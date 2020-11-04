Инициатива по бойкотированию Wayland

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|1.37, Аноним (37), 09:28, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Поправьте, если я ошибаюсь. Примерно в 2003 году появилась такая штука, как Direct Rendering. Это когда приложение общается сразу с драйвером в ядре, в обход "иксов". И по-моему, это имело смысл только для рендеринга 3D. Требовался новый графический сервер, потому что в "иксах" это не работало. Но потом для "иксов" написали расширение dri, и необходимость в новом сервере отпала. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=6004 https://pdfs.semanticscholar.org/9368/241b86218362c4ccd8dd2d30683295df1812.pdf
Потом появилась такая штука, как композитинг, и появился человек Дэвид Ривман (David Reveman), который сделал Xgl. Xgl работал не очень хорошо, потому что он работал поверх GLX. Автор всё ждал, когда сделают EGL. Помню даже, в 2005 он не хотел патчить Xgl для новой мажорной версии SUSE 10 (а Дэвид в Novell работал), потому что GLX - тупиковая ветвь, а ждать готовности EGL его достало. https://www.linux.org.ru/news/opensource/1035637 https://www.linux.org.ru/news/doc/1588780?cid=1589238
Потом на сцене появился второй человек - Кристиан Хогсберг (Kristian Hogsberg) из Red Hat. Он сделал AIGLX (асинхронный Indirect GLX) и Xgl заменили на AIGLX. Потом Дэвид Ривман сошёл со сцены, уступив место Кристиану. "Будущее - за AIGLX и DRI2". https://www.linux.org.ru/news/linux-general/2986543
Потом EGL внезапно доделали, и стали активно использовать на Android. Потом Кристиан решил делать Wayland поверх EGL. Потом оказалось, что у него не получилось.
Моё мнение: надо вернуть Дэвида и его идею Xgl поверх EGL. Хотя кто знает, как повернулась бы история, окажись у руля Дэвид вместо Кристиала. В ссылках, на которые я ссылаюсь, говорится, что Дэвиду было трудно тянуть этот проект вдвоём с Jon Smirl. А значит, не факт, что Xegl не потерпел бы такое же фиаско, как и Wayland.
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|3.30, Аноним (30), 09:21, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А если прочитать оригинальные рассылки то он этого не говорил, даже более того он сказал, что мы ещё долго будем поддерживать иксы из-за недоделаности вяленого. Выкинуть хотят пока что только xfree86.
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|2.41, tolstushka.ru (ok), 09:29, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Иксы напоминают мне старый военный УАЗ: Был шикарен для своего времени, в общем-то и в современном мире находит применение, но по факту - морально устаревшая консервная банка.
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|3.47, nomad__ (ok), 09:32, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И что ж там такого морально устаревшего? 15 лет пользуюсь и не заметил. При том, что оно просто работает в отличие от того же УАЗа, который, по слухам, больше в ремонте времени проводит, чем на дороге.
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|4.68, zshfan (ok), 09:49, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не проводит УАЗ времени в ремонтах. У УАЗа особенно нового просто после покупки надо всё проверить, протянуть все болтовые соединения (желательно динамометрическим ключом в соответствии с документацией) и он прослужит долго и верно, а если это ещё и советский УАЗ он вообще хозяина переживёт, что кстати очень схоже с подходом (Slackware, Arch, Free/Open/Net(BSD), допилил после установки под себя и забыл о их внутренностях.
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|5.105, Аноним (105), 10:15, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не тот, который сгнивает за месяц? Толку то возиться с ним, если его уже оптимизировали. Игрушка максимум на раз покататься.
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|5.132, funtt (?), 10:46, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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От года выпуска зависит.
Новые - уже с завода ржавые приходят.
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|4.71, Lex (??), 09:50, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кто редко куда-то ездит, любая машина больше в ремонте времени проводит чем на дороге
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|3.147, 1238 (?), 11:04, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В оригинальном УАЗ весь смысл в том, что он простой как палка и ремонтируется буквально палками и веревками. Что полезно, допустим, в тайге.
Сдох бензонасос - фигня, канистру к потолку привязать и по шлагу прямотоком в карбюратор. И дальше едем. Личный опыт. Где-то под Колпашево.
Думаю, это не про "иксы". Это скорее про SysV init, возможно.
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|4.164, funtt (?), 11:25, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А можно мне так: проехал всю тайгу и бензонасос не сдох?
И все остальное тоже.
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|1.4, timur.davletshin (ok), 08:53, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я кстати согласен. Профитов он мне не принёс. Вернулся на Xorg после пары падений. И пофиг, что он однопоточный и что-то там из новомодного не поддерживает. На основной рабочей Нвидии вообще нет вариантов, но и на Интел откатился. Старый я уже для этих кривых snap'ов с дублирующейся кучей библиотек и всех этих ваших Wayland'ов. Я вообще через ssh GUI иногда пускаю )))
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|2.20, Ivan_83 (ok), 09:11, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дрова нвидии вроде костылями прибиты к хоргу.
