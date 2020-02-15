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Релиз операционной системы NetBSD 9.0

15.02.2020 22:28

Доступен значительный релиз операционной системы NetBSD 9.0, в котором реализована очередная порция новых возможностей. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 470 Мб. Релиз NetBSD 9.0 официально доступен в сборках для 57 системных архитектур и 15 различных семейств CPU.

Отдельно выделены 8 первично поддерживаемых портов, составляющих ядро стратегии развития NetBSD: amd64, i386, evbarm, evbmips, evbppc, hpcarm, sparc64 и xen. 49 портов, связанных с такими CPU, как alpha, hppa, m68010, m68k, sh3, sparc и vax, отнесены ко второй категории, т.е. ещё поддерживаются, но уже потеряли актуальность или не имеют достаточного числа заинтересованных в их развитии разработчиков. Один порт (acorn26) включён в третью категорию, в которой размещены неработоспособные порты, претендующие на удаление, если не найдётся заинтересованных в их разработке энтузиастов.

Ключевые улучшения NetBSD 9.0:

  • Добавлен новый гипервизор NVMM, поддерживающий аппаратные механизмы обеспечения виртуализации SVM для CPU AMD и VMX для CPU Intel. Особенностью NVMM является то, что на уровне ядра выполняется только минимально необходимый набор обвязок вокруг аппаратных механизмов виртуализации, а весь код эмуляции оборудования вынесен из ядра в пространство пользователя. Для управления виртуальными машинами подготовлен инструментарий на базе библиотеки libnvmm, а также пакет qemu-nvmm для запуска гостевых систем с использованием NVMM. API libnvmm охватывает такие функции как создание и запуск виртуальной машины, выделение памяти гостевой системе, распределение VCPU. При этом libnvmm не содержит функции эмулятора, а лишь предоставляет API, позволяющий интегрировать поддержку NVMM в существующие эмуляторы, такие как QEMU;
  • Обеспечена поддержка 64-разрядной архитектуры AArch64 (ARMv8-A), включая серверные системы, соответствующие требованиям ARM ServerReady (SBBR+SBSA), и системы big.LITTLE (комбинация в одном чипе мощных, но потребляющих много энергии, ядер, и менее производительных, но более энергоэффективных ядер). Поддерживается выполнение 32-разрядных приложений в 64-разрядном окружении через использование COMPAT_NETBSD32. Возможно использование до 256 CPU. Поддерживается запуск в эмуляторе QEMU и SoC:
    • Allwinner A64, H5, H6
    • Amlogic S905, S805X, S905D, S905W, S905X
    • Broadcom BCM2837
    • NVIDIA Tegra X1 (T210)
    • Rockchip RK3328, RK3399
    • Серверные платы SBSA/SBBR, такие как Amazon Graviton, Graviton2, AMD Opteron A1100, Ampere eMAG 8180, Cavium ThunderX, Marvell ARMADA 8040.
  • Расширена поддержка устройств на базе архитектуры ARMv7-A. Добавлена поддержка систем big.LITTLE и загрузки через UEFI. Возможно использование до 8 CPU. Добавлена поддержка SoC:
    • Allwinner A10, A13, A20, A31, A80, A83T, GR8, H3, R8
    • Amlogic S805
    • Arm Versatile Express V2P-CA15
    • Broadcom BCM2836, BCM2837
    • Intel Cyclone V SoC FPGA
    • NVIDIA Tegra K1 (T124)
    • Samsung Exynos 5422
    • TI AM335x, OMAP3
    • Xilinx Zynq 7000
  • Обновлены графические драйверы для GPU Intel (добавлена поддержка Intel Kabylake), NVIDIA и AMD для систем x86. Подсистема DRM/KMS синхронизирована с ядром Linux 4.4. Добавлены новые драйверы для GPU, применяемые на системах ARM, включая DRM/KMS-драйверы для Allwinner DE2, Rockchip VOP и TI AM335x LCDC, драйвер framebuffer для ARM PrimeCell PL111 и TI OMAP3 DSS;
  • Улучшена поддержка работы NetBSD в качестве гостевой ОС. Добавлена поддержка устройства fw_cfg (QEMU Firmware Configuration), Virtio MMIO и PCI для ARM. Обеспечена поддержка HyperV для x86;
  • Реализованы счётчики для мониторинга производительности, позволяющие на лету анализировать производительность ядра и пользовательских приложений. Управление производится через команду tprof. Поддерживаются платформы Armv7, Armv8, и x86 (AMD и Intel);
