Релиз операционной системы NetBSD 9.0

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|2.3, Аноним (3), 23:27, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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NetBSD в основном используют в embedded. Скажем, у тех же эппловских Time Capsule внутри модифицированная NetBSD.
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|2.12, Аноним (12), 23:50, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> Бывают на ней серверы в продакшн? Или только фри бсд и опенбсд?
Продакшн в основном весь на линуксе (не говоря уже о супер-компах, кластерах и тп).
> опенбсд
За 25 лет работы в IT в продакшне замечена не была. Пару-тройку раз встречал на роутерах.
> фри бсд
Нетфликс её юзает, да и то давно бы дропнули и перешли бы на линукс, но по их заявлениям - вложили слишком много бабла в поддержку фряхи и перевод инфраструктуры на линукс влетит в копеечку.
> netbsd
Ембеды, робототехника, японские конторы, американское космическое агентство, лаборатории всякие в ЕС, вагон короче контор её юзает. В СНГ (по причине малоразвитости высокотехнологичных производств, упадка и деградации) встречается крайне редко (станкостроения у нас нет, робототехника на нуле).
NetBSD - как это ни странно навороченее опенки будет, совсем не уступает по возможностям безопасности, качество кода по сравнению с фряхой на несколько голов выше.
NetBSD классная система, хотя они сами себя не особо пиарят. А зря. Могли и попиариться, крутая ОС во всех смыслах. Прекрасно подойдёт и для десктопа, ведь это универсальная ОС, подойдёт для всего.
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|3.30, zzz (??), 00:47, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Нетфликс её юзает, да и то давно бы дропнули и перешли бы на линукс, но по их заявлениям - вложили слишком много бабла в поддержку фряхи и перевод инфраструктуры на линукс влетит в копеечку.
На фрюхе они снимают 200 Гб/с с сокета. Запускатор для докера и 1/3 от такой полосы не вытенет. А так-то да, просто вложили много, жаль расставаться.
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|2.11, Аноним (11), 23:46, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Убунту оно будет напоминать только на скриншотах, как ты не бейся.
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|3.31, zzz (??), 00:54, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И слава б-гу, знаете ли. После их эпичного фейла с патчем для OOM-killer'а и не менее эпичного фейла с DKMS, при слова "убунта" рука инстинктивно тянется к пистолету.
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|2.15, Аноним (15), 23:58, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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FreeBSD однозначно, это мейнстрим среди BSD, самая обширная справка, больше всего пакетов. Можно любую среду рабочего стола поставить.
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|2.14, XL (?), 23:57, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Чем оно лучше openbsd?
Абсолютно серьёзно вам отвечаю - оно всем лучше. Секурнее, быстрее, качественнее код, сетевой стэк. Команда там крутая кодеров - очень много профессуры, криптографов, математиков. Это вам не сборище ЧСВ-неадекватов под руководством Тео.
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|3.26, Аноним (26), 00:29, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> очень много профессуры, криптографов, математиков
.. которые сидят себе всем довольные и любуются своей БСДей? Если это так, то сам можешь догадаться, как/чем все закончится.
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|3.32, zzz (??), 00:58, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То, что core team опенка и фрюхи немного отбитые аутисты, этим как раз и привлекает. Мало кто способен годами гнуть свою линию, не прогибаясь под корпорации и не превращая проект в марионетку для оных.
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