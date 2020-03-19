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Доступен OS108 9.0, пользовательский дистрибутив на основе NetBSD

19.03.2020 11:47

Состоялся релиз дистрибутива OS108 9.0, основанного на NetBSD 9.0 и рабочем столе MATE. Проект преподносится создателем как безопасная ОС, которая может использоваться вместо Windows и macOS. Наработки проекта распространяются под лицензией ISC. Для загрузки предложен Live-образ, размером 1.9 Гб (x86_64).

Для установки на жёсткий диск применяется утилита sysinst, но проект развивает и графический инсталлятор OS108i (форк gbi, инсталлятора GhostBSD), выполненный в форме надстройки над pc-sysinstall и поддерживающий установку после загрузки в Live-режиме с DVD или USB Flash. В разработке также находится менеджер приложений AppCentral, основанный на software-station от проекта GhostBSD.



  1. Главная ссылка к новости (https://forums.os108.org/d/27-...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 9.0
  3. OpenNews: Проект NetBSD развивает новый гипервизор NVMM
  4. OpenNews: Дистрибутив Trident переходит с BSD-системы TrueOS на Void Linux
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.3
  6. OpenNews: Полностью свободный Linux-дистрибутив Hyperbola трансформируется в форк OpenBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52571-os108
Ключевые слова: os108, netbsd
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  • 1.1, Аноним (1), 11:48, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    " .... может использоваться вместо Windows и macOS.  .... "

    рили ?? )

     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 11:55, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему нет? Я даже гайку в носке могу использовать вместо Виндовс и МакОС. Про эффективность и удобство никто ничего не говорил. Только про безопасность. Гайка в носке вполне безопасна. Уж во всяком случае не опасней Винды.
     
     
  • 3.6, Im banana man (?), 12:07, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Простите, вы Haiku OS в чем собираетесь использовать?
     
     
  • 4.7, A.Stahl (ok), 12:09, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гайку. С резьбой. Haiku я не буду использовать ни в каком виде.


     
     
  • 5.12, ryoken (ok), 13:27, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с ней такое страшное..?
     
     
  • 6.16, A.Stahl (ok), 13:39, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Страшного там ничего нет. Просто полезность ниже уровня РеактОСа. Не могу придумать обстоятельств по которым я мог бы захотеть использовать ХайкуОС.
     
     
  • 7.17, ryoken (ok), 13:46, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про РеактОСь могу сказать одно. Ставил на физику (довольно дремучий комп , конфиг не вспомню, года полтора назад). Первую фазу прошло, на второй - скопытилось. А вот Гайка завелась с лайвсиди х64 в графике без вопросов.
     
     
  • 8.18, A.Stahl (ok), 13:51, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку-то У РеактОСа есть хоть какие-то перспективы если они осилят довести её... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.21, Аноним (21), 14:06, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие Использование на музейных экспонатах ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.8, BorichL (?), 13:02, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При нормальном уровне умственного развития и неограниченности мышления можно. Но можно и не использовать, особенно если умственное развитие не даёт результатов.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:24, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неограниченное мышление это что из области расширения сознания? Теперь ясно для кого сделали OS108.
     

  • 1.3, ыы (?), 11:57, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    " .... может использоваться вместо Windows и macOS.  .... "

    но не линукс....

     
     
  • 2.4, terryfilch (ok), 12:00, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    конечно нет, куда там линуксу
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:16, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что эксбсд объективно не замена линуксу. И виндоус не замена линуксу. Но виндоус вполне себе замена эксбсд (и использует код из неё).
     

  • 1.13, Урри (?), 13:27, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только amd64, поэтому нафиг надо.
    NetBSD ценна тем, что поддерживает большой зоопарк разных платформ, а это поделие только одну.

    Посему - нафиг надо.

     
     
  • 2.15, BorichL (?), 13:39, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем МАТЕ на тостере? Это сделано вероятно для тех, кто не справился с установкой на десктоп или просто хочет посмотреть. А для любителей зоопарка есть оригинал.
     

  • 1.14, Аноним (-), 13:35, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот зачем создавать over 100500 дистров?! Лучше бы один, но нормальный сделали
     
     
  • 2.19, В (?), 13:54, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каждый думает, что вот он-то делает тот самый, лучший, единственный.

    Ну будет 100501 дистр, чего уж. Все равно загнется с уходом разработчика - на другую работу, в запой, или еще куда.

     
  • 2.20, ыы (?), 14:00, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому дорогой товарищ, что то что описано в новости - не потребительский продукт, а произведение искусства полученное в результате самовыражевывания его авторов.

    И как в отношении любого произведения искусства вопрос вида
    "зачем создавать over 100500 картин/песен/клипов?! Лучше бы один/одну, но нормальный сделали"
    нелеп по определению, столь же нелеп он и по отношению к этому вот дистрибу...

    Каждый может собрать свой дистр - у кого-то получится экзальтация, у кого-то эскапада, а у кого-то тупой инструмент.. про первые два все будут говорить а третьим  -пользоваться :)

     

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