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Релиз Electron 10.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

27.08.2020 22:47

Подготовлен релиз платформы Electron 10.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 85, платформы Node.js 12.16.3 и JavaScript-движка V8 8.5.

В новом выпуске:

  • Добавлены метод contents.getBackgroundThrottling() и свойство contents.backgroundThrottling.
  • В основном процессе предоставлен доступ к модулю desktopCapturer.
  • Добавлен метод ses.isPersistent() для определения постоянных сеансов.
  • Решены сетевые проблемы, не позволяющие выполнить соединения RTC из-за изменения IP-адреса.
  • Отключён по умолчанию модуль "remote", представляющий IPC-механизм для взаимодействия между процессом отрисовки текущей страницы и основным процессом.
  • Параметр app.allowRendererProcessReuse по умолчанию изменён на значение true, что запрещает загрузку не учитывающих контекст модулей в процессе отрисовки.
  • Добавлена настройка disableDialogs для полного отключения диалоговых окон.
  • Включён встроенный PDF-просмотрщик на основе pdfium.

Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовые клиенты Nylas и Mailspring,, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено около 850 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.electronjs.org/blo...)
  2. OpenNews: Релиз Electron 9.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  3. OpenNews: Обновления систем видеоконференций Jitsi Meet Electron, OpenVidu и BigBlueButton
  4. OpenNews: Google и Canonical реализовали во Flutter возможность создания десктоп-приложений для Linux
  5. OpenNews: Релиз Chrome 84
  6. OpenNews: Релиз Chrome 85
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53603-electron
Ключевые слова: electron, chromium
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:49, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Даёшь больше приложений, тяжёлых и разных.

    И программистов со строчкой в резюме "программирую на HTML".

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:57, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Как человек, программирующий вот уже четвёртый десяток лет на С/С++, с одной стороны разделяю всеобщую боль относительно тяжеловесности десктоп программ на Electron, а с другой стороны - зато быстро можно сделать гуй и относительно легко его модифицировать, да и компы разрастаются по оперативной памяти, так что в целом не так всё это страшно и нытья вокруг технологии больше, чем она заслуживает.
     
     
  • 3.23, Dzen Python (ok), 23:37, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь понятно, почеиу текстовый редактор, еле дотягивающий до notepad++ выжирает на порядки больше ресурсов
     
  • 3.26, proninyaroslav (ok), 23:41, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели электрон это единственный венец творения, который позволяет сделать кроссплатформенный GUI быстро? А где тогда QML, Flutter, .NET? HTML-UI хорошая идея, но реализация в виде франкенштейна под названием электрон явно должна быть предана забвению для счастливого будущего.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 00:30, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Flutter для десктопа в альфе.

    Приложение только на QML сделать не выйдет, нужно знать C++ (точнее, Qt), и кроссплатформенные билды делать проблематично.

    У .NET из кроссплатформенного и адекватного не очень много фреймворков, может быть Blaze или Avalonia, но они тоже так себе. И опять же, порог входа выше.

    Причины понятны, но ситуация грустная.

     
  • 2.5, pukkuTukkuTaBu (?), 22:57, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше сделать на электроне и если окажется востребованным, переделать на чем-то более быстром, полностью или частично.
    Чем пилить приложение пару лет и за это время интерес к нему утратится.
    Своего рода питон в мире десктопа. Быстро, нормальный результат, но да, тяжеловато и иногда медленно (в зависимости от ). Зато можно быстро создать приложение и понять, нужно оно кому-то или нет. Или для себя что-то по быстрому сделать
     
     
  • 3.29, fuggy (ok), 23:51, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно выпить смузи и переписать коммуникационное приложение с нормального языка на Electron, попутно выпилив большинство функций. Потому что, видите ли, не осилили и как-нибудь в другой раз.
     
  • 3.30, Аноним (30), 23:55, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Своего рода питон в мире десктопа.

    Но почему бы тогда Python и не использовать?

     
  • 2.7, Аноним (7), 22:59, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тупой безосновательный хейт
    HTML в электроне, как и везде, используется не более чем в качестве языка разметки, а программирование на JS не является принципиально более "слабым" занятием по сравнению с программированием на чем либо ещё
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 23:07, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я понимаю, что программируют на JS. Но мне доводилось листать резюмешки, в которых реально был HTML приведён как "язык программирования".

