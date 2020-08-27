Релиз Electron 10.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

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|1.1, Аноним (1), 22:49, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Даёшь больше приложений, тяжёлых и разных.
И программистов со строчкой в резюме "программирую на HTML".
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|2.4, Аноним (4), 22:57, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Как человек, программирующий вот уже четвёртый десяток лет на С/С++, с одной стороны разделяю всеобщую боль относительно тяжеловесности десктоп программ на Electron, а с другой стороны - зато быстро можно сделать гуй и относительно легко его модифицировать, да и компы разрастаются по оперативной памяти, так что в целом не так всё это страшно и нытья вокруг технологии больше, чем она заслуживает.
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|3.23, Dzen Python (ok), 23:37, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь понятно, почеиу текстовый редактор, еле дотягивающий до notepad++ выжирает на порядки больше ресурсов
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|3.26, proninyaroslav (ok), 23:41, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неужели электрон это единственный венец творения, который позволяет сделать кроссплатформенный GUI быстро? А где тогда QML, Flutter, .NET? HTML-UI хорошая идея, но реализация в виде франкенштейна под названием электрон явно должна быть предана забвению для счастливого будущего.
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|4.36, Аноним (36), 00:30, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Flutter для десктопа в альфе.
Приложение только на QML сделать не выйдет, нужно знать C++ (точнее, Qt), и кроссплатформенные билды делать проблематично.
У .NET из кроссплатформенного и адекватного не очень много фреймворков, может быть Blaze или Avalonia, но они тоже так себе. И опять же, порог входа выше.
Причины понятны, но ситуация грустная.
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|2.5, pukkuTukkuTaBu (?), 22:57, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лучше сделать на электроне и если окажется востребованным, переделать на чем-то более быстром, полностью или частично.
Чем пилить приложение пару лет и за это время интерес к нему утратится.
Своего рода питон в мире десктопа. Быстро, нормальный результат, но да, тяжеловато и иногда медленно (в зависимости от ). Зато можно быстро создать приложение и понять, нужно оно кому-то или нет. Или для себя что-то по быстрому сделать
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|3.29, fuggy (ok), 23:51, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно выпить смузи и переписать коммуникационное приложение с нормального языка на Electron, попутно выпилив большинство функций. Потому что, видите ли, не осилили и как-нибудь в другой раз.
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|3.30, Аноним (30), 23:55, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Своего рода питон в мире десктопа.
Но почему бы тогда Python и не использовать?
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|2.7, Аноним (7), 22:59, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тупой безосновательный хейт
HTML в электроне, как и везде, используется не более чем в качестве языка разметки, а программирование на JS не является принципиально более "слабым" занятием по сравнению с программированием на чем либо ещё
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|3.13, Аноним (1), 23:07, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я понимаю, что программируют на JS. Но мне доводилось листать резюмешки, в которых реально был HTML приведён как "язык программирования".
Помимо тяжёлых и раздутых приложений - одна из больших проблем веб-технологий в том, что они снижают порог вхождения до такой степени, что оттуда потом идут "программисты на HTML".
Я не говорю, что программирование на JS чем-то плохо, скорее вопрос к кадрам, идущим из веба. Обычно их уровень ниже плинтуса. И чаще всего веб-программисты даже не имеют представления о Big O (что оправдывает такой перфоманс веб-приложений, ведь для веб-программиста норма насоздавать 100000 объектов, или применять неоптимальные алгоритмы, на каждый чих перестраивая страницу).
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|4.22, Аноним (-), 23:34, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А слабо скинуть ссылки на код хотя бы трех разных человек с хуевыми по производительностью алгоритмами? Или вы только болтать про "какие все везде дурачки" горазды?
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|5.32, Аноним (32), 00:16, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да вот, одно из недавнего. Видывал я говно прямо в IDA, корейская онлайн игра, написана на делфи. Фирма выпустившая её давно загнулась.
Я же помогал создавать эмулятор сервера - изучал доступные опкоды клиента и что делают.
Во первых, никаких связных списков, мапов и прочего, всё на аналогах крестового вектора.
Вот, при использовании чего-то типа "мап", и был код на изменение полей одной структуры - на каждое изменение делался ПОИСК В ВЕКТОРЕ ПО ЗНАЧЕНИЮ.
Игра, если что, Secret of the solstice (Xen Online)
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|5.35, anonimous (?), 00:27, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А слабо скинуть ссылки на код хотя бы трех разных человек с хуевыми по производительностью алгоритмами? Или вы только болтать про "какие все > везде дурачки" горазды?
Веб-разработчик некуевых приложений? Мешок хейтов вам от меня за мои веб страдания.
Программирование на жабоскрипте? Почему то практически все сайты у меня лучше работают с выключенным жс. Рекомендую попробовать.
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|5.37, Anonymus444 (?), 00:38, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут не все так однозначно. Даже в вопросе такой задачи сортировка. Есть тьма алгоритмов и способов но все они по сути вращаются вокруг двух параметров - скорость выполнения и количество потребляемой памяти. И тут выбор - либо быстро, но жрем память, либо не так быстро, но зато меньше памяти потребляем. А дальше программист решает что для его задачи важнее. И выходит что для одних задач неприемлемо скорость выполнения (тормозит), а для других что жрет много оперативы.
