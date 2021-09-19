Для Mesa развивается фронтэнд OpenCL, написанный на языке Rust

Растохейтерам лишь бы всё перевернуть с ног на голову или красиво лужу газануть... В очередной раз свою неадекватность показываете. Где там про мэйнстрим говорится? И чего ты выдрал из контекста "ради изучения ЯП", но опустил, что это делается "ради изучении целесообразности использования ЯП" для Mesa - к тому же, может еще и не выгорит, тебе на радость докажут нецелесообразность. И похоже не просто студентка-первокурсница какая-то, а человек "из компании Red Hat, принимающий участие в разработке Mesa, драйвера Nouveau и открытого стека OpenCL", наверное что-то понимает в теме. К тому же "Разработка была представлена 17 сентября на конференции XDC 2021 (X.Org Developers Conference)" что означает, что это важно "для мэйнстрима" т.к. "год назад разработчики Mesa уже обсуждали целесообразность использования языка Rust". Но тебе же виднее, что нужно тому сообществу. И для прикидок целесообразности наверное правильнее было бы выделить одного-двух компетентных человек, а не всем сообществом кидаться "изучать ЯП". Вот один человек и впрягся, а не всё сообщество - " Целью разработки было изучение Rust, выработка оптимальных путей интеграции Rust в Mesa, опробование создания реализаций API на другом языке и проверка сочетаемости компонентов на Rust с остальным кодом на языке Си." - не взлетит - откажутся, чего так взбурлился? А взлетит - ну, придется и остальным "компиляторщикам Месы" (ты ведь из них, ежедневно Месу перекомпиливаешь?) поднапрячься, скачать и изучить что-то новое для сборки.

