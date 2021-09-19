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Для Mesa развивается фронтэнд OpenCL, написанный на языке Rust

19.09.2021 09:30

Кэрол Хербст (Karol Herbst) из компании Red Hat, принимающий участие в разработке Mesa, драйвера Nouveau и открытого стека OpenCL, опубликовал rusticl - экспериментальную программную реализацию OpenCL (фронтэнд OpenCL) для Mesa, написанную на языке Rust. Rusticl выступает в роли аналога уже присутствующего в Mesa OpenCL-фронтэнда Clover и также разработан с использованием предоставляемого в Mesa интерфейса Gallium.

Разработка была представлена 17 сентября на конференции XDC 2021 (X.Org Developers Conference). Целью разработки было изучение Rust, выработка оптимальных путей интеграции Rust в Mesa, опробование создания реализаций API на другом языке и проверка сочетаемости компонентов на Rust с остальным кодом на языке Си. Разработка ещё полностью не завершена - уже успешно выполняются тесты CL CTS, связанные с копированием, чтением и записью буферов, но пока ещё не обеспечена интеграция компилятора и нет поддержки внешних crate-пакетов в системе сборки. Для генерации биндингов для Mesa и OpenCL, позволяющих вызывать Rust-функции из кода на Си и наоборот, задействован rust-bindgen.

Напомним, что год назад разработчики Mesa уже обсуждали целесообразность использования языка Rust. Из плюсов поддержки Rust упоминалось повышение безопасности и качества драйверов за счёт избавления от типовых проблем при работе с памятью, а также возможность включения в состав Mesa сторонних наработок, таких как Kazan (реализация Vulkan на Rust). Из недостатков отмечается усложнение системы сборки, нежелание привязываться к пакетной системе cargo, расширение требований к сборочному окружению и необходимость включения компилятора Rust в сборочные зависимости, обязательные для построения ключевых компонентов рабочего стола в Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Разработчики Mesa обсуждают возможность добавления кода на языке Rust
  3. OpenNews: Вторая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: В Fedora 21 предложено обеспечить "из коробки" поддержку OpenCL на основе открытых технологий
  5. OpenNews: Опубликованы финальные спецификации OpenCL 3.0
  6. OpenNews: Релиз PoCL 1.6, независимой реализации стандарта OpenCL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55827-mesa
Ключевые слова: mesa, opencl, rust, rusticl
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 09:50, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Почему зависимость от python это хорошо, а зависимость от rust плохо?
    Какое вообще отношение имеет python к mesa?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:07, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что питон есть везде а раст надо (на самом деле не стоит) ставить.
    Причём питон и си это молоток и кувалда, а си и раст это две кувалды, одна с металлической ручкой, другая с пластмассовой.
     

  • 1.8, нах.. (?), 09:56, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > и нет поддержки внешних crate-пакетов в системе сборки

    Ну правильно, нужно засрать проект по максимуму, чтобы 1 человек все это поделие не смог сам собрать/скомпилять, темболее в оффлайне. Смузи/ржавчинохлебы сээр.

     
  • 1.10, Admino (ok), 10:00, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    И какую версию OpenCL он реализовал? Было бы очень хорошо, если бы в результате этой инициативы Mesa научилась бы чему-нибудь выше 1.1.
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:10, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Сейчас бы проект, написанный одним человеком ради изучения ЯП, в мейнстрим тянуть. Что может пойти не так?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:12, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растохейтерам лишь бы всё перевернуть с ног на голову или красиво лужу газануть... В очередной раз свою неадекватность показываете.

    Где там про мэйнстрим говорится? И чего ты выдрал из контекста "ради изучения ЯП", но опустил, что это делается "ради изучении целесообразности использования ЯП" для Mesa - к тому же, может еще и не выгорит, тебе на радость докажут нецелесообразность.

    И похоже не просто студентка-первокурсница какая-то, а человек "из компании Red Hat, принимающий участие в разработке Mesa, драйвера Nouveau и открытого стека OpenCL", наверное что-то понимает в теме.

    К тому же "Разработка была представлена 17 сентября на конференции XDC 2021 (X.Org Developers Conference)" что означает, что это важно "для мэйнстрима" т.к. "год назад разработчики Mesa уже обсуждали целесообразность использования языка Rust". Но тебе же виднее, что нужно тому сообществу.

    И для прикидок целесообразности наверное правильнее было бы выделить одного-двух компетентных человек, а не всем сообществом кидаться "изучать ЯП".

    Вот один человек и впрягся, а не всё сообщество - " Целью разработки было изучение Rust, выработка оптимальных путей интеграции Rust в Mesa, опробование создания реализаций API на другом языке и проверка сочетаемости компонентов на Rust с остальным кодом на языке Си." - не взлетит - откажутся, чего так взбурлился? А взлетит - ну, придется и остальным "компиляторщикам Месы" (ты ведь из них, ежедневно Месу перекомпиливаешь?) поднапрячься, скачать и изучить что-то новое для сборки.

