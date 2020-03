Доступен OS108 9.0, пользовательский дистрибутив на основе NetBSD

4.7 , A.Stahl ( ok ), 12:09, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Гайку. С резьбой. Haiku я не буду использовать ни в каком виде.

5.12 , ryoken ( ok ), 13:27, 19/03/2020 + / – А что с ней такое страшное..?

6.16 , A.Stahl ( ok ), 13:39, 19/03/2020 + / – Страшного там ничего нет. Просто полезность ниже уровня РеактОСа. Не могу придумать обстоятельств по которым я мог бы захотеть использовать ХайкуОС.

7.17 , ryoken ( ok ), 13:46, 19/03/2020 + / – Про РеактОСь могу сказать одно. Ставил на физику (довольно дремучий комп , конфиг не вспомню, года полтора назад). Первую фазу прошло, на второй - скопытилось. А вот Гайка завелась с лайвсиди х64 в графике без вопросов.

8.18 , A.Stahl ( ok ), 13:51, 19/03/2020 + / – А толку-то У РеактОСа есть хоть какие-то перспективы если они осилят довести её... 9.21 , Аноним ( 21 ), 14:06, 19/03/2020 + / – Какие Использование на музейных экспонатах ...