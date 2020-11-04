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Инициатива по бойкотированию Wayland

04.11.2020 04:12

Симон Петер (Simon Peter), создатель формата самодостаточных пакетов AppImage, призвал бойкотировать Wayland "так как он ломает всё".

В сообщении говорится: "Wayland не решает никаких проблем, которые у меня есть, но ломает почти все, что мне нужно. И обычно оно остаётся сломанным, потому что связанные с Wayland люди, похоже, заботятся только о GNOME и отдаляют всех остальных в этом процессе. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ WAYLAND! Пусть Wayland не уничтожит все, чтобы потом другим людям не пришлось устранять ущерб, который он нанесёт. Или сделайте больше Red Hat/GNOME-специфичных компонентов (glib, Portals, Pipe wire) обязательными зависимостями!"

Некоторые из приведённых примеров:

  • Wayland ломает приложения для записи экрана. Например:
    • SimpleScreenRecorder - автор не будет поддерживать Wayland, пока в нём не появится стандартизованный интерфейс, не завязанный на GNOME.
    • OBS Studio. В то же время существует GNOME-специфичный плагин, позволяющий использовать OBS Studio с Wayland, но только при использовании gnome-shell. Хотя один из активных контрибьюторов OBS Studio и отмечает, что API для захвата экрана в X11 очень близко к худшему из возможных, ситуация с записью экрана - это хороший пример того, как (GNOME) Wayland регрессировал до чего-то более сложного в использовании, нежели X11 и, возможно, технически уступающего ему.
  • Wayland ломает приложения для совместного использования экрана. Например, jitsi-meet. В то же время, например, в Fedora 32 можно предоставлять совместный доступ к экрану в wayland-сессиях (используется xda-desktop-portal, который использует Pipewire). Ещё один показательный пример - zoom. Использовать screenshare в нём можно исключительно в GNOME, если используется Wayland.
  • Wayland ломает глобальные меню в GNOME.
  • Wayland ломает глобальные меню с KDE platformplugin.
  • Wayland ломает глобальные меню на базе Qt.
  • Wayland ломает пакеты AppImage, поставляемые без специального Qt-плагина.

Автор инициативы будет рад добавить другие существующие примеры в свой список. Одной из ключевых проблем, по его мнению, является то, что Wayland многое ломает и ожидается, что авторы приложений починят всё сами за свой счёт.

  1. Главная ссылка к новости (https://gist.github.com/probon...)
  2. OpenNews: Проблемы X11 и их решения в Wayland
  3. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
  4. OpenNews: Обновление Live-дистрибутива Rebecca Black Linux с подборкой окружений на основе Wayland
  5. OpenNews: Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org
  6. OpenNews: Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland
Автор новости: Дон Ягон
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54022-wayland
Ключевые слова: wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (171) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.37, Аноним (37), 09:28, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Поправьте, если я ошибаюсь. Примерно в 2003 году появилась такая штука, как Direct Rendering. Это когда приложение общается сразу с драйвером в ядре, в обход "иксов". И по-моему, это имело смысл только для рендеринга 3D. Требовался новый графический сервер, потому что в "иксах" это не работало. Но потом для "иксов" написали расширение dri, и необходимость в новом сервере отпала. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=6004 https://pdfs.semanticscholar.org/9368/241b86218362c4ccd8dd2d30683295df1812.pdf

    Потом появилась такая штука, как композитинг, и появился человек Дэвид Ривман (David Reveman), который сделал Xgl. Xgl работал не очень хорошо, потому что он работал поверх GLX. Автор всё ждал, когда сделают EGL. Помню даже, в 2005 он не хотел патчить Xgl для новой мажорной версии SUSE 10 (а Дэвид в Novell работал), потому что GLX - тупиковая ветвь, а ждать готовности EGL его достало. https://www.linux.org.ru/news/opensource/1035637 https://www.linux.org.ru/news/doc/1588780?cid=1589238

    Потом на сцене появился второй человек - Кристиан Хогсберг (Kristian Hogsberg) из Red Hat. Он сделал AIGLX (асинхронный Indirect GLX) и Xgl заменили на AIGLX. Потом Дэвид Ривман сошёл со сцены, уступив место Кристиану. "Будущее - за AIGLX и DRI2". https://www.linux.org.ru/news/linux-general/2986543

    Потом EGL внезапно доделали, и стали активно использовать на Android. Потом Кристиан решил делать Wayland поверх EGL. Потом оказалось, что у него не получилось.

    Моё мнение: надо вернуть Дэвида и его идею Xgl поверх EGL. Хотя кто знает, как повернулась бы история, окажись у руля Дэвид вместо Кристиала. В ссылках, на которые я ссылаюсь, говорится, что Дэвиду было трудно тянуть этот проект вдвоём с Jon Smirl. А значит, не факт, что Xegl не потерпел бы такое же фиаско, как и Wayland.

     
     
  • 2.116, Vicar (?), 10:28, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    We Don't Need to Boycott Wayland - https://refi64.com/posts/dont-boycott-wayland.html
     

  • 1.3, nomad__ (ok), 08:52, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Иксы рулят и еще долго будут рулить.
     
     
  • 2.27, grayich (ok), 09:16, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Релиз менеджер xorg-а сказал шо xorg фсё
     
     
  • 3.28, nomad__ (ok), 09:18, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока из дистров не выпилили - не фсё.
     
  • 3.30, Аноним (30), 09:21, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А если прочитать оригинальные рассылки то он этого не говорил, даже более того он сказал, что мы ещё долго будем поддерживать иксы из-за недоделаности вяленого. Выкинуть хотят пока что только xfree86.
     
  • 2.41, tolstushka.ru (ok), 09:29, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Иксы напоминают мне старый военный УАЗ: Был шикарен для своего времени, в общем-то и в современном мире находит применение, но по факту - морально устаревшая консервная банка.
     
     
  • 3.47, nomad__ (ok), 09:32, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что ж там такого морально устаревшего? 15 лет пользуюсь и не заметил. При том, что оно просто работает в отличие от того же УАЗа, который, по слухам, больше в ремонте времени проводит, чем на дороге.
     