Может хоть так они их приведут в адекватное состояние а то и вообще заопенсорсят.
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|3.52, timur.davletshin (ok), 09:36, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не задавался вопросом, но судя по тому, что они заблэклистены для вяленого, ты прав. Я на Нвидии вяленый только в окошке смог запустить.
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|3.60, Аноним (30), 09:42, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> приведут в адекватное состояние
Сомнительно, учитывая, что у радеона драйвера куда хуже. AMDGPU ещё ничего работает, хотя крашит бывает всю систему целиком, уходя в панику.
> заопенсорсят
Ну, опять же, сомнительно. Они говорили что-то типа "мы бы рады, но тут у нас пропритерные компоненты, которые мы не можем выкинуть".
Короче дестктоп на линуксе в результате умрёт. Кого винить знаете. Даю подсказку: она красная.
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|4.70, Ivan_83 (ok), 09:49, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Странно у вас на линухах :)
У нас во фре с вашим AMDGPU всё работает стабильно, по крайней мере на amd apu, на hd7870 доча жалуется чтобывает зависает, но надо ещё посмотреть что там с железом видюхи.
radeon - оно же вроде легаси. У меня hd6450 с ним работают на фре, но нестабильно и часто крашит систему. В общем я понял что от 6450 проще избавится :)
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|2.106, Аноним (106), 10:16, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вообще то на нвидии вейленд прекрасно работает, с последним блобом.
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|1.5, Троллль (?), 08:54, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Бойкотировать можно что угодно и как угодно. Вопрос, что ты можешь предложить взамен. Иксы прекрасны, но это костыль.
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|2.17, iCat (ok), 09:04, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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>...Иксы прекрасны, но это костыль
Это не иксы - это wayland... даже не костыль, а "сверкающая жевачка", из которой торчат нанотрубки, разноцветные трико и кружевные трусики...
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|2.29, cxzzxczx (?), 09:19, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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X'ы РАБОТАЮТ, а Wayland нет, даже при идеальной связке с тем-же Intel'ом. И непонятно что там Wayland решает, потому-что ну не вижу ни одной проблемы с X'ами, все там можно решить, а дистры типа Ubuntu еще и за тебя все проблемы решают.
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|2.34, Аноним (30), 09:24, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ага, поэтому у Wayland есть XWayland, wlroots, waypipe и прочее. Для SDL2 так вообще какие-то переменные окружения надо прописывать, чтобы они нормально с Wayland заработали, но костыль, конечно, XOrg.
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|3.80, Begs (ok), 09:53, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>wlroots
Ай, кошмар, как же так, есть целая библиотека для написания композиторов! А что же в иксах? Каждый пишет всё с нуля? Нет, потому что всё уже готово - увесистая сущность в виде X-сервера берёт всё на себя, взамен убивая удобство настройки - взять, например, xinput. По мне так возложить это на плечи композитора - очевидно более верное решение.
>какие-то переменные окружения
Дожили, 21 век, добавление 'export SDL_VIDEODRIVER=wayland' в ~/.bashrc считается костылём и недостатком.
Использую Sway и не столкнулся ни с одной проблемой из статьи или из комментариев.
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|4.87, Ivan_83 (ok), 09:58, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Дожили, 21 век, добавление 'export SDL_VIDEODRIVER=wayland' в ~/.bashrc считается костылём и недостатком.
Вот именно в ~/.bashrc - это костыль.
Потрудитесь узнать как на вашей система правильно инитится сеанс пользователя и куда надо пихать переменные окружения.
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|1.6, m.makhno (ok), 08:55, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> потому что связанные с Wayland люди, похоже, заботятся только о GNOME
> ...
> Wayland ломает глобальные меню в GNOME
ну, такая забота
> Или сделайте больше Red Hat/GNOME-специфичных компонентов (glib, Portals, Pipe wire) обязательными зависимостями
так себе выход
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|1.7, Аноним (7), 08:56, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Ещё одна истеричка. С таким иинициативамы мы бы продолжали пользоваться http 1.1, php 5, apache 2.2. Хотя постойте...
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|2.54, jjjjjjjj (?), 09:37, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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PHP не нужно. Web-2 говно. HTTP 2 нужен в основном гуглу, так как его цель мобильные платформы (у Apple и без него все работало), много тяжелой графики (руки бы оторвал таким дельца, что в шапку сайта картинку пихают на пять метров весом) и видеоконтент. Это суть того, что сделали гугл.
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|2.168, Аноним (168), 11:32, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> http 1.1, php 5, apache 2.2
я помню те времена и помню ещё раньше
веб был чистый, прекрасный, быстрый, скоростной... ах эти прекрасный сайты и хоумпаги... причём это не просто лирика! юзабилити было роскошным и эффективным... а сейчас что?
