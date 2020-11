Инициатива по бойкотированию Wayland

2.11 , Ivan_83 ( ok ), 08:58, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В FreeBSD с вейланд вроде всё хорошо.

По крайней мере я вижу что как минимум полтора энтузиаста сидят вообще без хорга, чисто на вяленом.

3.49 , Сарабонг ( ? ), 09:34, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > В FreeBSD с вейланд вроде всё хорошо так хорошо, что любой pkg install потянет за собой эту дрянь :( > как минимум полтора энтузиаста сидят вообще без хорга это который не умеет в team play и другие разрабы пишут письма "seriously, what's the fuck?"

4.82 , Ivan_83 ( ok ), 09:54, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – У меня нет проблем с pkg install потому что я им если и пользуюсь то со своих реп, где всё собрано с нужными мне опциями.

Это не проблема вейланда, это проблема систем пакетов в принципе. Эти полтора энтузиаста используют приватные патчи, которые время от времени заходят в основную ветку, можете считать их пионерами в освноении темы.

3.171 , Аноним ( 168 ), 11:36, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > как минимум полтора энтузиаста сидят вообще без хорга, чисто на вяленом не релевантный пример...

а вот у меня есть знакомый энтузиаст, который "живёт" в ядерной консоли, а другой смотрит видео в терминале netbsd... но таких курьёзов пара-тройка на миллиард... так-то основная масса либо виндузятники, либо маководы + пару процентов линуксоидов, из которых основная масса это убунту, федора, суся и тп.

2.42 , Аноним ( 30 ), 09:29, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А какие альтернативы записи экрана? Zoom ненужен, конечно, не спорю. Какие альтернативы игрушкам? Не записывать экран и не играть? Убить линукс как десктоп платформу окончательно? Пользователи, которым нужно, чтобы "просто работало" уйдут на венду в результате, потому что в Wayland не работает почти ничего или работает всё через тот же XWayland. Буфер обмена нормально не работает, например, даже в гнуме. Но учитывая то, что Гном работает лучше, это как бы намекает кто всё это дерьмо продвигает, как в своё время s-d.

3.59 , AkhIL ( ? ), 09:40, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запись экрана предпологается через pipewire и порталы, но это решение ещё не готово.

4.62 , Аноним ( 30 ), 09:44, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут ключевая фраза "не готова", как и поддержка Wayland во многих DE. Вот когда будет готова, когда в Wayland будут вливаться реальные деньги не только RedHat, тогда можно будет переходить. А пока эта штука нужна только для смартфонов, разве что, и то сомнительно.

5.169 , Аноним ( 169 ), 11:33, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По слухам следующий релиз федоры с кде будет на основе вейланда, да и сам переход кед не за горами.

3.84 , Аноним ( 84 ), 09:56, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >Убить линукс как десктоп платформу окончательно? То, что мертво умереть не может.

3.94 , Аноним ( - ), 10:01, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >А какие альтернативы записи экрана? ffmpeg всё прекрасно записывает, можно прописать алиас. ОБС его использует как бэкэнд кстати

>Какие альтернативы игрушкам? хз, у меня для таких дел отдельный винт с семёркой. Можно ещё попердолиться с вайном, если тебе оптимизация не нужна

4.137 , Аноним ( 137 ), 10:50, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ffmpeg всё прекрасно записывает Его x11grab такой же медленный, как вывод видео с mpv -vo x11.

> ОБС его использует как бэкэнд кстати Не для захвата. OBS Studio захватывает видео с иксов при помощи расширения XComposite, преобразуя в yuv420p на GPU подобно тому, как в компизе реализованы эффекты.

3.103 , Im banana man ( ? ), 10:15, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А с чего кто-то взял, что Wayland лучше?

3.129 , Ordu ( ok ), 10:42, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Убить линукс как десктоп платформу окончательно? Пользователи, которым нужно, чтобы "просто работало" уйдут на венду Да, хорошо бы... Я давно мечтаю об этом

3.170 , Аноним ( 169 ), 11:35, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Не записывать экран и не играть? Убить линукс как десктоп платформу окончательно? Когда линукс станет готов для десктопа он будет напичкан блобами и не будет отличаться от той же винды по удобству и безопасности.

2.100 , Аноним ( 100 ), 10:10, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > OBS Studio, ... против Wayland. Ставлю на последний. На ютубе тебя стримеры за это забанят.

3.101 , Онаним ( ? ), 10:12, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – 99% "стримеров" сидят под виндой и в упор не знают, что такое wayland, так что вряд ли.