     
  • 4.68, zshfan (ok), 09:49, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не проводит УАЗ времени в ремонтах. У УАЗа особенно нового просто после покупки надо всё проверить, протянуть все болтовые соединения (желательно динамометрическим ключом в соответствии с документацией) и он прослужит долго и верно, а если это ещё и советский УАЗ он вообще хозяина переживёт, что кстати очень схоже с подходом (Slackware, Arch, Free/Open/Net(BSD), допилил после установки под себя и забыл о их внутренностях.
     
     
  • 5.73, nomad__ (ok), 09:51, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорю же - по слухам. Сам не автовладелец.
     
  • 5.95, Im banana man (?), 10:03, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ctaiz, ты ли это? Ульяновск? )
     
  • 5.105, Аноним (105), 10:15, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не тот, который сгнивает за месяц? Толку то возиться с ним, если его уже оптимизировали. Игрушка максимум на раз покататься.
     
  • 5.132, funtt (?), 10:46, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    От года выпуска зависит.
    Новые - уже с завода ржавые приходят.
     
  • 4.71, Lex (??), 09:50, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто редко куда-то ездит, любая машина больше в ремонте времени проводит чем на дороге
     
  • 4.161, tolstushka.ru (ok), 11:24, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лень расписывать. Если вкратце, то моё мнение совпадает с этим мсье. Почитайте, там не так много:
    https://julien.danjou.info/thoughts-and-rambling-on-the-x-protocol/
     
  • 3.147, 1238 (?), 11:04, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В оригинальном УАЗ весь смысл в том, что он простой как палка и ремонтируется буквально палками и веревками. Что полезно, допустим, в тайге.

    Сдох бензонасос - фигня, канистру к потолку привязать и по шлагу прямотоком в карбюратор. И дальше едем. Личный опыт. Где-то под Колпашево.

    Думаю, это не про "иксы". Это скорее про SysV init, возможно.

     
     
  • 4.164, funtt (?), 11:25, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А можно мне так: проехал всю тайгу и бензонасос не сдох?
    И все остальное тоже.
     
     
  • 5.173, Анони (?), 11:44, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не может сломаться только то чего нет
     

  • 1.4, timur.davletshin (ok), 08:53, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я кстати согласен. Профитов он мне не принёс. Вернулся на Xorg после пары падений. И пофиг, что он однопоточный и что-то там из новомодного не поддерживает. На основной рабочей Нвидии вообще нет вариантов, но и на Интел откатился. Старый я уже для этих кривых snap'ов с дублирующейся кучей библиотек и всех этих ваших Wayland'ов. Я вообще через ssh GUI иногда пускаю )))
     
     
  • 2.20, Ivan_83 (ok), 09:11, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дрова нвидии вроде костылями прибиты к хоргу.
    Может хоть так они их приведут в адекватное состояние а то и вообще заопенсорсят.
     
     
  • 3.39, Сарабонг (?), 09:28, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > костылями прибиты к хоргу

    как что-то плохое

     
  • 3.52, timur.davletshin (ok), 09:36, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не задавался вопросом, но судя по тому, что они заблэклистены для вяленого, ты прав. Я на Нвидии вяленый только в окошке смог запустить.
     
  • 3.60, Аноним (30), 09:42, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > приведут в адекватное состояние

    Сомнительно, учитывая, что у радеона драйвера куда хуже. AMDGPU ещё ничего работает, хотя крашит бывает всю систему целиком, уходя в панику.

    > заопенсорсят

    Ну, опять же, сомнительно. Они говорили что-то типа "мы бы рады, но тут у нас пропритерные компоненты, которые мы не можем выкинуть".

    Короче дестктоп на линуксе в результате умрёт. Кого винить знаете. Даю подсказку: она красная.

     
     
  • 4.70, Ivan_83 (ok), 09:49, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Странно у вас на линухах :)

    У нас во фре с вашим AMDGPU всё работает стабильно, по крайней мере на amd apu, на hd7870 доча жалуется чтобывает зависает, но надо ещё посмотреть что там с железом видюхи.

    radeon - оно же вроде легаси. У меня hd6450 с ним работают на фре, но нестабильно и часто крашит систему. В общем я понял что от 6450 проще избавится :)

     
  • 2.106, Аноним (106), 10:16, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вообще то на нвидии вейленд прекрасно работает, с последним блобом.
     

  • 1.5, Троллль (?), 08:54, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Бойкотировать можно что угодно и как угодно. Вопрос, что ты можешь предложить взамен. Иксы прекрасны, но это костыль.
     
     
  • 2.17, iCat (ok), 09:04, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    >...Иксы прекрасны, но это костыль

    Это не иксы - это wayland... даже не костыль, а "сверкающая жевачка", из которой торчат нанотрубки, разноцветные трико и кружевные трусики...

     
  • 2.29, cxzzxczx (?), 09:19, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    X'ы РАБОТАЮТ, а Wayland нет, даже при идеальной связке с тем-же Intel'ом. И непонятно что там Wayland решает, потому-что ну не вижу ни одной проблемы с X'ами, все там можно решить, а дистры типа Ubuntu еще и за тебя все проблемы решают.
     
  • 2.34, Аноним (30), 09:24, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ага, поэтому у Wayland есть XWayland, wlroots, waypipe и прочее. Для SDL2 так вообще какие-то переменные окружения надо прописывать, чтобы они нормально с Wayland заработали, но костыль, конечно, XOrg.
     
     
  • 3.80, Begs (ok), 09:53, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >wlroots

    Ай, кошмар, как же так, есть целая библиотека для написания композиторов! А что же в иксах? Каждый пишет всё с нуля? Нет, потому что всё уже готово - увесистая сущность в виде X-сервера берёт всё на себя, взамен убивая удобство настройки - взять, например, xinput. По мне так возложить это на плечи композитора - очевидно более верное решение.
    >какие-то переменные окружения

    Дожили, 21 век, добавление 'export SDL_VIDEODRIVER=wayland' в ~/.bashrc считается костылём и недостатком.