а сейчас... а сейчас у меня под рукой лаптоп ДЕЛЛ, цена которого несколько зарплат и пенсий среднестатистического человека и веб... вы не поверите МЕДЛЕННЫЙ и избыточный... все эти свистоперделки... и на странице 94% смузи и только 6% полезного контента и мегабайты скриптоты и прочей неведомой чуши... на самом деле это всё тот же культ потребления, но уже в вебе... тотальное перенасыщение и избыточность...
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|1.8, Онаним (?), 08:56, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ахах. SimpleScreenRecorder, OBS Studio, jitsi, zoom и энтузиаст-любитель BSD и докерочков против Wayland. Ставлю на последний.
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|2.11, Ivan_83 (ok), 08:58, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В FreeBSD с вейланд вроде всё хорошо.
По крайней мере я вижу что как минимум полтора энтузиаста сидят вообще без хорга, чисто на вяленом.
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|3.49, Сарабонг (?), 09:34, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В FreeBSD с вейланд вроде всё хорошо
так хорошо, что любой pkg install потянет за собой эту дрянь :(
> как минимум полтора энтузиаста сидят вообще без хорга
это который не умеет в team play и другие разрабы пишут письма "seriously, what's the fuck?"
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|4.82, Ivan_83 (ok), 09:54, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У меня нет проблем с pkg install потому что я им если и пользуюсь то со своих реп, где всё собрано с нужными мне опциями.
Это не проблема вейланда, это проблема систем пакетов в принципе.
Эти полтора энтузиаста используют приватные патчи, которые время от времени заходят в основную ветку, можете считать их пионерами в освноении темы.
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|3.171, Аноним (168), 11:36, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> как минимум полтора энтузиаста сидят вообще без хорга, чисто на вяленом
не релевантный пример...
а вот у меня есть знакомый энтузиаст, который "живёт" в ядерной консоли, а другой смотрит видео в терминале netbsd... но таких курьёзов пара-тройка на миллиард... так-то основная масса либо виндузятники, либо маководы + пару процентов линуксоидов, из которых основная масса это убунту, федора, суся и тп.
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|2.42, Аноним (30), 09:29, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А какие альтернативы записи экрана? Zoom ненужен, конечно, не спорю. Какие альтернативы игрушкам? Не записывать экран и не играть? Убить линукс как десктоп платформу окончательно? Пользователи, которым нужно, чтобы "просто работало" уйдут на венду в результате, потому что в Wayland не работает почти ничего или работает всё через тот же XWayland. Буфер обмена нормально не работает, например, даже в гнуме. Но учитывая то, что Гном работает лучше, это как бы намекает кто всё это дерьмо продвигает, как в своё время s-d.
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|3.59, AkhIL (?), 09:40, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запись экрана предпологается через pipewire и порталы, но это решение ещё не готово.
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|4.62, Аноним (30), 09:44, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут ключевая фраза "не готова", как и поддержка Wayland во многих DE. Вот когда будет готова, когда в Wayland будут вливаться реальные деньги не только RedHat, тогда можно будет переходить. А пока эта штука нужна только для смартфонов, разве что, и то сомнительно.
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|5.169, Аноним (169), 11:33, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По слухам следующий релиз федоры с кде будет на основе вейланда, да и сам переход кед не за горами.
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|3.84, Аноним (84), 09:56, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Убить линукс как десктоп платформу окончательно?
То, что мертво умереть не может.
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|3.94, Аноним (-), 10:01, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А какие альтернативы записи экрана?
ffmpeg всё прекрасно записывает, можно прописать алиас. ОБС его использует как бэкэнд кстати
>Какие альтернативы игрушкам?
хз, у меня для таких дел отдельный винт с семёркой. Можно ещё попердолиться с вайном, если тебе оптимизация не нужна
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|4.137, Аноним (137), 10:50, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ffmpeg всё прекрасно записывает
Его x11grab такой же медленный, как вывод видео с mpv -vo x11.
> ОБС его использует как бэкэнд кстати
Не для захвата. OBS Studio захватывает видео с иксов при помощи расширения XComposite, преобразуя в yuv420p на GPU подобно тому, как в компизе реализованы эффекты.
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|3.129, Ordu (ok), 10:42, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Убить линукс как десктоп платформу окончательно? Пользователи, которым нужно, чтобы "просто работало" уйдут на венду
Да, хорошо бы... Я давно мечтаю об этом
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|3.170, Аноним (169), 11:35, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Не записывать экран и не играть? Убить линукс как десктоп платформу окончательно?
Когда линукс станет готов для десктопа он будет напичкан блобами и не будет отличаться от той же винды по удобству и безопасности.
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|2.100, Аноним (100), 10:10, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> OBS Studio, ... против Wayland. Ставлю на последний.
На ютубе тебя стримеры за это забанят.