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|3.33, Мира (ok), 00:18, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Важна не "слабость занятия", а результат. А результат кода, написанном на Electron, или вообще на JS, Python и подобном: ужасно медленная скорость работы и ужасное потребление ОЗУ.
Заранее для тех, кто сейчас напишет, что я ретроград: подумайте, человек, который хочет чтоб программы работали быстро на лёгком маленьком ноутбуке, который долго держит от батареи - ретроград? Или же ретрограды те, кто считают, что для пользования мессенджерами нужен огромный пердящий пыхтящий стационарный ПК?
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|2.9, Аноним (9), 23:03, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, надо лучше. Embedded engeneer. Electron.
Они и так уже даже сборочные системы освоить не могут. Сейчас ещё и про программирование забудут. Светлое будущее.
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|2.10, Анонннннннннн (?), 23:04, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее даёшь больше ядер, больше гигабайт памяти. Если твой комп не тянет приложение, говно вопрос - докупи планку памяти и всё будет хорошо, она же дешевая. Но всё равно, как это печально!
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|4.18, Анонннннннннн (?), 23:17, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, современные системы жрут столько, что лучше об этом не думать. Вспоминаю свой первый комп с ностальгией. 512мб оперативки, третий пеньтиум и 128 видеокарта. И на всем этом модно было играть, ходить в интернеты с 10500 открытых вкладок, фотошоп и прочие прелести. А сейчас без карвалола htop лучше не запускать.
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|5.34, Аноним (32), 00:25, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пфффпф, 512 оперативки. Я начинал на пк с 32 метрами памяти, 200 пнём и 1 или 2 метрами видео без 3д.
И ничё, щас реверс игры делаю, в которую играл в те времена - 3D игра, шла на софтварном рендере, вполне неплохо игралось, без тормозов (Urban Assault). Так вот, разгребаю я код и вижу что во многих моментах можно было экономить ещё больше ресурсов. Взять хотя бы интерфейс, который формировался в виде буфера с опкодами, который дальше парсился для отрисовки.
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|4.21, Анонннннннннн (?), 23:29, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что самое смешное, так это когда читаешь высеры местной элиты в сторону 'макак', которе ничего не умеют. Хотя сами те же самые макаки, но немного другого вида. Не могут осилить оптимизацию и нормальные яп, которые будут отжирать по пол гига за какую-то лёгкую операцию, которая лет так 15 назад потребовала бы меньше мегабайта памяти. Вот то была элита.
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|4.28, аноним3 (?), 23:47, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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к тому времени на квант перейдут и что самое главное первое время будут крутые программисты и программы с минимальным потреблением ресурсов. когда все писалось под ту же хр средний комп был с 512 мб оперативы и проги писались на чисто компилируемых языках с редкими вставками скриптов(того же питона ). и что самое смешное писались программы очень шустро и качественно в основном. чую я что поредело поколение программистов.
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|1.2, Аноним (2), 22:56, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот здесь точно нужно побольше инклюзивности. Можно всех их тут собрать пусть играются сами с собой.
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|2.8, Аноним (1), 22:59, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем в нём писать браузер, если это и так браузер :D
Лучше уж сразу операционку. JSLinux загрузил в это недоразумение - и... Вау, у нас на электроне целая ОС крутится! Не написана на электроне, конечно, но ведь крутится!
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|3.16, Chromium (ok), 23:13, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подобная идея же у Chrome OS. Никакого композитного сервера - только один браузер и PWA. Ну и вывод через crosvm Crostini и ARCVM в будущем.
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|4.25, Аноним (1), 23:41, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, не. Chrome OS не крутит себя в виртуалке на джаваскрипте. Не тру.
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|1.6, Гусь 8212 умная птица (?), 22:58, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Пожалуй, лучшее, что случалось с линукс-гуи за всё время. Раньше ни один серьёзный вендор не делал сборки под линукс или делал, но всратые (скайп, например). А теперь просто раздолье: скайп замечательный, дискорд, божественный Visual Studio Code и список пополняется с каждым днём. А те кто жалуются на производительность просто ретрограды и неолуддиты на устаревшем ещё в прошлом десятилетии железе и боятся себе в этом признаться.
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|2.12, Аноним (9), 23:07, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты хоть скайп то видел когда он был нормальными людьми написан? Работал везде, ни каких тебе тормазов.
Хотя куда тебе видеть нормальные технологии? Ты тогда ещё до горшка доползти не смог. Но теперь то ты конечно крутой специалист и серьёзный вендор. Выпускающий тонны полезного софта под Linux.
Два васяна продакшен блин.
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|3.17, Гусь умная птица (?), 23:14, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Старый линуксовый скайп выглядил как фекалии мамонта. Виндовый того же времени был на три головы выше по UI, UX и вообще просто няшный.
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|2.19, Аноним (19), 23:24, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Система на которой я могу приемлемо играть в Team Fortress 2 без лагов и зависаний на встроеном видео celeron 3930. Мышь залипает когда включаю Скайп и Гит Кракен. До то-го отвратительно работать - что консоль как мать родная стала
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|1.31, Hellscream (?), 00:14, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Простой редактор кода на этой замечательной платформе по потреблению ресурсов сопоставим с играми ААА класса и тяжёлым софтом для 3D моделирования. С этим миром явно что-то не так.
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