    Использую Sway и не столкнулся ни с одной проблемой из статьи или из комментариев.

     
     
  • 4.87, Ivan_83 (ok), 09:58, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Дожили, 21 век, добавление 'export SDL_VIDEODRIVER=wayland' в ~/.bashrc считается костылём и недостатком.

    Вот именно в ~/.bashrc - это костыль.
    Потрудитесь узнать как на вашей система правильно инитится сеанс пользователя и куда надо пихать переменные окружения.

     

  • 1.6, m.makhno (ok), 08:55, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > потому что связанные с Wayland люди, похоже, заботятся только о GNOME
    > ...
    > Wayland ломает глобальные меню в GNOME

    ну, такая забота

    > Или сделайте больше Red Hat/GNOME-специфичных компонентов (glib, Portals, Pipe wire) обязательными зависимостями

    так себе выход

     
  • 1.7, Аноним (7), 08:56, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Ещё одна истеричка. С таким иинициативамы мы бы продолжали пользоваться http 1.1, php 5, apache 2.2. Хотя постойте...
     
     
  • 2.31, Совершенно другой аноним (?), 09:21, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Вы так говорите, как будто это что-то плохое (с)
     
  • 2.54, jjjjjjjj (?), 09:37, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    PHP не нужно. Web-2 говно. HTTP 2 нужен в основном гуглу, так как его цель мобильные платформы (у Apple и без него все работало), много тяжелой графики (руки бы оторвал таким дельца, что в шапку сайта картинку пихают на пять метров весом) и видеоконтент. Это суть того, что сделали гугл.
     
     
  • 3.78, COBA (?), 09:53, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не правы. Это не суть. Это последствия))
     
  • 2.168, Аноним (168), 11:32, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > http 1.1, php 5, apache 2.2

    я помню те времена и помню ещё раньше
    веб был чистый, прекрасный, быстрый, скоростной... ах эти прекрасный сайты и хоумпаги... причём это не просто лирика! юзабилити было роскошным и эффективным... а сейчас что?

    а сейчас... а сейчас у меня под рукой лаптоп ДЕЛЛ, цена которого несколько зарплат и пенсий среднестатистического человека и веб... вы не поверите МЕДЛЕННЫЙ и избыточный... все эти свистоперделки... и на странице 94% смузи и только 6% полезного контента и мегабайты скриптоты и прочей неведомой чуши... на самом деле это всё тот же культ потребления, но уже в вебе... тотальное перенасыщение и избыточность...

     

  • 1.8, Онаним (?), 08:56, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахах. SimpleScreenRecorder, OBS Studio, jitsi, zoom и энтузиаст-любитель BSD и докерочков против Wayland. Ставлю на последний.
     
     
  • 2.11, Ivan_83 (ok), 08:58, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В FreeBSD с вейланд вроде всё хорошо.
    По крайней мере я вижу что как минимум полтора энтузиаста сидят вообще без хорга, чисто на вяленом.
     
     
  • 3.49, Сарабонг (?), 09:34, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В FreeBSD с вейланд вроде всё хорошо

    так хорошо, что любой pkg install потянет за собой эту дрянь :(

    > как минимум полтора энтузиаста сидят вообще без хорга

    это который не умеет в team play и другие разрабы пишут письма "seriously, what's the fuck?"

     
     
  • 4.82, Ivan_83 (ok), 09:54, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У меня нет проблем с pkg install потому что я им если и пользуюсь то со своих реп, где всё собрано с нужными мне опциями.
    Это не проблема вейланда, это проблема систем пакетов в принципе.

    Эти полтора энтузиаста используют приватные патчи, которые время от времени заходят в основную ветку, можете считать их пионерами в освноении темы.

     
  • 3.171, Аноним (168), 11:36, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как минимум полтора энтузиаста сидят вообще без хорга, чисто на вяленом

    не релевантный пример...
    а вот у меня есть знакомый энтузиаст, который "живёт" в ядерной консоли, а другой смотрит видео в терминале netbsd... но таких курьёзов пара-тройка на миллиард... так-то основная масса либо виндузятники, либо маководы + пару процентов линуксоидов, из которых основная масса это убунту, федора, суся и тп.

     
  • 2.42, Аноним (30), 09:29, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А какие альтернативы записи экрана? Zoom ненужен, конечно, не спорю. Какие альтернативы игрушкам? Не записывать экран и не играть? Убить линукс как десктоп платформу окончательно? Пользователи, которым нужно, чтобы "просто работало" уйдут на венду в результате, потому что в Wayland не работает почти ничего или работает всё через тот же XWayland. Буфер обмена нормально не работает, например, даже в гнуме. Но учитывая то, что Гном работает лучше, это как бы намекает кто всё это дерьмо продвигает, как в своё время s-d.
     
     
  • 3.59, AkhIL (?), 09:40, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запись экрана предпологается через pipewire и порталы, но это решение ещё не готово.
     
     
  • 4.62, Аноним (30), 09:44, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут ключевая фраза "не готова", как и поддержка Wayland во многих DE. Вот когда будет готова, когда в Wayland будут вливаться реальные деньги не только RedHat, тогда можно будет переходить. А пока эта штука нужна только для смартфонов, разве что, и то сомнительно.
     
     
  • 5.169, Аноним (169), 11:33, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По слухам следующий релиз федоры с кде будет на основе вейланда, да и сам переход кед не за горами.
     
  • 3.84, Аноним (84), 09:56, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Убить линукс как десктоп платформу окончательно?

    То, что мертво умереть не может.

     
  • 3.94, Аноним (-), 10:01, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А какие альтернативы записи экрана?

    ffmpeg всё прекрасно записывает, можно прописать алиас. ОБС его использует как бэкэнд кстати
    >Какие альтернативы игрушкам?

    хз, у меня для таких дел отдельный винт с семёркой. Можно ещё попердолиться с вайном, если тебе оптимизация не нужна

     
     
  • 4.137, Аноним (137), 10:50, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ffmpeg всё прекрасно записывает

    Его x11grab такой же медленный, как вывод видео с mpv -vo x11.
    > ОБС его использует как бэкэнд кстати

    Не для захвата. OBS Studio захватывает видео с иксов при помощи расширения XComposite, преобразуя в yuv420p на GPU подобно тому, как в компизе реализованы эффекты.