    Помимо тяжёлых и раздутых приложений - одна из больших проблем веб-технологий в том, что они снижают порог вхождения до такой степени, что оттуда потом идут "программисты на HTML".

    Я не говорю, что программирование на JS чем-то плохо, скорее вопрос к кадрам, идущим из веба. Обычно их уровень ниже плинтуса. И чаще всего веб-программисты даже не имеют представления о Big O (что оправдывает такой перфоманс веб-приложений, ведь для веб-программиста норма насоздавать 100000 объектов, или применять неоптимальные алгоритмы, на каждый чих перестраивая страницу).

     
     
  • 4.22, Аноним (-), 23:34, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А слабо скинуть ссылки на код хотя бы трех разных человек с хуевыми по производительностью алгоритмами? Или вы только болтать про "какие все везде дурачки" горазды?
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 00:16, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вот, одно из недавнего. Видывал я говно прямо в IDA, корейская онлайн игра, написана на делфи. Фирма выпустившая её давно загнулась.
    Я же помогал создавать эмулятор сервера - изучал доступные опкоды клиента и что делают.
    Во первых, никаких связных списков, мапов и прочего, всё на аналогах крестового вектора.
    Вот, при использовании чего-то типа "мап", и был код на изменение полей одной структуры - на каждое изменение делался ПОИСК В ВЕКТОРЕ ПО ЗНАЧЕНИЮ.

    Игра, если что, Secret of the solstice (Xen Online)

     
  • 5.35, anonimous (?), 00:27, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А слабо скинуть ссылки на код хотя бы трех разных человек с хуевыми по производительностью алгоритмами? Или вы только болтать про "какие все > везде дурачки" горазды?

    Веб-разработчик некуевых приложений? Мешок хейтов вам от меня за мои веб страдания.

    Программирование на жабоскрипте? Почему то практически все сайты у меня лучше работают с выключенным жс. Рекомендую попробовать.

     
  • 5.37, Anonymus444 (?), 00:38, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут не все так однозначно. Даже в вопросе такой задачи сортировка. Есть тьма алгоритмов и способов но все они по сути вращаются вокруг двух параметров - скорость выполнения и количество потребляемой памяти. И тут выбор - либо быстро, но жрем память, либо не так быстро, но зато меньше памяти потребляем. А дальше программист решает что для его задачи важнее. И выходит что для одних задач неприемлемо скорость выполнения (тормозит), а для других что жрет много оперативы.
     
  • 3.33, Мира (ok), 00:18, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Важна не "слабость занятия", а результат. А результат кода, написанном на Electron, или вообще на JS, Python и подобном: ужасно медленная скорость работы и ужасное потребление ОЗУ.

    Заранее для тех, кто сейчас напишет, что я ретроград: подумайте, человек, который хочет чтоб программы работали быстро на лёгком маленьком ноутбуке, который долго держит от батареи - ретроград? Или же ретрограды те, кто считают, что для пользования мессенджерами нужен огромный пердящий пыхтящий стационарный ПК?

     
  • 2.9, Аноним (9), 23:03, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, надо лучше. Embedded engeneer. Electron.

    Они и так уже даже сборочные системы освоить не могут. Сейчас ещё и про программирование забудут. Светлое будущее.

     
  • 2.10, Анонннннннннн (?), 23:04, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее даёшь больше ядер, больше гигабайт памяти. Если твой комп не тянет приложение, говно вопрос - докупи планку памяти и всё будет хорошо, она же дешевая. Но всё равно, как это печально!
     
     
  • 3.14, Q2W (?), 23:09, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так некуда уже память втыкать.
     
     
  • 4.18, Анонннннннннн (?), 23:17, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, современные системы жрут столько, что лучше об этом не думать. Вспоминаю свой первый комп с ностальгией. 512мб оперативки, третий пеньтиум и 128 видеокарта. И на всем этом модно было играть, ходить в интернеты с 10500 открытых вкладок, фотошоп и прочие прелести. А сейчас без карвалола htop лучше не запускать.
     
