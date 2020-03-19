Доступен OS108 9.0, пользовательский дистрибутив на основе NetBSD

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|1.1, Аноним (1), 11:48, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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" .... может использоваться вместо Windows и macOS. .... "
рили ?? )
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|2.2, A.Stahl (ok), 11:55, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему нет? Я даже гайку в носке могу использовать вместо Виндовс и МакОС. Про эффективность и удобство никто ничего не говорил. Только про безопасность. Гайка в носке вполне безопасна. Уж во всяком случае не опасней Винды.
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|4.7, A.Stahl (ok), 12:09, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Гайку. С резьбой. Haiku я не буду использовать ни в каком виде.
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|6.16, A.Stahl (ok), 13:39, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Страшного там ничего нет. Просто полезность ниже уровня РеактОСа. Не могу придумать обстоятельств по которым я мог бы захотеть использовать ХайкуОС.
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|7.17, ryoken (ok), 13:46, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про РеактОСь могу сказать одно. Ставил на физику (довольно дремучий комп , конфиг не вспомню, года полтора назад). Первую фазу прошло, на второй - скопытилось. А вот Гайка завелась с лайвсиди х64 в графике без вопросов.
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|2.8, BorichL (?), 13:02, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При нормальном уровне умственного развития и неограниченности мышления можно. Но можно и не использовать, особенно если умственное развитие не даёт результатов.
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|3.11, Аноним (11), 13:24, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неограниченное мышление это что из области расширения сознания? Теперь ясно для кого сделали OS108.
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|1.3, ыы (?), 11:57, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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" .... может использоваться вместо Windows и macOS. .... "
но не линукс....
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|3.9, Аноним (9), 13:16, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что эксбсд объективно не замена линуксу. И виндоус не замена линуксу. Но виндоус вполне себе замена эксбсд (и использует код из неё).
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|1.13, Урри (?), 13:27, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только amd64, поэтому нафиг надо.
NetBSD ценна тем, что поддерживает большой зоопарк разных платформ, а это поделие только одну.
Посему - нафиг надо.
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|2.15, BorichL (?), 13:39, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем МАТЕ на тостере? Это сделано вероятно для тех, кто не справился с установкой на десктоп или просто хочет посмотреть. А для любителей зоопарка есть оригинал.
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|1.14, Аноним (-), 13:35, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот зачем создавать over 100500 дистров?! Лучше бы один, но нормальный сделали
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|2.19, В (?), 13:54, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Каждый думает, что вот он-то делает тот самый, лучший, единственный.
Ну будет 100501 дистр, чего уж. Все равно загнется с уходом разработчика - на другую работу, в запой, или еще куда.
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|2.20, ыы (?), 14:00, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому дорогой товарищ, что то что описано в новости - не потребительский продукт, а произведение искусства полученное в результате самовыражевывания его авторов.
И как в отношении любого произведения искусства вопрос вида
"зачем создавать over 100500 картин/песен/клипов?! Лучше бы один/одну, но нормальный сделали"
нелеп по определению, столь же нелеп он и по отношению к этому вот дистрибу...
Каждый может собрать свой дистр - у кого-то получится экзальтация, у кого-то эскапада, а у кого-то тупой инструмент.. про первые два все будут говорить а третьим -пользоваться :)
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