     
  • 3.103, Im banana man (?), 10:15, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чего кто-то взял, что Wayland лучше?
     
  • 3.129, Ordu (ok), 10:42, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Убить линукс как десктоп платформу окончательно? Пользователи, которым нужно, чтобы "просто работало" уйдут на венду

    Да, хорошо бы... Я давно мечтаю об этом

     
  • 3.170, Аноним (169), 11:35, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не записывать экран и не играть? Убить линукс как десктоп платформу окончательно?

    Когда линукс станет готов для десктопа он будет напичкан блобами и не будет отличаться от той же винды по удобству и безопасности.

     
  • 2.100, Аноним (100), 10:10, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OBS Studio, ... против Wayland. Ставлю на последний.

    На ютубе тебя стримеры за это забанят.

     
     
  • 3.101, Онаним (?), 10:12, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    99% "стримеров" сидят под виндой и в упор не знают, что такое wayland, так что вряд ли.
     

  • 1.9, Ivan_83 (ok), 08:57, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Странно, вроде авторы вэйланда изначально пояснили почему так сделано с грабингом экрана, а теперь у кого то это оказалось "научным открытием".

    Из всего перечисленно меня ничего не касается, может только SimpleScreenRecorder и тот не лично у меня.

    Наоборот вижу что вэйланд активно впиливается а хорг уже поддерживается по остаточному принципу.
    Сам планирую миграцию на вэйланд в ближайший год-два.

    Делать больше зависимостей от компонентов гнома - это что? Совет истерички стрелять себе в ногу через ухо?

     
     
  • 2.44, Аноним (30), 09:31, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > и тот не лично у меня

    Вас таких одна сотая процента. Подавляющее большенство софта не работает нативно под вялендом, только через костыль в виде XWayland.

     
     
  • 3.91, Ivan_83 (ok), 10:00, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, тут выше указали что xfce пока не готово, так что на десктопе придётся с вейландом подождать или идти самому контрибутить в xfce.
    Но у меня ещё есть kodi, где планируется ещё retroarch - там вполне должно работать, ибо по сути требуется выводить на экран всего два приложения, по очереди.
     
  • 3.109, seqularise (?), 10:21, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    gtk и qt не требуют вяленый, все на автомате, электрон уже тоже на вяленом, в данный момент на моем компекторе иксы не нужны вообще
     
  • 3.110, Аноним (106), 10:21, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ничего что даже игры использующие SDL2 нативно работают под вейленд (как минимум все Source/Source2 от Valve) и никакой Xwayland не нужен в системе. Не говоря уже о программах.
     
  • 2.65, Сарабонг (?), 09:45, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > планирую миграцию на вэйланд в ближайший год-два

    б*г в помочь! только кушайте это повидло сами, в сторонке, чтобы не воняло на весь дом, а не тащите по-швондерски во все дистры

     

  • 1.10, Fracta1L (ok), 08:57, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Дегенератам нет покоя
     
     
  • 2.14, timur.davletshin (ok), 09:01, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Недегенераты заняты перерисовыванием иконок в Андроиде с круглых на квадратные и назад раз в 2 года. И при деле вроде и креативненько. Да и ЗП опять же капает. Непозволительно в этом неспокойном мире иметь иконки старые - девочки засмеют.
     
     
  • 3.66, Fracta1L (ok), 09:46, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Зачем ты следишь за перерисовыванием иконок в Андроиде, тебе делать нечего?
     
     
  • 4.79, timur.davletshin (ok), 09:53, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как ты приложения узнаёшь? По расположению иконок?
     
     
  • 5.89, Fracta1L (ok), 09:59, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да
     
     
  • 6.99, timur.davletshin (ok), 10:08, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и дурак, т.к. раскладка плывёт при установке или удалении приложения.
     
     
  • 7.114, Fracta1L (ok), 10:26, 04/11/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 8.156, timur.davletshin (ok), 11:19, 04/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 9.159, Fracta1L (ok), 11:22, 04/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.24, Аноним (24), 09:15, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    И действительно, ты продалжаешь без устали радовать нас своей глубокой аналитикой по широкому кругу вопросов.
     
     
  • 3.38, Какаянахренразница (ok), 09:28, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет такой области, которую бы обошёл своим презрением Фрактал. И нет такой вещи, которую бы он не смог утопить в гэ. Просто не до всех дошла очередь.
     
  • 3.98, Fracta1L (ok), 10:05, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мотай на ус, маня
     
     
  • 4.127, Ненавижу SJW (?), 10:39, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты клоун и дурачок. Займись лучше делом
     
  • 2.72, Дегенератор (ok), 09:50, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У автора инициативы ломка
     
  • 2.115, Аноним (-), 10:27, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дегенератам нет покоя

    wayland вообщем то написан на С. Есть подозрение, что дырень у фрактала уже не настоящая !

     

  • 1.12, Аноним (12), 08:59, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скринрекордер в вайленде встроенный. Чем упарываются хейтеры - загадка.
     
     
  • 2.16, timur.davletshin (ok), 09:03, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гноме на шорткаты повешены и скриншотер и скринрекордер.
     
  • 2.50, mogwai (ok), 09:35, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вяленый - протокол. Скринрекодер встроен в гномощелььеву мать, которая этот протокол реализует, а не в протокол.
     
     
  • 3.69, Аноним (30), 09:49, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    То есть каждому DE надо реализовывать это по своему? Вот мы и пришли к Windows OS. Спасибо, но не нужно, сами жрите своё дерьмо.
     
     
  • 4.83, Lex (??), 09:56, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да в том то и дело, что в винде все работает, притом, давно.
    И само-собой запись экрана и скриншотилка не отваливаются из-за каких-то опосредованных изменений.

    Но вообще, сам призыв автора ли о бойкотировать вейланд, либо (!!!) поддержать несчастную красношапку выглядит довольно забавно.

