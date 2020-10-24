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В сборки Chromium и Electron будет добавлена поддержка Wayland

24.10.2020 11:26

В платформе Electron, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js, реализована начальная поддержка Wayland. Изменения будут включены в следующий значительный выпуск и позволят запускать в окружениях на базе Wayland приложения, использующие Electron, напрямую, без применения XWayland.

Реализация основывается на прослойке ozone-wayland, предоставляющей адаптированный для работы с Wayland набор C++ классов Ozone, используемых в Chromium для абстрагирования вывода на различные оконные системы. Для запуска с использованием Wayland следует использовать флаги "--enable-features=UseOzonePlatform --ozone-platform=wayland". По умолчанию продолжит использоваться режим X11, так как работа поверх Wayland пока сохраняет статус экспериментальной.

Более того, сообщается, что в будущем выпуске Chromium 87 поддержка Wayland будет включена в сборки для Linux и сможет быть активирована на лету при помощи вышеупомянутых флагов. По умолчанию, также как в Electron, будет продолжено использование бэкенда для X11, но для включения Wayland можно будет обойтись без пересборки кода со специальными опциями.

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редакторы кода Visual Studio Code и Atom, мессенджер Discord, почтовые клиенты Nylas и Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire и Wrike. Всего в каталоге программ Electron представлено 922 приложения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Обновление проекта Ozone-wayland, занимающегося портированием Chromium для Wayland
  3. OpenNews: Первый выпуск ozone-wayland, варианта браузера Chromium для Wayland
  4. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка Wayland
  5. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
  6. OpenNews: Релиз Electron 10.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53955-wayland
Ключевые слова: wayland, electron, chromium, ozone
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  • 1.1, m.makhno (ok), 11:44, 24/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить

    Пользуюсь буквально парой из них, и то из рабочей необходимости.

     
     
  • 2.3, Дегенератор (ok), 11:51, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе нужно чаще озвучивать отчеты о своей деятельности. Не ленись, нам обязательно нужно быть в курсе.
     
     
  • 3.5, m.makhno (ok), 11:58, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще, просто интересно, кто из этого каталога реально что использует, поэтому думал, что в этой ветке люди просто отпишутся об этом, без какой-либо агрессии
     
  • 2.4, банан (?), 11:56, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мы только slack и teams пытались использовать. Но потом выкинули в пользу телеграма.

    Электрон не самая ужасная технология, но пользоваться я ей не планирую

     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 11:49, 24/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Очень хорошо, хотя Хром и Электрон - шлак
     
  • 1.6, th3m3 (ok), 11:59, 24/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    >в каталоге программ Electron представлено 922 приложения.

    922 ненужно наклепали. Я думал, что намного больше шлака выпустили за столько лет.

     
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