     
  • 5.34, Аноним (32), 00:25, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пфффпф, 512 оперативки. Я начинал на пк с 32 метрами памяти, 200 пнём и 1 или 2 метрами видео без 3д.
    И ничё, щас реверс игры делаю, в которую играл в те времена - 3D игра, шла на софтварном рендере, вполне неплохо игралось, без тормозов (Urban Assault). Так вот, разгребаю я код и вижу что во многих моментах можно было экономить ещё больше ресурсов. Взять хотя бы интерфейс, который формировался в виде буфера с опкодами, который дальше парсился для отрисовки.
     
  • 4.21, Анонннннннннн (?), 23:29, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что самое смешное, так это когда читаешь высеры местной элиты в сторону 'макак', которе ничего не умеют. Хотя сами те же самые макаки, но немного другого вида. Не могут осилить оптимизацию и нормальные яп, которые будут отжирать по пол гига за какую-то лёгкую операцию, которая лет так 15 назад потребовала бы меньше мегабайта памяти. Вот то была элита.
     
  • 3.24, Dzen Python (ok), 23:39, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    640 петабайт оперативки будет достаточно всем
     
     
  • 4.28, аноним3 (?), 23:47, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    к тому времени на квант перейдут и что самое главное первое время будут крутые программисты и программы с минимальным потреблением ресурсов. когда все писалось под ту же хр средний комп был с 512 мб оперативы и проги писались на чисто компилируемых языках с редкими вставками скриптов(того же питона ). и что самое смешное писались программы очень шустро и качественно в основном. чую я что поредело поколение программистов.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:56, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот здесь точно нужно побольше инклюзивности. Можно всех их тут собрать пусть играются сами с собой.
     
  • 1.3, Anono (?), 22:56, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на нём браузер написать уже можно? Проекты есть?
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 22:59, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем в нём писать браузер, если это и так браузер :D

    Лучше уж сразу операционку. JSLinux загрузил в это недоразумение - и... Вау, у нас на электроне целая ОС крутится! Не написана на электроне, конечно, но ведь крутится!

     
     
  • 3.16, Chromium (ok), 23:13, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подобная идея же у Chrome OS. Никакого композитного сервера - только один браузер и PWA. Ну и вывод через crosvm Crostini и ARCVM в будущем.
     
     
  • 4.25, Аноним (1), 23:41, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, не. Chrome OS не крутит себя в виртуалке на джаваскрипте. Не тру.
     
  • 2.15, Chromium (ok), 23:09, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалуйста: https://minbrowser.org/
     

  • 1.6, Гусь 8212 умная птица (?), 22:58, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Пожалуй, лучшее, что случалось с линукс-гуи за всё время. Раньше ни один серьёзный вендор не делал сборки под линукс или делал, но всратые (скайп, например). А теперь просто раздолье: скайп замечательный, дискорд, божественный Visual Studio Code и список пополняется с каждым днём. А те кто жалуются на производительность просто ретрограды и неолуддиты на устаревшем ещё в прошлом десятилетии железе и боятся себе в этом признаться.
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 23:04, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпей таблеточку, не мочайся, лопнет ведь голова.
     
  • 2.12, Аноним (9), 23:07, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты хоть скайп то видел когда он был нормальными людьми написан? Работал везде, ни каких тебе тормазов.

    Хотя куда тебе видеть нормальные технологии? Ты тогда ещё до горшка доползти не смог. Но теперь то ты конечно крутой специалист и серьёзный вендор. Выпускающий тонны полезного софта под Linux.

    Два васяна продакшен блин.

     
     
  • 3.17, Гусь умная птица (?), 23:14, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Старый линуксовый скайп выглядил как фекалии мамонта. Виндовый того же времени был на три головы выше по UI, UX и вообще просто няшный.
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:24, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Система на которой я могу приемлемо играть в Team Fortress 2 без лагов и зависаний на встроеном видео celeron 3930. Мышь залипает когда включаю Скайп и Гит Кракен. До то-го отвратительно работать - что консоль как мать родная стала
     
  • 2.20, th3m3 (ok), 23:25, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен, список ненужно - пополняется с каждым днём.
     

  • 1.27, Аноним (27), 23:44, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ееее! Пойду скачаю себе ещё памяти!
     
  • 1.31, Hellscream (?), 00:14, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Простой редактор кода на этой замечательной платформе по потреблению ресурсов сопоставим с играми ААА класса и тяжёлым софтом для 3D моделирования. С этим миром явно что-то не так.
     
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