     
  • 3.138, Anonim (??), 10:50, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скринрекордер может и встроен в чью-то мать, но в вестон он работает по Win+r без всякого гнома в системе. Идите уроки учите, комментаторы опеннетика.
     

  • 1.15, Annms_tmp (?), 09:02, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И что это такое? Некомпетентность?
     
  • 1.18, Аноним (18), 09:07, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эх Зря марк похоронил Mir так бы сейчас было бы что предложить )
     
     
  • 2.118, Аноним (-), 10:30, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А с чего это вдруг так вот понадобилось что-то еще ? xorg прекрасно все вытягивает, что еще не хватает ?
     

  • 1.19, Аноним (19), 09:11, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Смешно смотреть за этим всем ворошением с десктопами в чисто серверной ОС, не предназначанной для десктопов. С линуксом и всем юних-подобным кошерно взаимодействовать только через ssh.
     
     
  • 2.22, Ivan_83 (ok), 09:14, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну это ваша проблема что вы не осилили поднять гуй и до сих пор сидите на венде или макакаОС.
     
     
  • 3.35, jjjjjjjj (?), 09:24, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Чем тебе macOS не угодила? Тем что денег не хватило на железо под нее? Или про сообщество начнешь философствовать? Так не сообщество твой ляликс пилит, а конкретные корпорации, в том числе M$.
     
     
  • 4.46, Аноним (30), 09:32, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > macOS
    > пилит M$
    > половина ядра скомуниздина из BSD

    Даааааа... Конкретные компании)))

     
     
  • 5.57, jjjjjjjj (?), 09:40, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну как бы, не возбраняется брать код из BSD и использовать для разработки своего. Apple взамен ведут разработку FreeBSD. Что в этом плохого?
     
     
  • 6.64, Аноним (30), 09:45, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Apple взамен ведут разработку FreeBSD. Что в этом плохого?

    Не смеши, они ни строчки кода не отдали, потому что лицензия BSD это позволяет.

     
     
  • 7.93, Ivan_83 (ok), 10:01, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум LLVM, который теперь в базе фри и основной компилятор для многих основных платформ.
     
  • 6.86, Lex (??), 09:57, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что же конкретно они там разработали ?
     
  • 5.125, Vesp (?), 10:38, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите, но стоило сначала в тему вникнуть,  а не байки транслировать. В макоси свое ядро XNU, которое в свою очередь базируется на Mach, разработка академическая полностью.
     
  • 4.61, Ivan_83 (ok), 09:43, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне лично она не подходит, тк я сам в состоянии решить какие приложения, когда и как мне ставить и удалять, а так же как мне поступать с моими данными и даже железом.

    А конкретно железо - я считаю оно неадекватно дорого стоит притом что с ремонтопригодностью там плохо, и отдельная ненависть за вендор лок компонентов, которые в ближайшем ларьке за боярку не купить.

     
     
  • 5.96, Lex (??), 10:03, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там не плохо, там - практически никак с ремонтопригодностью, особенно у последних моделей( у свеженького аймака даже ссд оказался распаянным на материке и под шифрованием. Что-то полетит - аймак на помойку, инфа - безвозвратно утеряна ).
     
  • 4.121, Аноним (-), 10:33, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Так не сообщество твой ляликс пилит, а конкретные корпорации, в том числе M$

    Стандартный высер из методички. Ничего полезного корпорации линуксу не принесли, от слова вообще. Удалите все эти комиты которыми они изгадили код и на удивление ничего не поменяется, а только станет лучше.

     
  • 4.139, Аноним (-), 10:53, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Чем тебе macOS не угодила? Тем что денег не хватило на железо под нее?

    Я понимаю что этот выс..р из книжечки взят. Но возникает вопрос - а что ты сделал чтоб у меня деньги на эту macOS появились что ты так заявляешь ?

     

  • 1.21, КО (?), 09:13, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    "Вместо того чтобы развивать конкурента, давайте его давить и обмазыватся чем есть"
     
     
  • 2.36, еман (?), 09:25, 04/11/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.122, Аноним (-), 10:35, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > "Вместо того чтобы развивать конкурента, давайте его давить и обмазыватся чем есть"

    Давайте насильно натянем неведомый wayland при котором сломаются все приложения и будем заявлять на каждом углу какой этот ваш линукс нестабильный и вообще там ничего не работает, заодно и давних пользовтелей встрепенем. Мне кажется за проталкиванием вяленого торчат уши какой-то копрорации, это их методы.

     
     
  • 3.124, Аноним (-), 10:37, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > какой-то копрорации, это их методы.

    Судя по активации ботов с методичками даже на опеннете - я догадываюсь какая именно копрорация заинтересована в этом.

     

  • 1.23, anonblmus (?), 09:15, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    И, ЕМНИМС, в Wayland нет замены XEmbed.
    Что ломает, соответственно, GtkSocket и GtkPlug. Команда гномоделов сочинить замену не осилила - это ж думать надо, а не объявлять всё подряд deprecated и выпиливать.
    Интересно, как будут выкручиваться разработчики XFCE, если решат связаться с Wayland.
    Для тех, кто не в курсе: протокол XEmbed позволяет вставлять окна, принадлежащие одному процессу, в качестве дочерних в окна другого.
    Применительно к XFCE: через GtkSocket/GtkPlug плагины XFCE вставляются в панели. При этом каждый плагин - самостоятельный процесс, и его падение не приводит к падению всего DE (в отличие от гнома).
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 09:28, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего подвезут расширение для этого, а если не подвезут то будет интересно.
     
  • 2.63, COBA (?), 09:45, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но это же небезопасно!!!
     
     
  • 3.85, anonblmus (?), 09:56, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что небезопасно? Процессы друг другу в память при этом лезть не могут.
     
  • 3.88, Аноним (37), 09:58, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Акимов, опустил голову, подошел к пульту управления реактором. Сказал Топтунову:

    – Будем начинать.

    Леня возмутился.

