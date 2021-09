Для Mesa развивается фронтэнд OpenCL, написанный на языке Rust

2.17 , n00by ( ok ), 10:48, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вы не поверите, но это другое. Согласно китайской философии Фен-Шуй, Запад представляет собой элемент Металл. Это не только деньги и изделия из металла, но Логика, в том числе программирование. Обратите внимание, что последнее время (лет 100) Запад действительно преуспел в создании механизмов и языков программирования. Однако, согласно тому же Фен-Шуй, это явление временное. На смену эпохе Запада (Металла) приходит эпоха Воды. Я хотел бы увидеть боле рациональное объяснение, почему язык назван Rust (Ржавчина), чем вышенаписанное.

3.27 , ng ( ok ), 11:27, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > хотел бы увидеть боле рациональное объяснение, почему язык назван Rust (Ржавчина), чем вышенаписанное. Если коррозия завелась, то избавиться от неё уже нельзя; можно лишь замедлить её распространение с потерей прочностных характеристик силовой конструкцией. Эффективная борьба с коррозией достигается только в момент производства силовых элементов через применение легированных сплавов, устойчивых к агрессивной среде, вызывающей коррозию, или через специальную обработку силовых элементов в завершении технологического цикла для исключения прямого контакта с агрессивной средой, например: оцинковка, никелирование, хромирование, воронение и т.п. Такова реальность. Ассоциативное соотнесение виртуальности (software), реальности и фен-щуя каждый делает сам. imho

2.18 , An ( ?? ), 10:48, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дак ржавчина ведь. Если от нее не избавится - съест все, на чем появилась.

2.19 , Аноним ( 19 ), 11:02, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – раст напоминает, а С - это рак (Cancer)

3.29 , n00by ( ok ), 11:30, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Знаком "С" обозначается нота До - самый низкий тон. Соответственно и язык самый низкоуровневый (если не считать не получивший распространения С--; ассемблер - это не ЯП). Микрософт назвала язык C#, по сути переводить правильнее как "До-диез" https://en.wikipedia.org/wiki/C♯_(musical_note)

В эту же схему укладываются названия языков D и F#. Имена нот же означают следующее:

Do – Dominus – Господь;

Re – rerum – материя;

Mi – miraculum – чудо;

Fa – familias рlanetarium – семья планет, т.е. солнечная система;

Sol– solis – Солнце;

La – lactea via – Млечный путь;

Si – siderae – небеса.