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|3.101, Онаним (?), 10:12, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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99% "стримеров" сидят под виндой и в упор не знают, что такое wayland, так что вряд ли.
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|1.9, Ivan_83 (ok), 08:57, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Странно, вроде авторы вэйланда изначально пояснили почему так сделано с грабингом экрана, а теперь у кого то это оказалось "научным открытием".
Из всего перечисленно меня ничего не касается, может только SimpleScreenRecorder и тот не лично у меня.
Наоборот вижу что вэйланд активно впиливается а хорг уже поддерживается по остаточному принципу.
Сам планирую миграцию на вэйланд в ближайший год-два.
Делать больше зависимостей от компонентов гнома - это что? Совет истерички стрелять себе в ногу через ухо?
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|2.44, Аноним (30), 09:31, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> и тот не лично у меня
Вас таких одна сотая процента. Подавляющее большенство софта не работает нативно под вялендом, только через костыль в виде XWayland.
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|3.91, Ivan_83 (ok), 10:00, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, тут выше указали что xfce пока не готово, так что на десктопе придётся с вейландом подождать или идти самому контрибутить в xfce.
Но у меня ещё есть kodi, где планируется ещё retroarch - там вполне должно работать, ибо по сути требуется выводить на экран всего два приложения, по очереди.
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|3.109, seqularise (?), 10:21, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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gtk и qt не требуют вяленый, все на автомате, электрон уже тоже на вяленом, в данный момент на моем компекторе иксы не нужны вообще
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|3.110, Аноним (106), 10:21, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ничего что даже игры использующие SDL2 нативно работают под вейленд (как минимум все Source/Source2 от Valve) и никакой Xwayland не нужен в системе. Не говоря уже о программах.
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|2.65, Сарабонг (?), 09:45, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> планирую миграцию на вэйланд в ближайший год-два
б*г в помочь! только кушайте это повидло сами, в сторонке, чтобы не воняло на весь дом, а не тащите по-швондерски во все дистры
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|2.14, timur.davletshin (ok), 09:01, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Недегенераты заняты перерисовыванием иконок в Андроиде с круглых на квадратные и назад раз в 2 года. И при деле вроде и креативненько. Да и ЗП опять же капает. Непозволительно в этом неспокойном мире иметь иконки старые - девочки засмеют.
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|3.66, Fracta1L (ok), 09:46, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Зачем ты следишь за перерисовыванием иконок в Андроиде, тебе делать нечего?
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|2.24, Аноним (24), 09:15, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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И действительно, ты продалжаешь без устали радовать нас своей глубокой аналитикой по широкому кругу вопросов.
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|3.38, Какаянахренразница (ok), 09:28, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет такой области, которую бы обошёл своим презрением Фрактал. И нет такой вещи, которую бы он не смог утопить в гэ. Просто не до всех дошла очередь.
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|2.115, Аноним (-), 10:27, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дегенератам нет покоя
wayland вообщем то написан на С. Есть подозрение, что дырень у фрактала уже не настоящая !
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|2.50, mogwai (ok), 09:35, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вяленый - протокол. Скринрекодер встроен в гномощелььеву мать, которая этот протокол реализует, а не в протокол.
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|3.69, Аноним (30), 09:49, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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То есть каждому DE надо реализовывать это по своему? Вот мы и пришли к Windows OS. Спасибо, но не нужно, сами жрите своё дерьмо.
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|4.83, Lex (??), 09:56, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да в том то и дело, что в винде все работает, притом, давно.
И само-собой запись экрана и скриншотилка не отваливаются из-за каких-то опосредованных изменений.
Но вообще, сам призыв автора ли о бойкотировать вейланд, либо (!!!) поддержать несчастную красношапку выглядит довольно забавно.
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|3.138, Anonim (??), 10:50, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Скринрекордер может и встроен в чью-то мать, но в вестон он работает по Win+r без всякого гнома в системе. Идите уроки учите, комментаторы опеннетика.
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|2.118, Аноним (-), 10:30, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А с чего это вдруг так вот понадобилось что-то еще ? xorg прекрасно все вытягивает, что еще не хватает ?
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|1.19, Аноним (19), 09:11, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Смешно смотреть за этим всем ворошением с десктопами в чисто серверной ОС, не предназначанной для десктопов. С линуксом и всем юних-подобным кошерно взаимодействовать только через ssh.
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|2.22, Ivan_83 (ok), 09:14, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну это ваша проблема что вы не осилили поднять гуй и до сих пор сидите на венде или макакаОС.
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|3.35, jjjjjjjj (?), 09:24, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
Чем тебе macOS не угодила? Тем что денег не хватило на железо под нее? Или про сообщество начнешь философствовать? Так не сообщество твой ляликс пилит, а конкретные корпорации, в том числе M$.
