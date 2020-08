Релиз Electron 10.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

2.4 , Аноним ( 4 ), 22:57, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Как человек, программирующий вот уже четвёртый десяток лет на С/С++, с одной стороны разделяю всеобщую боль относительно тяжеловесности десктоп программ на Electron, а с другой стороны - зато быстро можно сделать гуй и относительно легко его модифицировать, да и компы разрастаются по оперативной памяти, так что в целом не так всё это страшно и нытья вокруг технологии больше, чем она заслуживает.

3.23 , Dzen Python ( ok ), 23:37, 27/08/2020 Теперь понятно, почеиу текстовый редактор, еле дотягивающий до notepad++ выжирает на порядки больше ресурсов

3.26 , proninyaroslav ( ok ), 23:41, 27/08/2020 Неужели электрон это единственный венец творения, который позволяет сделать кроссплатформенный GUI быстро? А где тогда QML, Flutter, .NET? HTML-UI хорошая идея, но реализация в виде франкенштейна под названием электрон явно должна быть предана забвению для счастливого будущего.

4.36 , Аноним ( 36 ), 00:30, 28/08/2020 Flutter для десктопа в альфе. Приложение только на QML сделать не выйдет, нужно знать C++ (точнее, Qt), и кроссплатформенные билды делать проблематично. У .NET из кроссплатформенного и адекватного не очень много фреймворков, может быть Blaze или Avalonia, но они тоже так себе. И опять же, порог входа выше. Причины понятны, но ситуация грустная.

2.5 , pukkuTukkuTaBu ( ? ), 22:57, 27/08/2020 Лучше сделать на электроне и если окажется востребованным, переделать на чем-то более быстром, полностью или частично.

Чем пилить приложение пару лет и за это время интерес к нему утратится.

Своего рода питон в мире десктопа. Быстро, нормальный результат, но да, тяжеловато и иногда медленно (в зависимости от ). Зато можно быстро создать приложение и понять, нужно оно кому-то или нет. Или для себя что-то по быстрому сделать

3.29 , fuggy ( ok ), 23:51, 27/08/2020 А можно выпить смузи и переписать коммуникационное приложение с нормального языка на Electron, попутно выпилив большинство функций. Потому что, видите ли, не осилили и как-нибудь в другой раз.

3.30 , Аноним ( 30 ), 23:55, 27/08/2020 >Своего рода питон в мире десктопа. Но почему бы тогда Python и не использовать?

2.7 , Аноним ( 7 ), 22:59, 27/08/2020 Тупой безосновательный хейт

HTML в электроне, как и везде, используется не более чем в качестве языка разметки, а программирование на JS не является принципиально более "слабым" занятием по сравнению с программированием на чем либо ещё

3.13 , Аноним ( 1 ), 23:07, 27/08/2020 Я понимаю, что программируют на JS. Но мне доводилось листать резюмешки, в которых реально был HTML приведён как "язык программирования". Помимо тяжёлых и раздутых приложений - одна из больших проблем веб-технологий в том, что они снижают порог вхождения до такой степени, что оттуда потом идут "программисты на HTML". Я не говорю, что программирование на JS чем-то плохо, скорее вопрос к кадрам, идущим из веба. Обычно их уровень ниже плинтуса. И чаще всего веб-программисты даже не имеют представления о Big O (что оправдывает такой перфоманс веб-приложений, ведь для веб-программиста норма насоздавать 100000 объектов, или применять неоптимальные алгоритмы, на каждый чих перестраивая страницу).

4.22 , Аноним ( - ), 23:34, 27/08/2020 А слабо скинуть ссылки на код хотя бы трех разных человек с хуевыми по производительностям алгоритмами? Или вы только болтать про "какие все везде дурачки" горазды?

5.32 , Аноним ( 32 ), 00:16, 28/08/2020 Да вот, одно из недавнего. Видывал я говно прямо в IDA, корейская онлайн игра, написана на делфи. Фирма выпустившая её давно загнулась.

Я же помогал создавать эмулятор сервера - изучал доступные опкоды клиента и что делают.

Во первых, никаких связных списков, мапов и прочего, всё на аналогах крестового вектора.

