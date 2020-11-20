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Инициатива по развитию средств управления цветом и HDR для Wayland

20.11.2020 14:20

Пекка Пааланен (Pekka Paalanen), активный разработчик GNOME и Wayland, работающий в компании Collabora, представил проект по реализации полноценной поддержки управления цветом и HDR (High Dynamic Range) в протоколе Wayland. В настоящее время инструменты управления цветом в Linux ограничены поддержкой X11, а средства для работы с HDR отсутствуют как в X11, так и в Wayland. Для просмотра HDR-контента на поддерживающем HDR мониторе в Linux приходится напрямую использовать API DRM/KMS в обход оконных систем, что ограничивает возможность работы с HDR единичными приложениями, такими как Kodi.

Так как HDR имеет прямое отношение к цветовым пространствам и палитрам, решено убить сразу двух зайцев и реализовать для Wayland универсальное расширение протокола, комбинирующее управление цветом и расширенным динамическим диапазоном яркости. Протокол будет использовать профили ICC для описания цветовых пространств для содержимого и вывода. Мониторы с поддержкой HDR планируется по умолчанию постоянно использовать в HDR-режиме, преобразовывая обычный вывод в HDR-представление на уровне композитного менеджера. В протоколе также планируют манипулировать относительной яркостью, что позволит адаптировать вывод к уровню освещённости в помещении и настраивать яркость в зависимости от личных предпочтений.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Опубликован пакет wayland-utils 1.0.0
  3. OpenNews: Представлен KWinFT, форк KWin, сфокусированный на Wayland
  4. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.18
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54114-wayland
Ключевые слова: wayland, color, hdr
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  • 1.1, 123 (??), 14:23, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Мониторы с поддержкой HDR планируется по умолчанию постоянно использовать в HDR-режиме

    Не самая хорошая идея конечно, но ладно.

     
     
  • 2.3, КиндерПингви (?), 14:36, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я хоть и не эксперт. А что в этом плохого?
     
     
  • 3.9, Fracta1L (ok), 14:55, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо экономить ресурс HDR!
     
  • 3.10, Я (??), 14:59, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в реальности не все HDR мониторы умеют в HDR..
     
  • 3.11, анонимеее (?), 15:00, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если HDR достигается с помощью FRC, то лучше постоянно активным его не держать.
     
  • 3.22, pda (?), 15:27, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кинескоп посадят. (C)
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:38, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, говорит 123, у которого никогда в жизни не было hdr монитора
     
     
  • 3.6, 123 (??), 14:51, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну да, говорит 123, у которого никогда в жизни не было hdr
    > монитора

    В том, что дорогой мой безграмотный аноним opennet-а, что большая часть контента + интерфейсы пользователя в SDR. А дорогой наш Пекка Пааланен предлагает заниматься таким олигофреническим экстримом, как "преобразовывая обычный вывод в HDR-представление на уровне композитного менеджера". У вменяемых людей, в той же Windows 10, HDR работает с приложениями, играми и видеоконтентом, поддерживающими технологию.
    Грубо говоря он предлагает костылить конвертирование SDR в HDR для всего и всея самим Wayland.
    Вам нужен HDR в Midnight Commander или терминале? У вас с головой всё ок?

     
     
  • 4.12, CrazyAlex (?), 15:04, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ещё, если композитинг? В одном окне HDR-контент, в других - нет, потом, допустим, окно с HDR свернули... естественно придётся всё в одно представление загонять. Впрочем, по идее этим всё равно видеокарта заниматься будет.

    А вот то, что этим, а тем более управлением цветом озаботились черз десять (или больше?) лет разработки Вейланда - даже не смешно. Я, конечно, знал, что весь этот проект - жесть, но чтобы настолько...

     
     
  • 5.23, prokoudine (ok), 15:28, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот то, что этим, а тем более управлением цветом озаботились черз десять (или больше?) лет разработки Вейланда - даже не смешно.

    Ты просто не в курсе. Было уже минимум два захода на управление цветом в вяленде, первый — примерно в 2010-2012 годах. Каждый раз там сшибались лбами разные точки зрения на реализацию, и реализация в итоге откладывалась.

     
  • 4.14, Я (??), 15:06, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну тут главное чтоб опция была выключаемой, потому что есть как HDR мониторы которые сыпятся при попытке вывода части контента в SDR а части в HDR и при переключениях( для таких мониторов какраз нужно весь вывод приводить к общему HDR знаменателю) так и мониторы которые впринципе сыпятся при попытке выводить в HDR( таким моникам дорога только в SDR)
     
  • 4.16, Аноним (16), 15:11, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дорогой 123 только в комментах умеет газовать? Пойди да скажи им, умный же или так и дальше будешь под вантюхом сидеть, платить M$у и сопли вытирать собственным ЧСВ?
     
     
  • 5.20, 123 (??), 15:24, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понял к чему эта гневная тирада. HDR у меня для фильмов с играм в телевизоре есть, а для работы в нём смысла вообще не вижу, как и в Вэйланде, который с 2012 года вот-вот заменить иксы должен. А MS я вообще не плачу, за лицензии на софт работодатель платит, а для браузера с документами дома мне и Убунты с Андройдом хватает.
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:51, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Странно мониторы с поддержкой HDR не использовать в HDR-режиме.
     

  • 1.2, Zenitur (ok), 14:36, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а средства для работы с HDR отсутствуют как в X11

    В Компизе тоже нет?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:44, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Компиз вроде остался в 2008. Помянем.
     
  • 2.15, CrazyAlex (?), 15:06, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компиз был в иксах, где управление цветом, разумеется, есть много лет.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 15:24, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ему про HDR, он про управление цветом
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:52, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пoделки хотят в HDR? 🤣
    Им бы нормальное hidpi с многомониторностью хотя бы осилить, про тиринг и не говорю.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:06, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так в Wayland всё это осилили уже. Теперь будут осиливать HDR.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 15:25, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну так в Wayland всё это осилили уже.

    Ох уж эти сказочники...

     

  • 1.17, vitalif (ok), 15:11, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот упоротость какую-нибудь щас придумают и сделают, а мой эффект в kwin влить так хрен...

    https://invent.kde.org/plasma/kwin/-/merge_requests/325

     
     
  • 2.24, Anonimous (?), 15:30, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так насколько понял - мяч на твоей стороне, но ты отморозился в конце.
     

  • 1.18, Аноним (18), 15:20, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кстати, был же какой-то проект опенсорсных дисплеев на кике. их уже раскупили, наверное
     
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