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|4.46, Аноним (30), 09:32, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> macOS
> пилит M$
> половина ядра скомуниздина из BSD
Даааааа... Конкретные компании)))
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|5.57, jjjjjjjj (?), 09:40, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну как бы, не возбраняется брать код из BSD и использовать для разработки своего. Apple взамен ведут разработку FreeBSD. Что в этом плохого?
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|6.64, Аноним (30), 09:45, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Apple взамен ведут разработку FreeBSD. Что в этом плохого?
Не смеши, они ни строчки кода не отдали, потому что лицензия BSD это позволяет.
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|7.93, Ivan_83 (ok), 10:01, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как минимум LLVM, который теперь в базе фри и основной компилятор для многих основных платформ.
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|5.125, Vesp (?), 10:38, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Простите, но стоило сначала в тему вникнуть, а не байки транслировать. В макоси свое ядро XNU, которое в свою очередь базируется на Mach, разработка академическая полностью.
|
|4.61, Ivan_83 (ok), 09:43, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне лично она не подходит, тк я сам в состоянии решить какие приложения, когда и как мне ставить и удалять, а так же как мне поступать с моими данными и даже железом.
А конкретно железо - я считаю оно неадекватно дорого стоит притом что с ремонтопригодностью там плохо, и отдельная ненависть за вендор лок компонентов, которые в ближайшем ларьке за боярку не купить.
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|5.96, Lex (??), 10:03, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Там не плохо, там - практически никак с ремонтопригодностью, особенно у последних моделей( у свеженького аймака даже ссд оказался распаянным на материке и под шифрованием. Что-то полетит - аймак на помойку, инфа - безвозвратно утеряна ).
|
|4.121, Аноним (-), 10:33, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Так не сообщество твой ляликс пилит, а конкретные корпорации, в том числе M$
Стандартный высер из методички. Ничего полезного корпорации линуксу не принесли, от слова вообще. Удалите все эти комиты которыми они изгадили код и на удивление ничего не поменяется, а только станет лучше.
|
|4.139, Аноним (-), 10:53, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Чем тебе macOS не угодила? Тем что денег не хватило на железо под нее?
Я понимаю что этот выс..р из книжечки взят. Но возникает вопрос - а что ты сделал чтоб у меня деньги на эту macOS появились что ты так заявляешь ?
|
|1.21, КО (?), 09:13, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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"Вместо того чтобы развивать конкурента, давайте его давить и обмазыватся чем есть"
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|2.122, Аноним (-), 10:35, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> "Вместо того чтобы развивать конкурента, давайте его давить и обмазыватся чем есть"
Давайте насильно натянем неведомый wayland при котором сломаются все приложения и будем заявлять на каждом углу какой этот ваш линукс нестабильный и вообще там ничего не работает, заодно и давних пользовтелей встрепенем. Мне кажется за проталкиванием вяленого торчат уши какой-то копрорации, это их методы.
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|3.124, Аноним (-), 10:37, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> какой-то копрорации, это их методы.
Судя по активации ботов с методичками даже на опеннете - я догадываюсь какая именно копрорация заинтересована в этом.
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|1.23, anonblmus (?), 09:15, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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И, ЕМНИМС, в Wayland нет замены XEmbed.
Что ломает, соответственно, GtkSocket и GtkPlug. Команда гномоделов сочинить замену не осилила - это ж думать надо, а не объявлять всё подряд deprecated и выпиливать.
Интересно, как будут выкручиваться разработчики XFCE, если решат связаться с Wayland.
Для тех, кто не в курсе: протокол XEmbed позволяет вставлять окна, принадлежащие одному процессу, в качестве дочерних в окна другого.
Применительно к XFCE: через GtkSocket/GtkPlug плагины XFCE вставляются в панели. При этом каждый плагин - самостоятельный процесс, и его падение не приводит к падению всего DE (в отличие от гнома).
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|2.40, Аноним (40), 09:28, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее всего подвезут расширение для этого, а если не подвезут то будет интересно.
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|3.88, Аноним (37), 09:58, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Акимов, опустил голову, подошел к пульту управления реактором. Сказал Топтунову:
– Будем начинать.
Леня возмутился.
– Саша, что происходит? Мы же не должны опускаться ниже уровня! Это же небезопасно! Можно я ему скажу…? – он не успел договорить
Дятлов появился за спиной СИУРа:
– Не надо мне ничего говорить! Я всё знаю сам! Думать – не твоя работа. Твоя работа управлять реактором и выполнять приказания! Делай, что тебе говорят. И если я говорю безопасно, значит так и есть! Столярчук, готовься! – он посмотрел на Бориса.
https://coub.com/view/224kec
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|3.104, Хрюн (?), 10:15, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Но это же небезопасно!!!
Типа когда плагин падает, а де продолжает работать - небезопасно. Новомодненько :)
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|4.119, anonblmus (?), 10:30, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ха-ха два раза.
Вот как раз в случае XFCE это достаточно безопасно.