  • Для архитектуры x86_64 добавлен механизм рандомизации адресного пространства ядра (KASLR, Kernel Address Space Layout Randomization), который позволяет увеличить стойкость к некоторым видам атак, эксплуатирующих уязвимости в ядре, за счёт формирования случайной раскладки кода ядра в памяти при каждой загрузке;
  • Для архитектуры x86_64 добавлена поддержка KLEAK, техники для выявления утечек памяти ядра, которая позволила найти и исправить более 25 ошибок в ядре;
  • Для архитектур x86_64 и Aarch64 реализован отладочный механизм KASan (Kernel address sanitizer), который позволяет выявлять ошибки работы с памятью, такие как обращения к уже освобождённым блокам памяти и переполнения буферов;
  • Добавлен механизм KUBSAN (Kernel Undefined Behavior Sanitizer) для выявления случаев неопределённого поведения в ядре
  • Для архитектуры x86_64 реализован драйвер KCOV (Kernel Coverage) для анализа покрытия кода ядра;
  • Добавлен Userland Sanitizer для выявления ошибок и аномалий при выполнении приложений в пространстве пользователя;
  • Добавлен механизм KHH (Kernel Heap Hardening) для защиты кучи от некоторых видов ошибок работы с памятью;
  • Проведён аудит безопасности сетевого стека;
  • Улучшен отладочный инструментарий ptrace;
  • Проведена чистка ядра от старых и оставшихся без сопровождения подсистем, таких как NETISDN (драйверы daic, iavc, ifpci, ifritz, iwic, isic), NETNATM, NDIS, SVR3, SVR4, n8, vm86 и ipkdb;
  • Расширены возможности и проведена оптимизация производительности пакетного фильтра NPF, который теперь активирован по умолчанию;
  • Обновлена реализация файловой системы ZFS, которая доведена до состояния, пригодного для повседневного использования. Возможности загрузки с ZFS и использования ZFS на корневом разделе пока не поддерживаются;
  • Добавлены новые драйверы, включая bwfm для беспроводных устройств Broadcom (Full-MAC), ena для Amazon Elastic Network Adapter и mcx для Ethernet-адаптеров Mellanox ConnectX-4 Lx EN, ConnectX-4 EN, ConnectX-5 EN, ConnectX-6 EN;
  • Переработана подсистема SATA, в которой появилась поддержка NCQ и улучшена обработка ошибок, выдаваемых накопителем;
  • Предложен новый фреймворк usbnet для создания драйверов для Ethernet-адаптеров с интерфейсом USB;
  • Обновлены версии сторонних компонентов, включая GCC 7.4, GDB 8.3, LLVM 7.0.0, OpenSSL 1.1.1d, OpenSSH 8.0 и SQLite 3.26.0.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.netbsd.org/tnf/ent...)
  2. OpenNews: Выпуск NetBSD 8.1
  3. OpenNews: Проект NetBSD развивает новый гипервизор NVMM
  4. OpenNews: Прогресс в обеспечении поддержки LLVM/Clang в NetBSD
  5. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 8.0
  6. OpenNews: Изменение процесса формирования релизов NetBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bsd, netbsd
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, protonesso (?), 23:09, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годнота! Пойду ставить
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:10, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На тостер?
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:15, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бывают на ней серверы в продакшн? Или только фри бсд и опенбсд?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:27, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    NetBSD в основном используют в embedded. Скажем, у тех же эппловских Time Capsule внутри модифицированная NetBSD.
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:50, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > Бывают на ней серверы в продакшн? Или только фри бсд и опенбсд?

    Продакшн в основном весь на линуксе (не говоря уже о супер-компах, кластерах и тп).

    > опенбсд

    За 25 лет работы в IT в продакшне замечена не была. Пару-тройку раз встречал на роутерах.

    > фри бсд

    Нетфликс её юзает, да и то давно бы дропнули и перешли бы на линукс, но по их заявлениям - вложили слишком много бабла в поддержку фряхи и перевод инфраструктуры на линукс влетит в копеечку.