    – Саша, что происходит? Мы же не должны опускаться ниже уровня! Это же небезопасно! Можно я ему скажу…? – он не успел договорить

    Дятлов появился за спиной СИУРа:

    – Не надо мне ничего говорить! Я всё знаю сам! Думать – не твоя работа. Твоя работа управлять реактором и выполнять приказания! Делай, что тебе говорят. И если я говорю безопасно, значит так и есть! Столярчук, готовься! – он посмотрел на Бориса.

    https://coub.com/view/224kec

     
  • 3.104, Хрюн (?), 10:15, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но это же небезопасно!!!

    Типа когда плагин падает, а де продолжает работать - небезопасно. Новомодненько :)

     
     
  • 4.119, anonblmus (?), 10:30, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ха-ха два раза.
    Вот как раз в случае XFCE это достаточно безопасно.
    Уж всяко безопаснее, чем жабий скрип, который в случае гнома весь в одном процессе крутится и в случае чего - "наташа, мы всё уронили".
    (Не)кстати, заодно б кто бы мне объяснил, какого [censored] у гнома приложения с мордами на GTK, а DE зачем-то на жабьем скрипе с отдельной мордой и отдельными темами.
     

  • 1.25, Иваня (?), 09:16, 04/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
  • 1.26, eugener (ok), 09:16, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ещё ломает autokey-gtk, которую я использую на ноуте для эмуляции отсутствующих клавиш Ins/Home/PgUp/PgDn/End.
     
     
  • 2.33, еман (?), 09:24, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    думаю, самое время. это знак! - купить новую клавиатуру!
     
     
  • 3.45, eugener (ok), 09:32, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > думаю, самое время. это знак! - купить новую клавиатуру!

    Весьма бестолковый комментарий, с учётом того что на этом мини-ноутбуке внешняя клавиатура мне нужна явно не во всех сценариях использования.

     
     
  • 4.128, Аноним (128), 10:41, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Весьма бестолковый комментарий, с учётом того что на этом мини-ноутбуке внешняя клавиатура мне нужна явно не во всех сценариях использования

    Это вообще бот. Сейчас пойдет топить за очередную бесполезную пое..ь

     
  • 4.175, еман (?), 11:46, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> думаю, самое время. это знак! - купить новую клавиатуру!
    > Весьма бестолковый комментарий, с учётом того что на этом мини-ноутбуке внешняя клавиатура
    > мне нужна явно не во всех сценариях использования.

    дважды ссзб. сам купил странный ноут, ещё и внешнюю клаву не хочет.

     
  • 3.144, Аноним (144), 10:59, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думать явно не твоя суперспособность.
     
     
  • 4.177, еман (?), 11:47, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Думать явно не твоя суперспособность.

    хочешь померяться?

     

  • 1.32, еман (?), 09:21, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я вижу, что в github.com/dkolbly/wl есть api для работы со скриншотами

    тут тоже работа идёт https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland/-/issues/32

    я так понимаю, что W получился гораздо более низкоуровневым, чем X11, вероятно там просто не к месту была функция захвата

    но причём тут гном? я вижу что api  W никому не запрещено использовать.. вобщем, хейтеры - хейтят.

     
     
  • 2.53, eganru (?), 09:36, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я использую grim для того, чтобы сделать скриншот.

    Есть проблемы с проприетарным ПО для захвата экрана. Zoom и.т.д.
    Однако zoom у мени никогда особенно хорошо не работал - сомневаюсь что проблема именно с wayland, предполагаю что софт сам по себе говно.

     
  • 2.55, Аноним (30), 09:37, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Готовые реализации захвата где? Поддержки Qt, кстати, нормальной, тоже нету, и ещё много чего. Нет поддержки Nvidia, которая сейчас занимает рынок процентов на 80. Никто не побежит за новыми картами от радеон просто из-за вяленого.
    Половина приложений через XWayland до сих пор работают, игры в том числе. Wine-Wayland ели дышит и поддерживает 1.5 игры. Так что иксы ещё долго не умрут, забудьте, тут не в хейтерах дело, а в том, что с 16 года никакой работы не ведётся для поддержания дестопа, а Wayland это просто pet-project RedHat.
     
     
  • 3.74, еман (?), 09:51, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Готовые реализации захвата где? Поддержки Qt, кстати, нормальной, тоже нету, и ещё
    > много чего. Нет поддержки Nvidia, которая сейчас занимает рынок процентов на
    > 80. Никто не побежит за новыми картами от радеон просто из-за
    > вяленого.
    > Половина приложений через XWayland до сих пор работают, игры в том числе.
    > Wine-Wayland ели дышит и поддерживает 1.5 игры. Так что иксы ещё
    > долго не умрут, забудьте, тут не в хейтерах дело, а в
    > том, что с 16 года никакой работы не ведётся для поддержания
    > дестопа, а Wayland это просто pet-project RedHat.

    а у меня, между прочим, и jitsi и obs-studio нормально захватывают. так что не знаю что кому не нравится. дрова проприетарные nvidia. да и на обычных вроде работало.. так что хз.

     
     
  • 4.77, еман (?), 09:53, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а у меня, между прочим, и jitsi и obs-studio нормально захватывают. так
    > что не знаю что кому не нравится. дрова проприетарные nvidia. да
    > и на обычных вроде работало.. так что хз.

    вот obs-studio захватывает игрулю https://www.youtube.com/watch?v=2YwfGQtIdL8

     
  • 3.140, Siborgium (ok), 10:53, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Нет поддержки Nvidia,

    Напомните, кто решил, что он уникальный, и, пока остальные скооперировались и работали над совместимым решением, выкатил свое, особенное и кривое? Подсказываю, первая буква -- "N".

     

  • 1.43, Аноним (43), 09:30, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Поздняк метаться".
    Я подожду год-два. Это как с системдосом.
    А то, что разработчики устали перепидивать - это повсеместная жиза.
     
     
  • 2.56, Аноним (30), 09:38, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что, много разработчиков systemd поддерживают? Сижу без него, о новостях не в курсе.
     
     
  • 3.81, Аноним (81), 09:53, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Весь ынтырпрайз на системдос сидят
     
     
  • 4.135, Аноним (128), 10:48, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и дурак этот ваш Васька.
     