Уж всяко безопаснее, чем жабий скрип, который в случае гнома весь в одном процессе крутится и в случае чего - "наташа, мы всё уронили".
(Не)кстати, заодно б кто бы мне объяснил, какого [censored] у гнома приложения с мордами на GTK, а DE зачем-то на жабьем скрипе с отдельной мордой и отдельными темами.
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|1.26, eugener (ok), 09:16, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ещё ломает autokey-gtk, которую я использую на ноуте для эмуляции отсутствующих клавиш Ins/Home/PgUp/PgDn/End.
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|2.33, еман (?), 09:24, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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думаю, самое время. это знак! - купить новую клавиатуру!
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|3.45, eugener (ok), 09:32, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> думаю, самое время. это знак! - купить новую клавиатуру!
Весьма бестолковый комментарий, с учётом того что на этом мини-ноутбуке внешняя клавиатура мне нужна явно не во всех сценариях использования.
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|4.128, Аноним (128), 10:41, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Весьма бестолковый комментарий, с учётом того что на этом мини-ноутбуке внешняя клавиатура мне нужна явно не во всех сценариях использования
Это вообще бот. Сейчас пойдет топить за очередную бесполезную пое..ь
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|4.175, еман (?), 11:46, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> думаю, самое время. это знак! - купить новую клавиатуру!
> Весьма бестолковый комментарий, с учётом того что на этом мини-ноутбуке внешняя клавиатура
> мне нужна явно не во всех сценариях использования.
дважды ссзб. сам купил странный ноут, ещё и внешнюю клаву не хочет.
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|1.32, еман (?), 09:21, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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я вижу, что в github.com/dkolbly/wl есть api для работы со скриншотами
тут тоже работа идёт https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland/-/issues/32
я так понимаю, что W получился гораздо более низкоуровневым, чем X11, вероятно там просто не к месту была функция захвата
но причём тут гном? я вижу что api W никому не запрещено использовать.. вобщем, хейтеры - хейтят.
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|2.53, eganru (?), 09:36, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я использую grim для того, чтобы сделать скриншот.
Есть проблемы с проприетарным ПО для захвата экрана. Zoom и.т.д.
Однако zoom у мени никогда особенно хорошо не работал - сомневаюсь что проблема именно с wayland, предполагаю что софт сам по себе говно.
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|2.55, Аноним (30), 09:37, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Готовые реализации захвата где? Поддержки Qt, кстати, нормальной, тоже нету, и ещё много чего. Нет поддержки Nvidia, которая сейчас занимает рынок процентов на 80. Никто не побежит за новыми картами от радеон просто из-за вяленого.
Половина приложений через XWayland до сих пор работают, игры в том числе. Wine-Wayland ели дышит и поддерживает 1.5 игры. Так что иксы ещё долго не умрут, забудьте, тут не в хейтерах дело, а в том, что с 16 года никакой работы не ведётся для поддержания дестопа, а Wayland это просто pet-project RedHat.
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|3.74, еман (?), 09:51, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Готовые реализации захвата где? Поддержки Qt, кстати, нормальной, тоже нету, и ещё
> много чего. Нет поддержки Nvidia, которая сейчас занимает рынок процентов на
> 80. Никто не побежит за новыми картами от радеон просто из-за
> вяленого.
> Половина приложений через XWayland до сих пор работают, игры в том числе.
> Wine-Wayland ели дышит и поддерживает 1.5 игры. Так что иксы ещё
> долго не умрут, забудьте, тут не в хейтерах дело, а в
> том, что с 16 года никакой работы не ведётся для поддержания
> дестопа, а Wayland это просто pet-project RedHat.
а у меня, между прочим, и jitsi и obs-studio нормально захватывают. так что не знаю что кому не нравится. дрова проприетарные nvidia. да и на обычных вроде работало.. так что хз.
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|3.140, Siborgium (ok), 10:53, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Нет поддержки Nvidia,
Напомните, кто решил, что он уникальный, и, пока остальные скооперировались и работали над совместимым решением, выкатил свое, особенное и кривое? Подсказываю, первая буква -- "N".
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|1.43, Аноним (43), 09:30, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Поздняк метаться".
Я подожду год-два. Это как с системдосом.
А то, что разработчики устали перепидивать - это повсеместная жиза.
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|2.56, Аноним (30), 09:38, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И что, много разработчиков systemd поддерживают? Сижу без него, о новостях не в курсе.
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|4.160, Аноним (37), 11:23, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они не выбирали. Что в линуксе от корпораций есть, то и используется.
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|1.58, Siborgium (ok), 09:40, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Red Hat/GNOME-специфичных компонентов (glib, Portals, Pipe wire)
Эти компоненты не специфичны для Red Hat/GNOME. Более того, portals и pipewire -- в кои-то веки попытка сделать все правильно. Уйти от пшш-аудио, наладить систему разрешений, эффективный захват и передачу видео и аудио.
