в дуалбуте. Nouveau работает на моей NVIDIA, большинство линуксовых бинарей работают в NetBSD, если сильно надо.
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|3.42, xxxx (??), 23:32, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня Linux и NetBSD в дуалбуте.
А как ставили системы? В какой очерёдности? Как разбит диск (примерно)? Примерный алгоритм.
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|1.38, Аноним (38), 23:23, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему бы им не написать свой композитор, который будет использовать истинные bsd api?
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|2.46, анонн (ok), 01:04, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему бы им не написать свой композитор, который будет использовать истинные bsd api?
Надеюсь, аноним не использует X11 (и XWayland)?
> истинные bsd api
https://wayland.freedesktop.org/faq.html
> What is the license?
> Wayland is licensed under the MIT Expat license.
У меня для анонима плохие новости.
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|1.45, анонн (ok), 00:48, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Например, привязка к механизму мультиплексирования ввода-вывода epoll требует переработки для поддержки kqueue. Патчи для использования kqueue уже подготовлены разработчиками BSD-систем, но пока не приняты в основной состав.
Далекий 2013 год, патчи для фри:
https://lists.freedesktop.org/archives/wayland-devel/2013-February/007442.html
> event-loop: Add support for BSD???s kevent() instead of epoll()
Но нет. "выглядит не очень, сначала лучше реализовать архитектурную абстракцию, в которую и вынести ОС специфичный код"
https://lists.freedesktop.org/archives/wayland-devel/2013-February/007455.html
> Would it be a better overall solution if we simply replace timerfd and signalfd with a more generic architecture and then move the guts of the event loop to poll or select?
и на этом усе ... опять "бздуны не учавствуют в развитии никсовых графических подсистем, а потом удивляются и ноют, что поезд ушел без них!"(c) анонимные эксперты опеннета
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