  • 4.160, Аноним (37), 11:23, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не выбирали. Что в линуксе от корпораций есть, то и используется.
     

  • 1.48, Росен Александров (?), 09:33, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Не, wayland не ломает ничего.
    Потому что оно родилось сломанное.
     
  • 1.58, Siborgium (ok), 09:40, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Red Hat/GNOME-специфичных компонентов (glib, Portals, Pipe wire)

    Эти компоненты не специфичны для Red Hat/GNOME. Более того, portals и pipewire -- в кои-то веки попытка сделать все правильно. Уйти от пшш-аудио, наладить систему разрешений, эффективный захват и передачу видео и аудио.

    >SimpleScreenRecorder

    wf-recorder отлично работает.

    >Ещё один показательный пример - zoom. Использовать screenshare в нём можно исключительно в GNOME, если используется Wayland.

    Это вина разработчиков zoom, известной кривой и дырявой поделки. Zoom использует pipewire и portals для захвата экрана, они работают и на wlroots-based композиторах, и, насколько мне известно, на KDE. Тем не менее, разработчики zoom вместо проверки наличия требуемых компонент проверяют название DE.

    >OBS Studio. В то же время существует GNOME-специфичный плагин,

    Существует и wlroots-специфичный плагин. Проблема решается через все те же portals и pipewire.

    >(GNOME) Wayland

    GNOME и Wayland не связаны друг с другом

    >регрессировал до чего-то более сложного в использовании, нежели X11 и, возможно, технически уступающего ему.

    Возможно, автору стоит прекратить истерику и все же перечислить технические регрессии. Как же так получается, что на технически несовершенном wayland chromium с ozone backend работает ощутимо лучше chromium на x11?

    >более сложного в использовании

    Это так. Разрабатывать на X11 просто. Разрабатывать что-то сложнее очередного менеджера окон -- сложно. Wayland предоставляет базовые строительные блоки и способы взаимодействия между ними. Обучиться этому сложнее, но поняв базовые принципы, понимаешь весь Wayland.

     
     
  • 2.67, Аноним (30), 09:48, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Более того, portals и pipewire -- в кои-то веки попытка сделать все правильно. Уйти от пшш-аудио, наладить систему разрешений, эффективный захват и передачу видео и аудио.

    Угу, я помню так же про systemd и pulseaudio говорили, а сейчас уже говорят, что они устарели (спустя сколько там? 5 лет?). Только вот в результате всей этой возни получился второй macOS.

     
     
  • 3.102, Siborgium (ok), 10:13, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Кто устарел, systemd? Приведите пожалуйста цитаты и авторов.

    >получился второй macOS.

    Раскройте мысль. Я решительно не понимаю, как система инициализации и звуковой сервер превращают GNU/Linux в MacOS, как не вижу ничего плохого в превращении в MacOS.

     
  • 3.113, НяшМяш (ok), 10:24, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Только вот в результате всей этой возни получился второй macOS.

    В том то и дело, что не получился.

     

  • 1.76, Аноним (81), 09:52, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так весь смысл  вейленда чтобы DE сами для себя все писали. А что никто кроме Гном такого сделать не могут это факт
     
     
  • 2.152, Аноним (152), 11:14, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нетривиальная задача похоже, раз уже 10 лет нет ничего нормального.
     

  • 1.90, Аноним (84), 09:59, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На пыщпыщаудио любителей швaбoдки надели? Надели и те схавали. На systemd натянули? Натянули по самые гланды, оно теперь во всех даже относительно немаргинальных поделках. Ну и с вяленым то же самое будет.
     
     
  • 2.117, Аноним (117), 10:29, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого - как. У меня до сих пор всё без пш-пш. А для софта, типа дискорда я этот пш-пш настроил работать как ещё одно приложение использующее алса, т.е. не монопольно. Хотя дискорд те ещё эдуарды - в их модулях ноджс(честно не сильно разбираюсь в этой жс-гадости) есть возможность использовать алса напрямую, да и раньше оно так и работало, а щас только пш-пш выбирают.
     
     
  • 3.162, Fracta1L (ok), 11:24, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увлекательная история из жизни пeрдoли
     
  • 2.133, Аноним (128), 10:46, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На пыщпыщаудио любителей швaбoдки надели? Надели и те схавали. На systemd натянули? Натянули по самые гланды, оно теперь во всех даже относительно немаргинальных поделках. Ну и с вяленым то же самое будет.

    Извольте говорить только за себя сударь.

     

  • 1.92, Sunderland93 (ok), 10:01, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Для OBS Studio есть уже патчи для поддержки Wayland, для работы через Pipewire. Чем не стандартный API? Просто автор сего бойкота не осилил прикрутить Wayland к Appimage посредством порталов, вот и хейтит теперь. Но реально - что он может предложить взамен? Топтаться на месте с иксами и забить на прогресс? Сколько таких уже было? То им systemd мешал, то PulseAudio. И где они теперь? Так что побухтит, повоняет и заткнётся.
     
     
  • 2.158, Аноним (158), 11:20, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Они" там же где и были. Используют отточенные годами инструменты. Как по мне это глупо выкидывать готовое и каждый раз заменять на сырое переписанное всё с нуля, не несущее особых плюсов, а просто лишь бы новое.
     

  • 1.107, Поддерживаю (?), 10:17, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну хоть кто-то в адеквате, это радует
     
  • 1.108, Аноним (108), 10:18, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Странная позиция - у МЕНЯ не работает - ВЫ не используйте.

    Ну не хотят авторы каких-то приложух поддерживать wayland. При чем тут проблемы wayland?
    Ну не выпилили авторы DE все 100500 завязок на X. При чем тут вэйланд?

    И осталось понять при чем тут вэйланд и глобальное меню? Вэйланд - это просто протокол обмена графикой, такой высокоуровневый IPC. он про меню вообще ничего не знает (собственно как и X). Меню композитор отрисовывает. Он то и должен быть пофикшен, а не вэйланд.

     
     
  • 2.126, Неа (?), 10:38, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да! Согласен! А чиновник, это просто чиновник. Они всего навсего на работу ходит, что вы от него требуете, чтобы он работал!?
     