>SimpleScreenRecorder
wf-recorder отлично работает.
>Ещё один показательный пример - zoom. Использовать screenshare в нём можно исключительно в GNOME, если используется Wayland.
Это вина разработчиков zoom, известной кривой и дырявой поделки. Zoom использует pipewire и portals для захвата экрана, они работают и на wlroots-based композиторах, и, насколько мне известно, на KDE. Тем не менее, разработчики zoom вместо проверки наличия требуемых компонент проверяют название DE.
>OBS Studio. В то же время существует GNOME-специфичный плагин,
Существует и wlroots-специфичный плагин. Проблема решается через все те же portals и pipewire.
>(GNOME) Wayland
GNOME и Wayland не связаны друг с другом
>регрессировал до чего-то более сложного в использовании, нежели X11 и, возможно, технически уступающего ему.
Возможно, автору стоит прекратить истерику и все же перечислить технические регрессии. Как же так получается, что на технически несовершенном wayland chromium с ozone backend работает ощутимо лучше chromium на x11?
>более сложного в использовании
Это так. Разрабатывать на X11 просто. Разрабатывать что-то сложнее очередного менеджера окон -- сложно. Wayland предоставляет базовые строительные блоки и способы взаимодействия между ними. Обучиться этому сложнее, но поняв базовые принципы, понимаешь весь Wayland.
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|2.67, Аноним (30), 09:48, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Более того, portals и pipewire -- в кои-то веки попытка сделать все правильно. Уйти от пшш-аудио, наладить систему разрешений, эффективный захват и передачу видео и аудио.
Угу, я помню так же про systemd и pulseaudio говорили, а сейчас уже говорят, что они устарели (спустя сколько там? 5 лет?). Только вот в результате всей этой возни получился второй macOS.
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|3.102, Siborgium (ok), 10:13, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Кто устарел, systemd? Приведите пожалуйста цитаты и авторов.
>получился второй macOS.
Раскройте мысль. Я решительно не понимаю, как система инициализации и звуковой сервер превращают GNU/Linux в MacOS, как не вижу ничего плохого в превращении в MacOS.
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|3.113, НяшМяш (ok), 10:24, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Только вот в результате всей этой возни получился второй macOS.
В том то и дело, что не получился.
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|1.76, Аноним (81), 09:52, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так весь смысл вейленда чтобы DE сами для себя все писали. А что никто кроме Гном такого сделать не могут это факт
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|2.152, Аноним (152), 11:14, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нетривиальная задача похоже, раз уже 10 лет нет ничего нормального.
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|1.90, Аноним (84), 09:59, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На пыщпыщаудио любителей швaбoдки надели? Надели и те схавали. На systemd натянули? Натянули по самые гланды, оно теперь во всех даже относительно немаргинальных поделках. Ну и с вяленым то же самое будет.
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|2.117, Аноним (117), 10:29, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кого - как. У меня до сих пор всё без пш-пш. А для софта, типа дискорда я этот пш-пш настроил работать как ещё одно приложение использующее алса, т.е. не монопольно. Хотя дискорд те ещё эдуарды - в их модулях ноджс(честно не сильно разбираюсь в этой жс-гадости) есть возможность использовать алса напрямую, да и раньше оно так и работало, а щас только пш-пш выбирают.
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|2.133, Аноним (128), 10:46, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На пыщпыщаудио любителей швaбoдки надели? Надели и те схавали. На systemd натянули? Натянули по самые гланды, оно теперь во всех даже относительно немаргинальных поделках. Ну и с вяленым то же самое будет.
Извольте говорить только за себя сударь.
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|1.92, Sunderland93 (ok), 10:01, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Для OBS Studio есть уже патчи для поддержки Wayland, для работы через Pipewire. Чем не стандартный API? Просто автор сего бойкота не осилил прикрутить Wayland к Appimage посредством порталов, вот и хейтит теперь. Но реально - что он может предложить взамен? Топтаться на месте с иксами и забить на прогресс? Сколько таких уже было? То им systemd мешал, то PulseAudio. И где они теперь? Так что побухтит, повоняет и заткнётся.
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|2.158, Аноним (158), 11:20, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Они" там же где и были. Используют отточенные годами инструменты. Как по мне это глупо выкидывать готовое и каждый раз заменять на сырое переписанное всё с нуля, не несущее особых плюсов, а просто лишь бы новое.
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|1.108, Аноним (108), 10:18, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Странная позиция - у МЕНЯ не работает - ВЫ не используйте.
Ну не хотят авторы каких-то приложух поддерживать wayland. При чем тут проблемы wayland?
Ну не выпилили авторы DE все 100500 завязок на X. При чем тут вэйланд?
И осталось понять при чем тут вэйланд и глобальное меню? Вэйланд - это просто протокол обмена графикой, такой высокоуровневый IPC. он про меню вообще ничего не знает (собственно как и X). Меню композитор отрисовывает. Он то и должен быть пофикшен, а не вэйланд.
