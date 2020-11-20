Инициатива по развитию средств управления цветом и HDR для Wayland

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|1.1, 123 (??), 14:23, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Мониторы с поддержкой HDR планируется по умолчанию постоянно использовать в HDR-режиме
Не самая хорошая идея конечно, но ладно.
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|3.10, Я (??), 14:59, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в реальности не все HDR мониторы умеют в HDR..
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|3.11, анонимеее (?), 15:00, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну если HDR достигается с помощью FRC, то лучше постоянно активным его не держать.
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|2.4, Аноним (4), 14:38, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну да, говорит 123, у которого никогда в жизни не было hdr монитора
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|3.6, 123 (??), 14:51, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну да, говорит 123, у которого никогда в жизни не было hdr
> монитора
В том, что дорогой мой безграмотный аноним opennet-а, что большая часть контента + интерфейсы пользователя в SDR. А дорогой наш Пекка Пааланен предлагает заниматься таким олигофреническим экстримом, как "преобразовывая обычный вывод в HDR-представление на уровне композитного менеджера". У вменяемых людей, в той же Windows 10, HDR работает с приложениями, играми и видеоконтентом, поддерживающими технологию.
Грубо говоря он предлагает костылить конвертирование SDR в HDR для всего и всея самим Wayland.
Вам нужен HDR в Midnight Commander или терминале? У вас с головой всё ок?
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|4.12, CrazyAlex (?), 15:04, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как ещё, если композитинг? В одном окне HDR-контент, в других - нет, потом, допустим, окно с HDR свернули... естественно придётся всё в одно представление загонять. Впрочем, по идее этим всё равно видеокарта заниматься будет.
А вот то, что этим, а тем более управлением цветом озаботились черз десять (или больше?) лет разработки Вейланда - даже не смешно. Я, конечно, знал, что весь этот проект - жесть, но чтобы настолько...
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|5.23, prokoudine (ok), 15:28, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вот то, что этим, а тем более управлением цветом озаботились черз десять (или больше?) лет разработки Вейланда - даже не смешно.
Ты просто не в курсе. Было уже минимум два захода на управление цветом в вяленде, первый — примерно в 2010-2012 годах. Каждый раз там сшибались лбами разные точки зрения на реализацию, и реализация в итоге откладывалась.
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|4.14, Я (??), 15:06, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну тут главное чтоб опция была выключаемой, потому что есть как HDR мониторы которые сыпятся при попытке вывода части контента в SDR а части в HDR и при переключениях( для таких мониторов какраз нужно весь вывод приводить к общему HDR знаменателю) так и мониторы которые впринципе сыпятся при попытке выводить в HDR( таким моникам дорога только в SDR)
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|4.16, Аноним (16), 15:11, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А дорогой 123 только в комментах умеет газовать? Пойди да скажи им, умный же или так и дальше будешь под вантюхом сидеть, платить M$у и сопли вытирать собственным ЧСВ?
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|5.20, 123 (??), 15:24, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понял к чему эта гневная тирада. HDR у меня для фильмов с играм в телевизоре есть, а для работы в нём смысла вообще не вижу, как и в Вэйланде, который с 2012 года вот-вот заменить иксы должен. А MS я вообще не плачу, за лицензии на софт работодатель платит, а для браузера с документами дома мне и Убунты с Андройдом хватает.
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|2.7, Аноним (7), 14:51, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Странно мониторы с поддержкой HDR не использовать в HDR-режиме.
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|1.8, Аноним (8), 14:52, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пoделки хотят в HDR? 🤣
Им бы нормальное hidpi с многомониторностью хотя бы осилить, про тиринг и не говорю.
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|2.13, Аноним (13), 15:06, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так в Wayland всё это осилили уже. Теперь будут осиливать HDR.
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|1.18, Аноним (18), 15:20, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кстати, был же какой-то проект опенсорсных дисплеев на кике. их уже раскупили, наверное
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