     
  • 3.143, Аноним (144), 10:57, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Челедь должна питаться с лопаты. А то, ишь, чего удумали может им еще выборы подавай, переизбрать батьку из МежБезМаша захотят.
     
  • 2.131, Аноним (105), 10:46, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, если редхату что-то не нужно все обязаны дружно выкинуть половину своего функционала либо костылить и тянуть самостоятельно каждую общесистемную мелочь.
     

  • 1.111, Ковид20 (?), 10:22, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > * Wayland ломает глобальные меню с KDE platformplugin.
    > * Wayland ломает глобальные меню с KDE platformplugin.

    Мы поняли.

     
  • 1.112, Аноним (112), 10:22, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Лебедь paкoм щуку - вся суть линукс дистрибутивов..
     
  • 1.120, artomberus (ok), 10:31, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну вот меня, как юзверя, Wayland поразил скоростью отклика. Всегда иксовые оболочки были немного тормознутые, любые. С аппаратным ускорением, без него, с эффектами и без. Даже если ставишь минималистичный LXDE - всё равно миллисекундные задержки при открытии меню, перемещении окон и так далее. Не настолько критично, чтобы было невозможно пользоваться, но когда пользуешься любой другой системой не на иксах, будь то Haiku или та же винда - то понимаешь, что у них отрисовка никогда не тормозит. Могут быть другие проблемы, но этой нет.
    И вот запустил Fedora с Wayland - о, чудо. Линукс может быть шустрым.
    Но в остальном, в плане совместимости и стабильности - иксы пока впереди.
     
  • 1.123, Неа (?), 10:36, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Срачики и криворучие однажды добьют Линукс.
     
  • 1.130, Аноним (130), 10:44, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wayland must die!
    Wayland must die!
    Wayland must die!
     
  • 1.134, corvuscor (ok), 10:47, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Одной ногой мы стоим в темном прошлом, другой ногой мы уже в светлом будущем, а между ног у нас свисает суровое настоящее.

    Проблема в том, что иксы уже годы лежат под капельницей. И что предлагает делать этот Петер, когда в один прекрасный день не останется ни одного разработчика, замотивированного их чинить?

     
     
  • 2.155, Аноним (158), 11:17, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они годы работают, не создают людям проблем. Имеющиеся проблемы имеют известные решения. Это завершённый продукт не требующий постоянного внесения изменений. Почему-то в последнее время это воспринимается как увядание.
     

  • 1.136, Аноним (136), 10:48, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть просто отсутствие (пока) стандартного способа захвата экрана и какое-то глобальное меню это есть весь список "ломает всё"? Понятно, очередная истеричка.
     
     
  • 2.153, Аноним (158), 11:16, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слово "пока" тут лишнее. Способа не будет никогда в не-гноме окружениях.
     

  • 1.141, Аноним (-), 10:56, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Симон Петер дурак, или паразаит, которому надо чтобы было удобно лишь ему? Wayland - композитор, всё остальное его не должно интересовать.
     
  • 1.142, Аноним (-), 10:57, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я думал, что очередной БЗДун воду мутит. А оказалось, что какой-то паразит по имени Симон Петер.
     
  • 1.145, uis (ok), 11:00, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял. Я не помню, чтоб когда ставил wayland, требовалось ставить гном.
     
  • 1.146, Аноним (146), 11:01, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. ломает всякое ненужно вида:

    > AppImage
    > глобальные меню
    > тыринг данных из чужого окна

    Так это фича, родной. Тут не бойкотировать, а ставить надо.

     
  • 1.148, Аноним (148), 11:11, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А я пожалуй продолжу бойкотировать AppImage.
     
  • 1.149, Аноним (152), 11:12, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Управление окном со стороны приложения забыл. Всякие move(x,y) под ним не работают, восстановление положения окон тоже. По крайней мере в KDE до сих пор.
     
  • 1.150, Chromium (ok), 11:14, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поправьте, если не прав. Не Wayland дерьмо, а композиторы типа Mutter, KWin, Ozone. Они не могут переписать код в соответствии со стандартами этого протокола, ибо кода в каждом проекте очень много. Но это не исключает костыльность иксов.
     
  • 1.151, Аноним (158), 11:14, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Wayland ломает глобальные меню в GNOME.
    >Wayland ломает глобальные меню с KDE platformplugin.
    >Wayland ломает глобальные меню на базе Qt.
    >Wayland ломает пакеты AppImage, поставляемые без специального Qt-плагина.

    Если отбросить первую часть статьи и читать только конец, то создаётся ощущение что Wayland выступает за всё хорошее против всего плохого.

     
     
  • 2.165, Skullnet (ok), 11:25, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland - это лаунчер для GNOME 3, остальные DE нинужны.
     
     
  • 3.174, Аноним (174), 11:44, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пользуюсь sway уже не один год, проблем нету, а DE-шники должны гореть в аду
     

  • 1.154, Аноним (154), 11:16, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Исключительно верное решение.
     
  • 1.157, mikevmk (??), 11:20, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > AppImage, Wayland

    Какой интересный половой процесс земноводных, системды не хватает только для полного счастия

     
  • 1.163, Skullnet (ok), 11:25, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напоминаю, https://pastebin.com/7bmw59pY.

    А так да, Wayland поделка редхатовских на коленке, которую все пилят и пилят, но она все равно гавно, потому что архитектура её всегда была. Так что ждем стандарта X12. :P

     
     
  • 2.176, Аноним (174), 11:47, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так Wayland же пилят те кто пилили Иксы
     

  • 1.166, Аноним (152), 11:28, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть кто-то заметил, что король голый.
     
  • 1.167, Аноним (167), 11:30, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Автор призыва - идиоид какой-то...
     
  • 1.172, Аноним (174), 11:41, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > создатель формата самодостаточных пакетов ... призвал бойкотировать Wayland

    любитель ожиревших 700 килограммовых дам говорит что всё плохо и что его хилое тельце  на новых кроватях не выдерживает большой любви, сочувствуем, но проходим мимо

     

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