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|2.126, Неа (?), 10:38, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да! Согласен! А чиновник, это просто чиновник. Они всего навсего на работу ходит, что вы от него требуете, чтобы он работал!?
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|3.143, Аноним (144), 10:57, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Челедь должна питаться с лопаты. А то, ишь, чего удумали может им еще выборы подавай, переизбрать батьку из МежБезМаша захотят.
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|2.131, Аноним (105), 10:46, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, если редхату что-то не нужно все обязаны дружно выкинуть половину своего функционала либо костылить и тянуть самостоятельно каждую общесистемную мелочь.
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|1.111, Ковид20 (?), 10:22, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> * Wayland ломает глобальные меню с KDE platformplugin.
> * Wayland ломает глобальные меню с KDE platformplugin.
Мы поняли.
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|1.120, artomberus (ok), 10:31, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну вот меня, как юзверя, Wayland поразил скоростью отклика. Всегда иксовые оболочки были немного тормознутые, любые. С аппаратным ускорением, без него, с эффектами и без. Даже если ставишь минималистичный LXDE - всё равно миллисекундные задержки при открытии меню, перемещении окон и так далее. Не настолько критично, чтобы было невозможно пользоваться, но когда пользуешься любой другой системой не на иксах, будь то Haiku или та же винда - то понимаешь, что у них отрисовка никогда не тормозит. Могут быть другие проблемы, но этой нет.
И вот запустил Fedora с Wayland - о, чудо. Линукс может быть шустрым.
Но в остальном, в плане совместимости и стабильности - иксы пока впереди.
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|1.134, corvuscor (ok), 10:47, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Одной ногой мы стоим в темном прошлом, другой ногой мы уже в светлом будущем, а между ног у нас свисает суровое настоящее.
Проблема в том, что иксы уже годы лежат под капельницей. И что предлагает делать этот Петер, когда в один прекрасный день не останется ни одного разработчика, замотивированного их чинить?
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|2.155, Аноним (158), 11:17, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они годы работают, не создают людям проблем. Имеющиеся проблемы имеют известные решения. Это завершённый продукт не требующий постоянного внесения изменений. Почему-то в последнее время это воспринимается как увядание.
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|1.136, Аноним (136), 10:48, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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То есть просто отсутствие (пока) стандартного способа захвата экрана и какое-то глобальное меню это есть весь список "ломает всё"? Понятно, очередная истеричка.
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|2.153, Аноним (158), 11:16, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слово "пока" тут лишнее. Способа не будет никогда в не-гноме окружениях.
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|1.141, Аноним (-), 10:56, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Симон Петер дурак, или паразаит, которому надо чтобы было удобно лишь ему? Wayland - композитор, всё остальное его не должно интересовать.
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|1.142, Аноним (-), 10:57, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я думал, что очередной БЗДун воду мутит. А оказалось, что какой-то паразит по имени Симон Петер.
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|1.145, uis (ok), 11:00, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не понял. Я не помню, чтоб когда ставил wayland, требовалось ставить гном.
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|1.146, Аноним (146), 11:01, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Т.е. ломает всякое ненужно вида:
> AppImage
> глобальные меню
> тыринг данных из чужого окна
Так это фича, родной. Тут не бойкотировать, а ставить надо.
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|1.149, Аноним (152), 11:12, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Управление окном со стороны приложения забыл. Всякие move(x,y) под ним не работают, восстановление положения окон тоже. По крайней мере в KDE до сих пор.
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|1.150, Chromium (ok), 11:14, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Поправьте, если не прав. Не Wayland дерьмо, а композиторы типа Mutter, KWin, Ozone. Они не могут переписать код в соответствии со стандартами этого протокола, ибо кода в каждом проекте очень много. Но это не исключает костыльность иксов.
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|1.151, Аноним (158), 11:14, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Wayland ломает глобальные меню в GNOME.
>Wayland ломает глобальные меню с KDE platformplugin.
>Wayland ломает глобальные меню на базе Qt.
>Wayland ломает пакеты AppImage, поставляемые без специального Qt-плагина.
Если отбросить первую часть статьи и читать только конец, то создаётся ощущение что Wayland выступает за всё хорошее против всего плохого.
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|3.174, Аноним (174), 11:44, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пользуюсь sway уже не один год, проблем нету, а DE-шники должны гореть в аду
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|1.157, mikevmk (??), 11:20, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> AppImage, Wayland
Какой интересный половой процесс земноводных, системды не хватает только для полного счастия
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|1.172, Аноним (174), 11:41, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> создатель формата самодостаточных пакетов ... призвал бойкотировать Wayland
любитель ожиревших 700 килограммовых дам говорит что всё плохо и что его хилое тельце на новых кроватях не выдерживает большой любви, сочувствуем, но проходим мимо
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