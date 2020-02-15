Релиз операционной системы NetBSD 9.0

> Бывают на ней серверы в продакшн? Или только фри бсд и опенбсд?

Продакшн в основном весь на линуксе (не говоря уже о супер-компах, кластерах и тп).

> опенбсд

За 25 лет работы в IT в продакшне замечена не была. Пару-тройку раз встречал на роутерах.

> фри бсд

Нетфликс её юзает, да и то давно бы дропнули и перешли бы на линукс, но по их заявлениям - вложили слишком много бабла в поддержку фряхи и перевод инфраструктуры на линукс влетит в копеечку.

> netbsd

Ембеды, робототехника, японские конторы, американское космическое агентство, лаборатории всякие в ЕС, вагон короче контор её юзает. В СНГ (по причине малоразвитости высокотехнологичных производств, упадка и деградации) встречается крайне редко (станкостроения у нас нет, робототехника на нуле).

NetBSD - как это ни странно навороченее опенки будет, совсем не уступает по возможностям безопасности, качество кода по сравнению с фряхой на несколько голов выше.

NetBSD классная система, хотя они сами себя не особо пиарят. А зря. Могли и попиариться, крутая ОС во всех смыслах. Прекрасно подойдёт и для десктопа, ведь это универсальная ОС, подойдёт для всего.

