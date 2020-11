Инициатива по развитию средств управления цветом и HDR для Wayland

2.3 , КиндерПингви ( ? ), 14:36, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Я хоть и не эксперт. А что в этом плохого?

3.9 , Fracta1L ( ok ), 14:55, 20/11/2020 Надо экономить ресурс HDR!

3.10 , Я ( ?? ), 14:59, 20/11/2020 в реальности не все HDR мониторы умеют в HDR..

3.11 , анонимеее ( ? ), 15:00, 20/11/2020 Ну если HDR достигается с помощью FRC, то лучше постоянно активным его не держать.

3.22 , pda ( ? ), 15:27, 20/11/2020 Кинескоп посадят. (C)

2.4 , Аноним ( 4 ), 14:38, 20/11/2020 ну да, говорит 123, у которого никогда в жизни не было hdr монитора

3.6 , 123 ( ?? ), 14:51, 20/11/2020 > ну да, говорит 123, у которого никогда в жизни не было hdr

> монитора В том, что дорогой мой безграмотный аноним opennet-а, что большая часть контента + интерфейсы пользователя в SDR. А дорогой наш Пекка Пааланен предлагает заниматься таким олигофреническим экстримом, как "преобразовывая обычный вывод в HDR-представление на уровне композитного менеджера". У вменяемых людей, в той же Windows 10, HDR работает с приложениями, играми и видеоконтентом, поддерживающими технологию.

Грубо говоря он предлагает костылить конвертирование SDR в HDR для всего и всея самим Wayland.

Вам нужен HDR в Midnight Commander или терминале? У вас с головой всё ок?

4.12 , CrazyAlex ( ? ), 15:04, 20/11/2020 А как ещё, если композитинг? В одном окне HDR-контент, в других - нет, потом, допустим, окно с HDR свернули... естественно придётся всё в одно представление загонять. Впрочем, по идее этим всё равно видеокарта заниматься будет. А вот то, что этим, а тем более управлением цветом озаботились черз десять (или больше?) лет разработки Вейланда - даже не смешно. Я, конечно, знал, что весь этот проект - жесть, но чтобы настолько...

5.23 , prokoudine ( ok ), 15:28, 20/11/2020 > А вот то, что этим, а тем более управлением цветом озаботились черз десять (или больше?) лет разработки Вейланда - даже не смешно. Ты просто не в курсе. Было уже минимум два захода на управление цветом в вяленде, первый — примерно в 2010-2012 годах. Каждый раз там сшибались лбами разные точки зрения на реализацию, и реализация в итоге откладывалась.

4.14 , Я ( ?? ), 15:06, 20/11/2020 ну тут главное чтоб опция была выключаемой, потому что есть как HDR мониторы которые сыпятся при попытке вывода части контента в SDR а части в HDR и при переключениях( для таких мониторов какраз нужно весь вывод приводить к общему HDR знаменателю) так и мониторы которые впринципе сыпятся при попытке выводить в HDR( таким моникам дорога только в SDR)

4.16 , Аноним ( 16 ), 15:11, 20/11/2020 А дорогой 123 только в комментах умеет газовать? Пойди да скажи им, умный же или так и дальше будешь под вантюхом сидеть, платить M$у и сопли вытирать собственным ЧСВ?

5.20 , 123 ( ?? ), 15:24, 20/11/2020 Не понял к чему эта гневная тирада. HDR у меня для фильмов с играми в телевизоре есть, а для работы в нём смысла вообще не вижу, как и в Вэйланде, который с 2012 года вот-вот заменить иксы должен. А MS я вообще не плачу, за лицензии на софт работодатель платит, а для браузера с документами дома мне и Убунты с Андройдом хватает.

2.7 , Аноним ( 7 ), 14:51, 20/11/2020 Странно мониторы с поддержкой HDR не использовать в HDR-режиме.