Вот, при использовании чего-то типа "мап", и был код на изменение полей одной структуры - на каждое изменение делался ПОИСК В ВЕКТОРЕ ПО ЗНАЧЕНИЮ. Игра, если что, Secret of the solstice (Xen Online)

5.35 , anonimous ( ? ), 00:27, 28/08/2020 > А слабо скинуть ссылки на код хотя бы трех разных человек с хуевыми по производительностям алгоритмами? Или вы только болтать про "какие все > везде дурачки" горазды? Веб-разработчик некуевых приложений? Мешок хейтов вам от меня за мои веб страдания. Программирование на жабоскрипте? Почему то практически все сайты у меня лучше работают с выключенным жс. Рекомендую попробовать.

5.37 , Anonymus444 ( ? ), 00:38, 28/08/2020 Тут не все так однозначно. Даже в вопросе такой задачи сортировка. Есть тьма алгоритмов и способов но все они по сути вращаются вокруг двух параметров - скорость выполнения и количество потребляемой памяти. И тут выбор - либо быстро, но жрем память, либо не так быстро, но зато меньше памяти потребляем. А дальше программист решает что для его задачи важнее. И выходит что для одних задач неприемлемо скорость выполнения (тормозит), а для других что жрет много оперативы.

3.33 , Мира ( ok ), 00:18, 28/08/2020 Важна не "слабость занятия", а результат. А результат кода, написанном на Electron, или вообще на JS, Python и подобном: ужасно медленная скорость работы и ужасное потребление ОЗУ. Заранее для тех, кто сейчас напишет, что я ретроград: подумайте, человек, который хочет чтоб программы работали быстро на лёгком маленьком ноутбуке, который долго держит от батареи - ретроград? Или же ретрограды те, кто считают, что для пользования мессенджерами нужен огромный пердящий пыхтящий стационарный ПК?

2.9 , Аноним ( 9 ), 23:03, 27/08/2020 Не, надо лучше. Embedded engeneer. Electron. Они и так уже даже сборочные системы освоить не могут. Сейчас ещё и про программирование забудут. Светлое будущее.

2.10 , Анонннннннннн ( ? ), 23:04, 27/08/2020 Скорее даёшь больше ядер, больше гигабайт памяти. Если твой комп не тянет приложение, говно вопрос - докупи планку памяти и всё будет хорошо, она же дешевая. Но всё равно, как это печально!

3.14 , Q2W ( ? ), 23:09, 27/08/2020 Так некуда уже память втыкать.

4.18 , Анонннннннннн ( ? ), 23:17, 27/08/2020 Ну да, современные системы жрут столько, что лучше об этом не думать. Вспоминаю свой первый комп с ностальгией. 512мб оперативки, третий пеньтиум и 128 видеокарта. И на всем этом модно было играть, ходить в интернеты с 10500 открытых вкладок, фотошоп и прочие прелести. А сейчас без карвалола htop лучше не запускать.

5.34 , Аноним ( 32 ), 00:25, 28/08/2020 Пфффпф, 512 оперативки. Я начинал на пк с 32 метрами памяти, 200 пнём и 1 или 2 метрами видео без 3д.

И ничё, щас реверс игры делаю, в которую играл в те времена - 3D игра, шла на софтварном рендере, вполне неплохо игралось, без тормозов (Urban Assault). Так вот, разгребаю я код и вижу что во многих моментах можно было экономить ещё больше ресурсов. Взять хотя бы интерфейс, который формировался в виде буфера с опкодами, который дальше парсился для отрисовки.

4.21 , Анонннннннннн ( ? ), 23:29, 27/08/2020 А что самое смешное, так это когда читаешь высеры местной элиты в сторону 'макак', которе ничего не умеют. Хотя сами те же самые макаки, но немного другого вида. Не могут осилить оптимизацию и нормальные яп, которые будут отжирать по пол гига за какую-то лёгкую операцию, которая лет так 15 назад потребовала бы меньше мегабайта памяти. Вот то была элита.

3.24 , Dzen Python ( ok ), 23:39, 27/08/2020 640 петабайт оперативки будет достаточно всем

4.28 , аноним3 ( ? ), 23:47, 27/08/2020 к тому времени на квант перейдут и что самое главное первое время будут крутые программисты и программы с минимальным потреблением ресурсов. когда все писалось под ту же хр средний комп был с 512 мб оперативы и проги писались на чисто компилируемых языках с редкими вставками скриптов(того же питона ). и что самое смешное писались программы очень шустро и качественно в основном. чую я что поредело поколение программистов.