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:29, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И похоже не просто студентка-первокурсница какая-то, а человек "из компании Red Hat, принимающий участие в разработке Mesa, драйвера Nouveau и открытого стека OpenCL", наверное что-то понимает в теме.

    Относительно впопеннетчика - какой-то лошпед.

     

  • 1.15, Аноним (-), 10:20, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну наконец то появятся безопасные утечки памяти благодаря расту.
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:27, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мда, этот rust напоминает болезнь
     
     
  • 2.17, n00by (ok), 10:48, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы не поверите, но это другое.

    Согласно китайской философии Фен-Шуй, Запад представляет собой элемент Металл. Это не только деньги и изделия из металла, но Логика, в том числе программирование.

    Обратите внимание, что последнее время (лет 100) Запад действительно преуспел в создании механизмов и языков программирования. Однако, согласно тому же Фен-Шуй, это явление временное. На смену эпохе Запада (Металла) приходит эпоха Воды.

    Я хотел бы увидеть боле рациональное объяснение, почему язык назван Rust (Ржавчина), чем вышенаписанное.

     
     
  • 3.27, ng (ok), 11:27, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хотел бы увидеть боле рациональное объяснение, почему язык назван Rust (Ржавчина), чем вышенаписанное.

    Если коррозия завелась, то избавиться от неё уже нельзя; можно лишь замедлить её распространение с потерей прочностных характеристик силовой конструкцией.

    Эффективная борьба с коррозией достигается только в момент производства силовых элементов через применение легированных сплавов, устойчивых к агрессивной среде, вызывающей коррозию, или через специальную обработку силовых элементов в завершении технологического цикла для исключения прямого контакта с агрессивной средой, например: оцинковка, никелирование, хромирование, воронение и т.п.

    Такова реальность.

    Ассоциативное соотнесение виртуальности (software), реальности и фен-щуя каждый делает сам.

    imho

     
  • 2.18, An (??), 10:48, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дак ржавчина ведь. Если от нее не избавится - съест все, на чем появилась.
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:02, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раст напоминает, а С  - это рак (Cancer)
     
     
  • 3.29, n00by (ok), 11:30, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаком "С" обозначается нота До - самый низкий тон. Соответственно и язык самый низкоуровневый (если не считать не получивший распространения С--; ассемблер - это не ЯП).

    Микрософт назвала язык C#, по сути переводить правильнее как "До-диез" https://en.wikipedia.org/wiki/C♯_(musical_note)
    В эту же схему укладываются названия языков D и F#.

    Имена нот же означают следующее:
    Do – Dominus – Господь;
    Re – rerum – материя;
    Mi – miraculum – чудо;
    Fa – familias рlanetarium – семья планет, т.е. солнечная система;
    Sol– solis – Солнце;
    La – lactea via – Млечный путь;
    Si – siderae – небеса.

     

  • 1.20, Аноним (20), 11:03, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то с OpenCl совсем всё плохо. Вон из блендера выкинут скоро, т.к. deprecated и стагнация opencl
     
     
  • 2.23, Zenitur (ok), 11:14, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эппл сказал, что OpenCL не нужен.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:19, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько суперкомпьютеров из макбуков собрали? Я конечно видел датацентры забитые макбками, но что-то мне подсказывает, это изврат. А в юзерском ПО сложение матриц не так полезно, как можно было ожидать.
     
  • 2.24, Аноним (25), 11:17, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вроде там в куду фишечек типа атомарности завезли, не осталось преимуществ. Из личного опыта, опенкл у меня фризит иксы и создаёт сильную нагрузку и куда достаточно прозрачно исполняется (если не выставлять рилтайм приоритет). Но тут я может быть что-то напутал, или баги в приложении (во всех опенкл приложениях).
     

  • 1.26, Аноним (26), 11:19, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Со всех сторон ползут новости про успехи Rust. Само слово rust мне уже чем-то напоминает "нанотехнологии" и "инновации" времен конца 2000-х. Такой же неприятно-хайповый осадочек.
    С одной стороны, ограничение возможности появления элементарных багов это хорошо, но с другой стороны, тащить огромные блобы и завязываться на онлайн...
    Если сравнивать со сферой применений Python, то там ты сначала делаешь прототип, потом находишь требовательные к производительности операции и переписываешь их на си. По крайней мере ускоряется стадия прототипирования и написания нетребовательных к производительности частей приложения. А тут тенденция обратная, переписывается работающий код на такой-же, но условно безопасный, ценой привязки к конкретному языку, контролировать развитие которого затруднительно.
    Если говорить о безопасном C, то хочется чего-то такого же простого, нетребовательного и быстрого. Концепция языка vlang кажется гораздо более симпатичной.
    Всё сугубо моё ИМХО
     

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