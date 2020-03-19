Доступен OS108 9.0, пользовательский дистрибутив на основе NetBSD

Состоялся релиз дистрибутива OS108 9.0, основанного на NetBSD 9.0 и рабочем столе MATE. Проект преподносится создателем как безопасная ОС, которая может использоваться вместо Windows и macOS. Наработки проекта распространяются под лицензией ISC. Для загрузки предложен Live-образ, размером 1.9 Гб (x86_64).

Для установки на жёсткий диск применяется утилита sysinst, но проект развивает и графический инсталлятор OS108i (форк gbi, инсталлятора GhostBSD), выполненный в форме надстройки над pc-sysinstall и поддерживающий установку после загрузки в Live-режиме с DVD или USB Flash. В разработке также находится менеджер приложений AppCentral, основанный на software-station от проекта GhostBSD.