В сборки Chromium и Electron будет добавлена поддержка Wayland

1.1 , m.makhno ( ok ), 11:44, 24/10/2020 [ответить] –1 + / – > Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить Пользуюсь буквально парой из них, и то из рабочей необходимости.

2.3 , Дегенератор ( ok ), 11:51, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тебе нужно чаще озвучивать отчеты о своей деятельности. Не ленись, нам обязательно нужно быть в курсе.

3.5 , m.makhno ( ok ), 11:58, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вообще, просто интересно, кто из этого каталога реально что использует, поэтому думал, что в этой ветке люди просто отпишутся об этом, без какой-либо агрессии

2.4 , банан ( ? ), 11:56, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а мы только slack и teams пытались использовать. Но потом выкинули в пользу телеграма. Электрон не самая ужасная технология, но пользоваться я ей не планирую



1.2 , Fracta1L ( ok ), 11:49, 24/10/2020 [ответить] + / – Очень хорошо, хотя Хром и Электрон - шлак

1.6 , th3m3 ( ok ), 11:59, 24/10/2020 [ответить] + / – >в каталоге программ Electron представлено 922 приложения. 922 ненужно наклепали. Я думал, что намного больше шлака выпустили за столько лет.