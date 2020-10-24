В сборки Chromium и Electron будет добавлена поддержка Wayland

В платформе Electron, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js, реализована начальная поддержка Wayland. Изменения будут включены в следующий значительный выпуск и позволят запускать в окружениях на базе Wayland приложения, использующие Electron, напрямую, без применения XWayland.

Реализация основывается на прослойке ozone-wayland, предоставляющей адаптированный для работы с Wayland набор C++ классов Ozone, используемых в Chromium для абстрагирования вывода на различные оконные системы. Для запуска с использованием Wayland следует использовать флаги "--enable-features=UseOzonePlatform --ozone-platform=wayland". По умолчанию продолжит использоваться режим X11, так как работа поверх Wayland пока сохраняет статус экспериментальной.

Более того, сообщается, что в будущем выпуске Chromium 87 поддержка Wayland будет включена в сборки для Linux и сможет быть активирована на лету при помощи вышеупомянутых флагов. По умолчанию, также как в Electron, будет продолжено использование бэкенда для X11, но для включения Wayland можно будет обойтись без пересборки кода со специальными опциями.

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редакторы кода Visual Studio Code и Atom, мессенджер Discord, почтовые клиенты Nylas и Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire и Wrike. Всего в каталоге программ Electron представлено 922 приложения.