    > netbsd

    Ембеды, робототехника, японские конторы, американское космическое агентство, лаборатории всякие в ЕС, вагон короче контор её юзает. В СНГ (по причине малоразвитости высокотехнологичных производств, упадка и деградации) встречается крайне редко (станкостроения у нас нет, робототехника на нуле).

    NetBSD - как это ни странно навороченее опенки будет, совсем не уступает по возможностям безопасности, качество кода по сравнению с фряхой на несколько голов выше.

    NetBSD классная система, хотя они сами себя не особо пиарят. А зря. Могли и попиариться, крутая ОС во всех смыслах. Прекрасно подойдёт и для десктопа, ведь это универсальная ОС, подойдёт для всего.

     
     
  • 3.30, zzz (??), 00:47, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Нетфликс её юзает, да и то давно бы дропнули и перешли бы на линукс, но по их заявлениям - вложили слишком много бабла в поддержку фряхи и перевод инфраструктуры на линукс влетит в копеечку.

    На фрюхе они снимают 200 Гб/с с сокета. Запускатор для докера и 1/3 от такой полосы не вытенет. А так-то да, просто вложили много, жаль расставаться.

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:29, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ждём десяточки.
     
  • 1.5, artenox (?), 23:30, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю BSD заняться. Какую посоветуете? Чтобы убунту напоминало.
     
     
  • 2.6, paulus (ok), 23:35, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На любую накати гном3
     
  • 2.7, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 23:41, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не стоит.
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:46, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунту оно будет напоминать только на скриншотах, как ты не бейся.
     
     
  • 3.17, artenox (?), 00:02, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том смысле, чтобы было не сложно и приложений много.
     
  • 3.19, xm (ok), 00:04, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По счастью.
     
  • 3.31, zzz (??), 00:54, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И слава б-гу, знаете ли. После их эпичного фейла с патчем для OOM-killer'а и не менее эпичного фейла с DKMS, при слова "убунта" рука инстинктивно тянется к пистолету.
     
  • 2.13, Дон Ягон (ok), 23:55, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Чтобы убунту напоминало.

    Лучше её тогда и ставьте.

     
  • 2.15, Аноним (15), 23:58, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    FreeBSD однозначно, это мейнстрим среди BSD, самая обширная справка, больше всего пакетов. Можно любую среду рабочего стола поставить.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:41, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше openbsd?
     
     
  • 2.9, numous (?), 23:44, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем апельсины лучше грейпфрутов?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 00:03, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грейпфруты вкуснее.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 00:20, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, лимончики...
     
  • 2.14, XL (?), 23:57, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Чем оно лучше openbsd?

    Абсолютно серьёзно вам отвечаю - оно всем лучше. Секурнее, быстрее, качественнее код, сетевой стэк. Команда там крутая кодеров - очень много профессуры, криптографов, математиков. Это вам не сборище ЧСВ-неадекватов под руководством Тео.

     
     
  • 3.25, Всем Анонимам Аноним (?), 00:27, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага...
    "Переработана подсистема SATA, в которой появилась поддержка NCQ"
    в 2020 году
     
  • 3.26, Аноним (26), 00:29, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > очень много профессуры, криптографов, математиков

    .. которые сидят себе всем довольные и любуются своей БСДей? Если это так, то сам можешь догадаться, как/чем все закончится.

     
     
  • 4.29, Аноним (-), 00:34, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    26 лет уже как заканчивается, все закончится не может...
     
  • 3.32, zzz (??), 00:58, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что core team опенка и фрюхи немного отбитые аутисты, этим как раз и привлекает. Мало кто способен годами гнуть свою линию, не прогибаясь под корпорации и не превращая проект в марионетку для оных.
     

  • 1.10, Аноним (26), 23:45, 15/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Нет BSD!!!", "Выбери Linux!"
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 23:59, 15/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Нет Linux!!!", "Выбери OpenIndiana!"
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 00:12, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда уж сразу OpenVMS!
     
  • 3.27, Аноним (26), 00:31, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опен.. што? Как можно выбрать проэкт с таким названием? ;)
     
  • 2.22, Аноним (8), 00:17, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне и на FreeDOS нормально.
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 00:23, 16/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи в курсе.
     

  • 1.28, Аноним (-), 00:32, 16/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Серьёзные изменения, надо заметить. Поработали на славу.
     
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